Κυβερνητικές πηγές για Βενεζουέλα: Να αποφευχθεί κλιμάκωση της κρίσης

Σε αυτοσυγκράτηση και αποφυγή της κλιμάκωσης της κρίσης καλεί η κυβέρνηση μέσω πηγών για τα γεγονότα στη Βενεζουέλα.

Συγκεκριμένα κυβερνητικά στελέχη λένε χαρακτηριστικά: “Είμαστε σε διαρκή συνεννόηση με τους ευρωπαίους εταίρους μας. Αναμένουμε περαιτέρω ενημέρωση σε σχέση με τα δεδομένα στο πεδίο. Καλούμε σε αυτοσυγκράτηση για την αποφυγή κλιμάκωσης.

Η διπλωματική αποστολή της Ελλάδας είναι σε διαρκή επικοινωνία με την ελληνική κοινότητα στην Βενεζουέλα. Η μονάδα διαχείρισης κρίσης του υπουργείου εξωτερικών είναι έτοιμη να παράσχει την αναγκαία συνδρομή εφόσον απαιτηθεί για εκκενώσεις”.

Το ΥΠΕΞ

Νωρίτερα, το ΥΠΕΞ σε ανακοίνωσή του στο X ανέφερε: «Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα, σε στενή συνεργασία με τους ευρωπαίους εταίρους και την Πρεσβεία στο Καράκας, η οποία βρίσκεται σε επαφή με την ελληνική κοινότητα στη χώρα και είναι έτοιμη να παράσχει βοήθεια».