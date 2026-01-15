Σκάνδαλο Grok: Mετά την κατακραυγή, το Χ περιορίζει τα προκλητικά deepfake

Αντιμέτωπο με εισαγγελικές έρευνες και πιθανές κυρώσεις, το X του Έλον Μασκ ανακοίνωσε ότι το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Grok θα σταματήσει να «γδύνει» εικόνες πραγματικών ανθρώπων, τουλάχιστον στις χώρες όπου αυτό απαγορεύεται.

Από τις αρχές του έτους, το Χ άρχισε να πλημμυρίζει με μη συναινετικά deepfake που έδειχναν παιδιά να φορούν μόνο εσώρουχα και γυναίκες σε μικροσκοπικά μπικίνι και προκλητικές στάσεις.

Οι χρήστες μπορούσαν μάλιστα να «γδύνουν» εικόνες οποιουδήποτε προσώπου, συμπεριλαμβανομένων άλλων χρηστών της πλατφόρμας.

«Εφαρμόσαμε τεχνολογικά μέσα προκειμένου να αποτρέψουμε το Grok από το να επιτρέπει την επεξεργασία εικόνων πραγματικών ανθρώπων με αποκαλυπτικά ρούχα όπως μπικίνι» ανακοίνωσε η xAI, η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης του Μασκ στην οποία ανήκει το Χ, πρώην Twitter.

Η απαγόρευση ισχύει και για τους συνδρομητές, θα εφαρμοστεί όμως μόνο σε «περιοχές δικαιοδοσίας όπου απαγορεύεται» η δημιουργία τέτοιων εικόνων. Η ανακοίνωση δεν διευκρινίζει σε ποιες χώρες αναφέρεται.

Την Τετάρτη, ο κυβερνήτης και ο γενικός εισαγγελέας της Καλιφόρνια ανακοίνωσαν πως απαιτούν εξηγήσεις από τη xAI, εναντίον της οποίας διατάχθηκε έρευνα.

Εκπρόσωπος της Κομισιόν είχε προηγουμένως χαρακτηρίσει τα deepfake «παράνομα» και «αποτρόπαια», ενώ η Βρετανία και η Ινδία απαίτησαν εξηγήσεις και η Γαλλία ζήτησε παρέμβαση του εισαγγελέα.

Ο δε γερμανός υπουργός Πολιτισμού και Μέσων Ενημέρωσης, Βόλφραμ Βάιμερ, ζήτησε από την ΕΕ να ξεκινήσει νομικές διαδικασίες κατά του X, κάνοντας λόγο για «βιομηχανοποίηση της σεξουαλικής παρενόχλησης».

Στο μεταξύ, η Ινδονησία και η Μαλαισία προχώρησαν σε απαγόρευση του Grok.

Αντιδράσεις υπήρξαν και από ακτιβιστές και οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών, οι οποίες ζήτησαν από την Apple και την Google να απομακρύνουν από τα καταστήματα εφαρμογών τα app του X και του Grok.

Στο Λονδίνο, αφίσες που ζητούσαν από την κυβέρνηση να απαγορεύσει το Grok εμφανίστηκαν σε λεωφορεία και στάσεις.

Σε σχόλιά του στο Χ, ο Μασκ είχε υποστηρίξει ότι οι επικρίσεις είναι απλώς μια δικαιολογία για την «καταστολή της ελευθερίας της έκφρασης».

Σε μήνυμά του την Τετάρτη, ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου διευκρίνισε πως το Grok θα συνεχίζει να επιτρέπει τη δημιουργία ημίγυμνων εικόνων φανταστικών προσώπων.