Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Guardian παρουσιάζει τέσσερα σενάρια σχετικά με την κρίση στο Εργατικό Κόμμα στη Βρετανία και τη μοίρα του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Ο Άντι Μπέρναμ φαίνεται να είναι αυτός που μπορεί να κοντράρει τον Στάρμερ

Ο ίδιος παραμένει στην ηγεσία των Εργατικών και την πρωθυπουργία, ωστόσο η θέση του είναι επισφαλής μετά τις εκκλήσεις από βουλευτές και υπουργούς που αποχώρησαν να παραιτηθεί.

Σενάριο 1: Μια μάχη χωρίς τον Μπέρναμ

Ο δήμαρχος του Ευρύτερου Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, το πιθανό φαβορί μεταξύ των βουλευτών του Εργατικού Κόμματος, δεν είναι μέλος του βρετανικού κοινοβουλίου.

Για να υπάρξει οποιαδήποτε εξέλιξη τις επόμενες εβδομάδες θα πρέπει ένας εν ενεργεία βουλευτής να ξεκινήσει τη διαδικασία υποψηφιότητας, εξασφαλίζοντας την υποστήριξη τουλάχιστον 80 συναδέλφων του ή πείθοντας τον Στάρμερ να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την παραίτησή του.

Ο βουλευτής του Μέικερφιλντ στο Ευρύτερο Μάντσεστερ, Τζος Σίμονς ανακοίνωσε το απόγευμα της Πέμπτης ότι παραιτείται από τη θέση του και επιθυμεί να την αναλάβει ο Μπέρναμ.

Η σχετική ανάρτηση:

For decades, Westminster has overseen the managed decline of towns like mine. We have talked big, then acted small, stuck in a politics of incrementalism that cannot meet the moment. We have lost the trust of those our party was built to serve. It is my unwavering belief that… — Josh Simons MP (@joshsimonsmp) May 14, 2026

Άγνωστο παραμένει αν η Ντάουνινγκ Στριτ θα επιτρέψει στον Μπέρναμ να θέσει υποψηφιότητα και, αν το κάνει, αν θα κερδίσει, όπως επισημαίνει ο Guardian.

Αν αυτό δεν συμβεί για οποιονδήποτε λόγο, τότε ενδέχεται να δημιουργηθεί αδιέξοδο.

Ο Γουές Στρίτινγκ, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του υπουργού Υγείας την Πέμπτη, φέρεται να είχε δεσμευτεί να ξεκινήσει μια διαδικασία υποψηφιότητας, αλλά προφανώς δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την απαραίτητη υποστήριξη μεταξύ των βουλευτών.

Άλλοι πιθανοί υποψήφιοι – όπως η Άντζελα Ρέινερ και ο Εντ Μιλίμπαντ – δεν φαίνεται να κινητοποιούνται εντόνως.

Ωστόσο, τα πράγματα θα μπορούσαν να αλλάξουν γρήγορα, για παράδειγμα αν τα νέα έγγραφα, που αναμένεται να δημοσιοποιηθούν, σχετικά με τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον ως πρέσβη στις ΗΠΑ φέρουν πιο επιζήμιες αποκαλύψεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αν κάποιος προχωρούσε σε επίσημη αμφισβήτηση του Στάρμερ, αυτός θα μπορούσε να τον αντιμετωπίσει και στη συνέχεια να κερδίσει την ψηφοφορία των μελών του Εργατικού Κόμματος, τονίζει ο Guardian.

Σενάριο 2: Μια μάχη με τον Μπέρναμ

Αν η Ντάουνινγκ Στριτ επιτρέψει στον μηχανισμό του Εργατικού Κόμματος να υποστηρίξει τον Μπέρναμ ως υποψήφιο στο Μέικερφιλντ, θα χρειαστούν μερικές εβδομάδες μέχρι να διεξαχθούν οι αναπληρωματικές εκλογές. Μια νίκη θα τον έστελνε ξανά στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Είναι πιθανό να επιτραπεί στον Μπέρναμ να θέσει υποψηφιότητα για βουλευτής. Ενώ η Ντάουνινγκ Στριτ φρόντισε να τον εμποδίσει να θέσει υποψηφιότητα στις αναπληρωματικές εκλογές του Γκόρτον και Ντέντον, ο Στάρμερ θα βρισκόταν υπό τεράστια πίεση να αλλάξει στάση αυτή τη φορά.

Και πάλι, αν ακολουθούσε εκλογική μάχη για την ηγεσία, ο Στάρμερ θα μπορούσε να επιλέξει να αγωνιστεί και να κερδίσει, τονίζει ο Guardian.

Το κόμμα χρησιμοποιεί το σύστημα της ενιαίας μεταφερόμενης ψήφου, όπου τα μέλη κατατάσσουν τους υποψηφίους κατά προτίμηση.

Δεν θα ήταν απίθανο για τον Στάρμερ να κερδίσει σε μια μάχη με τρεις υποψηφίους, με βάση τις ψήφους δεύτερης επιλογής από άτομα που δεν θα ήθελαν να αναλάβει κανένας από τους εναλλακτικούς υποψηφίους.

Σενάριο 3: Αν ο Μπέρναμ δεν εκλεγεί

Η κατάσταση θα μπορούσε να διαμορφωθεί διαφορετικά, απλώς από χρονικής άποψης, όπως σημειώνει ο Guardian, αν ο Μπέρναμ αποτύχει στις προσπάθειές του να επιλεγεί ως υποψήφιος για την περιφέρεια του Μέικερφιλντ.

Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο η Ντάουνινγκ Στριτ να συμφωνήσει να επιτρέψει στον Μπέρναμ να διεκδικήσει έδρα στη Βουλή των Κοινοτήτων μόλις λήξει η θητεία του ως δήμαρχος το 2028.

Ορισμένοι βουλευτές πιστεύουν ότι η αλλαγή πρωθυπουργού λίγο πριν τις εκλογές θα ήταν καλύτερη, καθώς θα έδινε μια αίσθηση φρεσκάδας και δυναμικής.

Το πρόβλημα με αυτή την ιδέα είναι ότι θα άφηνε έναν πρωθυπουργό χωρίς εξουσία στην Ντάουνινγκ Στριτ για δύο χρόνια, ο οποίος θα δυσκολευόταν να εφαρμόσει το πρόγραμμά του και πιθανότατα θα οδηγούσε το Εργατικό Κόμμα σε ακόμη χαμηλότερα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις.

Σενάριο 4: Ο Στάρμερ επιβιώνει

Ναι, κάτι τέτοιο φαίνεται πράγματι απίθανο, σημειώνει ο Guardian.

Ο Κιρ Στάρμερ έχει αποδειχθεί ένας πρωθυπουργός που απογοητεύει με βάση τα περισσότερα κριτήρια και ενώ σχεδόν 100 βουλευτές του Εργατικού Κόμματος έχουν ζητήσει την παραίτησή του, είναι γνωστό ότι αρκετοί ακόμη το επιθυμούν κρυφά.

Αν ο Στάρμερ δεν παραιτηθεί – κάτι που, μέχρι στιγμής, δεν φαίνεται πιθανό – τότε θα πρέπει να τον ωθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο Μπέρναμ μπορεί να μην κερδίσει τις αναπληρωματικές εκλογές· ούτε ο Στρίτινγκ, ούτε ο Μιλίμπαντ, ούτε η Ρέινερ μπορεί να το επιχειρήσουν.

Αυτό θα έμοιαζε με συνταγή για ελεγχόμενη παρακμή, γράφει χαρακτηριστικά ο Guardian.

Υπάρχει όμως, θεωρητικά, η πιθανότητα ο Στάρμερ να ανακαλύψει εκ νέου τον εαυτό του και να ανεβάσει τα ποσοστά του Εργατικού Κόμματος στις δημοσκοπήσεις. Αυτό ίσως φαίνεται ως το λιγότερο πιθανό σενάριο από όλα, καταλήγει ο Guardian.