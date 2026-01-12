Σκάνδαλο Grok: Κέιτ Μίντλετον και ανήλικες «γυμνές» από τον ψηφιακό βοηθό του Έλον Μασκ – «Αποτρόπαιο»

Το Grok, το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της xAI του Έλον Μασκ, κατηγορείται για τη δημιουργία και διασπορά πλαστών, σεξουαλικοποιημένων εικόνων δημόσιων προσώπων. Το ζήτημα έλαβε εκρηκτικές διαστάσεις όταν αποκαλύφθηκε ότι το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή υλικού που απεικονίζει την Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, σε «ανάρμοστες καταστάσεις» προκαλώντας την άμεση παρέμβαση των βρετανικών αρχών.

Η Ofcom, η ρυθμιστική αρχή επικοινωνιών του Ηνωμένου Βασιλείου, ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε επείγουσες συζητήσεις με την εταιρεία του Έλον Μασκ μετά από σωρεία καταγγελιών σύμφωνα με τις οποίες το Grok επέτρεπε σε χρήστες να επεξεργάζονται πραγματικές φωτογραφίες γυναικών, αφαιρώντας ενδύματα ή τοποθετώντας τες σε σεξουαλικά σκηνικά χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Η Λιζ Κένταλ, Υπουργός Τεχνολογίας της Βρετανίας, χαρακτήρισε το περιεχόμενο αποτρόπαιο, τονίζοντας ότι η χώρα δεν θα ανεχθεί τη «διασπορά υλικού που υποτιμά και εξευτελίζει γυναίκες και κορίτσια».

Εκτός από την 43χρονη Πριγκίπισσα της Ουαλίας, στο στόχαστρο βρέθηκαν πρόσωπα όπως η δημοσιογράφος Σαμάνθα Σμιθ, η οποία περιέγραψε την εμπειρία της ως «μια κατάφωρη παραβίαση που την έκανε να νιώσει αντικείμενο σεξουαλικού στερεοτύπου».

Ακόμα πιο ανησυχητικές είναι οι αναφορές για τη δημιουργία αντίστοιχων εικόνων που αφορούν ανήλικες, όπως η 14χρονη ηθοποιός της σειράς Stranger Things, Νελ Φίσερ.

Η ανταπόκριση του Έλον Μασκ υπήρξε προκλητική. Ενώ η επίσημη θέση της εταιρείας αναφέρει ότι λαμβάνονται μέτρα κατά του παράνομου περιεχομένου, ο ίδιος ο Μασκ υποστήριξε ότι οι επικρίσεις αποτελούν πρόσχημα για την επιβολή λογοκρισίας.

Σε αναρτήσεις του, μάλιστα, μοιράστηκε χιουμοριστικές εικόνες του εαυτού του που δημιουργήθηκαν από την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ προειδοποίησε ότι όσοι χρησιμοποιούν το Grok για παράνομο περιεχόμενο θα αντιμετωπίζουν τις ίδιες συνέπειες με εκείνους που ανεβάζουν το εν λόγω υλικό χειροκίνητα.

Υπό το βάρος των πιέσεων, η πλατφόρμα Χ περιόρισε τη δυνατότητα δημιουργίας εικόνων μέσω του Grok αποκλειστικά στους συνδρομητές των premium πακέτων.

Η απόφαση αυτή επικρίθηκε έντονα από τη βρετανική κυβέρνηση, η οποία τη χαρακτήρισε προσβλητική για τα θύματα, καθώς ουσιαστικά μετατρέπει μια προβληματική λειτουργία σε υπηρεσία επί πληρωμή.

Εκπρόσωπος του βρετανού πρωθυπουργού δήλωσε πως το μέτρο «μετατρέπει απλώς μια λειτουργία που επιτρέπει τη δημιουργία παράνομων εικόνων σε premium service», αποτελώντας «προσβολή προς τα θύματα του μισογυνισμού και της σεξουαλικής βίας».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κέιτ Μίντλετον έχει υπάρξει και στο παρελθόν θύμα παραβίασης της ιδιωτικότητάς της, με το περιστατικό των φωτογραφιών από τις διακοπές της στη Γαλλία το 2012.

Η ίδια η Πριγκίπισσα έχει εκφράσει δημόσια τις ανησυχίες της για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, περιγράφοντας τα smartphones ως πηγή «αποσύνδεσης» από την πραγματικότητα.

«Τα smartphone, τα tablet και οι υπολογιστές μας έχουν γίνει πηγές συνεχούς απόσπασης της προσοχής, κατακερματίζοντας την εστίασή μας και εμποδίζοντάς μας να δώσουμε στους άλλους την αμέριστη προσοχή που απαιτούν οι σχέσεις», είπε η Μίντλετον.

«Καθόμαστε μαζί στο ίδιο δωμάτιο ενώ το μυαλό μας είναι σκορπισμένο σε δεκάδες εφαρμογές, ειδοποιήσεις και ροές δεδομένων. Είμαστε σωματικά παρόντες αλλά ψυχικά απόντες, ανίκανοι να αλληλεπιδράσουμε πλήρως με τους ανθρώπους που έχουμε ακριβώς μπροστά μας» πρόσθεσε.

Σήμερα, η τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται να θέτει νέα, επικίνδυνα όρια στην ψηφιακή ασφάλεια και την προστασία της προσωπικότητας.

Μετά το σκάνδαλο Μαλαισία και Ινδονησία έγιναν οι πρώτες χώρες που μπλόκαραν το Grok. Παράλληλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διερευνά περιπτώσεις σεξουαλικά υπονοούμενων και άκρως πορνογραφικών εικόνων ανήλικων κοριτσιών, οι οποίες δημιουργήθηκαν από το Grok μετά την εισαγωγή επί πληρωμή λειτουργίας με την ονομασία «Spicy Mode» το περασμένο καλοκαίρι.

«Αυτό δεν είναι “spicy”. Αυτό είναι παράνομο. Είναι αποτρόπαιο. Είναι αηδιαστικό. Δεν έχει καμία θέση στην Ευρώπη» δήλωσε εκπρόσωπος της Επιτροπής σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες.

«Λαμβάνουμε μέτρα κατά του παράνομου περιεχομένου στην πλατφόρμα Χ, συμπεριλαμβανομένου υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, αφαιρώντας το περιεχόμενο, αναστέλλοντας μόνιμα λογαριασμούς και συνεργαζόμενοι με τοπικές κυβερνήσεις και τις αρχές επιβολής του νόμου όπου απαιτείται», ανέφερε σε ανάρτησή του ο λογαριασμός X Safety.

Ανάλογες έρευνες έχουν ήδη ξεκινήσει στη Γαλλία μετά από καταγγελίες.

Το Grok έκανε πρεμιέρα το 2023 ως δωρεάν εφαρμογή στο περιβάλλον του X. Το Grok 4, το πιο πρόσφατο μοντέλο της xAI που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο, διαθέτει λειτουργία Spicy που επιτρέπει τη δημιουργία σεξουαλικά υπονοούμενου περιεχομένου για ενήλικες.

Από την εξαγορά του X το 2022, ο Μασκ έχει απολύσει την ομάδα ηθικής AI της πλατφόρμας και έχει χαλαρώσει τους περιορισμούς ασφαλείας.

Η Σάρλοτ Γουίλσον της Check Point Software υπογράμμισε την ανάγκη για «ισχυρότερους ταξινομητές περιεχομένου, ανίχνευση υποτροπιαζόντων χρηστών, γρήγορες διαδικασίες αφαίρεσης και διαφανή ίχνη ελέγχου» σημειώνουν οι Financial Times.