Κυβερνητικές πηγές για Βενεζουέλα: Να αποφευχθεί κλιμάκωση της κρίσης
«Η διπλωματική αποστολή της Ελλάδας είναι σε διαρκή επικοινωνία με την ελληνική κοινότητα στην Βενεζουέλα» επισημαίνεται μεταξύ άλλων
Σε αυτοσυγκράτηση και αποφυγή της κλιμάκωσης της κρίσης καλεί η κυβέρνηση μέσω πηγών για τα γεγονότα στη Βενεζουέλα.
Συγκεκριμένα κυβερνητικά στελέχη λένε χαρακτηριστικά: “Είμαστε σε διαρκή συνεννόηση με τους ευρωπαίους εταίρους μας. Αναμένουμε περαιτέρω ενημέρωση σε σχέση με τα δεδομένα στο πεδίο. Καλούμε σε αυτοσυγκράτηση για την αποφυγή κλιμάκωσης.
Η διπλωματική αποστολή της Ελλάδας είναι σε διαρκή επικοινωνία με την ελληνική κοινότητα στην Βενεζουέλα. Η μονάδα διαχείρισης κρίσης του υπουργείου εξωτερικών είναι έτοιμη να παράσχει την αναγκαία συνδρομή εφόσον απαιτηθεί για εκκενώσεις”.
Το ΥΠΕΞ
Νωρίτερα, το ΥΠΕΞ σε ανακοίνωσή του στο X ανέφερε: «Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα, σε στενή συνεργασία με τους ευρωπαίους εταίρους και την Πρεσβεία στο Καράκας, η οποία βρίσκεται σε επαφή με την ελληνική κοινότητα στη χώρα και είναι έτοιμη να παράσχει βοήθεια».
