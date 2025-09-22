Το κρεβάτι κάνει τη διαφορά: Ο Μάθιου ΜακΚόναχι αποκαλύπτει το μυστικό του ευτυχισμένου γάμου του

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι αποκάλυψε το μυστικό του για έναν υγιή γάμο — και αυτό αφορά το να νιώθετε άνετα με τον αγαπημένο σας.

Σε συνέντευξή του στο Fox News Digital, ο ηθοποιός, ο οποίος είναι παντρεμένος με την Καμίλα Άλβες εδώ και μια δεκαετία, είπε ότι τα ζευγάρια με κρεβάτια king size θα πρέπει να σκεφτούν να αγοράσουν μικρότερα.

«Ξυπνάω ένα πρωί… κοιτάζω προς το μέρος της και η Καμίλα είναι σαν να βρίσκεται σε απόσταση ενός γηπέδου ποδοσφαίρου, φίλε. Τότε, όταν πηγαίνεις για ύπνο το βράδυ, θέλεις να αγκαλιαστείτε και…», εξήγησε.

«Λες, φίλε, αυτό το καταραμένο king size κρεβάτι δεν είναι καλό για το γάμο, φίλε. Ξεφορτώσου αυτό το κάθαρμα», συνέχισε.

«Έτσι πήραμε ένα queen size, όπου είμαστε δίπλα-δίπλα. Σου το λέω, είναι καλό για το γάμο σου», πρόσθεσε.

«Η δική μας ώρα»

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι τόνισε επίσης τη σημασία του να δίνεις προτεραιότητα στον/την σύντροφό σου, ακόμα και όταν οι καθημερινές υποχρεώσεις και η ανατροφή των παιδιών σου «βρίσκονται στη γωνία».

«Έχεις παιδιά, οπότε αφιερώνεις περισσότερο χρόνο μπορείς στο να είσαι καλός πατέρας και καλή μητέρα για αυτά, αλλά πρέπει επίσης να φροντίσεις να πεις στον άνθρωπο σου: ‘Όχι, αυτή είναι η δική μας ώρα’», είπε ο ηθοποιός.

«Πρέπει να θυμάσαι ότι ένα από τα καλύτερα παραδείγματα που μπορείς να δώσεις στα παιδιά για το πώς να συμπεριφέρονται σε μια γυναίκα ή έναν άντρα ή πώς να συμπεριφέρονται σε κάποιον που θα ερωτευτούν στο μέλλον είναι το πώς συμπεριφέρεσαι στη μητέρα τους και πώς η μητέρα συμπεριφέρεται στον πατέρα».

* Με πληροφορίες από People