Μασκ εναντίον Τραμπ – Το νέο κόμμα, η «γελοία» απόφαση και η δημόσια σύγκρουση

Συνεχίζεται η επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Έλον Μασκ, με τον τελευταίο να προχωράει στην σύσταση κόμματος, κάτι το οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε «γελοίο».

Η σχέση τους, όμως, εδώ και καιρό είχε δείξει ότι δεν θα άντεχε στον χρόνο, με εκατέρωθεν καυστικές δηλώσεις και ένα διαζύγιο που σφραφίστηκε με την αποχώρηση του Μασκ από τον Λευκό Οίκο.

Ο δισεκατομμυριούχος υλοποίησε την υπόσχεσή του να δημιουργήσει ένα νέο πολιτικό κόμμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε την αμφιλεγόμενη νομοθεσία του για τον προϋπολογισμό, το λεγόμενο «One Big, Beautiful Bill».

By a factor of 2 to 1, you want a new political party and you shall have it!

When it comes to bankrupting our country with waste & graft, we live in a one-party system, not a democracy.

Today, the America Party is formed to give you back your freedom. https://t.co/9K8AD04QQN

— Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2025