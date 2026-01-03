newspaper
Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026
Το Ιράν καταδικάζει «την αμερικανική στρατιωτική επίθεση» εναντίον της Βενεζουέλας
Κόσμος 03 Ιανουαρίου 2026 | 20:56

Το Ιράν καταδικάζει «την αμερικανική στρατιωτική επίθεση» εναντίον της Βενεζουέλας

Σύμφωνα με τo Ιράν, η αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα, είναι μια «παράνομη επίθεση».

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Το Ιράν, το οποίο διατηρεί στενές σχέσεις με τη Βενεζουέλα, καταδίκασε «σθεναρά την αμερικανική στρατιωτική επίθεση» εναντίον της και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν σημειώνει ότι «καταδικάζει σθεναρά την αμερικανική στρατιωτική επίθεση εναντίον της Βενεζουέλας και την κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας».

Σύμφωνα με την Τεχεράνη, η αμερικανική επιχείρηση είναι μια «παράνομη επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών», εχθρού της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Απειλές κατά του Ιράν

Η επέμβαση στη Βενεζουέλα έγινε λίγες ώρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε και την Τεχεράνη με επέμβαση, επικαλούμενος την καταστολή των διαδηλώσεων στη χώρα. Μόλις πριν από μερικούς μήνες, σε συνεργασία με το Ισραήλ, οι ΗΠΑ βομβάρδισαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Απαντώντας στην Ουάσιγκτον, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, διεμήνυσε ότι η Τεχεράνη «δεν θα υποκύψει στον εχθρό».

«Θεού θέλοντος και με τη θεία χάρη, θα γονατίσουμε τον εχθρό», πρόσθεσε.

World
Βενεζουέλα: Η σύλληψη Μαδούρο προκαλεί αναταράξεις στις αγορές και την παγκόσμια πολιτική σκηνή

Βενεζουέλα: Η σύλληψη Μαδούρο προκαλεί αναταράξεις στις αγορές και την παγκόσμια πολιτική σκηνή

Κόσμος
Βενεζουέλα: Όλες οι εξελίξεις για την αμερικανική επίθεση και τη σύλληψη Μαδούρο

Βενεζουέλα: Όλες οι εξελίξεις για την αμερικανική επίθεση και τη σύλληψη Μαδούρο

Μελέτη 03.01.26

Η επιστήμη ξέρει γιατί πεινάς τόσο συχνά

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, μια μικροσκοπική πρωτεΐνη που μέχρι τώρα περνούσε απαρατήρητη φαίνεται πως επηρεάζει πολύ περισσότερο απ’όσο νομίζαμε την πείνα.

Σύνταξη
Δήλωση-σοκ από Τραμπ: «Οι ΗΠΑ θα κυβερνήσουν τη Βενεζουέλα μέχρι να αλλάξει χέρια η εξουσία της χώρας» – Πώς έγινε η απαγωγή του Μαδούρο
Αμερικανική επέμβαση 03.01.26 Upd: 21:09

Live: Δήλωση-σοκ από Τραμπ: «Οι ΗΠΑ θα κυβερνήσουν τη Βενεζουέλα μέχρι να αλλάξει χέρια η εξουσία της χώρας» - Πώς έγινε η απαγωγή του Μαδούρο

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του σε νυχτερινή επιχείρηση των ΗΠΑ- Οι Αμερικανοί διατηρούν τον έλεγχο της Βενεζουέλας και προειδοποιούν για πιθανή δεύτερη επίθεση - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη, Αλεξάνδρα Τάνκα
Οι πανηγυρισμοί στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση του Betsson Super Cup (vid)
Αθλητισμός & Σπορ 03.01.26

Οι πανηγυρισμοί στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση του Betsson Super Cup (vid)

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Betsson Super Cup με 3-0 επί του ΟΦΗ και λίγη ώρα αργότερα οι παίκτες του έστησαν μια γιορτή στα αποδυτήρια του Παγκρήτιου, πανηγυρίζοντας μία ακόμη επιτυχία της ομάδας.

Σύνταξη
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έγραψε ιστορία
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έγραψε ιστορία

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού είναι ο παράγοντας με τους περισσότερους τίτλους στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έχοντας οδηγήσει τους «ερυθρόλευκους» στην κατάκτηση 19 τροπαίων

Σύνταξη
Ο Καλογερόπουλος MVP του Betsson Super Cup: «Ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη» (vid)
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Ο Καλογερόπουλος MVP του Betsson Super Cup: «Ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη» (vid)

Ο Αλέξης Καλογερόπουλος αναδείχθηκε MVP του Betsson Super Cup και μετά την βράβευσή του, αλλά και την απονομή του τροπαίου στον Ολυμπιακού έστειλε μήνυμα για ανάλογη συνέχεια στους οπαδούς της ομάδας.

Σύνταξη
Η Σιγκούρνι Γουίβερ έγραψε κάποτε μια ερωτική επιστολή στον Τζον Λένον – «Ελπίζω να την πέταξαν»
Peace & Love 03.01.26

Η Σιγκούρνι Γουίβερ έγραψε κάποτε μια ερωτική επιστολή στον Τζον Λένον – «Ελπίζω να την πέταξαν»

Όταν ήταν ακόμη 12 ετών, η Σιγκούρνι Γουίβερ βρέθηκε σε μία από τις συναυλίες των Beatles στις Ηνωμένες Πολιτείες, περιτριγυρισμένη από «κοπέλες που ούρλιαζαν».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η απονομή του Betsson Super Cup στον Ολυμπιακό (vid)
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Η απονομή του Betsson Super Cup στον Ολυμπιακό (vid)

Οι «ερυθρόλευκοι» πανηγύρισαν την κατάκτηση του Betsson Super Cup, μετά τη νίκη τους επί του ΟΦΗ με 3-0 στην παράταση. Δείτε βίντεο από την απονομή στον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Η ιστορία του Κορανίου στο οποίο ορκίστηκε ο Ζοράν Μαμντάνι, ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης
Η σημασία 03.01.26

Η ιστορία του Κορανίου στο οποίο ορκίστηκε ο Ζοράν Μαμντάνι, ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης

Το κοράνι που χρησιμοποιείσαι για την τελετή ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι, πιστεύεται ότι δημιουργήθηκε στα τέλη του 18ου ή στις αρχές του 19ου αιώνα στην Συρία

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπράιτον – Μπέρνλι 2-0: Επιστροφή στις νίκες με ασίστ του Κωστούλα – Βαθιά «ανάσα» για την Γουλβς (3-0)
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Ασίστ ο Κωστούλας, επιστροφή στις νίκες η Μπράιτον (2-0) - «Ανάσανε» η Γουλβς (3-0)

Στο πρώτο του ματς ως βασικός στην Premier League, ο Κωστούλας είχε ασίστ στη νίκη της Μπράιτον με 2-0 επί της Μπέρνλι για την 20η αγωνιστική - Πρώτη νίκη για τη Γουλβς με 3-0 επί της Γουέστ Χαμ.

Σύνταξη
LIVE: Μπόρνμουθ – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 03.01.26

LIVE: Μπόρνμουθ – Άρσεναλ

LIVE: Μπόρνμουθ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Μπόρνμουθ – Άρσεναλ για την 20η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Αγρότες: Προς γενικό «μπλακ άουτ» στους δρόμους από 7 Γενάρη και κάθοδο στην Αθήνα
Ελλάδα 03.01.26

Αγρότες: Προς γενικό «μπλακ άουτ» στους δρόμους από 7 Γενάρη και κάθοδο στην Αθήνα

Η κυβέρνηση παρέμεινε αδρανής στην προθεσμία που είχε λάβει από τους αγρότες για συγκεκριμένες δεσμεύσεις και πλέον όλα δείχνουν πως η επικρατούσα τάση στα Μάλγαρα θα είναι αυτή της κλιμάκωσης

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Πορεία στην Αμερικανική πρεσβεία για την στρατιωτική εισβολή στη Βενεζουέλα
Ελλάδα 03.01.26 Upd: 19:56

Πορεία στην Αμερικανική πρεσβεία για την στρατιωτική εισβολή στη Βενεζουέλα

Πολιτικά κόμματα, συλλογικότητες και κοινωνικοί φορείς εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στον λαό της Βενεζουέλας καταδικάζοντας την επέμβαση και κάνοντας λόγο για κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Σύνταξη
