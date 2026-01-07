Η Γερμανία ζητά νομικές ενέργειες για τα σεξουαλικά deepfake στο Χ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ξεκινήσει νομικές διαδικασίες για τις ημίγυμνες εικόνες γυναικών και παιδιών που κατέκλυσαν το Χ τις τελευταίες ημέρες, δήλωσε ο γερμανός υπουργός Πολιτισμού και Μέσων Ενημέρωσης, κάνοντας λόγο για «βιομηχανοποίηση της σεξουαλικής παρενόχλησης».

To Grok, το chatbot τεχνητής νοημοσύνης που προσφέρει η πλατφόρμα του Έλον Μασκ, μπορεί πλέον να δημιουργεί μη συναινετικές ερωτικές εικόνες γυναικών και παιδιών που δημιουργούνται κατά παραγγελία των χρηστών, μια δυνατότητα που το Χ είχε προηγουμένως διαφημίσει ως «spice mode», ή «πικάντικη λειτουργία».

Οι χρήστες μπορούν μάλιστα να δημιουργούν ημίγυμνες εικόνες οποιουδήποτε προσώπου, συμπεριλαμβανομένων άλλων χρηστών του Χ.

Εκπρόσωπος της Κομισιόν είχε προηγουμένως χαρακτηρίσει τα deepfake «παράνομα» και «αποτρόπαια», ενώ η Βρετανία και η Ινδία απαίτησαν εξηγήσεις και η Γαλλία ζήτησε παρέμβαση του εισαγγελέα.

«Αυτό που παρακολουθούμε να συμβαίνει στο Χ μοιάζει με βιομηχανοποίηση της σεξουαλικής παρενόχλησης» δήλωσε στο Reuters ο αρμόδιος γερμανός υπουργός Βόλφραμ Βάιμερ.

«Έχει τώρα κρίσιμη σημασία να συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβάλλει τους κανόνες με την ίδια αυστηρότητα με την οποία ήδη τους εφαρμόζει» είπε.

Σε ερώτηση που είχε υποβάλει νωρίτερα το Reuters, το Χ απάντησε με το μήνυμα «Ψέματα των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης».

Ο ίδιος ο Μασκ δεν έδειξε να ενοχλείται από τις εικόνες, αναρτώντας χαμογελαστά emoji για τις εικόνες δημόσιων προσώπων που εμφανίζονταν να φορούν μπικίνι.

Όπως είπε ο Βάιμα, ο ευρωπαϊκός Κανονισμός για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), ο οποίος υποχρεώνει τις μεγάλες πλατφόρμες να λαμβάνουν μέτρα κατά του παράνομου περιεχομένου, προσφέρει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για τη συμμόρφωση του Χ.

Εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Ψηφιακού Μετασχηματισμού, αρμόδιου για την εφαρμογή του DSA, δήλωσε πως «οποιοσδήποτε δημιουργεί ή διανέμει τέτοιες εικόνες χωρίς συναίνεση διαπράττει σοβαρή παραβίαση των προσωπικών δικαιωμάτων και σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να υποστεί ποινική δίωξη».

Κανένα σχόλιο δεν έχει έρθει μέχρι στιγμής από την αμερικανική κυβέρνηση και τον πρόεδρο Τραμπ, σύμμαχο του Μασκ.