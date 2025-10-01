Ο Μασκ λανσάρει την «Grokipedia» κόντρα στην «αριστερή» Wikipedia – Το χρονικό της κόντρας

Κορυφώνοντας την κόντρα του με τη Wikipedia, την οποία θεωρεί προκατειλημμένη υπέρ της «woke» κουλτούρας, ο Έλον Μασκ ανακοίνωσε ότι αναπτύσσει τη δική του διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια.

Η «Grokipedia» θα φέρει μια «τεράστια βελτίωση» σε σχέση με τη διάσημη ιντερνετική εγκυκλοπαίδεια, της οποίας τα λήμματα δημιουργούν και επιμελούνται εθελοντές.

Η νέα πλατφόρμα «είναι απαραίτητο βήμα προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της xAI να κατανοήσει το Σύμπαν» έγραψε ο Μασκ στο Χ, αναφερόμενος στην εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης που ίδρυσε ως απάντηση στην OpenAI.

We are building Grokipedia @xAI. Will be a massive improvement over Wikipedia. Frankly, it is a necessary step towards the xAI goal of understanding the Universe. https://t.co/xvSeWkpALy — Elon Musk (@elonmusk) September 30, 2025

Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, ο οποίος εδώ και καιρό προωθεί ακροδεξιές απόψεις στις πολιτικές παρεμβάσεις του, κατηγορεί εδώ και καιρό τη Wikipedia για αριστερή πολιτική προκατάληψη.

Το 2023 ο Μασκ είχε προσφερθεί να χαρίσει ένα δισ. δολάρια στη Wikipedia αν άλλαζε το όνομά της σε «Dickipedia», ένα λογοπαίγνιο με την αγγλική λέξη για το ανδρικό μόριο.

Το τελευταίο επεισόδιο ήρθε φέτος τον Ιανουάριο, όταν ο ιδιοκτήτης του Χ επιτέθηκε στη Wikipedia επειδή το λήμμα που είναι αφιερωμένο στον ίδιο αναφέρθηκε στην αμφιλεγόμενη χειρονομία του στην τελετή ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία θεωρήθηκε από πολλούς ναζιστικός χαιρετισμός.

Η ανακοίνωση του Μασκ για τη Grokipedia ήρθε ως απάντηση σε ανάρτηση ενός συμμάχου του, του Ντέιβιντ Ζακς, ο οποίος διορίσθηκε πρόσφατα από τον Τραμπ επίτροπος της κυβέρνησης του αρμόδιος για την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Ζακς ισχυρίστηκε ότι η Wikipedia ελέγχεται από «έναν στρατό αριστερών ακτιβιστών», μια προκατάληψη που μεγεθύνεται από τη χρήση υλικού της εγκυκλοπαίδειας για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Η ονομασία Grokipedia προέρχεται chatbot Grok της xAI, το Grok, για το οποίο ο Μασκ έχει δηλώσει πως «αναζητεί την αλήθεια».

Ωστόσο το Grok έχει προκαλέσει τους τελευταίους μήνες αντιδράσεις, καθώς παρήγαγε αντισημιτικά σχόλια, τα οποία η εταιρεία του Μασκ απέδωσε σε εσφαλμένες ρυθμίσεις.