Σημαντική είδηση:
03.01.2026 | 22:45
Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τη Δευτέρα για τη Βενεζουέλα
Ένα σπίτι-ρέπλικα, ένας πράκτορας της CIA και Ειδικές Δυνάμεις: Έτσι έγινε η επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
Κόσμος 03 Ιανουαρίου 2026 | 23:16

Ένα σπίτι-ρέπλικα, ένας πράκτορας της CIA και Ειδικές Δυνάμεις: Έτσι έγινε η επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Η επιχείρηση για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα δεν ήταν εντελώς έκπληξη. Για να υλοποιηθεί χρειάστηκαν μήνες προετοιμασίας και ειδικός σχεδιασμός.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Η αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα και η σύλληψη-απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο μπορεί να προκάλεσαν έκπληξη, αλλά ήταν κάτι για το οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ είχε μιλήσει πολλές φορές στο πρόσφατο παρελθόν. Πότε με υπονοούμενα και πότε σαφώς.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Reuters, η επιχείρηση στη Βενεζουέλα σχεδιαζόταν εδώ και πολλούς μήνες. Και πριν υλοποιηθεί είχαν γίνει πολλές πρόβες.

• Όλες οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα στο live blogging στο in.

Στις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου, ώρα Καράκας (ή 8 το πρωί ώρα Ελλάδας), άρχισε η επιχείρηση. Δύο ώρες αργότερα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social. Οι ΗΠΑ είχαν πραγματοποιήσει μια τολμηρή αποστολή να συλλάβουν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του.

Σπίτι-ρέπλικα

Επίλεκτα στρατεύματα των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της Δύναμης Δέλτα του Στρατού, δημιούργησαν ένα ακριβές αντίγραφο του ασφαλούς σπιτιού του Μαδούρο. Και το χρησιμοποίησαν για να ασκηθούν στον τρόπο με τον οποίο θα εισέρχονταν στην οχυρωμένη κατοικία.

REUTERS/ Gaby Oraa

Η CIA είχε μια μικρή ομάδα στη Βενεζουέλα από τον Αύγουστο, η οποία ήταν σε θέση να παράσχει πληροφορίες για τη ρουτίνα του Μαδούρο. Αυτό κατέστησε τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας εύκολη και χωρίς προβλήματα, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο Reuters.

Σύμφωνα με άλλες πηγές, η CIA είχε τοποθετήσει στο προσωπικό του Μαδούρο πρόσωπο, το οποίο θα παρακολουθούσε τις κινήσεις του και ήταν έτοιμο να εντοπίσει την ακριβή τοποθεσία του καθώς η επιχείρηση εξελισσόταν.

Καιρού επιτρέποντος…

Όταν όλα βρίσκονταν υπό πλήρη έλεγχο, πριν από τέσσερις ημέρες, ο Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε την επιχείρηση με τον όνομα «Απόλυτη Αποφασιστικότητα». Σύμφωνα με τον επικεφαλής των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, στρατηγό Νταν Κέιν, στις 22.46 της Παρασκευής, ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε την τελική εντολή.

Το «στρατηγείο» στήθηκε στο Μαρ-Α-Λάγκο, στο θέρετρο του Αμερικανού προέδρου, από όπου ο Ντόναλντ Τραμπ με το επιτελείο του παρακολούθησε ζωντανά τα γεγονότα.

Μετά την επιχείρηση, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο δίκτυο Fox: «Έχω κάνει μερικές αρκετά καλές επιχειρήσεις, αλλά δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο».

Τεράστια επιχείρηση

Η επιχείρηση «Απόλυτη Αποφασιστικότητα» κινητοποίησε μια τεράστια στρατιωτική δύναμη. Το Πεντάγωνο είχε στείλει στην Καραϊβική ένα αεροπλανοφόρο, 11 πολεμικά πλοία και περισσότερα από δώδεκα αεροσκάφη F-35. Συνολικά, περισσότεροι από 15.000 στρατιώτες έχουν εισέλθει στην περιοχή για αυτό που οι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν εδώ και καιρό χαρακτηρίσει ως επιχειρήσεις κατά των ναρκωτικών.

REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο Reuters, ο ανώτερος σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, Στίβεν Μίλερ, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ, ήταν η βασική ομάδα που εργαζόταν για το θέμα επί μήνες. Είχαν τακτικές -μερικές φορές καθημερινές- συναντήσεις και τηλεφωνικές κλήσεις. Συχνά στις συναντήσεις συμμετείχε και ο Αμερικανός πρόεδρος.

Τη νύχτα της Παρασκευής και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, ο Ντόναλντ Τραμπ και οι σύμβουλοί του έμειναν μαζί, καθώς περισσότερα από 150 αμερικανικά αεροσκάφη απογειώθηκαν και πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον στόχων εντός και κοντά στο Καράκας. Στρατιωτικός αξιωματούχος των ΗΠΑ είπε ότι επλήγησαν στρατιωτικοί στόχοι, ακόμη και συστήματα αεράμυνας.

Σύμφωνα με τον Κέιν, τα αεροσκάφη που εκτοξεύτηκαν από 20 βάσεις σε όλο το δυτικό ημισφαίριο, συμπεριλαμβανομένων αεροσκαφών F-35 και F-22, και βομβαρδιστικών B-1.

Αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα

Άδειοι δρόμοι στο Καράκας / REUTERS/ Gaby Oraa

«Είχαμε ένα μαχητικό αεροσκάφος για κάθε πιθανή κατάσταση», δήλωσε ο Τραμπ στην εκπομπή «Fox & Friends» του Fox News Channel.

Πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι το Πεντάγωνο είχε επίσης εισέλθει αθόρυβα στην περιοχή, με αεροσκάφη ανεφοδιασμού, drones και αεροσκάφη που ειδικεύονται σε ηλεκτρονικά παρεμβολές.

Εισβολή ειδικών δυνάμεων

Καθώς πραγματοποιούνταν οι αεροπορικές επιδρομές, οι Ειδικές Δυνάμεις των ΗΠΑ εισέβαλαν στο Καράκας βαριά οπλισμένες. Διέθεταν ακόμη και φλόγιστρο, σε περίπτωση που χρειάζονταν να κόψουν χαλύβδινες πόρτες στην κατοικία του Μαδούρο.

Οι Αμερικανοί στρατιώτες των ειδικών δυνάμεων έφτασαν γύρω στη 1 π.μ. τα ξημερώματα στο συγκρότημα του Μαδούρο στο κέντρο του Καράκας ενώ δέχονταν πυρά. Ένα από τα ελικόπτερα χτυπήθηκε, αλλά δεν έχασε την ικανότητά του να πετάει.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν ένα σμήνος ελικοπτέρων να πετάει πάνω από την πόλη σε χαμηλό υψόμετρο.

Μόλις έφτασαν στο ασφαλές σπίτι του Μαδούρο, τα στρατεύματα, μαζί με πράκτορες του FBI, εισέβαλαν στην κατοικία. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν ένα «πολύ καλά φυλασσόμενο φρούριο». «Απλώς εισέβαλαν και εισέβαλαν σε μέρη που δεν ήταν πραγματικά δυνατό να παραβιαστούν, ξέρετε. Με σιδερένιες πόρτες που είχαν τοποθετηθεί εκεί μόνο για αυτόν τον λόγο», είπε ο Τραμπ. «Τους εξουδετέρωσαν σε λίγα δευτερόλεπτα».

Μαδούρο υπό κράτηση

Μόλις τα στρατεύματα μπήκαν στο ασφαλές σπίτι, είπε ο στρατηγός Κέιν, ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του παραδόθηκαν. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο ηγέτης της Βενεζουέλας προσπάθησε να κρυφτεί σε ένα ασφαλές δωμάτιο, αλλά δεν μπόρεσε να κλείσει την πόρτα.

Ορισμένοι Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν, αλλά κανείς δεν σκοτώθηκε, είπε ο Ντοναλντ Τραμπ.

Καθώς η επιχείρηση ήταν σε εξέλιξη, ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο άρχισε να ενημερώνει τα μέλη του Κογκρέσου. Η ενημέρωση ξεκίνησε μόνο μετά την έναρξη της επιχείρησης και όχι πριν, όπως συνηθίζεται, κυρίως για βουλευτές και γερουσιαστές που έχουν εποπτικό ρόλο.

Στη συνέχεια, οι Αμερικανοί στρατιώτες αποχώρησαν αμυνόμενοι και μέχρι τις 3:20 τα ξημερώματα (τοπική ώρα), τα ελικόπτερα πετούσαν πάνω από το νερό, με τον Μαδούρο και τη σύζυγό του επιβαίνοντες.

Σχεδόν ακριβώς επτά ώρες αφότου ο Τραμπ ανακοίνωσε την επιχείρηση στο Truth Social, έκανε μια νέα ανάρτηση. Ήταν η φωτογραφία του συλληφθέντος ηγέτη της Βενεζουέλας με δεμένα μάτια, χειροπέδες και γκρι φόρμα.

«Ο Νικολάς Μαδούρο στο USS Iwo Jima», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

World
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον Μαδούρο – Και τώρα τι;

Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον Μαδούρο – Και τώρα τι;

Κόσμος
Βενεζουέλα: Όλες οι εξελίξεις για την αμερικανική επίθεση και τη σύλληψη Μαδούρο

Βενεζουέλα: Όλες οι εξελίξεις για την αμερικανική επίθεση και τη σύλληψη Μαδούρο

inWellness
Μελέτη 03.01.26

Η επιστήμη ξέρει γιατί πεινάς τόσο συχνά

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, μια μικροσκοπική πρωτεΐνη που μέχρι τώρα περνούσε απαρατήρητη φαίνεται πως επηρεάζει πολύ περισσότερο απ’όσο νομίζαμε την πείνα.

Σύνταξη
inTown
Η στιγμή που ο Μαδούρο κατεβαίνει σιδηροδέσμιος στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης
Κόσμος 04.01.26

Η στιγμή που ο Μαδούρο κατεβαίνει σιδηροδέσμιος στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης

Λίγα λεπτά μετά τις 00:00 ξημερώματος Κυριακής ώρα Ελλάδας, ο Νικολάς Μαδούρο βγήκε σιδηροδέσμιος από το αεροπλάνο που τον μετέφερε σε στρατιωτικό αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βενεζουέλα: Η αντιπρόεδρος διαψεύδει τον Τραμπ – «Καμία συνεργασία με τις ΗΠΑ, ένας είναι ο πρόεδρος, ο Μαδούρο»
«Να μείνουμε ενωμένοι» 03.01.26

Βενεζουέλα: Η αντιπρόεδρος διαψεύδει τον Τραμπ – «Καμία συνεργασία με τις ΗΠΑ, ένας είναι ο πρόεδρος, ο Μαδούρο»

Η αντιπρόεδρος Ροντρίγκες κατήγγειλε την αμερικανική επέμβαση στη χώρα και τη σύλληψη Μαδούρο. Τόνισε ότι η κυβέρνηση στη Βενεζουέλα είχε προειδοποιήσει για όσα συνέβησαν. «Οι μάσκες έπεσαν», είπε.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η στιγμή της επίθεσης στο Καράκας για την απαγωγή Μαδούρο [Βίντεο]
Κόσμος 03.01.26

Η στιγμή της επίθεσης στο Καράκας για την απαγωγή Μαδούρο

Πολλά βίντεο δείχνουν με σαφήνεια τις προπαρασκευαστικές επιθέσεις των ΗΠΑ σε στρατόπεδα αεράμυνας και τα ελικόπτερα να κινούνται προς το Καράκας για την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Από τον πόλεμο μέχρι την κλιματική κρίση – Οι «πληγές» που είναι ανοιχτές και την αυγή του νέου έτους
Απολογισμός 03.01.26

Από τον πόλεμο μέχρι την κλιματική κρίση – Οι «πληγές» που είναι ανοιχτές και την αυγή του νέου έτους

Παγίωση του πολέμου και κούρσα εξοπλισμών, ανθρωπιστική κρίση και μετανάστευση, γεωοικονομικός κατακερματισμός και κρίση χρέους - Οι βαθιές πληγές που παραμένουν ανοιχτές

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Βενεζουέλα: Πόσοι Έλληνες υπάρχουν αυτήν τη στιγμή στη χώρα – Σε ετοιμότητα για εκκενώσεις η Ελλάδα
Εν αναμονή 03.01.26

Βενεζουέλα: Πόσοι Έλληνες υπάρχουν αυτήν τη στιγμή στη χώρα – Σε ετοιμότητα για εκκενώσεις η Ελλάδα

Το υπουργείο Εξωτερικών θα ενεργοποιήσει τη μονάδα διαχείρισης κρίσεων, στην περίπτωση που υπάρξει αίτημα από την ελληνική κοινότητα στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Βόμβες Τραμπ-Ρούμπιο για πιθανή επέμβαση στην Κούβα, μετά τη Βενεζουέλα
Άνοιξε η όρεξη 03.01.26 Upd: 21:07

Βόμβες Τραμπ-Ρούμπιο για πιθανή επέμβαση στην Κούβα, μετά τη Βενεζουέλα

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι οι ΗΠΑ «θέλουν να βοηθήσουν» και τον λαό στην Κούβα. Ενώ ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε: «Αν ζούσα στην Αβάνα και ήμουν στην κυβέρνηση θα ανησυχούσα, τουλάχιστον λίγο».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ελβετία: Ποινική έρευνα κατά των διευθυντών του μπαρ στο Κραν Μοντανά που κάηκε την Πρωτοχρονιά
Εισαγγελική ανακοίνωση 03.01.26

Ελβετία: Ποινική έρευνα κατά των διευθυντών του μπαρ στο Κραν Μοντανά που κάηκε την Πρωτοχρονιά

Σύμφωνα με την αστυνομία στο καντόνι Βαλέ, όπου βρίσκεται το Κραν Μοντανά, οι διευθυντές του μπαρ «κατηγορούνται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, σωματική βλάβη εξ αμελείας και εμπρησμό εξ αμελείας».

Σύνταξη
Μαρία Κορίνα Ματσάδο: «Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε την εξουσία στη Βενεζουέλα»
Ορκίστηκε η Ροντρίγκες 03.01.26 Upd: 20:22

Μαρία Κορίνα Ματσάδο: «Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε την εξουσία στη Βενεζουέλα»

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, μιλά για την επόμενη μέρα στην ηγεσία της. Καλεί τον αντίπαλο του Μαδούρο στις εκλογές «να επιστρέψει» για να αναλάβει καθήκοντα. Άλλα τα σχέδια του Τραμπ.

Σύνταξη
Κίνα-Ρωσία καταδικάζουν την παραβίαση της κυριαρχίας στη Βενεζουέλα – Την απελευθέρωση Μαδούρο ζητά η Μόσχα
Παραβίαση του δικαίου 03.01.26

Κίνα-Ρωσία καταδικάζουν την παραβίαση της κυριαρχίας στη Βενεζουέλα – Την απελευθέρωση Μαδούρο ζητά η Μόσχα

Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις από τη Ρωσία και την Κίνα, μετά την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και την απαγωγή του προέδρου της. Η Μόσχα κάλεσε την Ουάσιγκτον να απελευθερώσει τον Νικολάς Μαδούρο.

Σύνταξη
Επέμβαση στη Βενεζουέλα – Ανησυχία και έκτακτα μέτρα στις χώρες της Λατινικής Αμερικής
Βλέπουν κινδύνους 03.01.26

Επέμβαση στη Βενεζουέλα – Ανησυχία και έκτακτα μέτρα στις χώρες της Λατινικής Αμερικής

Τι συνέπειες για την περιοχή, από την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, επισημαίνουν ηγέτες των χωρών της Λατινικής Αμερικής. Καταδικάζουν την παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βερολίνο: Χωρίς ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά λόγω φωτιάς σε μονάδα ηλεκτροπαραγωγής – Εξετάζεται ο εμπρησμός
Μεγάλα προβλήματα 03.01.26

Βερολίνο: Χωρίς ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά λόγω φωτιάς σε μονάδα ηλεκτροπαραγωγής – Εξετάζεται ο εμπρησμός

Ομάδες της εγκληματολογικής ερευνούν το σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι επρόκειτο για εμπρησμό. Πάνω από 50.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.

Σύνταξη
Η ΕΕ μπροστά στην αυταρχική έλξη των ΗΠΑ – Αν δεν ενωθεί, θα περιθωριοποιηθεί
Γιούργκεν Χάμπερμας 03.01.26

Η ΕΕ μπροστά στην αυταρχική έλξη των ΗΠΑ – Αν δεν ενωθεί, θα περιθωριοποιηθεί

Η Ευρώπη, καθυστερημένα, συνειδητοποίησε ότι η παγκόσμια τάξη πραγμάτων άλλαξε. Και τώρα που είναι αντιμέτωπη με την υπερίσχυση της Κίνας και την υποχώρηση των ΗΠΑ, πρέπει να κινηθεί -αν δεν είναι αργά.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
