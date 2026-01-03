Βενεζουέλα: Η αντιπρόεδρος διαψεύδει τον Τραμπ – «Καμία συνεργασία με τις ΗΠΑ, ένας είναι ο πρόεδρος, ο Μαδούρο»

Η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, και στενή σύμμαχος του Νικολάς Μαδούρο, διέψευσε δημοσίως όσα είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνέντευξη Τύπου στο Μαρ-Α-Λάγκο. Ότι έχει ορκιστεί πρόεδρος και πώς έχει συμφωνήσει να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ, επειδή «δεν είχε άλλη επιλογή».

Σε δηλώσεις που έκανε έπειτα από την έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, η Ντέλσι Ροντρίγκες δήλωσε: «Υπάρχει μόνο ένας πρόεδρος σε αυτή τη χώρα και ονομάζεται Νικολάς Μαδούρο Μόρος».

Η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας επισήμανε επίσης ότι η κυβέρνηση Μαδούρο είχε ήδη προειδοποιήσει για τη σχεδιαζόμενη επίθεση, μιλώντας για «ψευδείς δικαιολογίες και προσχήματα». «Οι μάσκες έπεσαν», πρόσθεσε.

Στόχος, η αλλαγή καθεστώτος

Η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας τόνισε ότι ο πραγματικός στόχος αυτής της επιχείρησης είναι «η αλλαγή του καθεστώτος στη Βενεζουέλα». Έτσι, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν «να καταλάβουν τους ενεργειακούς, ορυκτούς και φυσικούς πόρους μας». Κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να συνειδητοποιήσει αυτή την αλήθεια.

Η Ντέλσι Ροντρίγκες απαίτησε επίσης την άμεση απελευθέρωση του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες.

«Έχουμε κινητοποιηθεί»

Η Ντέλσι Ροντρίγκες επισήμανε επίσης ότι ο Οργανισμός Ασφάλειας των Πολιτών και «όλη η εθνική εξουσία» της Βενεζουέλας έχουν κινητοποιηθεί. Και ότι θα υπερασπιστούν την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας, που όπως είπε «υφίστανται άγρια επίθεση».

«Ο λαός της Βενεζουέλας έχει κινητοποιηθεί στους δρόμους», πρόσθεσε και κάλεσε σε ενεργοποίηση των μπολιβαριανών πολιτοφυλακών. Και ανακοίνωσε την ενεργοποίηση διατάγματος του Μαδούρο, περί «εσωτερικής αναταραχής», που αναμένεται να λάβει δικαστική έγκριση τις επόμενες ημέρες.

Η Ντέλσι Ροντρίγκες επισήμανε ότι η Βενεζουέλα έχει τη στήριξη της διεθνούς κοινότητας, που «ένωσε και ύψωσε τη φωνή της» από την Κίνα, τη Ρωσία, τη Λατινική Αμερική, την Καραϊβική, την Αφρική και την Ασία. Δήλωσε ότι οι κυβερνήσεις του κόσμου είναι συγκλονισμένες από αυτή την επίθεση, στην οποία απέδωσε «σιωνιστικό χρώμα», χαρακτηρίζοντάς την «πραγματικά ντροπιαστική».

Παραβίασαν τον Χάρτη του ΟΗΕ

Επεσήμανε ότι η επιθετικότητα των ΗΠΑ «παραβιάζει κατάφωρα τα άρθρα 1 και 2 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών». Και υλοποιήθηκε, παρά το γεγονός ότι ο Νικολάς Μαδούρο είχε τείνει το χέρι του προς τον αμερικανικό λαό για να δημιουργήσει «διπλωματικούς, πολιτικούς και θεσμικούς διαύλους επικοινωνίας» με βάση την ευημερία των λαών, τη φιλία, τη συνεργασία και τον σεβασμό της διεθνούς νομιμότητας.

Τέλος, η αντιπρόεδρος κάλεσε τον λαό της Βενεζουέλας να «διατηρήσει την ψυχραιμία του» και να αντιμετωπίσει την κατάσταση «μαζί, σε απόλυτη εθνική ενότητα». Προέτρεψε την «ένωση της αστυνομίας, του στρατού και του λαού» να γίνει «ένα ενιαίο σώμα» για την υπεράσπιση της «αγαπημένης μας Βενεζουέλας» σε αυτή τη «φάση υπεράσπισης της κυριαρχίας και της εθνικής μας ανεξαρτησίας».