Βενεζουέλα: Πόσοι Έλληνες υπάρχουν αυτήν τη στιγμή στη χώρα – Σε ετοιμότητα για εκκενώσεις η Ελλάδα

Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να ενεργοποιηθεί από το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας η μονάδα διαχείρισης κρίσεων, μετά την αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο. Αν υπάρξει αίτημα για εκκενώσεις Ελλήνων από τη χώρα, τότε θα ληφθεί η σχετική απόφαση από την κυβέρνηση.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει κανένα σχετικό αίτημα.

Στη Βενεζουέλα, κυρίως στην πρωτεύουσα Καράκας, ζουν περίπου 1.000 Έλληνες. Η χώρα έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πατήρ Ευάγγελος, ιερέας ορθόδοξων κοινοτήτων Βενεζουέλας, είπε ότι έχει επικοινωνήσει με μέλη της κοινότητας που βρίσκονταν κοντά στο σημείο της επίθεσης. «Ξέρουμε ότι όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Αλλά δεν έχουμε άλλη επικοινωνία μαζί τους», σημείωσε. Σύμφωνα με τον πατέρα Ευάγγελο, αυτό που όλοι γνωρίζουν είναι ότι ο στρατός θα κλείσει τους δρόμους στο Καράκας.

Σε ετοιμότητα

Κυβερνητικές πηγές, σχολιάζοντας τα γεγονότα στο Καράκας, ανάφεραν ότι η ελληνική κυβέρνηση καλεί σε αυτοσυγκράτηση και αποφυγή της κλιμάκωσης της κρίσης.

«Είμαστε σε διαρκή συνεννόηση με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Αναμένουμε περαιτέρω ενημέρωση σε σχέση με τα δεδομένα στο πεδίο. Καλούμε σε αυτοσυγκράτηση για την αποφυγή κλιμάκωσης», δήλωσαν κυβερνητικά στελέχη.

Και σημείωσαν ότι «η διπλωματική αποστολή της Ελλάδας είναι σε διαρκή επικοινωνία με την ελληνική κοινότητα στην Βενεζουέλα. Η μονάδα διαχείρισης κρίσης του υπουργείου εξωτερικών είναι έτοιμη να παράσχει την αναγκαία συνδρομή εφόσον απαιτηθεί για εκκενώσεις».

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

Επίσης το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, με ανάρτησή του στο X ανέφερε:

«Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα, σε στενή συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους και την Πρεσβεία στο Καράκας, η οποία βρίσκεται σε επαφή με την ελληνική κοινότητα στη χώρα και είναι έτοιμη να παράσχει βοήθεια».