Μάντζος: Η προπαγάνδα είναι το ύστατο καταφύγιο ενός συστήματος εξουσίας σε αποδρομή

«Είναι ζήτημα πολιτικής ηθικής αν θα επιλέξουμε το δρόμο της απόλυτης και ωμής τοξικότητας στο δρόμο προς στις εκλογές ή αν θέλουμε να την αφήσουμε έξω από την πολιτική ζωή», τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μάντζος, στον απόηχο της επιχείρησης συκοφαντίας σε βάρος του Νίκου Ανδρουλάκη από την κυβέρνηση.

Όπως εξήγησε, μιλώντας στον Real FM 97,8, «όταν ο κ. Μαρινάκης λέει πως Ανδρουλάκης και ΠΑΣΟΚ ‘έσπειραν ανέμους και θερίζουν θύελλες’, είναι σαν να μας λέει ωμά ότι, επειδή κάνουμε τη δουλειά μας και ζητούμε δικαιοσύνη για μια σειρά υποθέσεων που πραγματικά οι ίδιες οι δικαστικές και εισαγγελικές αρχές ζητούν να διερευνηθούν, η κυβέρνηση θα συνεχίσει μια τοξική απόπειρα εξίσωσης, συμψηφισμού και απολύτως ισοπέδωσης των πάντων. Είναι μια ομολογία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Δημήτρης Μάντζος υπογράμμισε ότι το ζήτημα που προσπαθεί να εξισώσει η Νέα Δημοκρατία με τις δικές της πολύ σοβαρές υποθέσεις, υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι γνωστό εδώ και πολλά χρόνια – καθώς τα πάντα δηλώνονται νόμιμα στις Αρχές του τόπουω – και εξαπέλυσε πυρά σε βάρος της ΝΔ, κάνοντας λόγο για «επαναλαμβανόμενο μοτίβο προπαγάνδας ενός συστήματος σε αποδρομή».

«Είναι οι τελευταίες μέρες της Πομπηίας»

«Υπάρχει ένα ανώνυμο δημοσίευμα σε μια ηλεκτρονική ιστοσελίδα. Το παίρνει ο κ. Γεωργιάδης, το κάνει σημαία, αμέσως μετά το παίρνει η Ομάδα Αλήθειας και το διασπείρει σε όλη τη χώρα. Στη συνέχεια, έχουμε την αναπαραγωγή μιας δήθεν παρανομίας, η οποία αμέσως αποδεικνύεται ότι δεν είναι παρανομία. Έπειτα, αρχίζει μια ακατάσχετη ηθικολογία και μια διαρκής απόπειρα να αφεθεί μια σκιά», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως «αυτό είναι ένα μοτίβο προπαγάνδας από ένα σύστημα εξουσίας σε αποδρομή».

«Είναι οι τελευταίες μέρες της Πομπηίας με ένα σύστημα εξουσίας να καταφεύγει στην προπαγάνδα για να αντιστρέψει την πραγματικότητα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μάντζος σχολίασε, παράλληλα, πως δεν ξέρει «αν πρέπει κανείς να θυμώσει ή να γελάσει», καθώς «η φωνή της κυβέρνησης, ο εκπρόσωπός της, και όχι απλά ένας υπουργός – ακροδεξιό μεγάφωνο, βάλλει κατά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης με κατηγορίες τις οποίες κατασκευάζουν σήμερα για ζητήματα γνωστά εδώ και πολλά χρόνια. Δεν ξέρω αν όλο αυτό είναι κάποια φάρσα ή αν όντως είναι αυτό που φαίνεται: μια μηχανή προπαγάνδας από ένα σύστημα που αντιλαμβάνεται ότι πλέον χάνει την εξουσία», επισήμανε.

Για να καταλήξει πως «είναι τόσα πολλά τα ζητήματα και τα πραγματικά προβλήματα των συμπολιτών μας, που το τελευταίο στο οποίο πρέπει να καταλήξουμε είναι ότι όλοι είναι ίδιοι και όλοι κάνουν τα ίδια. Κάτι τέτοιο θα κρατούσε τους πολίτες μακριά από τις κάλπες, θα ενίσχυε την αποχή και θα έκανε ακόμη πιο δύσκολη την πολιτική αλλαγή που έχουμε τόση ανάγκη».