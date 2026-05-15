Βρετανία: Θα φύγει ο Στάρμερ; Κι αν ναι, πώς; Τα τέσσερα σενάρια της μάχης για το Νο10 της Ντάουνινγκ Στριτ
Κόσμος 15 Μαΐου 2026, 09:00

Ο Κιρ Στάρμερ για την ώρα παραμένει στην ηγεσία των Εργατικών και στην πρωθυπουργία της Βρετανίας - Ο Guardian εξετάζει τα πιθανότερα σενάρια για το επόμενο χρονικό διάστημα

Νεκτάριος Δαργάκης
Ο Guardian παρουσιάζει τέσσερα σενάρια σχετικά με την κρίση στο Εργατικό Κόμμα στη Βρετανία και τη μοίρα του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Ο Άντι Μπέρναμ φαίνεται να είναι αυτός που μπορεί να κοντράρει τον Στάρμερ

Ο ίδιος παραμένει στην ηγεσία των Εργατικών και την πρωθυπουργία, ωστόσο η θέση του είναι επισφαλής μετά τις εκκλήσεις από βουλευτές και υπουργούς που αποχώρησαν να παραιτηθεί.

Σενάριο 1: Μια μάχη χωρίς τον Μπέρναμ

Ο δήμαρχος του Ευρύτερου Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, το πιθανό φαβορί μεταξύ των βουλευτών του Εργατικού Κόμματος, δεν είναι μέλος του βρετανικού κοινοβουλίου.

Για να υπάρξει οποιαδήποτε εξέλιξη τις επόμενες εβδομάδες θα πρέπει ένας εν ενεργεία βουλευτής να ξεκινήσει τη διαδικασία υποψηφιότητας, εξασφαλίζοντας την υποστήριξη τουλάχιστον 80 συναδέλφων του ή πείθοντας τον Στάρμερ να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την παραίτησή του.

Ο βουλευτής του Μέικερφιλντ στο Ευρύτερο Μάντσεστερ, Τζος Σίμονς ανακοίνωσε το απόγευμα της Πέμπτης ότι παραιτείται από τη θέση του και επιθυμεί να την αναλάβει ο Μπέρναμ.

Η σχετική ανάρτηση:

Άγνωστο παραμένει αν η Ντάουνινγκ Στριτ θα επιτρέψει στον Μπέρναμ να θέσει υποψηφιότητα και, αν το κάνει, αν θα κερδίσει, όπως επισημαίνει ο Guardian.

Αν αυτό δεν συμβεί για οποιονδήποτε λόγο, τότε ενδέχεται να δημιουργηθεί αδιέξοδο.

Ο Γουές Στρίτινγκ, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του υπουργού Υγείας την Πέμπτη, φέρεται να είχε δεσμευτεί να ξεκινήσει μια διαδικασία υποψηφιότητας, αλλά προφανώς δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την απαραίτητη υποστήριξη μεταξύ των βουλευτών.

Άλλοι πιθανοί υποψήφιοι – όπως η Άντζελα Ρέινερ και ο Εντ Μιλίμπαντ – δεν φαίνεται να κινητοποιούνται εντόνως.

Ωστόσο, τα πράγματα θα μπορούσαν να αλλάξουν γρήγορα, για παράδειγμα αν τα νέα έγγραφα, που αναμένεται να δημοσιοποιηθούν, σχετικά με τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον ως πρέσβη στις ΗΠΑ φέρουν πιο επιζήμιες αποκαλύψεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αν κάποιος προχωρούσε σε επίσημη αμφισβήτηση του Στάρμερ, αυτός θα μπορούσε να τον αντιμετωπίσει και στη συνέχεια να κερδίσει την ψηφοφορία των μελών του Εργατικού Κόμματος, τονίζει ο Guardian.

Σενάριο 2: Μια μάχη με τον Μπέρναμ

Αν η Ντάουνινγκ Στριτ επιτρέψει στον μηχανισμό του Εργατικού Κόμματος να υποστηρίξει τον Μπέρναμ ως υποψήφιο στο Μέικερφιλντ, θα χρειαστούν μερικές εβδομάδες μέχρι να διεξαχθούν οι αναπληρωματικές εκλογές. Μια νίκη θα τον έστελνε ξανά στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Είναι πιθανό να επιτραπεί στον Μπέρναμ να θέσει υποψηφιότητα για βουλευτής. Ενώ η Ντάουνινγκ Στριτ φρόντισε να τον εμποδίσει να θέσει υποψηφιότητα στις αναπληρωματικές εκλογές του Γκόρτον και Ντέντον, ο Στάρμερ θα βρισκόταν υπό τεράστια πίεση να αλλάξει στάση αυτή τη φορά.

Και πάλι, αν ακολουθούσε εκλογική μάχη για την ηγεσία, ο Στάρμερ θα μπορούσε να επιλέξει να αγωνιστεί και να κερδίσει, τονίζει ο Guardian.

Το κόμμα χρησιμοποιεί το σύστημα της ενιαίας μεταφερόμενης ψήφου, όπου τα μέλη κατατάσσουν τους υποψηφίους κατά προτίμηση.

Δεν θα ήταν απίθανο για τον Στάρμερ να κερδίσει σε μια μάχη με τρεις υποψηφίους, με βάση τις ψήφους δεύτερης επιλογής από άτομα που δεν θα ήθελαν να αναλάβει κανένας από τους εναλλακτικούς υποψηφίους.

Δείκτης δημοτικότητας των ηγετών των κομμάτων και πολιτικών των Εργατικών. Πηγή: Guardian

Σενάριο 3: Αν ο Μπέρναμ δεν εκλεγεί

Η κατάσταση θα μπορούσε να διαμορφωθεί διαφορετικά, απλώς από χρονικής άποψης, όπως σημειώνει ο Guardian, αν ο Μπέρναμ αποτύχει στις προσπάθειές του να επιλεγεί ως υποψήφιος για την περιφέρεια του Μέικερφιλντ.

Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο η Ντάουνινγκ Στριτ να συμφωνήσει να επιτρέψει στον Μπέρναμ να διεκδικήσει έδρα στη Βουλή των Κοινοτήτων μόλις λήξει η θητεία του ως δήμαρχος το 2028.

Ορισμένοι βουλευτές πιστεύουν ότι η αλλαγή πρωθυπουργού λίγο πριν τις εκλογές θα ήταν καλύτερη, καθώς θα έδινε μια αίσθηση φρεσκάδας και δυναμικής.

Το πρόβλημα με αυτή την ιδέα είναι ότι θα άφηνε έναν πρωθυπουργό χωρίς εξουσία στην Ντάουνινγκ Στριτ για δύο χρόνια, ο οποίος θα δυσκολευόταν να εφαρμόσει το πρόγραμμά του και πιθανότατα θα οδηγούσε το Εργατικό Κόμμα σε ακόμη χαμηλότερα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις.

Σενάριο 4: Ο Στάρμερ επιβιώνει

Ναι, κάτι τέτοιο φαίνεται πράγματι απίθανο, σημειώνει ο Guardian.

Ο Κιρ Στάρμερ έχει αποδειχθεί ένας πρωθυπουργός που απογοητεύει με βάση τα περισσότερα κριτήρια και ενώ σχεδόν 100 βουλευτές του Εργατικού Κόμματος έχουν ζητήσει την παραίτησή του, είναι γνωστό ότι αρκετοί ακόμη το επιθυμούν κρυφά.

Αν ο Στάρμερ δεν παραιτηθεί – κάτι που, μέχρι στιγμής, δεν φαίνεται πιθανό – τότε θα πρέπει να τον ωθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο Μπέρναμ μπορεί να μην κερδίσει τις αναπληρωματικές εκλογές· ούτε ο Στρίτινγκ, ούτε ο Μιλίμπαντ, ούτε η Ρέινερ μπορεί να το επιχειρήσουν.

Αυτό θα έμοιαζε με συνταγή για ελεγχόμενη παρακμή, γράφει χαρακτηριστικά ο Guardian.

Υπάρχει όμως, θεωρητικά, η πιθανότητα ο Στάρμερ να ανακαλύψει εκ νέου τον εαυτό του και να ανεβάσει τα ποσοστά του Εργατικού Κόμματος στις δημοσκοπήσεις. Αυτό ίσως φαίνεται ως το λιγότερο πιθανό σενάριο από όλα, καταλήγει ο Guardian.

Το Τέξας εκτέλεσε άνδρα για φόνο που διαπράχθηκε το 2004, στην 600ή εκτέλεση που πραγματοποιεί η πολιτεία
ΗΠΑ 15.05.26

Το Τέξας εκτέλεσε άνδρα για φόνο που διαπράχθηκε το 2004, στην 600ή εκτέλεση που πραγματοποιεί η πολιτεία

Ο Έντουαρντ Λι Μπέσμπι είναι ο 600ός κρατούμενος που εκτελέστηκε στο Τέξας από το 1982, τη χρονιά που η πολιτεία αυτή κατέστησε εκ νέου δυνατή την επιβολή της εσχάτης των ποινών

Σύνταξη
Κάν’ το όπως η Ελλάδα – Ο Μερτς αυξάνει το ωράριο εργασίας στη Γερμανία
Αντίο 8ωρο 15.05.26

Κάν’ το όπως η Ελλάδα – Ο Μερτς αυξάνει το ωράριο εργασίας στη Γερμανία

Νομοσχέδιο που μεταρρυθμίζει το ωράριο εργασίας στη Γερμανία ανακοίνωσε η κυβέρνηση Μερτς. Προβλέπει αύξηση των ωρών εργασίας έως 48 την εβδομάδα, έως και 13 την ημέρα, στο πλαίσιο της προσπάθειας για ανάκαμψη της οικονομίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Tρεις νεκροί και 12 τραυματίες σε επίθεση της Ουκρανίας στη Ρωσία με drones
Κόσμος 15.05.26

Tρεις νεκροί και 12 τραυματίες σε επίθεση της Ουκρανίας στη Ρωσία με drones

Η επιδρομή καταγράφτηκε την επομένη ρωσικής επίθεσης ευρείας κλίμακας εναντίον ιδίως του Κιέβου και της περιφέρειάς του, στην οποία έχασαν τη ζωή τους 21 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες άλλοι

Σύνταξη
Η Βρετανία ζει ένα déjà vu – Η κυβέρνηση των Εργατικών μετατρέπεται σε κυβέρνηση των Τόρις
Βεντέτα και εσωστρέφεια 15.05.26

Η Βρετανία ζει ένα déjà vu – Η κυβέρνηση των Εργατικών μετατρέπεται σε κυβέρνηση των Τόρις

Η κρίση στην κυβέρνηση των Εργατικών στη Βρετανία θυμίζει όλο και περισσότερο εκείνη των Συντηρητικών. Τότε που οι πρωθυπουργοί έφευγαν ο ένας μετά τον άλλο και η χώρα παρέπαιε προς την παράλυση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ποιά είναι τα δεδομένα των απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ
Κόσμος 15.05.26

Ποιά είναι τα δεδομένα των απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ

Ο Λίβανος ο οποίος τελεί υπό πολιορκία και έχει απωλέσει το μεγαλύτερο μέρος της αγροτικής του γης, συνομιλεί με το Ισραήλ για τα όπλα της Χεζμπολάχ που δεν θέλει και δεν μπορεί να καταθέσει

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η φθίνουσα ηγεμονία των ΗΠΑ – Ο Τραμπ, ο Σι και η κρίση αξιοπιστίας της Αμερικής
ΗΠΑ vs Κίνας 15.05.26

Η φθίνουσα ηγεμονία των ΗΠΑ – Ο Τραμπ, ο Σι και η κρίση αξιοπιστίας της Αμερικής

Η σύνοδος κορυφής ΗΠΑ-Κίνας στο φόντο τεκτονικών γεωπολιτικών μετατοπίσεων, με την απρόβλεπτη πολιτική Τραμπ να προκαλεί έλλειμμα συμμαχικής εμπιστοσύνης στις ΗΠΑ και ενίσχυση της θέσης του Πεκίνου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Πώς η ενδεχόμενη προσέγγιση ΗΠΑ και Κίνας φέρνει σε δύσκολη θέση τον Βλαντιμίρ Πούτιν
Κόσμος 15.05.26

Πώς η ενδεχόμενη προσέγγιση ΗΠΑ και Κίνας φέρνει σε δύσκολη θέση τον Βλαντιμίρ Πούτιν

Η ενδεχόμενη και εξελισσόμενη σύγκλιση ΗΠΑ και Κίνας σε πολιτικά, οικονομικά και στρατιωτικά πεδία, είναι κάτι που φέρνει σε δύσκολη θέση τον κοινό τους συνομιλητή Βλαντιμίρ Πούτιν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Καθώς ο Μάρκο Ρούμπιο τελεί υπό κυρώσεις, οι Κινέζοι φιλοξενούν τον… Αγενή Ρούμπιο
«Απερίσκεπτος, αδέξιος» 15.05.26

Καθώς ο Μάρκο Ρούμπιο τελεί υπό κυρώσεις, οι Κινέζοι φιλοξενούν τον… Αγενή Ρούμπιο

Παρότι ο Μάρκο Ρούμπιο τελούσε υπό κυρώσεις από την Κίνα εξαιτίας δηλώσεων που έκανε ως Γερουσιαστής εναντίον της Κίνας, αποφάσισε να μην άρει τις κυρώσεις αλλά να γράψει το όνομά του διαφορετικά

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βολιβία: Χιλιάδες εργαζόμενοι σε ορυχεία παραλύουν την πρωτεύουσα Λα Πας και συγκρούονται με την αστυνομία
Βολιβία 15.05.26

Εργαζόμενοι ορυχείων παραλύουν τη Λα Πας - Συγκρούσεις με την αστυνομία

Χιλιάδες εργαζόμενοι σε ορυχεία, φορώντας τα κράνη τους, παρέλυσαν την πρωτεύουσα Λα Πας της Βολιβίας και, ζητώντας την παραίτηση του δεξιού προέδρου της χώρας, συγκρούστηκαν με την αστυνομία.

Σύνταξη
Ισραήλ: Εθνικιστές έκαναν πορεία στην Παλιά Πόλη γιορτάζοντας την κατάληψη της Ανατολικής Ιερουσαλήμ
Ισραήλ 15.05.26

Προκλητική πορεία ισραηλινών εθνικιστών στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ

Ισραηλινοί εθνικιστές έκαναν πορεία στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, γιορτάζοντας την κατάληψη του ανατολικού τμήματός της, σε μια επίδειξη δύναμης την οποία οι Παλαιστίνιοι θεωρούν κατάφωρη πρόκληση.

Σύνταξη
Αϊτή: Τουλάχιστον 78 νεκροί σε σφοδρές συγκρούσεις συμμοριών στην πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς
Συγκρούσεις συμμοριών 15.05.26

Μακελειό με δεκάδες νεκρούς στην Πορτ-ο-Πρενς

Σε συγκρούσεις μεταξύ συμμοριών σε περιοχές της πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς στην Αϊτή σκοτώθηκαν τουλάχιστον 78 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 66 από την 9η Μαΐου, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Σύνταξη
Κούβα: Αντιπροσωπεία των ΗΠΑ βρίσκεται στην Αβάνα με επικεφαλής τον διευθυντή της CIA
Κούβα 15.05.26

Στην Αβάνα ο διευθυντής της CIA

Αντιπροσωπεία των ΗΠΑ, με επικεφαλής τον διευθυντή της CIA, επισκέφθηκε την Αβάνα και συνομίλησε με κουβανούς αξιωματούχους για θέματα διμερούς συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου.

Σύνταξη
Μάριο Ντράγκι: «Η Ευρώπη είναι μόνη της»
Νέα πραγματικότητα 15.05.26

Μάριο Ντράγκι: «Η Ευρώπη είναι μόνη της»

Ο Ντράγκι προειδοποίησε την Ευρώπη για τις γεωπολιτικές αλλαγές ενώ επεσήμανε ότι το σύστημα λήψης αποφάσεων στην ΕΕ είναι αναποτελεσματικό

Τζούλη Καλημέρη
Τραπεζικές χρεώσεις: Τι σημαίνει η απόφαση για το «χαράτσι» στους λογαριασμούς
Καταθέσεις 15.05.26

Τι σημαίνει η δικαστική απόφαση για το «χαράτσι» στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος πρέπει να «παγώσει» άμεσα τις σχετικές χρεώσεις, χωρίς όμως να υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί

Πέτρος Κωνσταντινίδης
