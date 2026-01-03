Ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποίησε τις απειλές του και επιτέθηκε στο Καράκας και σε άλλες πόλεις στη Βενεζουέλα. Με μήνυμά του υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν συλλάβει και έχουν απομακρύνει από τη χώρα τον Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και κάλεσε τον λαό να βγει στους δρόμους και να προετοιμαστεί για ένοπλο αγώνα ενάντια στην αμερικανική επιθετικότητα.

Οι διαδοχικές εκρήξεις στο Καράκας και οι αναφορές για αεροπορικά πλήγματα φαίνεται πως είχαν ως στόχο στρατιωτικές βάσεις και κυβερνητικά κτίρια. Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό εάν υπάρχουν θύματα.

