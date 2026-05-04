Τον κώδωνα του κινδύνου για τη λειτουργία του νοσοκομείου Λήμνου κρούει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, καταγγέλλοντας σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και απουσία βασικών ειδικοτήτων.

Όπως αναφέρει ο κ. Γιαννάκος, από το περασμένο Σάββατο το νοσοκομείο της Λήμνου έχει μείνει χωρίς αναισθησιολόγο, μετά από ατύχημα που είχε η μοναδική γιατρός της ειδικότητας, η οποία διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αττικής. Η κατάσταση επιδεινώνεται από το γεγονός ότι, υπηρετούν μόλις δύο χειρουργοί με μπλοκάκι, υπάρχει μόνο ένας ορθοπεδικός και ένας καρδιολόγος ενώ δεν υπάρχει οφθαλμίατρος, ουρολόγος και γαστρεντερολόγος. Υπηρετεί ένας ακτινολόγος με μπλοκάκι και ένας νεφρολόγος.

Ο κ. Γιαννάκος τονίζει ότι σε πολλές περιπτώσεις ένας γιατρός καλείται να καλύψει μόνος του ολόκληρη ειδικότητα, γεγονός που τον καθιστά –όπως αναφέρει– «όμηρο του συστήματος».

Οι εργαζόμενοι, όπως σημειώνει, βρίσκονται διαρκώς σε εφημερία, ακόμα και από το σπίτι, χωρίς ουσιαστικό προσωπικό χρόνο, ενώ οι νοσηλευτές καλούνται να ανταποκριθούν με δεκάδες χρωστούμενα ρεπό και άδειες. «Πώς να αντέξει ένας νοσηλευτής με δεκάδες χρωστούμενα ρεπό και άδειες, με συνεχή ωράρια εργασίας; Εργαζόμενοι είμαστε και όχι σκλάβοι του συστήματος», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις αποδοχές, με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ να επισημαίνει ότι ένας νοσηλευτής αμείβεται με περίπου 800 ευρώ, ενώ οι γιατροί λαμβάνουν κάτω από 2.000 ευρώ, ποσά που δεν επαρκούν για τη διαβίωση σε νησιωτικές περιοχές.

Ο κ. Γιαννάκος κάνει έκκληση να ληφθούν άμεσα μέτρα προσέλκυσης επαγγελματιών υγείας στο σύστημα. Όπως αναφέρει «όταν ξύνουμε το πάτο του βαρελιού με το προσωπικό, κάνοντας συνεχείς μετακινήσεις ενισχύουμε το κύμα μαζικών αποχωρήσεων».