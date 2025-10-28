Grokipedia όπως λέμε… Wikipedia – Το νέο εγχείρημα του Μασκ τέθηκε σε λειτουργία

Ο Έλον Μασκ φαίνεται να έθεσε σε λειτουργία τη Grokipedia, μια εναλλακτική λύση της Wikipedia, τη Δευτέρα.

Ο Μασκ δήλωσε τον περασμένο μήνα στο X ότι η ομάδα της xAI εργαζόταν πάνω στη Grokipedia.

Σε λειτουργία η Grokipedia

Η Grokipedia ξεκίνησε να λειτουργεί το απόγευμα της Δευτέρας, αλλά ορισμένοι χρήστες ανέφεραν ότι αντιμετώπισαν σφάλματα με τον ιστότοπο, σύμφωνα με την Washington Post.

Το Business Insider ανέφερε ότι απέκτησε πρόσβαση στο Grokipedia.com λίγο πριν τις 7:30 μ.μ. και να δει μια καταχώριση για τον ίδιο τον Μασκ. Η σελίδα διαθέτει μια γραμμή αναζήτησης σε σκούρο φόντο και ένα στυλ γραμματοσειράς που θυμίζει τη Wikipedia. Αυτή τη στιγμή αναφέρεται ως v0.1 και στην αρχική σελίδα αναφέρεται ότι διαθέτει 885.279 άρθρα, ενώ η Wikipedia έχει περισσότερα από 8 εκατομμύρια καταχωρίσεις.

Η ιστοσελίδα αυτή αποτελεί την τελευταία προσπάθεια του Μασκ να αμφισβητήσει τις κυρίαρχες πλατφόρμες που θεωρεί πολιτικά μεροληπτικές. Ο Μασκ, που κάποτε ήταν θαυμαστής της Wikipedia, την κατηγόρησε νωρίτερα φέτος ότι προωθεί φιλελεύθερες απόψεις και προέτρεψε τους οπαδούς του να «σταματήσουν να χρηματοδοτούν τη Wikipedia μέχρι να αποκατασταθεί η ισορροπία».

Οι πρώτες σελίδες της Grokipedia έδειχναν μια συντηρητική τάση.

Μικρές οι προσδοκίες

Ο συνιδρυτής της Wikipedia, Τζίμι Γουέιλς, δήλωσε σε συνέντευξή του στην Washington Post την περασμένη εβδομάδα ότι δεν έχει μεγάλες προσδοκίες από τη Grokipedia, επειδή τα μοντέλα γλώσσας τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι αρκετά εξελιγμένα και «θα υπάρχουν πολλά λάθη».

Η Grokipedia έγραψε στην καταχώριση για τον Μασκ ότι ο πρώην υποψήφιος του Οχάιο Βιβέκ Ραμασουάμι ανέλαβε σημαντικό ρόλο στο DOGE μετά την αποχώρηση του Μασκ, ενώ στην πραγματικότητα ο Ραμασουάμι είχε αποχωρήσει από την ομάδα πριν αυτή ενταχθεί στην κυβέρνηση Τραμπ τον Ιανουάριο.

Το Grok, το chatbot τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύχθηκε από την xAI του Μασκ, έχει δεχτεί κριτική στο παρελθόν για μια σειρά από σοβαρά λάθη. Σε μια περίπτωση, το bot προώθησε μια αβάσιμη θεωρία συνωμοσίας σχετικά με τη «λευκή γενοκτονία» στη Νότια Αφρική, αφού του τέθηκαν άσχετες ερωτήσεις. Ο Μασκ και η X έχουν αντιμετωπίσει αυτά τα λάθη και έχουν υποσχεθεί διορθώσεις.