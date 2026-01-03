newspaper
03.01.2026 | 09:49
Ισχυροί άνεμοι κρατούν δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Ποια δρομολόγια δεν εκτελούνται
Βενεζουέλα: «Συλλάβαμε τον Μαδούρο» λέει ο Τραμπ – «Πραγματοποιήσαμε μεγάλη επιχείρηση στη Βενεζουέλα»
Κόσμος 03 Ιανουαρίου 2026 | 10:28

Βενεζουέλα: «Συλλάβαμε τον Μαδούρο» λέει ο Τραμπ – «Πραγματοποιήσαμε μεγάλη επιχείρηση στη Βενεζουέλα»

Η Βενεζουέλα στο στόχαστρο των ΗΠΑ - Επιθέσεις με διαταγή Τραμπ σε «στρατιωτικούς στόχους» - «Προετοιμαζόμαστε για ένοπλο αγώνα» λέει ο Μαδούρο - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Upd:3.01.2026, 11:56
Ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποίησε τις απειλές του και επιτέθηκε στο Καράκας και σε άλλες πόλεις στη Βενεζουέλα. Με μήνυμά του υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν συλλάβει και έχουν απομακρύνει από τη χώρα τον Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και κάλεσε τον λαό να βγει στους δρόμους και να προετοιμαστεί για ένοπλο αγώνα ενάντια στην αμερικανική επιθετικότητα.

Οι διαδοχικές εκρήξεις στο Καράκας και οι αναφορές για αεροπορικά πλήγματα φαίνεται πως είχαν ως στόχο στρατιωτικές βάσεις και κυβερνητικά κτίρια. Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό εάν υπάρχουν θύματα.

Τρόφιμα – ποτά
Σούπερ μάρκετ: Με «δύναμη πυρός» 400 εκατ. ευρώ μπαίνουν στο 2026 

Σούπερ μάρκετ: Με «δύναμη πυρός» 400 εκατ. ευρώ μπαίνουν στο 2026 

Κόσμος
Τραμπ: Συλλάβαμε τον Μαδούρο και τον βγάλαμε εκτός χώρας

Τραμπ: Συλλάβαμε τον Μαδούρο και τον βγάλαμε εκτός χώρας

Η επιστήμη ξέρει γιατί πεινάς τόσο συχνά
Μελέτη 03.01.26

Η επιστήμη ξέρει γιατί πεινάς τόσο συχνά

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, μια μικροσκοπική πρωτεΐνη που μέχρι τώρα περνούσε απαρατήρητη φαίνεται πως επηρεάζει πολύ περισσότερο απ’όσο νομίζαμε την πείνα.

Σύνταξη
Οι πρώτες πληροφορίες για τη σύλληψη του Μαδούρο και της συζύγου του – Οδηγήθηκαν εκτός Βενεζουέλας
Κόσμος 03.01.26

Οι πρώτες πληροφορίες για τη σύλληψη του Μαδούρο και της συζύγου του – Οδηγήθηκαν εκτός Βενεζουέλας

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διεξήγαγαν επιτυχώς ένα μεγάλης κλίμακας πλήγμα εναντίον της Βενεζουέλας και του ηγέτη της, του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του» ανέφερε ο Τραμπ

Σύνταξη
ACLED: Έτος παγκόσμιας πολυδιάσπασης και αστάθειας το 2026 – Οι δέκα περιοχές υψηλού κινδύνου
Η νέα... κανονικότητα 03.01.26

Έτος παγκόσμιας πολυδιάσπασης και αστάθειας το 2026 - Οι δέκα περιοχές υψηλού κινδύνου

Δέκα περιοχές που προβλέπεται να αντιμετωπίσουν ένοπλες συγκρούσεις, πολιτικές αναταραχές και ανθρωπιστικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης το 2026. Οι προβλέψεις του ACLED.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Βενεζουέλα: «Καταγγέλλουμε την επίθεση των ΗΠΑ – Ο λαός να βγει στους δρόμος – Προετοιμασία για ένοπλο αγώνα»
Κατάσταση έκτακτης ανάγκης 03.01.26

«Ο λαός να βγει στους δρόμους - Προετοιμασία για ένοπλο αγώνα» - Το μήνυμα της Βενεζουέλας μετά την επίθεση των ΗΠΑ

Η Βενεζουέλα κηρύχτηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης - Η κυβέρνηση της χώρας στο πρώτο της μήνυμα μετά την επίθεση των ΗΠΑ καλεί τον λαό να βγει στους δρόμους

Σύνταξη
Τόμι Λι Τζόουνς: Νέες μαρτυρίες για τα αίτια θανάτου της 34χρονης κόρης του – Το μοιραίο ρεβεγιόν, η κοκαΐνη και οι δαίμονες
Κυάνωση 03.01.26

Τόμι Λι Τζόουνς: Νέες μαρτυρίες για τα αίτια θανάτου της 34χρονης κόρης του – Το μοιραίο ρεβεγιόν, η κοκαΐνη και οι δαίμονες

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τις συνθήκες θανάτου της 34χρονης κόρης του Τόμι Λι Τζόουνς που βρέθηκε νεκρή τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Ο ήρωας πατέρας που έσωσε 10 νέους – «Δεν θα ξεχάσω τα βλέμματα εκείνων που ήξεραν ότι πεθαίνουν»
Κόσμος 03.01.26

Κραν Μοντανά: Ο ήρωας πατέρας που έσωσε 10 νέους – «Δεν θα ξεχάσω τα βλέμματα εκείνων που ήξεραν ότι πεθαίνουν»

Πώς πατέρας κατάφερε να σώσει 10 νέους από την πύρινη κόλαση στο μπαρ του Κραν Μοντανά - Αγνοούμενη παραμένει η 15χρονη Ελληνίδα Αλίκη Καλλέργη.

Εύη Δαλίπη
Εύη Δαλίπη
Βενεζουέλα: Ισχυρές εκρήξεις ακούγονται στο Καράκας – Πλήγματα σε στρατιωτική βάση με εντολή Τραμπ
Διακόπηκε η ηλεκτροδότηση 03.01.26

Τύμπανα πολέμου στη Βενεζουέλα: Απανωτές εκρήξεις στο Καράκας - Πλήγματα σε στρατιωτική βάση με εντολή Τραμπ

Οι ΗΠΑ έχουν απειλήσει επανειλημμένα τη Βενεζουέλα με στρατιωτική επέμβαση - Την τελευταία ώρα σημειώνονται ισχυρές εκρήξεις και βομβαρδισμοί σε στρατιωτικές βάσεις στο Καράκας

Σύνταξη
Φωτορεπόρτερ από το Ελ Σαλβαδόρ συνελήφθη στην Ισπανία την ώρα που υπέβαλε αίτηση για άσυλο
Στη Σεβίλη 03.01.26

Φωτορεπόρτερ από το Ελ Σαλβαδόρ συνελήφθη στην Ισπανία την ώρα που υπέβαλε αίτηση για άσυλο

Ο Ντιέγκο Αντρές Ρόσα Ροσάλες βρισκόταν στη διαδικασία επεξεργασίας της αίτησης ασύλου του και συνελήφθη βάσει ειδοποίησης της Interpol που εκδόθηκε κατ’ απαίτηση των αρχών του Ελ Σαλβαδόρ

Σύνταξη
Στην κόψη του ξυραφιού: Η Ουκρανία μεταξύ «προβοκάτσιας» και ειρήνης
Καταιγιστικές εξελίξεις 03.01.26

Στην κόψη του ξυραφιού: Η Ουκρανία μεταξύ «προβοκάτσιας» και ειρήνης

Κλιμάκωση της βίας με αμοιβαίες κατηγορίες για χτυπήματα σε αμάχους και «προβοκάτσιες», αγωνιώδης διπλωματική προσπάθεια για την ολοκλήρωση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ο Τραμπ προσκάλεσε την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας στον Λευκό Οίκο
ΗΠΑ - Ιαπωνία 03.01.26

Τραμπ καλεί Τακαΐτσι στον Λευκό Οίκο

Την άνοιξη αναμένεται να πραγματοποιηθεί το ταξίδι της Σανάε Τακαΐτσι στην Ουάσιγκτον, έπειτα από την επίσημη πρόσκληση που της απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Περού: 2 μουσικοί τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση κατά του συγκροτήματός τους στη διάρκεια συναυλίας
Περού 03.01.26

Δύο μουσικοί τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση στη διάρκεια συναυλίας

Περουβιανός κιθαρίστας και βενεζουελάνος τρομπονίστας τραυματίστηκαν στο Περού από την ένοπλη επίθεση, στη διάρκεια συναυλίας, εναντίον του μουσικού συγκροτήματος στο οποίο συμμετείχαν.

Σύνταξη
Γάζα: Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα καταγγέλλουν την απαγόρευση πρόσβασης ΜΚΟ από το Ισραήλ
Πρόσβαση ΜΚΟ 03.01.26

Οι MSF καταγγέλλουν την «αποτρόπαια» απαγόρευση του Ισραήλ για τη Γάζα

«Είναι αποτρόπαιο να χρησιμοποιείται η ανθρωπιστική βοήθεια ως εργαλείο πολιτικής ή συλλογικής τιμωρίας», από το Ισραήλ καταγγέλλουν οι MSF, για την απαγόρευση πρόσβασης ΜΚΟ στη Γάζα.

Σύνταξη
Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μαμντάνι κατήργησε εκτελεστικά διατάγματα του προκατόχου του
Κόσμος 03.01.26

Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μαμντάνι κατήργησε εκτελεστικά διατάγματα του προκατόχου του

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μαμντάνι υπερασπίστηκε την κατάργηση εκτελεστικών διαταγμάτων που εξέδωσε ο προκάτοχός του, την περίοδο που του είχε ασκηθεί δίωξη για ατασθαλίες στην προεκλογική εκστρατεία

Σύνταξη
Φαραντούρης: Ταυτόσημα τα συμφέροντα Ελλάδας – Κύπρου, να προχωρήσουμε σε οριοθέτηση ΑΟΖ
«Στρατηγικά» 03.01.26

Φαραντούρης: Ταυτόσημα τα συμφέροντα Ελλάδας – Κύπρου, να προχωρήσουμε σε οριοθέτηση ΑΟΖ

Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης σημειώνει ότι «Ελλάδα και Κύπρος οφείλουν να προχωρήσουν τα στρατηγικά πρότζεκτ ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος όπως η ηλεκτρική διασύνδεση και ο αγωγός East Med»

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (3/1): Δράση στο MEGA με τον τελικό του Betsson Super Cup
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (3/1): Δράση στο MEGA με τον τελικό του Betsson Super Cup

Ο τελικός του Betsson Super Cup (17:00 / MEGA) αποτελεί το... κυρίως πιάτο από τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (3/1), με τη δράση να περιλαμβάνει και αγώνες των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Σύνταξη
Το φαινόμενο του «σατανικού πανικού» της δεκαετίας του ’80 – Η αληθινή ιστορία πίσω από τον Έντι Μάνσον του Stranger Things
Κατηγορούμενος χωρίς αποδείξεις 03.01.26

Το φαινόμενο του «σατανικού πανικού» της δεκαετίας του ’80 – Η αληθινή ιστορία πίσω από τον Έντι Μάνσον του Stranger Things

Ο 4ος κύκλος του Stranger Things το 2002 μας χάρισε ένα χαρακτήρα που αγαπήθηκε: τον Έντι Μάνσον. Ωστόσο, αυτή η περσόνα βασίστηκε σε μια πραγματική υπόθεση που γεννήθηκε μέσα στο κλίμα μαζικού πανικού για τον σατανισμό.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
Ανδρουλάκης: Σε Τέμπη, υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση κάνει τα αδύνατα δυνατά για να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια
ΠΑΣΟΚ 03.01.26

Ανδρουλάκης: Σε Τέμπη, υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση κάνει τα αδύνατα δυνατά για να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια

«Η θεσμική παρακμή συνοδεύεται από την οικονομική στενότητα του μεγαλύτερου μέρους της ελληνικής κοινωνίας», επισημαίνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, ασκώντας δριμύτατη κριτική κατά της κυβέρνησης

Σύνταξη
Γ. Αγγελόπουλος: «Να κατακτήσουμε όλους τους στόχους, σημαντικό να νικάς αυτόν τον Παναθηναϊκό» (vid)
Euroleague 03.01.26

Γ. Αγγελόπουλος: «Να κατακτήσουμε όλους τους στόχους, σημαντικό να νικάς αυτόν τον Παναθηναϊκό» (vid)

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος μίλησε για τη νίκη του Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ, στάθηκε στο σερί επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα, μίλησε για το ΣΕΦ και την αγάπη του κόσμου, ενώ σημείωσε πως φέτος οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να κατακτήσουν όλους τους στόχους.

Σύνταξη
Εγκρίθηκαν 152 νέα σχολικά βιβλία, στο πλαίσιο του Πολλαπλού Βιβλίου – Μέχρι τον Μάρτιο η τελική επιλογή
Υπουργείο Παιδείας 03.01.26

Εγκρίθηκαν 152 νέα σχολικά βιβλία, στο πλαίσιο του Πολλαπλού Βιβλίου – Μέχρι τον Μάρτιο η τελική επιλογή

Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν στη διάθεσή τους 2 έως 5 βιβλία για το ίδιο μάθημα στο 50% των μαθημάτων του Δημοτικού και του Γυμνασίου και στο 70% των μαθημάτων της Α΄ Λυκείου

Σύνταξη
Αγρότες: Στο τραπέζι η κλιμάκωση στα μπλόκα – Τα σενάρια για την επόμενη μέρα
Agro-in 03.01.26

Στο τραπέζι η κλιμάκωση στα μπλόκα των αγροτών - Τα σενάρια για την επόμενη μέρα

Οι περισσότερες φωνές των αγροτών στα μπλόκα συνομολογούν ότι δεν έχουν δει κανένα ουσιαστικό βήμα επίλυσης των αιτημάτων τους - Φέρονται αποφασισμένοι να σκληρύνουν τη στάση τους

Σύνταξη
Τόμι Λι Τζόουνς: Νέες μαρτυρίες για τα αίτια θανάτου της 34χρονης κόρης του – Το μοιραίο ρεβεγιόν, η κοκαΐνη και οι δαίμονες
Κυάνωση 03.01.26

Τόμι Λι Τζόουνς: Νέες μαρτυρίες για τα αίτια θανάτου της 34χρονης κόρης του – Το μοιραίο ρεβεγιόν, η κοκαΐνη και οι δαίμονες

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τις συνθήκες θανάτου της 34χρονης κόρης του Τόμι Λι Τζόουνς που βρέθηκε νεκρή τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς

Σύνταξη
Ισχυροί άνεμοι κρατούν δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Ποια δρομολόγια δεν εκτελούνται
Έως 8 μποφόρ 03.01.26

Ισχυροί άνεμοι κρατούν δεμένα τα πλοία στα λιμάνια - Ποια δρομολόγια δεν εκτελούνται

Οι άνεμοι στα πελάγη φτάνουν στο Αιγαίο τα 8 μποφόρ επηρεάζοντας τα δρομολόγια προς αρκετά νησιά - Οι επιβάτες που ταξιδεύουν σήμερα με πλοία καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία

Σύνταξη
Παίζοντας με τους θεσμούς
Editorial 03.01.26

Παίζοντας με τους θεσμούς

Έλλειψη σεβασμού στους θεσμούς δείχνει (και) ο τρόπος που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση τις Ανεξάρτητες Αρχές

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γιαννακόπουλος: «Δική μου επιλογή ο Αταμάν, όποιος έχει παράπονα να τα απευθύνει σε μένα»
Euroleague 03.01.26

Γιαννακόπουλος: «Δική μου επιλογή ο Αταμάν, όποιος έχει παράπονα να τα απευθύνει σε μένα»

Μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, στήριξε την ομάδα και τον Εργκίν Αταμάν, με ένα μεταμεσονύκτιο post στo Instagram.

Σύνταξη
Βόλος: Νεκρός 15 ημέρες ήταν ο άνδρας που εντοπίστηκε στη θάλασσα – Τι έδειξε η ιατροδικαστική
Στα Πευκάκια 03.01.26

Νεκρός 15 ημέρες ήταν ο άνδρας που εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή του Βόλου - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Τη σορό του άτυχου άνδρα είχε εντοπίσει στην περιοχή Πευκάκια ένας διερχόμενος πολίτης και ειδοποίησε τις Αρχές - Το άψυχο σώμα ήταν μπρούμυτα στη θάλασσα και είχει πιαστεί στα βράχια

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Ο ήρωας πατέρας που έσωσε 10 νέους – «Δεν θα ξεχάσω τα βλέμματα εκείνων που ήξεραν ότι πεθαίνουν»
Κόσμος 03.01.26

Κραν Μοντανά: Ο ήρωας πατέρας που έσωσε 10 νέους – «Δεν θα ξεχάσω τα βλέμματα εκείνων που ήξεραν ότι πεθαίνουν»

Πώς πατέρας κατάφερε να σώσει 10 νέους από την πύρινη κόλαση στο μπαρ του Κραν Μοντανά - Αγνοούμενη παραμένει η 15χρονη Ελληνίδα Αλίκη Καλλέργη.

Εύη Δαλίπη
Εύη Δαλίπη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

