Το Ιράν καταδικάζει «την αμερικανική στρατιωτική επίθεση» εναντίον της Βενεζουέλας
Σύμφωνα με τo Ιράν, η αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα, είναι μια «παράνομη επίθεση».
Το Ιράν, το οποίο διατηρεί στενές σχέσεις με τη Βενεζουέλα, καταδίκασε «σθεναρά την αμερικανική στρατιωτική επίθεση» εναντίον της και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.
Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν σημειώνει ότι «καταδικάζει σθεναρά την αμερικανική στρατιωτική επίθεση εναντίον της Βενεζουέλας και την κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας».
Σύμφωνα με την Τεχεράνη, η αμερικανική επιχείρηση είναι μια «παράνομη επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών», εχθρού της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
Απειλές κατά του Ιράν
Η επέμβαση στη Βενεζουέλα έγινε λίγες ώρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε και την Τεχεράνη με επέμβαση, επικαλούμενος την καταστολή των διαδηλώσεων στη χώρα. Μόλις πριν από μερικούς μήνες, σε συνεργασία με το Ισραήλ, οι ΗΠΑ βομβάρδισαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.
Απαντώντας στην Ουάσιγκτον, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, διεμήνυσε ότι η Τεχεράνη «δεν θα υποκύψει στον εχθρό».
«Θεού θέλοντος και με τη θεία χάρη, θα γονατίσουμε τον εχθρό», πρόσθεσε.
