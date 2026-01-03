Βενεζουέλα: Ουρές σε ΑΤΜ και σουπερμάρκετ – Άδειοι δρόμοι στο Καράκας
Άγνωστο προς το παρόν το μέλλον της χώρας, καθώς για την ώρα δεν είναι σαφές ποιος θα αναλάβει την εξουσία μετά την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο.
Συνθήκες έντονης ανησυχίας επικρατούν στη Βενεζουέλα, μετά την επίθεση των ΗΠΑ και απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο, για να δικαστεί, κατηγορούμενος για ναρκωτικά.
Οι κάτοικοι του Καράκας και άλλων πόλεων στη Βενεζουέλα είτε έχουν κλειστεί στα σπίτια τους είτε σπεύδουν στα σούπερ μάρκετ για να προμηθευτούν τα απαραίτητα. Ουρές επίσης παρατηρούνται στα ΑΤΜ των τραπεζών.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η νομιμότητα της ενέργειας των ΗΠΑ είναι ευθέως αμφισβητήσιμη. Ωστόσο, οι ΗΠΑ δεν αναγνωρίζουν τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και οι νομικές συνέπειες της επίθεσης βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας δεν ήταν άμεσα σαφείς.
Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι ο Μαδούρο δεν είναι ο νόμιμος ηγέτης της Βενεζουέλας και ισχυρίζεται ότι ουσιαστικά έχει μετατρέψει τη Βενεζουέλα σε εγκληματική επιχείρηση στην υπηρεσία εμπόρων ναρκωτικών και τρομοκρατικών ομάδων.
Ποιο θα είναι το μέλλον της Βενεζουέλας
Αυτό που επίσης μένει να διευκρινιστεί είναι το μέλλον της κυβέρνησης στο Καράκας.
Σύμφωνα με το νόμο, η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκεζ θα έπρεπε να αναλάβει την εξουσία, αλλά δεν υπήρξε καμία επιβεβαίωση ότι είχε συμβεί κάτι τέτοιο. Πληροφορίες ότι έχει διαφύγει στη Ρωσία έχουν διαψευστεί από τη Μόσχα.
Η κυβέρνηση Μαδούρο κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «ιμπεριαλιστική επίθεση» σε πολιτικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις και προέτρεψε τους πολίτες να βγουν στους δρόμους.
