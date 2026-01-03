newspaper
Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026
Γαλλία: Δικαστική έρευνα εις βάρος του Grok – Η ΑΙ του Χ έχει χρησιμοποιηθεί σε deepfakes γυμνών γυναικών
Κόσμος 03 Ιανουαρίου 2026 | 00:45

Γαλλία: Δικαστική έρευνα εις βάρος του Grok – Η ΑΙ του Χ έχει χρησιμοποιηθεί σε deepfakes γυμνών γυναικών

Η εισαγγελία έχει δεχθεί εκατοντάδες καταγγελίες από γυναίκες ότι φωτογραφίες που ανέβηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «γυμνώθηκαν» από το Grok και δημοσιεύθηκαν στο Χ. Καταγγελίες και στη Βρετανία.

Εκατοντάδες είναι οι καταγγελίες από γυναίκες, ενήλικες και εφήβους, σύμφωνα με τις οποίες φωτογραφίες τους που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν «γδυθεί» από τον Grok. Στη συνέχεια ανέβηκαν στην πλατφόρμα Χ του Έλον Μασκ. Σύμφωνα με το BBC, πολλές γυναίκες παρουσιάζονται με μπικίνι σε σεξουαλικές στάσεις.

Μιλώντας στο Politico, η γαλλική εισαγγελία ανέφερε ότι υπήρξε προσφυγή βουλευτών για το θέμα, αφότου χιλιάδες μη συναινετικά deepfakes με σεξουαλικό περιεχόμενο δημιουργήθηκαν από την τεχνητή νοημοσύνη Grok και δημοσιεύθηκαν στο X.

Σύμφωνα με τη γαλλική εισαγγελία, τα γεγονότα αυτά θα προστεθούν στην υπάρχουσα έρευνα για το Χ. Το αδίκημα στη Γαλλία τιμωρείται με φυλάκιση δύο ετών και πρόστιμο 60.000 ευρώ.

«Απανθρωποποίηση»

Η Σαμάνθα Σμιθ, που υπήρξε θύμα αυτής της πρακτικής μέσω του Grok, δήλωσε στο BBC πως, όταν το ανακάλυψε, αισθάνθηκε «απανθρωποποιημένη» και πως είχε «υποβαθμιστεί σε σεξουαλικό στερεότυπο», όταν διαπίστωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη Grok του Elon Musk χρησιμοποιήθηκε για να αφαιρέσει ψηφιακά τα ρούχα της. «Οι γυναίκες δεν συναινούν σε αυτό», πρόσθεσε.

Η χAI, η εταιρεία πίσω από το Grok, δεν απάντησε σε αίτημα του BBC για σχολιασμό. Έδωσε όμως μια αυτόματα δημιουργημένη απάντηση ανέφερε ότι πρόκειται για «παλαιά ψέματα των μέσων ενημέρωσης». Στο Politico, απάντησε ότι «η χAI έχει διασφαλίσεις, αλλά βρίσκονται σε εξέλιξη βελτιώσεις για την πλήρη αποκλεισμό τέτοιων αιτημάτων».

Στη Βρετανία, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε ότι νομοθετεί για την απαγόρευση των εργαλείων γυμνισμού. Βάσει ενός νέου ποινικού αδικήματος, όποιος παρέχει τέτοια τεχνολογία θα «αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης και σημαντικά πρόστιμα».

Η ρυθμιστική αρχή Ofcom δήλωσε επίσης ότι οι εταιρείες τεχνολογίας πρέπει να «αξιολογήσουν τον κίνδυνο» των ανθρώπων στο Ηνωμένο Βασίλειο να βλέπουν παράνομο περιεχόμενο στις πλατφόρμες τους. Ωστόσο, δεν επιβεβαίωσε εάν αυτή τη στιγμή ερευνά το X ή το Grok σε σχέση με εικόνες τεχνητής νοημοσύνης.

Η πολιτική αποδεκτής χρήσης του χAI απαγορεύει την «απεικόνιση ομοιοτήτων προσώπων με πορνογραφικό τρόπο». Σύμφωνα με την Ofcom, είναι παράνομη η «δημιουργία ή η κοινοποίηση μη συναινετικών προσωπικών εικόνων ή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών». Επίσης, επιβεβαίωσε ότι αυτό περιλαμβάνει σεξουαλικά deepfakes που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη.

Εξήγησε ότι πλατφόρμες όπως η Χ υποχρεούνταν να λάβουν «κατάλληλα μέτρα» για να «μειώσουν τον κίνδυνο» οι χρήστες του Ηνωμένου Βασιλείου να συναντούν παράνομο περιεχόμενο στις πλατφόρμες τους και να το κατεβάσουν γρήγορα όταν το αντιληφθούν.

«Παραβιάζεται η αξιοπρέπεια»

Στη Γαλλία, οι βουλευτές που προσέφυγαν στην εισαγγελία επισημαίνουν ότι αυτά τα μοντάζ φωτογραφιών με τεχνητή νοημοσύνη «παραβιάζουν την αξιοπρέπεια των ανθρώπων που απεικονίζονται».

Η Ύπατη Αρμοστής της Γαλλίας για τα Παιδιά, Σαρά Ελ-Αϊρί, δήλωσε ότι «εξοργισμένη» από αυτές τις πρακτικές.

Έρευνα εις βάρος του Χ

Στη Γαλλία είναι ήδη σε εξέλιξη έρευνα της Γαλλικής Υπηρεσίας Αντιμετώπισης του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος εναντίον του Χ. Σε αυτήν, μεταξύ άλλων, ελέγχονται αντισημιτικές δηλώσεις και δηλώσεις άρνησης του Ολοκαυτώματος που διαδόθηκαν από το Grok, το οποίο τείνει να παρουσιάζει την ανθρώπινη ιστορία αναπαράγοντας ρατσιστικά και εθνικιστικά στερεότυπα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

«Απολαμβάνουν ατιμωρησία»

Από την πλευρά της, η Κλερ ΜακΓκλιν, καθηγήτρια Νομικής στο Πανεπιστήμιο του Ντάραμ στη Βρετανία, δήλωσε ότι το Χ ή το Grok «θα μπορούσαν να αποτρέψουν αυτές τις μορφές κακοποίησης αν το ήθελαν». Ωστόσο, είπε στο BBC, «φαίνεται να απολαμβάνουν ατιμωρησία».

Όπως επισήμανε, «η πλατφόρμα επιτρέπει τη δημιουργία και τη διανομή αυτών των εικόνων εδώ και μήνες χωρίς να λαμβάνει καμία δράση και δεν έχουμε δει ακόμη καμία αμφισβήτηση από τις ρυθμιστικές αρχές».

