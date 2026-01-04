Επίθεση στη Βενεζουέλα: Στρατιωτικοί στόχοι, κεραίες επικοινωνιών στο στόχαστρο – Kαταστράφηκαν και κατοικίες

Την ώρα που οι άνδρες των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων προσπαθούσαν να συλλάβουν τον Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του, μαχητικά έπληξαν στρατιωτικούς στόχους και κεραίες τηλεπικοινωνιών. Επίσης στο προάστια Κάτια Λα Μαρ, στο Καράκας, σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς ή υπέστησαν ζημιές.

Αξιωματούχοι στη Βενεζουέλα έχουν μιλήσει για νεκρούς, θύματα της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης, αλλά δεν έχουν προσδιορίσει τον αριθμό των νεκρών. Μεταξύ των νεκρών, έχουν πει ήταν και άμαχοι, αλλά και άνδρες της φρουράς του Νικολάς Μαδούρο.

Σύμφωνα με τον στρατηγό Νταν Κέιν, επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου Στρατού των ΗΠΑ, η αποστολή των ΗΠΑ για τη σύλληψη του Μαδούρο περιελάμβανε περισσότερα από 150 αεροσκάφη. Επρόκειτο για μαχητικά, βομβαρδιστικά, αεροσκάφη επιτήρησης, αεροσκάφη πληροφοριών και ελικόπτερα.

Πού χτύπησαν

Σύμφωνα με ανάλυση του δικτύου ABC News, μεταξύ των στόχων που επλήγησαν στη Βενεζουέλα ήταν συστήματα πυραύλων εδάφους-αέρος, κεραίες επικοινωνιών και τουλάχιστον δύο κτίρια, πιθανόν αποθήκες. Ωστόσο, δεν υπάρχει κανένα σημάδι στρατιωτικής δράσης το Παλάτι Μιραφλόρες, το προεδρικό μέγαρο στο Καράκας.

Το ABC News εξέτασε βίντεο και εικόνες από τις επιθέσεις, εντόπισε τις τοποθεσίες τους και τα αντιστοίχισε με δορυφορικές εικόνες για να προσδιορίσει τόσο το τι ήταν ο στόχος, όσο και ποιος ήταν ο αντίκτυπος των επιθέσεων.

Εκρήξεις αναφέρθηκαν για πρώτη φορά γύρω στις 2 π.μ. τοπική ώρα, ξημερώματα Σαββάτου. Πλήγματα σημειώθηκαν στην πόλη Ιγερότε, στο αεροδρόμιο, και στο λιμάνι Λα Γαΐρα, στις ακτές της Καραϊβικής.

Στην Ιγερότε, βάσει των βίντεο, καταστράφηκαν ένα σύστημα πυραύλων εδάφους-αέρος, ένα αεροπλάνο και κτίριο του αεροδρομίου.

Πέντε στόχοι εντοπίστηκαν γύρω από το Καράκας, στην ενδοχώρα. Τουλάχιστον ένα ρωσικό πυραυλικό σύστημα BUK καταστράφηκε σε σημαντική αεροπορική βάση στην αεροπορική βάση Λα Καρλότα στο Καράκας.

Στα νοτιοανατολικά της πόλης, στο Ελ Βολκάν, χτυπήθηκαν κτίρια που αποτελούσαν μέρος ενός συγκροτήματος επικοινωνιών που βρισκόταν στην κορυφή ενός βουνού. Ορισμένα από τα κτίρια καταστράφηκαν. Δεν είναι σαφές εάν οι κεραίες λειτουργούν πλέον.

Καταστροφή στο Φουέρτε Τιούνα

Το μεγαλύτερο πλήγμα φέρεται πως έγινε γύρω από το μεγάλο στρατιωτικό συγκρότημα στο Φουέρτε Τιούνα. Εκεί χτυπήθηκαν τρεις ξεχωριστοί στόχοι.

Δορυφορικές εικόνες έδειξαν ότι τουλάχιστον τέσσερα κτίρια, σε τρεις ξεχωριστές τοποθεσίες, καταστράφηκαν. Σύμφωνα με την ανάλυση του ABC News, ένα από τα κτίρια που έγιναν στόχος χρησιμοποιούνταν για τη στέγαση μεγάλων οχημάτων. Το κτίριο καταστράφηκε ολοσχερώς.

Επίσης, δύο σειρές κτιρίων εκατέρωθεν ενός απομακρυσμένου δρόμου στην κορυφογραμμή του βουνού, που οδηγεί στο συγκρότημα Φουέρτε Τιούνα, έγιναν επίσης στόχος. Σύμφωνα με την ανάλυση, ο δρόμος για τη στρατιωτική βάση είναι κλειστός για το κοινό.

Η άλλη σειρά κτιρίων, που βρίσκεται στο νότιο τμήμα του δρόμου, φαίνεται επίσης να έχει καταστραφεί.

«Θαύμα που γλιτώσαμε»

Πολίτες του Καράκας περιέγραψαν πώς γλίτωσαν από τις αεροπορικές επιδρομές και τους βομβαρδισμούς των σπιτιών τους.

Μιλώντας στο Reuters, o Χονάταν Μαγιόρα, 50 ετών, οδηγός μοτοσικλέτας-ταξί, και ο γείτονάς του Άνχελ Άλβαρες, νεαρός πλανόδιος πωλητής, είπαν ότι ξύπνησαν με εκρήξεις. Η κοινότητά τους στην πολιτεία Λα Γαΐρα, βρίσκεται περίπου 31 χιλιόμετρα βόρεια του Καράκας. Άλλες περιοχές που επλήγησαν ήταν οι πολιτείες Μιράντα και Αράγουα.

Η γειτονιά Ρομούλο Γκαλέγος, όπου ζουν ο Μαγιόρα και ο Άλβαρες, υπέστη ζημιές. Στόχος των αμερικανικών πληγμάτων ήταν μια κοντινή ναυτική ακαδημία.

«Είναι καθαρή τύχη που δεν σκότωσαν τα παιδιά μου», είπε ο Μαγιόρα. Δείχνει τα ερείπια του διαμερίσματός του. Η στέγη έχει κατασταφεί. Είπε ότι έφυγε τρέχοντας και γλίτωσε σώος και αβλαβής μαζί με την 24χρονη κόρη του και τον 22χρονο γιο του.

Ο Άλβαρες επιθεώρησε τις ζημιές από θραύσματα στον τοίχο του διαμερίσματός του και τη δεξαμενή νερού. Οι δεξαμενές στη Βενεζουέλα είναι ζωτικής σημασίας. Ευτυχώς, είπε, είχε μια εφεδρική δεξαμενή και το σπίτι του παρέμεινε όρθιο. Σε αντίθεση με των γειτόνων του.

«Πραγματικά δεν ξέραμε τι να κάνουμε», είπε. «Τρέχαμε πέρα ​​δώθε αφού ξυπνήσαμε από τον εκκωφαντικό θόρυβο. Δεν θα ευχόμουν ποτέ σε κανέναν» να ζήσει κάτι τέτοιο. «Είμαστε ζωντανοί από θαύμα».