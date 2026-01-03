Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο συνελήφθη μέσα στην κρεβατοκάμαρά του – Με πολεμικό πλοίο οδηγείται στη Νέα Υόρκη

Ο Νικολάς Μαδούρο «σύρθηκε από την κρεβατοκάμαρά του» κατά τη σύλληψή του από τις αμερικανικές δυνάμεις, σύμφωνα με τον Ναούμ Φερνάντες, ηγέτη του κυβερνώντος κόμματος στη Βενεζουέλα.

Ο πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διέταξε την σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας. Ο Νικολάς Μαδούρο συνέληφθη σε επιχείρηση-αστραπή που πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα Καράκας, ενώ υπήρξαν πλήγματα και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας.

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, έχουν ήδη ξεκινήσει συζητήσεις για την επόμενη ηγεσία της Βενεζουέλας. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε επίσης ότι ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του μεταφέρονται με πολεμικό πλοίο στη Νέα Υόρκη, όπου τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Σε αυτές περιλαμβάνονται κατηγορίες για ναρκοτρομοκρατία.

Της σύλληψης του προέδρου της Βενεζουέλας και της συζύγου του προηγήθηκαν επτά εκρήξεις και επιδρομές αεροσκαφών που πέταξαν χαμηλά γύρω στις 2 π.μ. τοπική ώρα (10:00 η ώρα Ελλάδας) στην πρωτεύουσα Καράκας.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση στο Καράκας, από τις επιχειρήσεις αυτές υπάρχουν νεκροί άμαχοι. Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι έχει πληγεί αμερικανικό ελικόπτερο και έχουν τραυματιστεί Αμερικανοί στρατιώτες.

«Απήχθησαν»

Σύμφωνα με τον ηγέτη του κυβερνώντος κόμματος στη Βενεζουέλα, Ναούμ Φερνάντες, που μίλησε στο Associated Press, ο Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, βρίσκονταν στο σπίτι τους εντός στρατιωτικής βάσης όταν απήχθησαν από τις αμερικανικές δυνάμεις.

«Εκεί βομβάρδισαν», είπε, «και εκεί, διέπραξαν αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε απαγωγή του προέδρου και της πρώτης κυρίας της χώρας».

Την πληροφορία επιβεβαιώνει και το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN, το οποίο αναφέρει ότι το ζευγάρι… «σύρθηκε από την κρεβατοκάμαρά του».

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο, ότι «συνελήφθησαν στη μέση της νύχτας την ώρα που κοιμόντουσαν».

«Ναρκοτρομοκρατία»

Η γενική Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, ανακοίνωσε ότι ο Νικολάς Μαδούρο και η Σίλια Φλόρες, θα αντιμετωπίσουν ποινικές κατηγορίες σε δικαστήριο στη Νέα Υόρκη.

Σε ανάρτησή της στο Χ, η Παμ Μπόντι ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας κατηγορείται για ναρκοτρομοκρατία, συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης, κατοχή όπλων και μηχανισμών κατά των ΗΠΑ.