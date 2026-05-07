Τοπικοί φορείς στην Ιθάκη καταγγέλλουν πως υπάρχει έλλειψη παιδιάτρου στο νησί, όπου βρίσκονται περίπου 400 παιδιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχει μόνιμος παιδίατρος από το 2017 στην Ιθάκη, ενώ στο παρελθόν το νησί εξυπηρετούσε παιδίατρος από την Κεφαλονιά για ορισμένες ημέρες, πράγμα που πλέον έχει σταματήσει.

Αυτή η έλλειψη δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην υγειονομική περίθαλψη των παιδιών, με τους γονείς να αναγκάζονται να μετακινούνται εκτός νησιού, ακόμα και στην Πάτρα, αντιμετωπίζοντας δυσκολίες ειδικά σε περιόδους κακοκαιρίας και περιορισμένης συγκοινωνίας.

«Έχουμε ενάμιση χρόνο χωρίς μόνιμο παιδίατρο. Ο μόνιμος παιδίατρος κάλυπτε το νησί δύο φορές την εβδομάδα. Δεν υπάρχει ούτε ιδιώτης παιδίατρος, δυστυχώς, είναι ένα τεράστιο θέμα», είπε η έπαρχος του νησιού, Σμαράγδα Σαρδελή.

Όπως αναφέρει η κ. Σαρδελή, το Κέντρο Υγείας του νησιού διαθέτει μόνο έναν παθολόγο και δύο καρδιολόγους, εκ των οποίων ο ένας συνταξιούχος, καθώς και πέντε αγροτικούς γιατρούς, που όμως δεν καλύπτουν επαρκώς τις ανάγκες του νησιού.

«Εμείς σαν Περιφέρεια Ιονίων Νήσων δίνουμε κίνητρα για τους αγροτικούς και τους επικουρικούς γιατρούς. Από την αρχή της θητείας μας δίνουμε 450 ευρώ στον μισθό τους επιπλέον, σαν κίνητρο για να μπορέσουν να έρθουν στα νησιά μας. Ξεκίνησε και από την Ιθάκη, αλλά έχει επεκταθεί σε όλα τα νησιά των Επτανήσων με την πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη μας», συμπλήρωσε.

Οι τοπικοί φορείς του νησιού έχουν αποστείλει πολλά έγγραφα στο υπουργείο Υγείας, ενώ πρόσφατα υπέβαλε πρόταση στην 6η ΥΠΕ για κάλυψη της Ιθάκης από παιδίατρους της Κεφαλονιάς, αλλά χωρίς ανταπόκριση.