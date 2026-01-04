Ξανά μαζί Μασκ – Τραμπ: Δείπνο στο Μαρ-Α-Λάγκο με φόντο τη Βενεζουέλα

Ο Έλον Μασκ και ο Ντόναλντ Τραμπ δείπνησαν το βράδυ του Σαββάτου στο Mar-a-Lago, παρουσία της Μελάνια Τραμπ, σε μια συνάντηση που σηματοδοτεί την αποκλιμάκωση της έντασης στις σχέσεις τους μετά από μήνες δημόσιας αντιπαράθεσης.

Ο επικεφαλής της Tesla και της SpaceX ανάρτησε φωτογραφία από το δείπνο στην πλατφόρμα X, συνοδεύοντάς τη με σχόλιο στο οποίο έκανε λόγο για «υπέροχο δείπνο» με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ και την Πρώτη Κυρία, εκφράζοντας παράλληλα αισιοδοξία για το 2026. Η ανάρτηση ερμηνεύεται ως δημόσιο μήνυμα επαναπροσέγγισης με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Had a lovely dinner last night with @POTUS and @FLOTUS. 2026 is going to be amazing! pic.twitter.com/1Oq35b1PEC — Elon Musk (@elonmusk) January 4, 2026

Τραμπ και Μασκ δείπνησαν μαζί λίγες ώρες μετά τη σύλληψη του Μαδούρο από τις ΗΠΑ.

Αργότερα το ίδιο βράδυ η Starlink ανακοίνωσε ότι θα παρέχει δωρεάν ευρυζωνικές υπηρεσίες στη Βενεζουέλα έως τις 3 Φεβρουαρίου, «εξασφαλίζοντας συνεχή συνδεσιμότητα» κατά τη διάρκεια της αβεβαιότητας που αντιμετωπίζει η χώρα.

Ο Μασκ ο οποίος τώρα έχει ως φωτογραφία προφίλ στο X την αμερικανική σημαία, δήλωσε ότι αυτή η απόφαση ελήφθη «για να υποστηρίξει τον λαό της Βενεζουέλας».

Νωρίτερα την ίδια μέρα, δημοσίευσε επίσης ότι ήταν «συγκινητικό να βλέπεις τόσους πολλούς κατοίκους της Βενεζούελας να γιορτάζουν την απελευθέρωση της χώρας τους από έναν βίαιο τύραννο» και ότι «η Βενεζουέλα μπορεί τώρα να έχει την ευημερία που της αξίζει».

Η κοινή τους εμφάνιση θεωρείται ώς ένδειξη αποκατάστασης των σχέσεών τους.

Ο Τραμπ και ο Μασκ φαινόταν να μην έχουν μιλήσει για μήνες μετά τη διαμάχη τους. Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους τον Ιούνιο ότι δεν είχε καμία πρόθεση να μιλήσει με τον μεγιστάνα της τεχνολογίας, καθώς η διαμάχη τους συνεχιζόταν, αλλά τον Αύγουστο αναγνώρισε ότι ο Μασκ «πέρασε μια δύσκολη περίοδο» και ότι τελικά είναι «καλός άνθρωπος».

Το Σεπτέμβριο, οι δύο άνδρες συνομίλησαν στην τελετή μνήμης του Τσάρλι Κερκ στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνα, ενώ ο Μασκ δημοσίευσε μια φωτογραφία τους με τη λεζάντα «Για τον Τσάρλι»