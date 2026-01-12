magazin
12.01.2026 | 16:57
Μεγάλη φωτιά σε κατοικία στο Ίλιον – Kάηκαν και δύο οχήματα
Σκάνδαλο Grok: Κέιτ Μίντλετον και ανήλικες «γυμνές» από τον ψηφιακό βοηθό του Έλον Μασκ – «Αποτρόπαιο»
Σκάνδαλο Grok: Κέιτ Μίντλετον και ανήλικες «γυμνές» από τον ψηφιακό βοηθό του Έλον Μασκ – «Αποτρόπαιο»

To Grok, το chatbot τεχνητής νοημοσύνης του Έλον Μασκ δημιουργεί deepfake γυμνά της Κέιτ Μίντλετον και άλλων γυναικών με την επιδημία να προκαλεί θύελλα αντιδράσεων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το Grok, το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της xAI του Έλον Μασκ, κατηγορείται για τη δημιουργία και διασπορά πλαστών, σεξουαλικοποιημένων εικόνων δημόσιων προσώπων. Το ζήτημα έλαβε εκρηκτικές διαστάσεις όταν αποκαλύφθηκε ότι το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή υλικού που απεικονίζει την Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, σε «ανάρμοστες καταστάσεις» προκαλώντας την άμεση παρέμβαση των βρετανικών αρχών.

Η Ofcom, η ρυθμιστική αρχή επικοινωνιών του Ηνωμένου Βασιλείου, ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε επείγουσες συζητήσεις με την εταιρεία του Έλον Μασκ μετά από σωρεία καταγγελιών σύμφωνα με τις οποίες το Grok επέτρεπε σε χρήστες να επεξεργάζονται πραγματικές φωτογραφίες γυναικών, αφαιρώντας ενδύματα ή τοποθετώντας τες σε σεξουαλικά σκηνικά χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Η Λιζ Κένταλ, Υπουργός Τεχνολογίας της Βρετανίας, χαρακτήρισε το περιεχόμενο αποτρόπαιο, τονίζοντας ότι η χώρα δεν θα ανεχθεί τη «διασπορά υλικού που υποτιμά και εξευτελίζει γυναίκες και κορίτσια».

Εκτός από την 43χρονη Πριγκίπισσα της Ουαλίας, στο στόχαστρο βρέθηκαν πρόσωπα όπως η δημοσιογράφος Σαμάνθα Σμιθ, η οποία περιέγραψε την εμπειρία της ως «μια κατάφωρη παραβίαση που την έκανε να νιώσει αντικείμενο σεξουαλικού στερεοτύπου».

Ακόμα πιο ανησυχητικές είναι οι αναφορές για τη δημιουργία αντίστοιχων εικόνων που αφορούν ανήλικες, όπως η 14χρονη ηθοποιός της σειράς Stranger Things, Νελ Φίσερ.

Η ανταπόκριση του Έλον Μασκ υπήρξε προκλητική. Ενώ η επίσημη θέση της εταιρείας αναφέρει ότι λαμβάνονται μέτρα κατά του παράνομου περιεχομένου, ο ίδιος ο Μασκ υποστήριξε ότι οι επικρίσεις αποτελούν πρόσχημα για την επιβολή λογοκρισίας.

Σε αναρτήσεις του, μάλιστα, μοιράστηκε χιουμοριστικές εικόνες του εαυτού του που δημιουργήθηκαν από την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ προειδοποίησε ότι όσοι χρησιμοποιούν το Grok για παράνομο περιεχόμενο θα αντιμετωπίζουν τις ίδιες συνέπειες με εκείνους που ανεβάζουν το εν λόγω υλικό χειροκίνητα.

Υπό το βάρος των πιέσεων, η πλατφόρμα Χ περιόρισε τη δυνατότητα δημιουργίας εικόνων μέσω του Grok αποκλειστικά στους συνδρομητές των premium πακέτων.

YouTube thumbnail

Η απόφαση αυτή επικρίθηκε έντονα από τη βρετανική κυβέρνηση, η οποία τη χαρακτήρισε προσβλητική για τα θύματα, καθώς ουσιαστικά μετατρέπει μια προβληματική λειτουργία σε υπηρεσία επί πληρωμή.

Εκπρόσωπος του βρετανού πρωθυπουργού δήλωσε πως το μέτρο «μετατρέπει απλώς μια λειτουργία που επιτρέπει τη δημιουργία παράνομων εικόνων σε premium service», αποτελώντας «προσβολή προς τα θύματα του μισογυνισμού και της σεξουαλικής βίας».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κέιτ Μίντλετον έχει υπάρξει και στο παρελθόν θύμα παραβίασης της ιδιωτικότητάς της, με το περιστατικό των φωτογραφιών από τις διακοπές της στη Γαλλία το 2012.

YouTube thumbnail

Η ίδια η Πριγκίπισσα έχει εκφράσει δημόσια τις ανησυχίες της για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, περιγράφοντας τα smartphones ως πηγή «αποσύνδεσης» από την πραγματικότητα.

«Τα smartphone, τα tablet και οι υπολογιστές μας έχουν γίνει πηγές συνεχούς απόσπασης της προσοχής, κατακερματίζοντας την εστίασή μας και εμποδίζοντάς μας να δώσουμε στους άλλους την αμέριστη προσοχή που απαιτούν οι σχέσεις», είπε η Μίντλετον.

«Καθόμαστε μαζί στο ίδιο δωμάτιο ενώ το μυαλό μας είναι σκορπισμένο σε δεκάδες εφαρμογές, ειδοποιήσεις και ροές δεδομένων. Είμαστε σωματικά παρόντες αλλά ψυχικά απόντες, ανίκανοι να αλληλεπιδράσουμε πλήρως με τους ανθρώπους που έχουμε ακριβώς μπροστά μας» πρόσθεσε.

Σήμερα, η τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται να θέτει νέα, επικίνδυνα όρια στην ψηφιακή ασφάλεια και την προστασία της προσωπικότητας.

YouTube thumbnail

Μετά το σκάνδαλο Μαλαισία και Ινδονησία έγιναν οι πρώτες χώρες που μπλόκαραν το Grok. Παράλληλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διερευνά περιπτώσεις σεξουαλικά υπονοούμενων και άκρως πορνογραφικών εικόνων ανήλικων κοριτσιών, οι οποίες δημιουργήθηκαν από το Grok μετά την εισαγωγή επί πληρωμή λειτουργίας με την ονομασία «Spicy Mode» το περασμένο καλοκαίρι.

«Αυτό δεν είναι “spicy”. Αυτό είναι παράνομο. Είναι αποτρόπαιο. Είναι αηδιαστικό. Δεν έχει καμία θέση στην Ευρώπη» δήλωσε εκπρόσωπος της Επιτροπής σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες.

«Λαμβάνουμε μέτρα κατά του παράνομου περιεχομένου στην πλατφόρμα Χ, συμπεριλαμβανομένου υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, αφαιρώντας το περιεχόμενο, αναστέλλοντας μόνιμα λογαριασμούς και συνεργαζόμενοι με τοπικές κυβερνήσεις και τις αρχές επιβολής του νόμου όπου απαιτείται», ανέφερε σε ανάρτησή του ο λογαριασμός X Safety.

Ανάλογες έρευνες έχουν ήδη ξεκινήσει στη Γαλλία μετά από καταγγελίες.

@verge Grok’s “spicy” Imagine feature leaves little to the imagination — it’ll happily create NSFW celebrity deepfakes and absurd nightmare fuel. #grok #ai #deepfakes #tech #techtok ♬ original sound – The Verge

Το Grok έκανε πρεμιέρα το 2023 ως δωρεάν εφαρμογή στο περιβάλλον του X.  Το Grok 4, το πιο πρόσφατο μοντέλο της xAI που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο, διαθέτει λειτουργία Spicy που επιτρέπει τη δημιουργία σεξουαλικά υπονοούμενου περιεχομένου για ενήλικες.

Από την εξαγορά του X το 2022, ο Μασκ έχει απολύσει την ομάδα ηθικής AI της πλατφόρμας και έχει χαλαρώσει τους περιορισμούς ασφαλείας.

Η Σάρλοτ Γουίλσον της Check Point Software υπογράμμισε την ανάγκη για «ισχυρότερους ταξινομητές περιεχομένου, ανίχνευση υποτροπιαζόντων χρηστών, γρήγορες διαδικασίες αφαίρεσης και διαφανή ίχνη ελέγχου» σημειώνουν οι Financial Times.

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
«Ο Τιμοτέ Σαλαμέ πήρε πάνω από 1,5 κιλά για το Marty Supreme!» - Οι καλύτερες ατάκες από τις Χρυσές Σφαίρες 2026

Οι πιο αστείες ατάκες και οι συγκινητικές στιγμές από τις Χρυσές Σφαίρες, συμπεριλαμβανομένου του χαρακτηρισμού της παρουσιάστριας Νίκι Γκλέιζερ «μια σέξι δερμάτινη τσάντα» αναφερόμενη στον Σον Πεν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παζλ για δυνατούς λύτες: Είναι ο Μάρλον Μπράντο ο αληθινός πατέρας του μικρότερου γιου του Μάικλ Τζάκσον;

Εδώ και λίγες ώρες μια περίεργη θεωρία έχει κάνει την εμφάνισή της στα media και υποστηρίζει ότι ο «Νονός» Μάρλον Μπράντο είναι ο βιολογικός πατέρας του μικρότερου γιου του Μάικλ Τζάκσον, Μπίγκι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Δεν πήγε καλά αυτό: Αντιδράσεις προκάλεσε η AI διαφήμιση που δείχνει τον Γιώργο Παπαδάκη να κερνάει καφέ από τον Παράδεισο

Ένα κατάστημα στη Μεσσήνη κυκλοφόρησε διαφήμιση με τον Γιώργο Παπαδάκη να κερνάει καφέ από τον Παράδεισο, λίγες ημέρες μετά τον θάνατό του και, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε αντιδράσεις.

Σύνταξη
Ο σχεδιαστής μόδας των 90s, Ισαάκ Μιζράχι, λέει ότι η Γκουίνεθ Πάλτροου έχει τα «ωραιότερα οπίσθια στον χώρο του θεάματος»

«Τη δεκαετία του '90 έφτιαχνα ρούχα για τη Γκουίνεθ» λέει στο People o γνωστός σχεδιαστής μόδας Ισαάκ Μιζράχι για τη συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία «Marty Supreme».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει τον «μοναδικό» ρόλο που ήθελε και τελικά πήρε η φίλη της, Έμα Στόουν

«Ήμουν ενθουσιασμένη με αυτή την ταινία και πραγματικά θα έπρεπε να είχα πάρει τη δουλειά», είπε χαριτολογώντας η Τζένιφερ Λόρενς, αναφερόμενη σε έναν ρόλο που τελικά ανέλαβε η φίλη της, Έμα Στόουν.

Σύνταξη
O Τζορτζ Κλούνεϊ κατονομάζει τον πιο «σέξι άνδρα του κόσμου»

Κατά την απονομή του βραβείου Καλύτερου Ηθοποιού στον Νόα Γουάιλ στα AARP Movies for Grownups Awards, ο Τζορτζ Κλούνεϊ βρήκε την ευκαιρία να κάνει ένα αστείο που αναφερόταν στον τίτλο «Ο πιο σέξι άντρας» του περιοδικού People.

Σύνταξη
«Οι 20άρες δεν μου λένε τίποτα» - Η on air αντίδραση της Ναταλίας Γερμανού σε μια ατάκα του πατέρα της, Φρέντυ, από το 1995

Στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» προβλήθηκε ένα βίντεο από το μακρινό 1995, όπου είχαν βρεθεί στο Ενώπιος Ενωπίω η Ειρήνη Παπά και ο Φρέντυ Γερμανός, συζητώντας χωρίς να συνενοηθούν ιδιαίτερα ωστόσο - Η Ναταλία Γερμανού πήρε θέση.

Σύνταξη
Η αθλητική φόρμα που φορούσε ο Νικολάς Μαδούρο κατά την απαγωγή του ξεπούλησε – κι αυτό λέει κάτι για την εποχή μας

Η αθλητική φόρμα Nike που φορούσε ο ηγέτης της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, τη στιγμή της σύλληψής του έχει γίνει πηγή σατιρικού υλικού που επαναλαμβάνεται μέχρι αηδίας – o κωδικός δε, ξεπούλησε, ό,τι κι αν σημαίνει αυτό για το πώς σκεφτόμαστε οι άνθρωποι και ο αλγόριθμος σήμερα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Εγώ ένιωθα καλά να το κάνω»: Η Άριελ Κωνσταντινίδη απαντά στα σχόλια για την ηλικία της μητρότητας

«Ήταν ένας δρόμος σχεδόν 8 χρόνια, δεν είπα ‘’ξύπνησα τώρα, είμαι 53 και θα το κάνω’’», δήλωσε μεταξύ άλλων η Άριελ Κωνσταντινίδη σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
Η Μελίσα Γκίλμπερτ μίλησε για παιδική κακοποίηση στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι λίγo πριν τη σύλληψη του συζύγου της

Η Μελίσα Γκίλμπερτ μίλησε για τη δική της εμπειρία κακοποίησης στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι, σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λίγες εβδομάδες πριν ο σύζυγός της, Τίμοθι Μπάσφιλντ, συλληφθεί για δύο κατηγορίες σεξουαλικής επαφής με ανήλικο και μία κατηγορία κακοποίησης παιδιού.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Δυστυχώς, η φωνή είναι σε δεύτερη μοίρα»: Θα συμμετείχε ξανά στη Eurovision ο Γιώργος Θεοφάνους ως συνθέτης;

«Είναι περισσότερο vision παρά ακουστικό. Εξαρτάται από το πόσα θα επενδύσει κάποιος στην εικόνα, στο κοστούμι, στο σκηνικό, στον εντυπωσιασμό», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Θεοφάνους

Σύνταξη
Απολιθώματα στην Καζαμπλάνκα ίσως ανήκουν στον κοινό πρόγονο των Homo sapiens και των Νεάντερταλ

Τα οστά ανήκουν σε αρχαϊκό είδος ανθρώπου που έζησε όταν η ανθρώπινη εξελικτική γραμμή χωριζόταν στους Homo sapiens, τους Νεάντερταλ και τους Ντενίσοβαν.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Κ. Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση υπέγραψε τη συμφωνία με τη Mercosur χωρίς διαπραγμάτευση και ανταλλάγματα»

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά. Καταγγέλλει την κυβέρνηση ότι «υπέγραψε χωρίς διαπραγμάτευση και ανταλλάγματα, όπως κάνει πάντα».

Σύνταξη
Στην «κατάψυξη» η χώρα – Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας που «χτυπήθηκε» από ανεμοστρόβιλο στην Αλεξανδρούπολη

Αρνητικό ρεκόρ σημείωσε σήμερα το Σέλι Βέροιας με τον υδράργυρο να αγγίζει τους -15 βαθμούς Κελσίου, με τη Βλαστή Κοζάνης να ακολουθεί με – 11,4 βαθμούς.

Σύνταξη
Χανιά: Εξαρθρώθηκε σπείρα νεαρών που έκλεβαν μοτοσυκλέτες – Δέκα συλλήψεις εκ των οποίων οι 7 ανήλικοι

Εξιχνιάστηκαν 27 περιπτώσεις κλοπών μοτοσυκλετών στα Χανιά - Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται και 9 κηδεμόνες για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων

Σύνταξη
Με μία ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ έχρισε τον εαυτό του «εν ενεργεία πρόεδρο της Βενεζουέλας»

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «διοικούν» τη Βενεζουέλα, παρά το γεγονός ότι η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες επιμένει ότι καμία ξένη δύναμη δεν κυβερνά τη χώρα

Σύνταξη
To πρώτο εμπορικό κέντρο στον κόσμο μόνο με second hand είδη – Τόνωση τοπικής οικονομίας και περιβαλλοντική συνείδηση

Το εμπορικό κέντρο ReTuna στη Σουηδία αποτελεί ένα πείραμα κυκλικής κατανάλωσης που διοργανώνεται από τον δήμο, όπου όλα τα προϊόντα που πωλούνται έχουν δωριστεί.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κυριάκος Πιερρακάκης: «Στόχος για το 2026 η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε σπίτι»

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, επισήμανε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι οι μακροοικονομικές επιδόσεις να συνδεθούν με την καθημερινότητα των πολιτών.

Σύνταξη
Σταδιακή αύξηση της ανεργίας σε ΗΠΑ και Ευρώπη και στο βάθος η... Τεχνητή Νοημοσύνη - Τι ισχύει στην Ελλάδα

Η αγορά εργασίας έχει επιδεινωθεί τον τελευταίο χρόνο τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη με την ανεργία να σημειώνει σταδιακή αύξηση την χρονιά που έφυγε

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ποινική έρευνα κατά του διοικητή της Fed – Η κυβέρνηση Τραμπ τον κατηγορεί για «ψευδή κατάθεση» στη Γερουσία

Ο διοικητής της Fed καταγγέλλει απόπειρα εκφοβισμού του ανεξάρτητου αυτού φορέα, εξαιτίας της άρνησή του να μειώσει τα επιτόκια στον βαθμό που επιθυμεί ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
«Ο Τιμοτέ Σαλαμέ πήρε πάνω από 1,5 κιλά για το Marty Supreme!» - Οι καλύτερες ατάκες από τις Χρυσές Σφαίρες 2026

Οι πιο αστείες ατάκες και οι συγκινητικές στιγμές από τις Χρυσές Σφαίρες, συμπεριλαμβανομένου του χαρακτηρισμού της παρουσιάστριας Νίκι Γκλέιζερ «μια σέξι δερμάτινη τσάντα» αναφερόμενη στον Σον Πεν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Μπαρτζώκας έκλεισε έξι χρόνια στη δεύτερη θητεία του στον Ολυμπιακό – Τα εντυπωσιακά νούμερα (vids)

Μια μέρα σαν σήμερα πριν από 6 χρόνια, ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέστρεψε στον Ολυμπιακό και από τότε κατακτά μόνο κορυφές. Τα πεπραγμένα του και η εικόνα της εξαετίας…

Σύνταξη
«Η στρατιωτική κατάληψη της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ θα σημάνει το τέλος του ΝΑΤΟ»

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για θέματα Άμυνας, Άντριους Κουμπίλιους μίλησε για την κατάσταση στη Γροιλανδία και το μέλλον του ΝΑΤΟ έπειτα από τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Συνεχίζεται η Δομή Σίτισης στον Δήμο Αλεξανδρούπολης

Την απρόσκοπτη παροχή καθημερινών γευμάτων, μέσω των κοινωνικών δομών, σε πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη στο Δήμο Αλεξανδρούπολης ανακοίνωσε η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Σύνταξη
Η βαθμολογία είναι αμείλικτη για τον Παναθηναϊκό

Ο Λεβαδειακός συνεχίζει να νικάει και να εντυπωσιάζει και ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι καθόλου εύκολο να τον προσπεράσει για τη μάχη της τετράδας της Stoiximan Super League.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
