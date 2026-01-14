science
14.01.2026 | 11:53
Απομακρύνεται προσωπικό από την αμερικάνικη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ
Ακτιβιστές και οργανώσεις γυναικών ζητούν να αποσυρθεί το αμαρτωλό Grok του Έλον Μασκ
Τεχνολογία 14 Ιανουαρίου 2026 | 16:30

Ακτιβιστές και οργανώσεις γυναικών ζητούν να αποσυρθεί το αμαρτωλό Grok του Έλον Μασκ

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τις προκλητικές εικόνες γυναικών και παιδιών που δημιουργεί το Grok, το chatbot του Χ.

Σύνταξη
Παραγωγικότητα: Η μέθοδος 90/90/1 που αλλάζει το παιχνίδι

Παραγωγικότητα: Η μέθοδος 90/90/1 που αλλάζει το παιχνίδι

Spotlight

Αντιδρώντας στις ημίγυμνες εικόνες γυναικών και παιδιών που κατέκλυσαν την πλατφόρμα του Έλον Μασκ, ακτιβιστές και οργανώσεις για τα ψηφιακά δικαιώματα ζητούν από την Apple και την Google να απομακρύνουν από τα app store τις εφαρμογές του X και του chatbot Grok.

Σε ανοιχτές επιστολές που δημοσιοποιήθηκαν την Τετάρτη, οι υπογράφοντες κατηγορούν τον Μασκ ότι επιτρέπει την παραγωγή εικόνων που είναι παράνομες και παραβιάζουν τους όρους χρήσης της Apple και της Google.

Οι επιστολές έρχονται να προστεθούν στις αντιδράσεις που προκάλεσε η εμφάνιση μη συναινετικών εικόνων σεξουαλικής φύσης στο Χ. Οι χρήστες μπορούν μάλιστα να «γδύνουν» εικόνες οποιουδήποτε προσώπου, συμπεριλαμβανομένων άλλων χρηστών της πλατφόρμας.

Η Αμερικανική Ομοσπονδία Δασκάλων ανακοίνωσε ότι κλείνει τον λογαριασμό της στο Χ

«Εκλιπαρούμε την Apple και την Google να πάρουν το θέμα σοβαρά» δήλωσε η Τζένα Σέρμαν της οργάνωσης UltraViolet για τα δικαιώματα των γυναικών.

«Επιτρέπουν τη λειτουργία ενός συστήματος στο οποίο χιλιάδες, αν όχι δεκάδες χιλιάδες, άνθρωποι, ειδικά γυναίκες και παιδιά, υφίστανται σεξουαλική κακοποίηση με τη βοήθεια των καταστημάτων εφαρμογών τους» είπε.

Τις επιστολές υπογράφουν επίσης η αμερικανική Εθνική Οργάνωση για τις Γυναίκες, η φιλελεύθερη ομάδα MoveOn και η οργάνωση γονέων ParentsTogether Action.

Σε μια άλλη εξέλιξη, η Αμερικανική Ομοσπονδία Δασκάλων ανακοίνωσε ότι κλείνει τον λογαριασμό της στο Χ λόγω των ακατάλληλων εικόνων με παιδιά.

Εκπρόσωπος της Κομισιόν είχε προηγουμένως χαρακτηρίσει τα deepfake «παράνομα» και «αποτρόπαια», ενώ η Βρετανία και η Ινδία απαίτησαν εξηγήσεις και η Γαλλία ζήτησε παρέμβαση του εισαγγελέα.

Ο δε γερμανός υπουργός Πολιτισμού και Μέσων Ενημέρωσης, Βόλφραμ Βάιμερ, ζήτησε από την ΕΕ να ξεκινήσει νομικές διαδικασίες κατά του X, κάνοντας λόγο για «βιομηχανοποίηση της σεξουαλικής παρενόχλησης».

Στο μεταξύ, η Ινδονησία και η Μαλαισία προχώρησαν σε απαγόρευση του Grok.

Το X δεν απάντησε σε αίτημα του Reuters για σχόλιο, ενώ η μητρική εταιρεία τoυ xAI, δημιουργός του Grok απάντησε με τη φράση «Ψέματα των παραδοσιακών μέσων».

Μέχρι στιγμής η Google και η Apple δεν έχουν σχολιάσει την υπόθεση.

