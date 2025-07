Η νεοφυής επιχείρηση Τεχνητής Νοημοσύνης xAI του Έλον Μασκ ανακοίνωσε ότι εργάζεται για την αφαίρεση «ακατάλληλων» αναρτήσεων στο κοινωνικό δίκτυο X του μεγιστάνα της τεχνολογίας.

Η ανακοίνωση ήρθε αφού το chatbot Grok AI της πλατφόρμας ανάρτησε πολλά σχόλια που επικρίθηκαν ευρέως από τους χρήστες, όπως αναφέρει το BBC.

Από τότε που ενημερώθηκε για το περιεχόμενο, η xAI έλαβε μέτρα για να απαγορεύσει τη ρητορική μίσους πριν από τις αναρτήσεις του Grok στο X, ανέφερε η εταιρεία σε ανάρτησή της.

We are aware of recent posts made by Grok and are actively working to remove the inappropriate posts. Since being made aware of the content, xAI has taken action to ban hate speech before Grok posts on X. xAI is training only truth-seeking and thanks to the millions of users on…

— Grok (@grok) July 8, 2025