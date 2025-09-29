Άλτμαν και Ζάκερμπεργκ έγιναν οι νέοι φίλοι του Τραμπ μετά τον καβγά του με τον Μασκ

Σε πρόσφατο δείπνο στο Λευκό Οίκο με δισεκατομμυριούχους του τεχνολογικού κλάδου, ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ κάθισε… εκ δεξιών του προέδρου Τραμπ, ενώ ο Σαμ Άλτμαν παρακολουθούσε από την άλλη πλευρά του τραπεζιού.

Η εγγύτητά τους με τον πρόεδρο των ΗΠΑ ήταν αποτέλεσμα προσεκτικού σχεδιασμού από τους διευθύνοντες συμβούλους της Meta και της OpenAI, σύμφωνα με αρκετούς εμπιστευτικούς πληροφοριοδότες από την Ουάσιγκτον και τις εταιρείες, τους οποίους επικαλείται δημοσίευμα των Financial Times. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι οι δύο είχαν προσπαθήσει να έρθουν πιο κοντά στον Τραμπ από τότε που η σχέση του με τον Έλον Μασκ έληξε με θεαματικό τρόπο το καλοκαίρι.

Αν και κανένας από τους Ζάκερμπεργκ και Άλτμαν δεν έχει την ίδια επιρροή που είχε κάποτε ο επικεφαλής της Tesla στο Λευκό Οίκο, πολλοί μέσα στην κυβέρνηση Τραμπ παραμένουν βαθιά σκεπτικοί απέναντι στους δύο πρώην δωρητές των Δημοκρατικών.

Αυτές οι πηγές περιγράφουν την τρέχουσα σύμπραξη ως γάμο συμφέροντος. «Αν αφαιρούσαμε τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη από την οικονομία, πιθανότατα θα βρισκόμασταν σε πολύ, πολύ κακή κατάσταση», δήλωσε στους Financial Times πρόσωπο κοντά στην αμερικανική κυβέρνηση. «Αυτό είναι το θέμα».

Άλτμαν και Ζάκερμπεργκ βρίσκουν χώρο…

Ο Μασκ δεν έχει επισκεφτεί την Ουάσιγκτον από τον Μάιο και συνάντησε ξανά τον Τραμπ μόνο κατά τη διάρκεια της τελετής μνήμης για τον συντηρητικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ την περασμένη εβδομάδα. Εν τω μεταξύ, οι Ζάκερμπεργκ και Άλτμαν έχουν επισκεφτεί τον Λευκό Οίκο περίπου έξι φορές φέτος και έχουν εκφράσει με ενθουσιασμό τον θαυμασμό τους για την κυβέρνηση Τραμπ.

Ιδιωτικά, φέρονται να έχουν ζητήσει την υποστήριξη του Λευκού Οίκου για την επέκταση των εμπορικών ευκαιριών και την αποφυγή της γραφειοκρατίας, καθώς χτίζουν ουσιαστικά «αυτοκρατορίες» γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Προς το παρόν, τα συμφέροντα αυτά συνάδουν με αυτά του προέδρου. Ο Ζάκερμπεργκ έχει δεσμευτεί να επενδύσει τουλάχιστον 600 δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ έως το 2028, επιτρέποντας στον Τραμπ να διαφημίσει την επιτυχία της κυβέρνησής του στην εδραίωση της υπεροχής των αμερικανικών εταιρειών έναντι της Κίνας. Τόσο η Meta όσο και η OpenAI έχουν προχωρήσει σε άρση των περιορισμών στη χρήση της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης από το στρατό.

Ο πρόεδρος έχει επίσης την ευκαιρία να επιδείξει τους νέους συμμάχους του στις τηλεοπτικές κάμερες. Το δείπνο με όλες τις διασημότητες στο Λευκό Οίκο αυτό το μήνα οργανώθηκε βιαστικά, αφού μια εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη που είχε προγραμματίσει η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ φαινόταν ότι θα είχε χαμηλή συμμετοχή, σύμφωνα με πρόσωπο που έχει γνώση του θέματος. Πρόσθεσε ότι ο Τραμπ έστειλε τότε προσκλήσεις για το δείπνο απευθείας στους μεγαλύτερους επικεφαλής τεχνολογικών εταιρειών, οι οποίοι εμφανίστηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στους Financial Times: «Η ιδέα ότι το δείπνο οργανώθηκε “βιαστικά” για να υποστηρίξει τη συμμετοχή στην εκδήλωση της Πρώτης Κυρίας για την τεχνητή νοημοσύνη είναι ψευδής είδηση. Η ημερομηνία για την Ομάδα Εργασίας για την Εκπαίδευση στην Τεχνητή Νοημοσύνη είχε προγραμματιστεί από τα τέλη Ιουλίου. Το γεγονός ότι το δείπνο πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα δεν είναι παρά μια σύμπτωση. Αν μη τι άλλο, η εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη είχε μεγαλύτερη συμμετοχή λόγω της συμμετοχής της Πρώτης Κυρίας».

Οι κινήσεις Άλτμαν

Η ανταπόκριση των Ζάκερμπεργκ και Άλτμαν απέναντι στον Τραμπ ήταν θετική για τις επιχειρήσεις. Οι Meta και OpenAI χαιρέτισαν τη δέσμευση της κυβέρνησης να επιταχύνει την έκδοση αδειών για τα δαπανηρά και ενεργοβόρα κέντρα δεδομένων που απαιτούνται για την ταχεία επέκταση των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Και οι δύο έχουν προστεθεί σε έναν κατάλογο εγκεκριμένων προμηθευτών τεχνητής νοημοσύνης της αμερικανικής κυβέρνησης — ένα μεγάλο επίτευγμα για τις εταιρείες των οποίων τα μοντέλα έχουν επανειλημμένα κατηγορηθεί για πολιτική μεροληψία από εξέχοντες Ρεπουμπλικάνους.

Ο Άλτμαν, ο οποίος το 2016 έγραψε ότι αισθάνεται την η εκλογική νίκη του Τραμπ «σαν το χειρότερο πράγμα που έχει συμβεί στη ζωή μου», ταξίδεψε φέτος με τον πρόεδρο στη Σαουδική Αραβία και συμμετείχε στην επίσημη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Την πρώτη πλήρη ημέρα της νέας κυβέρνησης τον Ιανουάριο, ο Άλτμαν στάθηκε δίπλα στον Τραμπ, τον ιδρυτή της Oracle Λάρι Έλισον και τον επικεφαλής της SoftBank Μασαγιόσι Σον για να ανακοινώσει το project για κέντρα δεδομένων αξίας 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την ονομασία Stargate.

Αυτή η θεατρική παράσταση είχε προετοιμαστεί για μήνες, σύμφωνα με ένα πρόσωπο κοντά στον Άλτμαν. Προβλέποντας τη νίκη των Ρεπουμπλικάνων, τα στελέχη της OpenAI Γκρεγκ Μπρόκμαν και Μπραντ Λάιτκαπ συναντήθηκαν με τον Τραμπ το περασμένο καλοκαίρι για να τον ενημερώσουν για τα σχέδιά τους, τονίζοντας πώς η OpenAI θα μπορούσε να βοηθήσει τον επόμενο πρόεδρο να διασφαλίσει ότι η «δημοκρατική τεχνητή νοημοσύνη» της Αμερικής θα νικήσει την «αυταρχική τεχνητή νοημοσύνη» της Κίνας. Ο Άλτμαν είχε προγραμματίσει να παρευρεθεί σε αυτή την προεκλογική συνάντηση, αλλά αρρώστησε με Covid, σύμφωνα με άτομα που είχαν γνώση της συνάντησης.

Η είσοδος Άλτμαν στον στενό κύκλο του Τραμπ βοηθήθηκε επίσης από τον Έλισον, γνωστό για την συντηρητική του πολιτική τοποθέτηση, σύμφωνα με ένα πρόσωπο που γνωρίζει τη σχέση τους.

«Στον κόσμο του Τραμπ υπήρχε η αντίληψη ότι πολλοί άνθρωποι του τεχνολογικού κλάδου έχουν εξελιχθεί μεταξύ της μιας κυβέρνησης και της επόμενης», πρόσθεσαν. «Αν πρόκειται να προσφέρεις κάτι στις ΗΠΑ υπό την προεδρία του [Τραμπ], αυτό είναι μια νίκη για τον ίδιο».

Οι κινήσεις Ζάκερμπεργκ

Πριν από ένα χρόνο, ο Τραμπ είχε απειλήσει να φυλακίσει τον Ζάκερμπεργκ ισόβια αν παρεμβαίνει στην προεδρική του υποψηφιότητα. Από τότε, ο ιδρυτής του Facebook έχει υιοθετήσει μια πιο φιλική προς το MAGA πολιτική μετριοπάθειας, όπως η κατάργηση της εξωτερικής επαλήθευσης των γεγονότων από τις πλατφόρμες της Meta.

Προώθησε τον Τζόελ Κάπλαν, γνωστό Ρεπουμπλικανό λομπίστα της Meta, σε επικεφαλής των παγκόσμιων υποθέσεων. Ο Ρεπουμπλικανός στρατηγικός αναλυτής Μπράιαν Μπέικερ βοήθησε τον Ζάκερμπεργκ να αξιοποιήσει τις σχέσεις του με την επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς και τον αναπληρωτή επικεφαλής του προσωπικού για θέματα πολιτικής Στέφεν Μίλερ, αναφέρουν οι Financial Times.

Ήδη, ο Τραμπ βοηθά τον Ζάκερμπεργκ «πολεμώντας» τους νομοθέτες παγκοσμίως. Κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Λευκό Οίκο τον Αύγουστο, ο επικεφαλής της Meta διαμαρτυρήθηκε για τη νομοθεσία και τους φόρους της ΕΕ που στοχεύουν τη δύναμη των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.

Η Meta ανακοίνωσε ότι ο νόμος της ΕΕ για τις ψηφιακές αγορές, ένας ιστορικός νόμος που στοχεύει στη δύναμη των μεγαλύτερων τεχνολογικών ομίλων του κόσμου, ήταν ένα βασικό σημείο κατά τη διάρκεια της συνάντησης Τραμπ-Ζάκερμπεργκ. «Ενώ συζητήθηκαν οι ψηφιακοί φόροι, μεγάλο μέρος της συνάντησης επικεντρώθηκε στον DMA», ανέφερε η εταιρεία.

Λίγες μέρες αργότερα, ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social: « Οι ψηφιακοί φόροι, η νομοθεσία για τις ψηφιακές υπηρεσίες και οι κανονισμοί για τις ψηφιακές αγορές έχουν όλα σχεδιαστεί για να βλάψουν ή να διακρίνουν την αμερικανική τεχνολογία». Ο πρόεδρος απείλησε επίσης να επιβάλει «σημαντικούς» δασμούς τον Αύγουστο σε χώρες που επέβαλαν ψηφιακούς φόρους.

Ορισμένοι από τους υπεύθυνους πολιτικής της Meta «πανηγύρισαν» εσωτερικά την αλλαγή, πολλοί από τους οποίους παραπονέθηκαν για τις τεταμένες σχέσεις με την κυβέρνηση Μπάιντεν. Η Meta επισήμανε τις δηλώσεις αξιωματούχων της εταιρείας που χαιρέτισαν την προώθηση της ηγετικής θέσης των ΗΠΑ στον τομέα της τεχνολογίας από την κυβέρνηση Τραμπ.

Ορισμένοι προειδοποιούν ότι η τακτική της εταιρείας είναι ατυχής μακροπρόθεσμα. «Η Meta θα τιμωρηθεί όταν αλλάξει η πολιτική κατάσταση», δήλωσε στους Financial Times ένας λομπίστας στις Βρυξέλλες. «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μακρά θεσμική μνήμη».

Η στενή σχέση της Meta με τον Λευκό Οίκο δεν την έσωσε από μια συνεχιζόμενη αντιμονοπωλιακή υπόθεση που άσκησε η κυβέρνηση, μια έρευνα της FTC και μια έρευνα του Ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή Τζος Χόλεϊ σχετικά με τα chatbots που λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη.

Χωρίς συγκεκριμένη ιδεολογία

Ο ευρύτερος κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης δεν κατάφερε επίσης να επιβάλει μια δεκαετή αναστολή στην κατάρτιση ίδιων κανόνων από τις επιμέρους πολιτείες για τη ρύθμιση της τεχνολογίας, η οποία ακυρώθηκε μετά από την αντίδραση των τεχνολογικά σκεπτικιστών Ρεπουμπλικάνων στη Βουλή και τη Γερουσία.

Ενδεικτικό ότι η μάχη ενδέχεται να έχει χαθεί στην Ουάσιγκτον, η Meta ξεκίνησε τον Αύγουστο μια εκστρατεία Super Pac με στόχο την εκλογή πολιτικών στην Καλιφόρνια που υποστηρίζουν την ελαφριά ρύθμιση της τεχνολογίας στην πολιτεία όπου εδρεύει η εταιρεία.

Τελικά, παραμένει η υποψία ότι ο Άλτμαν και ο Ζάκερμπεργκ θα αλλάξουν πορεία αν οι πολιτικοί άνεμοι αλλάξουν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του επόμενου έτους.

«Δεν νομίζω ότι έχουν κάποια συγκεκριμένη ιδεολογία», ανέφερε πρόσωπο που είναι κοντά στην κυβέρνηση Τραμπ. «Αν ο [δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνια] Γκάβιν Νιούσομ είναι ο επόμενος πρόεδρος, μαντέψτε ποιος θα είναι δίπλα στον Γκάβιν λέγοντας “είσαι το καλύτερο πράγμα μετά το ψωμί σε φέτες”», κατέληξε.

Πηγή: ΟΤ.gr