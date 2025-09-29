science
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Άλτμαν και Ζάκερμπεργκ έγιναν οι νέοι φίλοι του Τραμπ μετά τον καβγά του με τον Μασκ
Τεχνολογία 29 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:10

Άλτμαν και Ζάκερμπεργκ έγιναν οι νέοι φίλοι του Τραμπ μετά τον καβγά του με τον Μασκ

Ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Άλτμαν και Ζάκερμπεργκ επιχειρούν να καλύψουν το «κενό» που αφήνει στον Λευκό Οίκο η αποχώρηση Μασκ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τελικά γιατί αγαπάμε τόσο το φθινόπωρο; Η επιστήμη απαντά

Τελικά γιατί αγαπάμε τόσο το φθινόπωρο; Η επιστήμη απαντά

Spotlight

Σε πρόσφατο δείπνο στο Λευκό Οίκο με δισεκατομμυριούχους του τεχνολογικού κλάδου, ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ κάθισε… εκ δεξιών του προέδρου Τραμπ, ενώ ο Σαμ Άλτμαν παρακολουθούσε από την άλλη πλευρά του τραπεζιού.

Η εγγύτητά τους με τον πρόεδρο των ΗΠΑ ήταν αποτέλεσμα προσεκτικού σχεδιασμού από τους διευθύνοντες συμβούλους της Meta και της OpenAI, σύμφωνα με αρκετούς εμπιστευτικούς πληροφοριοδότες από την Ουάσιγκτον και τις εταιρείες, τους οποίους επικαλείται δημοσίευμα των Financial Times. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι οι δύο είχαν προσπαθήσει να έρθουν πιο κοντά στον Τραμπ από τότε που η σχέση του με τον Έλον Μασκ έληξε με θεαματικό τρόπο το καλοκαίρι.

Αν και κανένας από τους Ζάκερμπεργκ και Άλτμαν δεν έχει την ίδια επιρροή που είχε κάποτε ο επικεφαλής της Tesla στο Λευκό Οίκο, πολλοί μέσα στην κυβέρνηση Τραμπ παραμένουν βαθιά σκεπτικοί απέναντι στους δύο πρώην δωρητές των Δημοκρατικών.

Αυτές οι πηγές περιγράφουν την τρέχουσα σύμπραξη ως γάμο συμφέροντος. «Αν αφαιρούσαμε τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη από την οικονομία, πιθανότατα θα βρισκόμασταν σε πολύ, πολύ κακή κατάσταση», δήλωσε στους Financial Times πρόσωπο κοντά στην αμερικανική κυβέρνηση. «Αυτό είναι το θέμα».

Stargate Project

Άλτμαν και Ζάκερμπεργκ βρίσκουν χώρο…

Ο Μασκ δεν έχει επισκεφτεί την Ουάσιγκτον από τον Μάιο και συνάντησε ξανά τον Τραμπ μόνο κατά τη διάρκεια της τελετής μνήμης για τον συντηρητικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ την περασμένη εβδομάδα. Εν τω μεταξύ, οι Ζάκερμπεργκ και Άλτμαν έχουν επισκεφτεί τον Λευκό Οίκο περίπου έξι φορές φέτος και έχουν εκφράσει με ενθουσιασμό τον θαυμασμό τους για την κυβέρνηση Τραμπ.

Ιδιωτικά, φέρονται να έχουν ζητήσει την υποστήριξη του Λευκού Οίκου για την επέκταση των εμπορικών ευκαιριών και την αποφυγή της γραφειοκρατίας, καθώς χτίζουν ουσιαστικά «αυτοκρατορίες» γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Προς το παρόν, τα συμφέροντα αυτά συνάδουν με αυτά του προέδρου. Ο Ζάκερμπεργκ έχει δεσμευτεί να επενδύσει τουλάχιστον 600 δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ έως το 2028, επιτρέποντας στον Τραμπ να διαφημίσει την επιτυχία της κυβέρνησής του στην εδραίωση της υπεροχής των αμερικανικών εταιρειών έναντι της Κίνας. Τόσο η Meta όσο και η OpenAI έχουν προχωρήσει σε άρση των περιορισμών στη χρήση της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης από το στρατό.

Ο πρόεδρος έχει επίσης την ευκαιρία να επιδείξει τους νέους συμμάχους του στις τηλεοπτικές κάμερες. Το δείπνο με όλες τις διασημότητες στο Λευκό Οίκο αυτό το μήνα οργανώθηκε βιαστικά, αφού μια εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη που είχε προγραμματίσει η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ φαινόταν ότι θα είχε χαμηλή συμμετοχή, σύμφωνα με πρόσωπο που έχει γνώση του θέματος. Πρόσθεσε ότι ο Τραμπ έστειλε τότε προσκλήσεις για το δείπνο απευθείας στους μεγαλύτερους επικεφαλής τεχνολογικών εταιρειών, οι οποίοι εμφανίστηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στους Financial Times: «Η ιδέα ότι το δείπνο οργανώθηκε “βιαστικά” για να υποστηρίξει τη συμμετοχή στην εκδήλωση της Πρώτης Κυρίας για την τεχνητή νοημοσύνη είναι ψευδής είδηση. Η ημερομηνία για την Ομάδα Εργασίας για την Εκπαίδευση στην Τεχνητή Νοημοσύνη είχε προγραμματιστεί από τα τέλη Ιουλίου. Το γεγονός ότι το δείπνο πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα δεν είναι παρά μια σύμπτωση. Αν μη τι άλλο, η εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη είχε μεγαλύτερη συμμετοχή λόγω της συμμετοχής της Πρώτης Κυρίας».

O Σαμ Άλτμαν στο Wall Street Journal Digital Conference, 18 Οκτωβρίου 2017 (Reuters)

O Σαμ Άλτμαν στο Wall Street Journal Digital Conference, 18 Οκτωβρίου 2017 (Reuters)

Οι κινήσεις Άλτμαν

Η ανταπόκριση των Ζάκερμπεργκ και Άλτμαν απέναντι στον Τραμπ ήταν θετική για τις επιχειρήσεις. Οι Meta και OpenAI χαιρέτισαν τη δέσμευση της κυβέρνησης να επιταχύνει την έκδοση αδειών για τα δαπανηρά και ενεργοβόρα κέντρα δεδομένων που απαιτούνται για την ταχεία επέκταση των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Και οι δύο έχουν προστεθεί σε έναν κατάλογο εγκεκριμένων προμηθευτών τεχνητής νοημοσύνης της αμερικανικής κυβέρνησης — ένα μεγάλο επίτευγμα για τις εταιρείες των οποίων τα μοντέλα έχουν επανειλημμένα κατηγορηθεί για πολιτική μεροληψία από εξέχοντες Ρεπουμπλικάνους.

Ο Άλτμαν, ο οποίος το 2016 έγραψε ότι αισθάνεται την η εκλογική νίκη του Τραμπ «σαν το χειρότερο πράγμα που έχει συμβεί στη ζωή μου», ταξίδεψε φέτος με τον πρόεδρο στη Σαουδική Αραβία και συμμετείχε στην επίσημη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Την πρώτη πλήρη ημέρα της νέας κυβέρνησης τον Ιανουάριο, ο Άλτμαν στάθηκε δίπλα στον Τραμπ, τον ιδρυτή της Oracle Λάρι Έλισον και τον επικεφαλής της SoftBank Μασαγιόσι Σον για να ανακοινώσει το project για κέντρα δεδομένων αξίας 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την ονομασία Stargate.

Αυτή η θεατρική παράσταση είχε προετοιμαστεί για μήνες, σύμφωνα με ένα πρόσωπο κοντά στον Άλτμαν. Προβλέποντας τη νίκη των Ρεπουμπλικάνων, τα στελέχη της OpenAI Γκρεγκ Μπρόκμαν και Μπραντ Λάιτκαπ συναντήθηκαν με τον Τραμπ το περασμένο καλοκαίρι για να τον ενημερώσουν για τα σχέδιά τους, τονίζοντας πώς η OpenAI θα μπορούσε να βοηθήσει τον επόμενο πρόεδρο να διασφαλίσει ότι η «δημοκρατική τεχνητή νοημοσύνη» της Αμερικής θα νικήσει την «αυταρχική τεχνητή νοημοσύνη» της Κίνας. Ο Άλτμαν είχε προγραμματίσει να παρευρεθεί σε αυτή την προεκλογική συνάντηση, αλλά αρρώστησε με Covid, σύμφωνα με άτομα που είχαν γνώση της συνάντησης.

Η είσοδος Άλτμαν στον στενό κύκλο του Τραμπ βοηθήθηκε επίσης από τον Έλισον, γνωστό για την συντηρητική του πολιτική τοποθέτηση, σύμφωνα με ένα πρόσωπο που γνωρίζει τη σχέση τους.
«Στον κόσμο του Τραμπ υπήρχε η αντίληψη ότι πολλοί άνθρωποι του τεχνολογικού κλάδου έχουν εξελιχθεί μεταξύ της μιας κυβέρνησης και της επόμενης», πρόσθεσαν. «Αν πρόκειται να προσφέρεις κάτι στις ΗΠΑ υπό την προεδρία του [Τραμπ], αυτό είναι μια νίκη για τον ίδιο».

Ζάκερμπεργκ

Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ

Οι κινήσεις Ζάκερμπεργκ

Πριν από ένα χρόνο, ο Τραμπ είχε απειλήσει να φυλακίσει τον Ζάκερμπεργκ ισόβια αν παρεμβαίνει στην προεδρική του υποψηφιότητα. Από τότε, ο ιδρυτής του Facebook έχει υιοθετήσει μια πιο φιλική προς το MAGA πολιτική μετριοπάθειας, όπως η κατάργηση της εξωτερικής επαλήθευσης των γεγονότων από τις πλατφόρμες της Meta.

Προώθησε τον Τζόελ Κάπλαν, γνωστό Ρεπουμπλικανό λομπίστα της Meta, σε επικεφαλής των παγκόσμιων υποθέσεων. Ο Ρεπουμπλικανός στρατηγικός αναλυτής Μπράιαν Μπέικερ βοήθησε τον Ζάκερμπεργκ να αξιοποιήσει τις σχέσεις του με την επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς και τον αναπληρωτή επικεφαλής του προσωπικού για θέματα πολιτικής Στέφεν Μίλερ, αναφέρουν οι Financial Times.

Ήδη, ο Τραμπ βοηθά τον Ζάκερμπεργκ «πολεμώντας» τους νομοθέτες παγκοσμίως. Κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Λευκό Οίκο τον Αύγουστο, ο επικεφαλής της Meta διαμαρτυρήθηκε για τη νομοθεσία και τους φόρους της ΕΕ που στοχεύουν τη δύναμη των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.

Η Meta ανακοίνωσε ότι ο νόμος της ΕΕ για τις ψηφιακές αγορές, ένας ιστορικός νόμος που στοχεύει στη δύναμη των μεγαλύτερων τεχνολογικών ομίλων του κόσμου, ήταν ένα βασικό σημείο κατά τη διάρκεια της συνάντησης Τραμπ-Ζάκερμπεργκ. «Ενώ συζητήθηκαν οι ψηφιακοί φόροι, μεγάλο μέρος της συνάντησης επικεντρώθηκε στον DMA», ανέφερε η εταιρεία.

Λίγες μέρες αργότερα, ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social: « Οι ψηφιακοί φόροι, η νομοθεσία για τις ψηφιακές υπηρεσίες και οι κανονισμοί για τις ψηφιακές αγορές έχουν όλα σχεδιαστεί για να βλάψουν ή να διακρίνουν την αμερικανική τεχνολογία». Ο πρόεδρος απείλησε επίσης να επιβάλει «σημαντικούς» δασμούς τον Αύγουστο σε χώρες που επέβαλαν ψηφιακούς φόρους.

Ορισμένοι από τους υπεύθυνους πολιτικής της Meta «πανηγύρισαν» εσωτερικά την αλλαγή, πολλοί από τους οποίους παραπονέθηκαν για τις τεταμένες σχέσεις με την κυβέρνηση Μπάιντεν. Η Meta επισήμανε τις δηλώσεις αξιωματούχων της εταιρείας που χαιρέτισαν την προώθηση της ηγετικής θέσης των ΗΠΑ στον τομέα της τεχνολογίας από την κυβέρνηση Τραμπ.

Ορισμένοι προειδοποιούν ότι η τακτική της εταιρείας είναι ατυχής μακροπρόθεσμα. «Η Meta θα τιμωρηθεί όταν αλλάξει η πολιτική κατάσταση», δήλωσε στους Financial Times ένας λομπίστας στις Βρυξέλλες. «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μακρά θεσμική μνήμη».

Η στενή σχέση της Meta με τον Λευκό Οίκο δεν την έσωσε από μια συνεχιζόμενη αντιμονοπωλιακή υπόθεση που άσκησε η κυβέρνηση, μια έρευνα της FTC και μια έρευνα του Ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή Τζος Χόλεϊ σχετικά με τα chatbots που λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη.

Χωρίς συγκεκριμένη ιδεολογία

Ο ευρύτερος κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης δεν κατάφερε επίσης να επιβάλει μια δεκαετή αναστολή στην κατάρτιση ίδιων κανόνων από τις επιμέρους πολιτείες για τη ρύθμιση της τεχνολογίας, η οποία ακυρώθηκε μετά από την αντίδραση των τεχνολογικά σκεπτικιστών Ρεπουμπλικάνων στη Βουλή και τη Γερουσία.

Ενδεικτικό ότι η μάχη ενδέχεται να έχει χαθεί στην Ουάσιγκτον, η Meta ξεκίνησε τον Αύγουστο μια εκστρατεία Super Pac με στόχο την εκλογή πολιτικών στην Καλιφόρνια που υποστηρίζουν την ελαφριά ρύθμιση της τεχνολογίας στην πολιτεία όπου εδρεύει η εταιρεία.

Τελικά, παραμένει η υποψία ότι ο Άλτμαν και ο Ζάκερμπεργκ θα αλλάξουν πορεία αν οι πολιτικοί άνεμοι αλλάξουν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του επόμενου έτους.

«Δεν νομίζω ότι έχουν κάποια συγκεκριμένη ιδεολογία», ανέφερε πρόσωπο που είναι κοντά στην κυβέρνηση Τραμπ. «Αν ο [δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνια] Γκάβιν Νιούσομ είναι ο επόμενος πρόεδρος, μαντέψτε ποιος θα είναι δίπλα στον Γκάβιν λέγοντας “είσαι το καλύτερο πράγμα μετά το ψωμί σε φέτες”», κατέληξε.

Πηγή: ΟΤ.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
CrediaBank: Στα σκαριά το νέο business plan μετά το deal για την HSBC Μάλτας

CrediaBank: Στα σκαριά το νέο business plan μετά το deal για την HSBC Μάλτας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τελικά γιατί αγαπάμε τόσο το φθινόπωρο; Η επιστήμη απαντά

Τελικά γιατί αγαπάμε τόσο το φθινόπωρο; Η επιστήμη απαντά

Τρόφιμα – ποτά
ΕΖΑ: Υποψήφιος επενδυτής σκανάρει την εταιρεία για εξαγορά 

ΕΖΑ: Υποψήφιος επενδυτής σκανάρει την εταιρεία για εξαγορά 

inWellness
Έρευνα 29.09.25

Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;

Το περπάτημα αποτελεί μια από τις πιο εύκολες και αποτελεσματικές ασκήσεις ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης.

Σύνταξη
inTown
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream science
Το «θηρίο» της τεχνητής νοημοσύνης και οι κίνδυνοι που καλείται να προλάβει η Ευρώπη
«Καμπανάκι» 27.09.25

Το «θηρίο» της τεχνητής νοημοσύνης και οι κίνδυνοι που καλείται να προλάβει η Ευρώπη

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας και ειδικότερα της τεχνητής νοημοσύνης, η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με κινδύνους που καλείται να προβλέψει και να προλάβει

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Η ψυχιατρική στην εποχή της τεχνολογίας: Υπάρχει τελικά η «ψύχωση της AI»;
Τεχνητή νοημοσύνη 22.09.25

Υπάρχει τελικά η «ψύχωση της AI»; Η ψυχιατρική στην εποχή της τεχνολογίας

Μια νέα πρόκληση αναδύεται για την ψυχιατρική κοινότητα, καθώς όλο και περισσότεροι ασθενείς εμφανίζουν ψυχωτικά συμπτώματα έπειτα από συνομιλίες με chatbots τεχνητής νοημοσύνης (AI psychosis)

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Για να κατανοήσετε πώς η AI θα αναδιαμορφώσει την ανθρωπότητα, διαβάστε αυτό το γερμανικό παραμύθι
Ενοχή ή ενηλικίωση; 20.09.25

Για να κατανοήσετε πώς η AI θα αναδιαμορφώσει την ανθρωπότητα, διαβάστε αυτό το γερμανικό παραμύθι

Η AI θα αντικαταστήσει τη δημιουργικότητα με κάτι που θα μοιάζει περισσότερο με... μαγική ευχή σε ένα παραμύθι - Η πρόκληση για τις μελλοντικές γενιές είναι να αντιμετωπίσουν το αίσθημα κενού που αφήνει

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τι θέλουν οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να φτιάξουν; Μεγαλόπνοα σχέδια που ίσως να απέχουν πολύ από την πραγματικότητα
AI 20.09.25

Τι θέλουν οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να φτιάξουν; Μεγαλόπνοα σχέδια που ίσως να απέχουν πολύ από την πραγματικότητα

Οι εταιρείες που κατασκευάζουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης έχουν ως σκοπό να φτιάξουν ένα υπερεργαλείο, ένα πλάνο που έχει αρκετά κωλύματα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Η Ιταλία, πρώτη στην ΕΕ που ψηφίζει νόμο για να βάλει όρια στην AI – Πότε επιβάλλει ποινές φυλάκισης
Μπαίνουν κανόνες 18.09.25

Η Ιταλία, πρώτη στην ΕΕ που ψηφίζει νόμο για να βάλει όρια στην AI – Πότε επιβάλλει ποινές φυλάκισης

Η νομοθεσία στην Ιταλία περιορίζει την πρόσβαση των παιδιών και επιβάλλει ποινές φυλάκισης για την επιβλαβή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το ντεμπούτο της Louise Trotter για την Bottega Veneta είχε τη «λαχτάρα» ενός κουτιού με καραμέλες
Εύγε! 29.09.25

Το ντεμπούτο της Louise Trotter για την Bottega Veneta είχε τη «λαχτάρα» ενός κουτιού με καραμέλες

Όταν η Louise Trotter ορίστηκε διάδοχος του Matthieu Blazy στη Bottega Veneta μετά τη μετάθεσή του στη Chanel τον περασμένο Δεκέμβριο, υπήρξε μια σπάνια ομοφωνία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο ιταλικός οίκος – μέρος του ομίλου πολυτελών εμπορικών σημάτων Kering – είχε κάνει τη σωστή επιλογή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι αλλαγές στους κανονισμούς της Euroleague – Αποβολή σε όποιον προπονητή μπαίνει στο παρκέ σε αιφνιδιασμό (vid)
Euroleague 29.09.25

Οι αλλαγές στους κανονισμούς της Euroleague – Αποβολή σε όποιον προπονητή μπαίνει στο παρκέ σε αιφνιδιασμό (vid)

Η Euroleague ανακοίνωσε αλλαγές στους κανονισμούς της και πλέον, οι προπονητές δεν θα μπορούν να… μπουκάρουν στο παρκέ και να διακόπτουν αιφνιδιασμό αντίπαλης ομάδας γιατί θα αποβάλλονται.

Σύνταξη
Αυτά είναι τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών: Πλουσιότερος ο Κασσελάκης, συνεχίζει με ισχυρό χαρτοφυλάκιο ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 29.09.25

Αυτά είναι τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών: Πλουσιότερος ο Κασσελάκης, συνεχίζει με ισχυρό χαρτοφυλάκιο ο Μητσοτάκης

Όπως σχεδόν κάθε χρόνο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται να έχει ισχυρές καταθέσεις και συμμετοχή σε δεκάδες ακίνητα, ωστόσο φέτος δυναμική εμφάνιση κάνει ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανου Κασσελάκη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ανδρουλάκης: Η Χίος χρειάζεται άμεση οικονομική ενίσχυση – Πλήρες σχέδιο συγκάλυψης για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
Αντικυβερνητικά βέλη 29.09.25

Ανδρουλάκης: Η Χίος χρειάζεται άμεση οικονομική ενίσχυση - Πλήρες σχέδιο συγκάλυψης για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

«Δεν έχει ξαναγίνει να φεύγουν τα λεφτά από τον πρωτογενή τομέα και να γίνονται μαύρα χρήματα», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Χίο

Σύνταξη
Τέμπη: Ανοίγει ο δρόμος για τον προσδιορισμό της δίκης για 36 μη πολιτικά πρόσωπα
Ελλάδα 29.09.25

Τέμπη: Ανοίγει ο δρόμος για τον προσδιορισμό της δίκης για 36 μη πολιτικά πρόσωπα

Η πρόεδρος εφετών της Λάρισας έδωσε σύμφωνη γνώμη στην εισαγγελική πρόταση γεγονός που πρακτικά σημαίνει ότι μετρά αντίστροφα πλέον ο χρόνος για να προσδιοριστεί η δίκη που αφορά σε 36 μη πολιτικά πρόσωπα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Αυτοί οι γαμ…οι Κινέζοι όλο βήχουν»: Ο Ιταλός τενίστας Μουζέτι κατηγορείται για ρατσισμό (vids)
Άλλα Αθλήματα 29.09.25

«Αυτοί οι γαμ…οι Κινέζοι όλο βήχουν»: Ο Ιταλός τενίστας Μουζέτι κατηγορείται για ρατσισμό (vids)

Ο Λορέντζο Μουζέτι ζήτησε συγγνώμη δύο φορές για τα σχόλιά του μετά τον αγώνα με τον Τζιοβάνι Περικάρντ, που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στα social media.

Σύνταξη
Πώς καθορίζει ο καιρός την ευτυχία μας και τι μπορούμε να κάνουμε για να την πάρουμε στα «χέρια» μας;
Περιβαλλοντική Ψυχολογία 29.09.25

Πώς καθορίζει ο καιρός την ευτυχία μας και τι μπορούμε να κάνουμε για να την πάρουμε στα «χέρια» μας;

Από τον ήλιο που φέρνει ευφορία μέχρι τις καταιγίδες που μας βαραίνουν, ο καιρός καθορίζει τη διάθεσή μας. Νέα έρευνα αποκαλύπτει πώς επηρεάζει την ψυχική υγεία και πώς μπορούμε να τον «αντιστρέψουμε»

Σύνταξη
Ένα τζελ υπόσχεται να βάλει τέλος στους πόνους της αρθρίτιδας
Επιστήμες 29.09.25

Ένα τζελ υπόσχεται να βάλει τέλος στους πόνους της αρθρίτιδας

Το καινοτόμο υλικό «αντιλαμβάνεται» τις χημικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός του σώματος μαρτυρώντας έξαρση της αρθρίτιδας και εκλύει φάρμακα ακριβώς στο σημείο που χρειάζεται.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Ο Τσίπρας μιλά για ηγεσία στην Ευρώπη – Στην Κεντροαριστερά μιλούν για την ηγεσία του
Πολιτική Γραμματεία 29.09.25

Ο Τσίπρας μιλά για ηγεσία στην Ευρώπη – Στην Κεντροαριστερά μιλούν για την ηγεσία του

Ζυμώσεις και καρφιά στον προοδευτικό χώρο σε αναζήτηση ηγεσίας, εσωστρέφεια στα κόμματα από Αριστερά μέχρι Κέντρο στη σκιά του «κόμματος Τσίπρα»

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Βίντεο από τη στιγμή της κατάρρευσης της Λόλα Γιανγκ κατά την διάρκεια συναυλίας της στη Νέα Υόρκη
Υπερκόπωση; 29.09.25

Βίντεο από τη στιγμή της κατάρρευσης της Λόλα Γιανγκ κατά την διάρκεια συναυλίας της στη Νέα Υόρκη

Η 24χρονη τραγουδίστρια Λόλα Γιανγκ βρισκόταν σε Νέα Υόρκη για μια συναυλία, όταν ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις της και έπεσε στη σκηνή. Λίγες ώρες μετά ευχαρίστησε τους θαυμαστές της για τη συμπαράσταση και δήλωσε καλά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τι μπορεί να πάθουν ο σκύλος και η γάτα αν τρώνε από το ίδιο μπολ
«Φροντιστήριο» διατροφής 29.09.25

Σκύλος και γάτα: Κατά πόσο κάνει καλό στην υγεία τους να μοιράζονται την ίδια τροφή;

Δεν θα πρέπει να ξεχνάτε ότι ο σκύλος και η γάτα είναι δύο εντελώς διαφορετικά πλάσματα και οι διατροφικές τους ανάγκες εξαρτώνται από το είδος τους.  

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Πλάνα από το κρητικό γλέντι που διασκέδαζε ο Βασίλης Μπισμπίκης πριν το τροχαίο – Τι είπε αυτόπτης μάρτυρας
Ελλάδα 29.09.25 Upd: 12:06

Πλάνα από το κρητικό γλέντι που διασκέδαζε ο Βασίλης Μπισμπίκης πριν το τροχαίο – Τι είπε αυτόπτης μάρτυρας

Τα φώτα της δημοσιότητας τράβηξε πάνω του ο Βασίλης Μπισμπίκης με το τροχαίο που προκάλεσε μετά από ένα κρητικό γλέντι. Στην Ευελπίδων αυτή την ώρα ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης.

Σύνταξη
Μύδροι της αντιπολίτευσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – «Η κυβέρνηση ήθελε από την αρχή να κουκουλώσει το σκάνδαλο»
Πολιτική Γραμματεία 29.09.25

Μύδροι της αντιπολίτευσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – «Η κυβέρνηση ήθελε από την αρχή να κουκουλώσει το σκάνδαλο»

Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Δημήτρης Καιρίδης (ΝΔ), Μιχάλης Κατρίνης (ΠΑΣΟΚ), Βασίλης Κόκκαλης (ΣΥΡΙΖΑ), διασταύρωσαν τα ξίφη τους.

Σύνταξη
Must Read
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο