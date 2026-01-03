Βόμβες Τραμπ-Ρούμπιο για πιθανή επέμβαση στην Κούβα, μετά τη Βενεζουέλα

Ο Αμερικανός πρόεδρος, μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να επέμβει και στην Κούβα.

Έπειτα από ερώτηση που του υποβλήθηκε στη συνέντευξη Τύπου στο Μαρ-Α-Λάγκο, είπε ότι η χώρα αυτή «είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση».

«Η Κούβα, όπως γνωρίζετε, δεν τα πάει πολύ καλά αυτή τη στιγμή. Αυτό το σύστημα δεν ήταν πολύ καλό για τη χώρα. Οι άνθρωποι εκεί έχουν υποφέρει για πολλά, πολλά χρόνια. Και νομίζω ότι η Κούβα θα είναι κάτι για το οποίο θα καταλήξουμε να μιλάμε, επειδή είναι έθνος που αποτυγχάνει αυτή τη στιγμή. Αποτυγχάνει πολύ άσχημα, και θέλουμε να βοηθήσουμε τον λαό».

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι στις ΗΠΑ «θέλουμε να βοηθήσουμε τον λαό στην Κούβα, αλλά θέλουμε επίσης να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που αναγκάστηκαν να φύγουν από την Κούβα και ζουν σε αυτή τη χώρα».

Και στρεφόμενος στον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, είπε: «Θέλεις να πεις κάτι γι’ αυτό, Μάρκο;»

Ο Μάρκο Ρούμπιο είναι Κουβανοαμερικανός που γεννήθηκε στο Μαϊάμι από γονείς που εγκατέλειψαν τη χώρα τη δεκαετία του 1950. Δηλαδή, πολύ πριν ο Φιντέλ Κάστρο ανέλθει στην εξουσία. Ωστόσο, θεωρούν τους εαυτούς τους ως δραπέτες του κομμουνισμού. Ο Ρούμπιο είναι βαθιά εχθρικός προς το κουβανικό καθεστώς.

Ρούμπιο: «Αν κυβερνούσα την Κούβα, θα ανησυχούσα τώρα»

Ακολούθως, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, αν και δεν μίλησε άμεσα για επέμβαση, δεν την απέκλεισε. Και σημείωσε:

«Μόλις σας έκανα μια δήλωση, πριν από λίγα λεπτά. Ξέρετε, όταν μιλάει ο πρόεδρος πρέπει να τον παίρνετε στα σοβαρά. Αρκεί να πούμε, ξέρετε, ότι η Κούβα είναι μια καταστροφή».

Σύμφωνα με τον Μάρκο Ρούμπιο, η Κούβα «διοικείται από ανίκανους, γέροντες, και σε ορισμένες περιπτώσεις, όχι από γέροντες, αλλά από ανίκανους. Παρ’ όλα αυτά, δεν έχει οικονομία, βρίσκεται σε πλήρη κατάρρευση…»

Ισχυρίστηκε ότι «όλοι οι φρουροί που βοήθησαν στην προστασία του Μαδούρο, η υπηρεσία κατασκοπίας του, ήταν όλοι Κουβανοί. Αυτό το φτωχό νησί κατέλαβε τη Βενεζουέλα…»

«…Οπότε, ναι, αν ζούσα στην Αβάνα και ήμουν στην κυβέρνηση θα ανησυχούσα, τουλάχιστον λίγο», πρόσθεσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.

«Προειδοποιήσεις» και στην Κολομβία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν έμεινε όμως μόνο στην Αβάνα. Στράφηκε και προς την Κολομβία και επανέλαβε την απειλή εναντίον του Κολομβιανού ομολόγου του, Γουστάβο Πέτρο.

«Επιμένω στην πρώτη μου δήλωση [από τον Δεκέμβριο]: παράγει κοκαΐνη και την στέλνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε καλύτερα να είναι προσεκτικός».

Ο Γουστάβο Πέτρο έχει καταδικάσει την αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα. Όταν ρωτήθηκε αν φοβάται για τον ίδιο, για πιθανές ενέργειες των ΗΠΑ στην Κολομβία, απάντησε: «Δεν έχω τίποτα να κρύψω».