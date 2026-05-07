Κεφαλονιά: Όχημα παρέσυρε 4χρονο παιδί
Ένα τετράχρονο παιδάκι παρασύρθηκε χθες το βράδυ από Ι.Χ. στην Κεφαλονιά.
Ειδικότερα, τις βραδινές ώρες χθες Τετάρτη ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Κεφαλλονιάς για τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Αργοστολίου, όταν όχημα που οδηγούσε ένας 34χρονος παρέσυρε 4χρονο παιδί που περπατούσε, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του.
Ο 4χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο, όπου παραμένει νοσηλευόμενος για περαιτέρω παρακολούθηση.
Συνελήφθη ο οδηγός
Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Λιμεναρχείο Αργοστολίου, το οποίο έχει αναλάβει τη διενέργεια της προανάκρισης.
Ο 34χρονος οδηγός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.
