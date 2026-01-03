Η πρώτη αντίδραση της Ρωσίας μετά την αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα
Η Ρωσία, μέσω του υπουργείου Εξωτερικών καταδικάζει την αμεερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα και ζητά ν΄ αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση
Λίγες ώρες μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα κατά την οποία καταγράφονται και οι πρώτοι νεκροί, υπήρξε η πρώτη αντίδραση της Ρωσίας.
Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, καταδίκασε την επίθεση των ΗΠΑ κάνοντας λόγο για «πράξη ένοπλης επίθεσης» εναντίον της Βενεζουέλας.
Όπως αναφέρει η Μόσχα «στην τρέχουσα κατάσταση, είναι σημαντικό να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση και να επικεντρώσουμε στην εξεύρεση μιας διεξόδου από την κατάσταση αυτή μέσω του διαλόγου», αναφέρεται σε δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Εξωτερικών.
Καταδίκη της επίθεσης και από Ιράν
Και το Ιράν, το οποίο διατηρεί στενές σχέσεις με τη Βενεζουέλα, καταδίκασε «σθεναρά την αμερικανική στρατιωτική επίθεση» εναντίον της χώρας αυτής μετά τις εκρήξεις που συγκλόνισαν σήμερα την πρωτεύουσα Καράκας καθώς και άλλες πόλεις.
«Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει σθεναρά την αμερικανική στρατιωτική επίθεση εναντίον της Βενεζουέλας και την κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας», αναφέρεται σε ανακοίνωση της ιρανικής διπλωματίας, στην οποία καταγγέλλεται «η παράνομη επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών», εχθρού της Ισλαμικής Δημοκρατίας».
