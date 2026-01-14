Ακτιβιστές και οργανώσεις γυναικών ζητούν να αποσυρθεί το αμαρτωλό Grok του Έλον Μασκ
Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τις προκλητικές εικόνες γυναικών και παιδιών που δημιουργεί το Grok, το chatbot του Χ.
- Αναστάτωση στο Παγκράτι: Άνοιξε τρύπα στο έδαφος, «ρούφηξε» κολώνα
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί 24ώρου στην Αττική Οδό λόγω έργων - Έως πότε θα ισχύσουν
- Συνελήφθη 38χρονος Τούρκος καταζητούμενος από την Interpol για ανθρωποκτονία
- Ταυτοποιήθηκε η σορός της σερβιτόρας που κρατούσε το βεγγαλικό που προκάλεσε τη φωτιά στο Κραν Μοντανά
Αντιδρώντας στις ημίγυμνες εικόνες γυναικών και παιδιών που κατέκλυσαν την πλατφόρμα του Έλον Μασκ, ακτιβιστές και οργανώσεις για τα ψηφιακά δικαιώματα ζητούν από την Apple και την Google να απομακρύνουν από τα app store τις εφαρμογές του X και του chatbot Grok.
Σε ανοιχτές επιστολές που δημοσιοποιήθηκαν την Τετάρτη, οι υπογράφοντες κατηγορούν τον Μασκ ότι επιτρέπει την παραγωγή εικόνων που είναι παράνομες και παραβιάζουν τους όρους χρήσης της Apple και της Google.
Οι επιστολές έρχονται να προστεθούν στις αντιδράσεις που προκάλεσε η εμφάνιση μη συναινετικών εικόνων σεξουαλικής φύσης στο Χ. Οι χρήστες μπορούν μάλιστα να «γδύνουν» εικόνες οποιουδήποτε προσώπου, συμπεριλαμβανομένων άλλων χρηστών της πλατφόρμας.
Η Αμερικανική Ομοσπονδία Δασκάλων ανακοίνωσε ότι κλείνει τον λογαριασμό της στο Χ
«Εκλιπαρούμε την Apple και την Google να πάρουν το θέμα σοβαρά» δήλωσε η Τζένα Σέρμαν της οργάνωσης UltraViolet για τα δικαιώματα των γυναικών.
«Επιτρέπουν τη λειτουργία ενός συστήματος στο οποίο χιλιάδες, αν όχι δεκάδες χιλιάδες, άνθρωποι, ειδικά γυναίκες και παιδιά, υφίστανται σεξουαλική κακοποίηση με τη βοήθεια των καταστημάτων εφαρμογών τους» είπε.
Τις επιστολές υπογράφουν επίσης η αμερικανική Εθνική Οργάνωση για τις Γυναίκες, η φιλελεύθερη ομάδα MoveOn και η οργάνωση γονέων ParentsTogether Action.
Σε μια άλλη εξέλιξη, η Αμερικανική Ομοσπονδία Δασκάλων ανακοίνωσε ότι κλείνει τον λογαριασμό της στο Χ λόγω των ακατάλληλων εικόνων με παιδιά.
Εκπρόσωπος της Κομισιόν είχε προηγουμένως χαρακτηρίσει τα deepfake «παράνομα» και «αποτρόπαια», ενώ η Βρετανία και η Ινδία απαίτησαν εξηγήσεις και η Γαλλία ζήτησε παρέμβαση του εισαγγελέα.
Ο δε γερμανός υπουργός Πολιτισμού και Μέσων Ενημέρωσης, Βόλφραμ Βάιμερ, ζήτησε από την ΕΕ να ξεκινήσει νομικές διαδικασίες κατά του X, κάνοντας λόγο για «βιομηχανοποίηση της σεξουαλικής παρενόχλησης».
Στο μεταξύ, η Ινδονησία και η Μαλαισία προχώρησαν σε απαγόρευση του Grok.
Το X δεν απάντησε σε αίτημα του Reuters για σχόλιο, ενώ η μητρική εταιρεία τoυ xAI, δημιουργός του Grok απάντησε με τη φράση «Ψέματα των παραδοσιακών μέσων».
Μέχρι στιγμής η Google και η Apple δεν έχουν σχολιάσει την υπόθεση.
- Μινεσότα: Πράκτορες της ICE σέρνουν με τη βία γυναίκα έξω από το αυτοκίνητό της – «Είμαι ανάπηρη» φώναζε
- Η ελεύθερη πτώση των διεθνών διαιτητών με τον Λανουά στην ΚΕΔ
- ΣΥΡΙΖΑ: Επιτελικό χάος με το FIR Αθηνών και κυβερνητική ανευθυνότητα
- H υποψήφια της Eurovision Mikay αποκάλυψε ότι κατάγεται «και από την Ιταλία» και τραγουδάει «σε 8 γλώσσες»
- Λιακούλη: Η κυβέρνηση απέκρυψε επιστολή- κόλαφο της ΕΕ για την ευλογιά, που χαρακτηρίζει «υποχρεωτικό τον εμβολιασμό» – Ζητώ την παρέμβαση της Εισαγγελίας
- Λεβαδειακός – Κηφισιά 2-0: Ιστορική και πανάξια πρόκριση του Λεβαδειακού
- Λόρα εξαφάνιση: Στην περιοχή του Ζωγράφου επικεντρώνονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό της 16χρονης
- Θεσσαλονίκη: Ένοπλη ληστεία με πυροβολισμούς σε ενεχυροδανειστήριο – Άρπαξαν τσάντα με μεγάλο χρηματικό ποσό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις