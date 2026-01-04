Η στιγμή που ο Μαδούρο κατεβαίνει σιδηροδέσμιος στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης
Λίγα λεπτά μετά τις 00:00 ξημερώματος Κυριακής ώρα Ελλάδας, ο Νικολάς Μαδούρο βγήκε σιδηροδέσμιος από το αεροπλάνο που τον μετέφερε σε στρατιωτικό αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης.
Ο απαχθείς πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, προσγειώθηκε σε στρατιωτική βάση της Εθνοφρουράς της Νέας Υόρκης και μεταφέρθηκε σιδηροδέσμιος από άνδρες του FBI εκτός του αεροπλάνου. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι η σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του στη Βενεζουέλα αποτελεί «ισχυρή και επιτυχημένη επιχείρηση» που πρέπει να λειτουργήσει ως προειδοποίηση σε όσους απειλούν τις ΗΠΑ.
Στο πλοίο Iwo Jima ο πρόεδρος της Βενεζουέλα βρίσκονταν με με χειροπέδες και φορώντας μαύρα γυαλιά για να μην βλέπει.
Κατά την διάρκεια της απαγωγής του από τη Βενεζουέλα στις ΗΠΑ, ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του μεταφέρθηκαν κατά σειρά με ελικόπτερο στο πλοίο USS Iwo Jima, στη συνέχεια με το πλοίο στην βάση των ΗΠΑ στο Γκουαντανάμο και από εκεί με αεροπλάνο για μεταφορές συλληφθέντων υψηλών προσώπων έφτασε στο αεροδρόμιο Στιούαρτ της Εθνοφρουράς της Νέας Υόρκης.
Πριν μεταφερθεί στη Νέα Υόρκη για να αντιμετωπίσει ποινικές κατηγορίες, ο συλληφθείς ηγέτης της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο μεταφέρθηκε με το USS Iwo Jima στην αμερικανική βάση στο Γκουαντάναμο Μπέι της Κούβας.
Η απαγωγή Μαδούρο από την Βενεζουέλα στις ΗΠΑ
Το USS Iwo Jima (LHD-7) χρησίμευσε ως κινητή βάση για την «αρχική επεξεργασία του κρατουμένου» (όπως αναφέρεται στην σχετική νομική ορολογία των ΗΠΑ) πριν από τη μεταφορά του στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης. Χρησιμοποιήθηκαν μαύρα γυαλιά για αισθητηριακή αποπροσανατολισμό κατά τη διάρκεια της αερομεταφοράς καθώς και ωτοασπίδες για προστασία της ακοής και απομόνωση του κρατουμένου.
Χρησιμοποιήθηκαν χειροπέδες τύπου Flex-cuffs που χρησιμοποιούνται από τις ειδικές δυνάμεις για γρήγορο περιορισμό των υπόπτων.
Η Βενεζουέλα καταγγέλλει μια «ιμπεριαλιστική επιθετικότητα», η οποία θα μπορούσε να ριζοσπαστικοποιήσει τις πολιτοφυλακές (Colectivos) και να οδηγήσει σε έναν ασύμμετρο εμφύλιο πόλεμο.
