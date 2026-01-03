Κίνα-Ρωσία καταδικάζουν την παραβίαση της κυριαρχίας στη Βενεζουέλα – Την απελευθέρωση Μαδούρο ζητά η Μόσχα

Η Ρωσία και η Κίνα έχουν καταδικάσει με τον πλέον σαφή τρόπο την αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα και την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του. Ήδη οι ΗΠΑ έχουν απαγγείλει εις βάρος του κατηγορητήριο, το οποίο σχετίζεται με εμπόριο ναρκωτικών και εμπλοκή και ηγεσία σε ναρκω-συμμορία.

«Αφήστε τον ελεύθερο»

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας με ανακοίνωσή του κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να απελευθερώσουν τον Μαδούρο και τη σύζυγό του.

«Υπό το φως επιβεβαιωμένων αναφορών ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, καλούμε έντονα την αμερικανική ηγεσία να επανεξετάσει τη θέση της και να απελευθερώσει τον νόμιμα εκλεγμένο πρόεδρο μιας κυρίαρχης χώρας και τη σύζυγό του», ανέφερε.

Νωρίτερα, η Ρωσία ζητούσε ζητά «άμεση διευκρίνιση» σχετικά με το πού βρίσκεται ο Μαδούρο. Είχε χαρακτηρίσει τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας «απαράδεκτη παραβίαση της κυριαρχίας ενός ανεξάρτητου κράτους».

«Απαιτούμε άμεση διευκρίνιση αυτής της κατάστασης. Τέτοιες ενέργειες, εάν όντως συνέβησαν, συνιστούν απαράδεκτη παραβίαση της κυριαρχίας ενός ανεξάρτητου κράτους, ο σεβασμός της οποίας αποτελεί βασική αρχή του διεθνούς δικαίου», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Πεκίνο: «Παραβίαση του διεθνούς δικαίου»

Από την πλευρά της η Κίνα επισήμανε ότι η σύλληψη του Μαδούρο «παραβιάζει σοβαρά το διεθνές δίκαιο». Το Πεκίνο καταδίκασε «την απερίσκεπτη χρήση βίας εναντίον ενός κυρίαρχου κράτους» και τις «ενέργειες που στρέφονται εναντίον του προέδρου μιας άλλης χώρας».

«Η ηγεμονική συμπεριφορά των Ηνωμένων Πολιτειών παραβιάζει σοβαρά το διεθνές δίκαιο, παραβιάζει την κυριαρχία της Βενεζουέλας και απειλεί την ειρήνη και την ασφάλεια της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας.

Το Πεκίνο εξέφρασε επίσης «βαθύ σοκ» για την επιχείρηση στη Βενεζουέλα με εντολή του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Και προέτρεψε την Ουάσιγκτον να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και να «παύσει τις παραβιάσεις της κυριαρχίας και της ασφάλειας άλλων χωρών».

• Όλες οι εξελίξεις στο live blogging του in.