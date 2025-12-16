newspaper
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025
Καλωσορίσατε στην Grokipedia του Έλον Μασκ: Σαν να λέμε Wikipedia, αλλά για εθνικιστές και ακροδεξιούς
Καλωσορίσατε στην Grokipedia του Έλον Μασκ: Σαν να λέμε Wikipedia, αλλά για εθνικιστές και ακροδεξιούς

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο ήθελε να «καθαρίσει» την προπαγάνδα από τη Wikipedia, οπότε δημιούργησε μια συλλογή ρατσιστικών ψευδών πληροφοριών: Την Grokipedia

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η νέα εγκυκλοπαίδεια Grokipedia του Έλον Μασκ, που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, βρίσκεται υπό έντονη κριτική, μετά από ανάλυση της εφημερίδας Guardian που αποκάλυψε ότι πολλές από τις καταχωρήσεις της εγκυκλοπαίδειας υποστηρίζουν ή προωθούν ανοιχτά ιδεολογίες λευκού εθνικισμού, αντισημιτισμού, νεοναζισμού και ευγονικής.

Παρόλο που ο Μασκ την προώθησε ως μια πλατφόρμα που θα «καθαρίσει την προπαγάνδα» από τη Wikipedia, η Grokipedia φαίνεται να ενισχύει τις εξτρεμιστικές αφηγήσεις με το πρόσχημα της «επαληθευμένης» ουδετερότητας.

Με πάνω από 800.000 λήμματα που έχουν δημιουργηθεί από το μοντέλο Grok της xAI, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η πλατφόρμα αναδιαμορφώνει συστηματικά τις εξτρεμιστικές προσωπικότητες και τις ρατσιστικές ιδεολογίες με θετικούς ή ψευδοεπιστημονικούς όρους.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά την επικοινωνία του Guardian με την xAI για σχόλιο, έφτασε μια αυτόματη απάντηση:

«Τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης ψεύδονται».

Για τους κριτικούς, αυτό το μήνυμα συνοψίζει την αμυντική στάση και την ιδεολογική κλίση που διαμορφώνουν το έργο.

Αποκατάσταση λευκών εθνικιστικών προσωπικοτήτων

Σημαντικό μέρος των καταχωρήσεων της Grokipedia επιχειρεί να αναδιαμορφώσει γνωστούς λευκούς ρατσιστές ως παρεξηγημένους διανοούμενους που καταπιέζονται από ένα μεροληπτικό κατεστημένο.

Τζάρεντ Τέιλορ: Από λευκό ρατσιστή σε «μετριοπαθή διαφωνούντα»

Ο Τζέρεντ Τέιλορ— ο οποίος έχει χαρακτηριστεί από το Southern Poverty Law Center (SPLC) ως λευκός εθνικιστής και «ρατσιστής με κοστούμι και γραβάτα» — παρουσιάζεται από τη Grokipedia ως ένας επιρροή διανοούμενος που «εξέλιξε σε διανοητικό επίπεδο τη διατήρηση της λευκής φυλής».

Η καταχώριση απορρίπτει τους επικριτές του και υπονοεί ότι τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και τα προοδευτικά μέσα ενημέρωσης τον δυσφημούν άδικα επειδή συζητά τις «εμπειρικές ανισότητες μεταξύ των ομάδων».

Απουσιάζει εντελώς οποιαδήποτε αναγνώριση του μακροχρόνιου ρόλου του στον επιστημονικό ρατσισμό και την υπεράσπιση του διαχωρισμού.

Κέβιν Μακντόναλντ: Αποστειρώνοντας την αντισημιτική επιστήμη

Ο Μακντόναλντ, που περιγράφεται ευρέως ως ένας από τους κορυφαίους αντισημιτικούς συνωμοσιολόγους, αναδιατυπώνεται ως ένας νόμιμος εξελικτικός ψυχολόγος που αμφισβητεί τον ακαδημαϊκό «καθολικισμός».

Η καταχώριση της Grokipedia δικαιολογεί τους ισχυρισμούς του σχετικά με τις «εθνοτικές στρατηγικές», τοποθετώντας τους ως τολμηρή, αντιφατική έρευνα και όχι ως κλασικά αντισημιτικά στερεότυπα.

Ντέιβιντ Ίρβινγκ: Η άρνηση του Ολοκαυτώματος ως «έρευνα αντιφρονούντων»

Ο Βρετανός αρνητής του Ολοκαυτώματος Ντέιβιντ Ίρβινγκ — ο οποίος φυλακίστηκε στην Αυστρία για την ελαχιστοποίηση των φρικαλεοτήτων του Άουσβιτς — λαμβάνει ίσως την πιο εντυπωσιακή αναβάθμιση.

Η Grokipedia παρουσιάζει τον Ίρβινγκ ως έναν θαρραλέο ιστορικό που αντιστέκεται στην «θεσμική καταπίεση», επαινώντας την υποτιθέμενη «αρχαιολογική αυστηρότητά» του, αγνοώντας παράλληλα δεκαετίες νομικής και ακαδημαϊκής απόρριψης.

Η Χάιντι Μπέριχ του Global Project on Hate and Extremism καταδικάζει αυτές τις απεικονίσεις ως κατάφωρη παραπληροφόρηση:

«Ο ιστότοπος κανονικοποιεί τους υπερασπιστές της λευκής υπεροχής, τους αντισημίτες και άλλους εξτρεμιστές, παρέχοντας πληροφορίες που παραποιούν σαφώς την αλήθεια».

Αναβίωση του ιστορικού εξτρεμισμού

Η Grokipedia επεκτείνει τη φιλική της προσέγγιση σε επιρροή προσωπικότητες από παλαιότερα ακροδεξιά κινήματα.

Ουίλιαμ Λούθερ Πιρς και Τα ημερολόγια του Τέρνερ

Ο Πιρς, ιδρυτής της νεοναζιστικής National Alliance και συγγραφέας του The Turner Diaries, που ενέπνευσε την βομβιστική επίθεση στην Οκλαχόμα Σίτι, παρουσιάζεται ως υποστηρικτής της «ευρωπαϊκής φυλετικής κληρονομιάς», αντικαθιστώντας τον εξτρεμισμό με ωραιοποιήσεις. Ακόμη και οι ρητές εκκλήσεις του μυθιστορήματος για γενοκτονία αναδιατυπώνονται ως εξετάσεις της «ατομικής αντίστασης» και όχι ως ρατσιστικός τρόμος.

Ρεβίλο Π. Όλιβερ: Ο αντισημιτισμός ως «θεωρία πολιτισμού»

Ο Όλιβερ, ένας επιθετικά αντισημιτικός συγγραφέας που αποβλήθηκε από τον κύριο ρεύμα του συντηρητισμού, περιγράφεται ως προσφέροντας «εμπειρική» ανάλυση των δημογραφικών αλλαγών. Η Grokipedia ισχυρίζεται ακόμη ότι απέδειξε την «εμπειρική αναγκαιότητα για την επιβίωση των Αρίων», επαναλαμβάνοντας τη ρητορική της ευγονικής και της φασιστικής ιδεολογίας των αρχών του 20ού αιώνα.

Ψευδοεπιστήμη και η αναβίωση του επιστημονικού ρατσισμού

Πέρα από μεμονωμένους εξτρεμιστές, η Grokipedia δημοσιεύει λήμματα που επιχειρούν να επανανομιμοποιήσουν παρωχημένες φυλετικές θεωρίες.

Η ευγονική ως επιστημονική αναγκαιότητα

Η Grokipedia ορίζει την ευγονική ως μια νόμιμη επιστήμη που εστιάζει στη «βελτίωση των έμφυτων ιδιοτήτων», υποστηρίζοντας ότι οι επικριτές της έχουν ιδεολογικά κίνητρα και αγνοούν τις βιολογικές «πραγματικότητες». Το λήμμα υποστηρίζει τις έννοιες της «δυσγενικής γονιμότητας» και αναβιώνει επιχειρήματα που είχαν εγκαταλειφθεί μετά τις φρικαλεότητες της ναζιστικής φυλετικής πολιτικής.

Επανεισαγωγή βιολογικών φυλετικών κατηγοριών

Η εγκυκλοπαίδεια επανεισάγει επίσης ξεπερασμένες φυλετικές τυπολογίες — «καυκάσια», «νεγροειδή», «μογγολική» και άλλες — που υποστηρίζονται από μετρήσεις κρανίων και επιλεκτικές ερμηνείες γενετικών μελετών. Αναφέρει επανειλημμένα μια μελέτη γενετικής πληθυσμών του 2002 του Νόα Ρόζενμπεργκ, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο Ρόζενμπεργκ δηλώνει ότι η έρευνά του δεν υποστηρίζει τις έννοιες της βιολογικής φυλής. Ωστόσο, η Grokipedia χρησιμοποιεί το έργο του ως βάση για επιχειρήματα φυλετικής ιεραρχίας.

Ομαλοποίηση του φυλετικού εθνικισμού

Η καταχώριση της Grokipedia για τον φυλετικό εθνικισμό ισχυρίζεται ότι η ιδεολογία βασίζεται στην εξελικτική βιολογία και τη θεωρία της επιλογής συγγενών. Υποδηλώνει ότι η «εθνοτική ομοιογένεια» παράγει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και χαμηλότερο ποσοστό εγκληματικότητας — απόψεις που έχουν ευρέως διαψευσθεί, αλλά προωθούνται συχνά σε εξτρεμιστικούς κύκλους.

Οι επικριτές του φυλετικού εθνικισμού παρουσιάζονται ως ιδεολόγοι τυφλωμένοι από πολυπολιτισμικές δεσμεύσεις.

Ο εξελικτικός βιολόγος Κλεβιν Μπερντ περιγράφει τη λήμματα ως πρωτοφανή στην ακρότητά της: «Δεν έχω δει ποτέ ένα έγγραφο τόσο ακραίο — όχι μόνο επιλεκτικό, αλλά που να εκθέτει ολόκληρο ένα ρατσιστικό επιχείρημα».

Σλόγκαν και αφηγήσεις των λευκών εθνικιστών

Η εγκυκλοπαίδεια αποκαθιστά επίσης βασικά σλόγκαν των λευκών υπερασπιστών της ανωτερότητας:

Οι «Δεκατέσσερεις Λέξεις»

Η φράση, που επινοήθηκε από τον νεοναζιστή τρομοκράτη Ντέιβιντ Λέιν, αναδιατυπώνεται ως μια ουδέτερη διατύπωση της εξελικτικής επιβίωσης της ομάδας και όχι ως μια ρητή έκκληση για δράση υπέρ της λευκής υπεροχής.

Αναφέρεται στη φράση «Πρέπει να εξασφαλίσουμε την ύπαρξη του λαού μας και ένα μέλλον για τα λευκά παιδιά».

Η Grokipedia απορρίπτει τις συσχετίσεις της με το μίσος ως προϊόντα «επιλεκτικής εξέτασης».

Ο λευκός εθνικισμός ως «αυτοδιάθεση»

Η καταχώριση για τον λευκό εθνικισμό ελαχιστοποιεί τις συνδέσεις του με την υπεροχή των λευκών και υποστηρίζει ότι έχει συμβάλει στον δημόσιο διάλογο αναγνωρίζοντας τα «συμφέροντα των λευκών». Προωθεί τον «φυλετικό ρεαλισμό» —την πεποίθηση ότι υπάρχουν εγγενείς διαφορές μεταξύ των ομάδων σε ό,τι αφορά το IQ και τη συμπεριφορά— παρά την επιστημονική συναίνεση που απορρίπτει τέτοιες ισχυρισμούς.

Επαίνους για τα κράτη και τις αποικίες της υπεροχής των λευκών

Η Grokipedia δικαιολογεί επίσης τα πολιτικά συστήματα που κυβερνούνται από λευκούς με οικονομικά επιχειρήματα.

Ροδεσία και Οράνια

Το κράτος της Ροδεσίας, που βασίζεται στην υπεροχή των λευκών, περιγράφεται ως πρότυπο «αποτελεσματικής διαχείρισης των πόρων» και θεσμικής σταθερότητας, υποβαθμίζοντας το καταπιεστικό καθεστώς της μειονότητας που στέρησε τα πολιτικά δικαιώματα εκατομμυρίων μαύρων πολιτών.

Ομοίως, η Οράνια, η ενκλάβεια των Αφρικανών μόνο για λευκούς, επαινείται για τις οικονομικές της επιδόσεις, ενώ οι επικριτές της απορρίπτονται ως ιδεολογικά καθοδηγούμενοι.

Η γνώση υπό την κυριαρχία των τεχνολογικών ολιγαρχών

Ο Ρίτσαρντ Κουκ, συγγραφέας του Elon Musk: Dark Star Rising, υποστηρίζει ότι η Grokipedia δεν μπορεί να διαχωριστεί από το ευρύτερο ιδεολογικό οικοσύστημα του Μασκ.

Καθώς ο Μασκ ευθυγραμμίζεται όλο και περισσότερο με τις ακροδεξιές αφηγήσεις, η Grokipedia φαίνεται να λειτουργεί ως μια εναλλακτική δομή γνώσης που έχει δημιουργηθεί για να διορθώσει τα «λάθη» της Wikipedia — πράγμα που, στην πράξη, σημαίνει την αναδιαμόρφωση της πραγματικής ιστορίας ώστε να ευθυγραμμιστεί με τις εξτρεμιστικές κοσμοθεωρίες.

Ο Κουκ σημειώνει:

«Η Grokipedia είναι ένα αντίγραφο της Wikipedia, το οποίο όμως σε κάθε όπου η Wikipedia διαφωνεί με τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο, «διορθώνεται» ώστε να συνάδει με τις απόψεις του».

