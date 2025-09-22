view
InView 22 Σεπτεμβρίου 2025
ΗΠΑ: Η επανένωση Τραμπ – Μασκ στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ και μια αινιγματική ανάρτηση

Ο Πρόεδρος Τραμπ και ο Έλον Μασκ έδωσαν τα χέρια στην επιμνημόσυνη δέηση για τον Τσάρλι Κερκ, μήνες μετά τον επεισοδιακό χωρισμό τους

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Έλον Μασκ ξανασυναντήθηκαν στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ στην Αριζόνα, μετά τον επεισοδιακό χωρισμό τους πριν από μερικούς μήνες.

Οι δύο άνδρες εθεάθησαν στην κάμερα να σφίγγουν τα χέρια χθες Κυριακή στο Stadium State Farm στο Glendale κατά τη διάρκεια ομιλιών στη μνήμη του ιδρυτή του Turning Point USA.

Το βίντεο της επανένωσης Τραμπ – Μασκ

Ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι ο Μασκ «ήρθε και του είπε ένα γεια», κάτι το οποίο θεώρησε «ευγενικό».

«Είχαμε μια μικρή συζήτηση», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Είχαμε μια πολύ καλή σχέση, αλλά ήταν ευγενικό που ήρθε» είπε.

YouTube thumbnail

Το ζευγάρι κάθισε στις κερκίδες ενός σταδίου στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνα, όπου δεκάδες χιλιάδες είχαν συγκεντρωθεί για να αποτίσουν φόρο τιμής στον Κερκ , ο οποίος πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου σε πανεπιστημιούπολη της Γιούτα.

Το βίντεο των δύο ατόμων κοινοποιήθηκε από τον επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, η οποία ανήκει στον Μασκ.

Στη συνέχεια ο Έλον Μασκ προχώρησε σε μια αινιγματική ανάρτηση στον λογαριασμό του στο X μια φωτογραφία του ίδιου και του Τραμπ να κάθονται μαζί στο μνημόσυνο, με λεζάντα: «Για τον Τσάρλι».

Το χρονικό της ρήξης

Υπενθυμίζεται ότι η ρήξη μεταξύ Τραμπ και του ιδιοκτήτη του Χ ήρθε όταν ο δεύτερος καταφέρθηκε ενάντια στο «μεγάλο και όμορφο νομοσχέδιο» του Τραμπ για τοις φορολογικές μειώσεις και τις δαπάνες  λέγοντας ότι το θεωρεί ότι αυξάνει υπερβολικά το έλλειμμα.

Αμέσως μετά ο Μασκ έσπευσε να κατηγορήσει τον Τραμπ ότι κατονομάζεται στα «αρχεία Επσταϊν», ενώ τον Ιούλιο, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα «εξέταζε» την ιδέα της απέλασης του Μασκ.

Ο ιδιοκτήτης του X έφτασε στο σημείο να ανακοινώσει ότι ιδρύει το δικό του κόμμα «America First», αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει πολλά.

Δεν είναι γνωστό αν η συνάντηση της Κυριακής ήταν η πρώτη μεταξύ των δύο ανδρών από τότε που χώρισαν.

Τράπεζες
Στουρνάρας (ΤτΕ): Αν αυξήσουμε 30% τους μισθούς αύριο, θα χρεοκοπήσουμε

Στουρνάρας (ΤτΕ): Αν αυξήσουμε 30% τους μισθούς αύριο, θα χρεοκοπήσουμε

Υπερτυφώνας Ραγκάσα: Σε συναγερμό οι Φιλιππίνες – Ενδεχόμενη αναστολή πτήσεων στο Χονγκ Κονγκ
Υπερτυφώνας Ραγκάσα 22.09.25

Προετοιμασίες για τον «τυφώνα της δεκαετίας» στις Φιλιππίνες - Ενδεχόμενη αναστολή πτήσεων στο Χονγκ Κονγκ

Οι Φιλιππίνες προετοιμάζονται για το πέρασμα του υπερτυφώνα Ραγκάσα που κατευθύνεται προς την ηπειρωτική Κίνα - Ενδεχόμενη αναστολή πτήσεων στο Χονγκ Κονγκ - Συναγερμός και στην Ταϊβάν

Σύνταξη
Πάνος Ρούτσι: «Ο Γιώργος Σταμάτης με προσέγγισε για να σταματήσω, μου είπε ότι έχει δει το παιδί μου καμένο»
InTalks 21.09.25

Πάνος Ρούτσι: «Ο Γιώργος Σταμάτης με προσέγγισε για να σταματήσω, μου είπε ότι έχει δει το παιδί μου καμένο»

«Πώς αυτός έχει δει το παιδί μου, όταν εγώ δεν το έχω δει;» λέει στο in και συγκλονίζει ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένις, που σκοτώθηκε στα Τέμπη, καταγγέλλοντας με πικρία τη στάση του βουλευτή της ΝΔ Γιώργου Σταμάτη, ο οποίος πάντως μιλά για παρανόηση των λεγομένων του. Καταβεβλημένος αλλά παίρνοντας δύναμη από τη συμπαράσταση του κόσμου ο Πάνος Ρούτσι είναι αποφασισμένος να συνεχίσει την απεργία πείνας μέχρι τη δικαίωση του αιτήματός του για εκταφή του παιδιού του.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Βρετανία, Καναδάς και Αυστραλία αναγνώρισαν Παλαιστινιακό Κράτος
Λύση δύο κρατών 21.09.25 Upd: 18:03

Βρετανία, Καναδάς και Αυστραλία αναγνώρισαν Παλαιστινιακό Κράτος

Οι τρεις χώρες, μέσα σε λίγα λεπτά ανακοίνωσαν ότι αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη ως κράτος, παρά τις ισραηλινές αντιδράσεις. «Κίνηση προς την ανεξαρτησία» χαρακτήρισε τις αποφάσεις η Παλαιστινιακή Αρχή.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Συνεχίζονται οι ακυρώσεις πτήσεων στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια μετά την κυβερνοεπίθεση
Έως τη Δευτέρα 21.09.25

Συνεχίζονται οι ακυρώσεις πτήσεων στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια μετά την κυβερνοεπίθεση

Η Collins Aerospace της οποίας το σύστημα check-in δέχτηκε την επίθεση ανακοίνωσε ότι η δυσλειτουργία περιορίζεται στον ηλεκτρονικό έλεγχο των επιβατών και την παράδοση των αποσκευών

Σύνταξη
Ύπνος: Η ατμοσφαιρική ρύπανση επηρεάζει την ποιότητά του – Νέα έρευνα
Ανησυχητικά ευρήματα 19.09.25

Η ατμοσφαιρική ρύπανση επηρεάζει και την ποιότητα του ύπνου μας - Νέα έρευνα

«Οι τρέχουσες πολιτικές για τον καθαρό αέρα εστιάζουν κυρίως στις εξωτερικές πηγές, αλλά τα ευρήματά μας καθιστούν σαφές ότι η ατζέντα πρέπει να επεκταθεί», δήλωσε ο επικεφαλής καθηγηγής της έρευνας

Σύνταξη
Τροχαίο στη Βουλιαγμένης: Νέο βίντεο από τη σοκαριστική καραμπόλα που στοίχισε τη ζωή σε μια 64χρονη οδηγό
Τροχαίο 19.09.25

Νέο βίντεο από τη σοκαριστική καραμπόλα στη Βουλιαγμένης που στοίχισε τη ζωή σε μια 64χρονη οδηγό

Το όχημα του 21χρονου οδηγού φαίνεται στα πλάνα να κινείται με υψηλή ταχύτητα στη μεσαία λωρίδα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης μέχρι που «καρφώνεται» πάνω στο αυτοκίνητο που ήταν ακινητοποιημένο στο φανάρι

Σύνταξη
Together for Palestine: Ρίτσαρντ Γκιρ και όλοι όσοι ξέρεις ένωσαν τη φωνή τους ενάντια στη γενοκτονία στη Γάζα
Culture Live 18.09.25

Together for Palestine: Ρίτσαρντ Γκιρ και όλοι όσοι ξέρεις ένωσαν τη φωνή τους ενάντια στη γενοκτονία στη Γάζα

Η φιλανθρωπική εκδήλωση Together for Palestine, συγκέντρωσε 1,5 εκατομμύρια λίρες για την υποστήριξη της Παλαιστίνης. Στη σκηνή ανέβηκαν μεγάλα ονόματα του χώρου του θεάματος

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη σε οδηγό νταλίκας για θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 29χρονο δικυκλιστή
Στη Θεσσαλονίκη 18.09.25

Κακουργηματική δίωξη σε οδηγό νταλίκας για θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 29χρονο δικυκλιστή (βίντεο)

Για την υπόθεση συνελήφθησαν άλλοι τρεις εμπλεκόμενοι, οι οποίοι κατηύθυναν τον οδηγό προκειμένου να διασχίσει κάθετα τη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη - Τελούν και οι τέσσερις υπό κράτηση

Σύνταξη
Στη φυλακή ο 32χρονος για τους εμπρησμούς στον Υμηττό – Τι είπε για τον ISIS
Σύντομη απολογία 18.09.25

Στη φυλακή ο 32χρονος για τους εμπρησμούς στον Υμηττό - Τι είπε για τον ISIS

Ο 32χρονος κατηγορούμενος σύμφωνα με πληροφορίες αποδέχθηκε τους εμπρησμούς στον Υμηττό και είπε ότι το έκανε γιατί δεν είχε φάει - Στις 23 Σεπτεμβρίου η δίκη για τις σεξουαλικές επιθέσεις στο Αιγάλεω

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Παύλος Φύσσας: Συγκέντρωση στο Κερατσίνι και αντιφασιστική πορεία το απόγευμα για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του
Ελλάδα 18.09.25

Παύλος Φύσσας: Συγκέντρωση στο Κερατσίνι και αντιφασιστική πορεία το απόγευμα για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του

Πριν 12 χρόνια ο Παύλος Φύσσας έπεσε νεκρός από το μαχαίρι του Γιώργου Ρουπακιά, μέλος τάγματος εφόδου της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης, «Χρυσή Αυγή»

Σύνταξη
Νέα Ερυθραία: Συνελήφθη γιος πρώην υπουργού για παράνομη κατοχή σπρέι πιπεριού
Νέα Ερυθραία 22.09.25

Συνελήφθη γιος πρώην υπουργού για οπλοκατοχή - Είχε πάνω του σπρέι πιπεριού

Ο 19χρονος γιος γνωστού πολιτικού συνελήφθη όταν μετά από αστυνομικό έλεγχο στη Νέα Ερυθραία, βρέθηκε στην κατοχή του σπρέι πιπεριού, ενώ ο φίλος που τον συνόδευε βρέθηκε με μικροποσότητα κάνναβης.

Σύνταξη
H «Αριστερά», τα ΜΜΕ και οι «προβοκάτορες»: Οι «μπηχτές» του Τραμπ για τον Τζίμι Κίμελ στο μνημόσυνο του Τσάρλι Κερκ
«Πληρωμένοι προβοκάτορες» 22.09.25

H «Αριστερά», τα ΜΜΕ και οι «προβοκάτορες»: Οι «μπηχτές» του Τραμπ για τον Τζίμι Κίμελ στο μνημόσυνο του Τσάρλι Κερκ

«Το όπλο ήταν στραμμένο επάνω του, αλλά η σφαίρα στόχευε όλους μας» είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, παρουσιάζοντας τον Κερκ ως μάρτυρα της ελευθερίας του λόγου

Σύνταξη
Αντέχει οικονομικά η ρωσική «αρκούδα»; Πόσο δυσβάστακτο θα είναι άραγε το νέο πακέτο κυρώσεων
Διεθνής Οικονομία 22.09.25

Αντέχει οικονομικά η ρωσική «αρκούδα»; Πόσο δυσβάστακτο θα είναι άραγε το νέο πακέτο κυρώσεων

Παρά το πακέτο νέων κυρώσεων και το απαισιόδοξο κλίμα που επικρατεί στις δυτικές οικονομίες, οι Ρώσοι σπάνια έχουν αισθανθεί καλύτερα για την οικονομική τους κατάσταση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πρώτο τραπέζι: Ο Monsieur Minimal συναντά τη Νεφέλη Φασούλη στα μπουζούκια με τη Σπάστα Φλώρα
Πρώτη ακρόαση 22.09.25

Πρώτο τραπέζι: Ο Monsieur Minimal συναντά τη Νεφέλη Φασούλη στα μπουζούκια με τη Σπάστα Φλώρα

Μια 15ετία μετά την κυκλοφορία του hit του Monsieur Minimal Πάστα Φλώρα, ο γνωστός καλλιτέχνης ενώνει τις δυνάμεις του με τη Νεφέλη Φασούλη για ένα... remake αλά λαϊκά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ανδρουλάκης για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ μεθόδευσε μία διαδικασία – παρωδία – Αντιμετωπίζει το κράτος ως κομματικό φέουδο
Πολιτική Γραμματεία 22.09.25

Ανδρουλάκης για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ μεθόδευσε μία διαδικασία – παρωδία – Αντιμετωπίζει το κράτος ως κομματικό φέουδο

«Ήταν τέτοια η προχειρότητα της κυβερνητικής πλειοψηφίας» τονίσει ο Νίκος Ανδρουλα΄κης που στις κλήσεις μαρτύρων - όπως είπε - συμπεριέλαβε ακόμη και νεκρούς υπουργούς και στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Το κρεβάτι κάνει τη διαφορά: Ο Μάθιου ΜακΚόναχι αποκαλύπτει το μυστικό του ευτυχισμένου γάμου του
«Η δική μας ώρα» 22.09.25

Το κρεβάτι κάνει τη διαφορά: Ο Μάθιου ΜακΚόναχι αποκαλύπτει το μυστικό του ευτυχισμένου γάμου του

Σε συνέντευξή του στο Fox News Digital, ο Μάθιου ΜακΚόναχι, ο οποίος είναι παντρεμένος με την Καμίλα Άλβες, είπε ότι τα ζευγάρια με κρεβάτια king size θα πρέπει να σκεφτούν να αγοράσουν μικρότερα.

Σύνταξη
Παλαιστίνη: Η Γερμανία «μάλλον» δεν θα την αναγνωρίσει – Ποιες άλλες χώρες θα το κάνουν
Διπλωματικός πυρετός 22.09.25

Η Γερμανία «μάλλον» δεν θα αναγνωρίσει την Παλαιστίνη - Ποιες άλλες χώρες θα το κάνουν

Τι δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας - Σήμερα η σύνοδος για τη λύση των δύο κρατών, μεγαλώνει ο κατάλογος από τις χώρες που θα αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη

Σύνταξη
Πειραιάς: Εικόνες σοκ από το θανατηφόρο τροχαίο – Νεκρός ο 40χρονος οδηγός, διασωληνωμένη η συνοδηγός
Στον Πειραιά 22.09.25

Εικόνες σοκ από το θανατηφόρο τροχαίο - Νεκρός ο 40χρονος οδηγός, διασωληνωμένη η συνοδηγός

Σφοδρή πρόσκρουση αυτοκινήτου σε κολώνα στον Πειραια - Ο 40χρονος οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τη ζωή του, ενώ η 33χρονη συνοδηγός είναι διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύνταξη
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

