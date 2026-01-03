Τα αμερικανικά ελικόπτερα κινήθηκαν στο Καράκας στην Βενεζουέλα, μετά τα χτυπήματα από περίπου 150 αεροπλάνα (παντός τύπου) τα οποία έστρωσαν τον δρόμο για την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες.

Los helicópteros que se observan en esta publicación parecen ser MH-47G, una variante del CH-47 utilizada por el 160.º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales (SOAR), Nightstalkers. Estos helicópteros son solamente utilizados por el SOAR. pic.twitter.com/4XjOpeMfEG — Marisela Castillo (@marisary) January 3, 2026

U.S. Army Special Operations CH-47G «Chinook» helicopters, probably from the 160th Special Operations Aviation Regiment (SOAR), flying over Caracas, following a series of bombings. pic.twitter.com/AqCsEVYPWK — Global perspective (@Global__persp1) January 3, 2026

Περισσότερα από 150 αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων βομβαρδιστικών, μαχητικών, αεροσκαφών πληροφοριών, αναγνώρισης, επιτήρησης και ελικοπτέρων, υποστήριξαν την «Επιχείρηση Απόλυτη Αποφασιστικότητα», όπως ονομάστηκε η αποστολή, σύμφωνα με τον Στρατηγό της Πολεμικής Αεροπορίας Dan Caine, Πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου.

⚡🇺🇸🇻🇪BREAKING: Reports and footage suggest apparent full-scale United States military operations over Caracas, with dozens of U.S. Army helicopters flying low amid multiple explosions across the city, including CH-47G Chinook special-operations helicopters from the 160th… pic.twitter.com/DtgqFvcLAs — Suppressed News. (@SuppressedNws1) January 3, 2026

Τι αεροσκάφη συμμετείχαν στην απαγωγή Μαδούρο από τη Βενεζουέλα στις ΗΠΑ

Στα αεροσκάφη που συμμετείχαν περιλαμβάνονταν βομβαρδιστικά B-1B Lancer, μαχητικά F-22 Raptor, F-35 Lighting II και F/A-18 Super Hornet, αεροσκάφη ηλεκτρονικής επίθεσης EA-18 Growler, διάφορα αεροσκάφη πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης, καθώς και πολυάριθμα drones.

#Breaking: F-35A Lightning IIs of the #US Air National Guard from the 134th Fighter Squadron just bombed radar and air defense systems of the #Venezuelan Armed Forces in #Caracas. Video shows the airstrike at Generalissimo Francisco de Miranda Air Base, La Carlota, in #Caracas,… pic.twitter.com/jQyQ1zluU3 — Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) January 3, 2026

«Καθώς η δύναμη άρχισε να πλησιάζει το Καράκας, η Κοινή Αεροπορική Μονάδα άρχισε να «αποσυναρμολογεί» και να απενεργοποιεί τα συστήματα αεροπορικής άμυνας στη Βενεζουέλα, χρησιμοποιώντας όπλα για να εξασφαλίσει την ασφαλή διέλευση των ελικοπτέρων στην περιοχή-στόχο», δήλωσε ο Πτέραρχος Νταν Κέιν επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου Στρατού (Επιτελάρχης) των ΗΠΑ.

🇺🇸🇻🇪 Aftermath at La Carlota Air Base in Caracas following extensive U.S. airstrikes early this morning during Maduro’s capture pic.twitter.com/srPlsCDniV — HOT SPOT (@HotSpotHotSpot) January 3, 2026

H Βενεζουέλα υποστηρίζει πως τα λεωφορεία που εικονίζονται πάνω ήταν πολιτικά και πως υπάρχουν νεκροί άμαχοι.