Ο Κιρ Στάρμερ παραμένει στην ηγεσία των Εργατικών και στην πρωθυπουργία της Βρετανίας μετά από ένα χαοτικό 48ωρο.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός βρίσκεται σε δύσκολη θέση, αν και, για την ώρα, κρατάει τη θέση του

Ο Βρετανός πρωθυπουργός αγνόησε τις εκκλήσεις βουλευτών και μελών των Εργατικών να παραιτηθεί, καλώντας τους επίδοξους αντιπάλους του να του αντιταχθούν επίσημα για την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος.

Για να ξεκινήσει διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας, το ένα πέμπτο των βουλευτών του Εργατικού Κόμματος – δηλαδή 81 βουλευτές – πρέπει να συσπειρωθούν γύρω από έναν μόνο υποψήφιο.

Μόλις ένας ή περισσότεροι υποψήφιοι συγκεντρώσουν αυτό το επίπεδο υποστήριξης, τα ονόματά τους μπορούν να συμπεριληφθούν στο ψηφοδέλτιο για να διεκδικήσουν την ηγεσία απέναντι στον Στάρμερ, σε μια αναμέτρηση στην οποία θα ψηφίσουν τα μέλη του Εργατικού Κόμματος.

Παρά το γεγονός ότι σχεδόν 100 βουλευτές κάλεσαν δημοσίως τον Στάρμερ να παραιτηθεί, κανένας υποψήφιος δεν έχει ακόμη υποβάλει επίσημη αίτηση για να διεκδικήσει την ηγεσία εναντίον του.

Όπως αναφέρει το CNN, θεωρείται ότι υπάρχουν μόνο λίγα ονόματα ικανά να συγκεντρώσουν τις απαιτούμενες 81 υπογραφές.

Το αμερικανικό μέσο παρουσιάζει ποιοι θα μπορούσαν να πάρουν τη θέση του 63χρονου Κιρ Στάρμερ.

Γουές Στρίτινγκ

Στο Εργατικό Κόμμα υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο στρατόπεδα: Όσοι δηλώνουν ότι επιθυμούν μια «ταχεία» αλλαγή στην ηγεσία εννοούν ότι υποστηρίζουν τον Γουές Στρίτινγκ, τον υπουργό Υγείας.

Όσοι δηλώνουν ότι επιθυμούν μια «ομαλή» μετάβαση της εξουσίας εννοούν ότι υποστηρίζουν τον Άντι Μπέρναμ, τον σημερινό δήμαρχο του Μάντσεστερ.

Ο Στρίτινγκ, ο υπουργός που έχει αναλάβει την αποστολή να ανασυγκροτήσει το καταρρακωμένο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) της Βρετανίας, προέρχεται από τη δεξιά πτέρυγα του Εργατικού Κόμματος.

Έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στον πολιτικό χώρο: αρχικά ως πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Φοιτητών, στη συνέχεια ως δημοτικός σύμβουλος, πριν αναλάβει καθήκοντα βουλευτή για μια περιφέρεια στο Ανατολικό Λονδίνο, κοντά στον οικισμό κοινωνικής στέγασης όπου μεγάλωσε, όπως σημειώνει το CNN.

Ο Στρίτινγκ έχει εκφράσει επανειλημμένα τον θαυμασμό του για την κυβέρνηση του Τόνι Μπλερ, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός την εποχή που ο ίδιος φοιτούσε στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ.

Αν και αποχώρησε προσωρινά από το Εργατικό Κόμμα λόγω της υποστήριξης του Μπλερ στον πόλεμο του Ιράκ, ο Στρίτινγκ φέρεται να έχει ενσωματώσει τον «μπλερισμό» στην αποστολή του για την αναμόρφωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS), μέσω της υποστήριξης συμπράξεων δημόσιου – ιδιωτικού τομέα και τεχνολογικών μεταρρυθμίσεων.

Ο Στρίτινγκ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι το NHS πρέπει να «εκσυγχρονιστεί ή να πεθάνει».

Σε ηλικία μόλις 43 ετών, ο Στρίτινγκ θεωρείται εδώ και καιρό ως το μετριοπαθές μέλλον του Εργατικού Κόμματος και χαρακτηρίζεται ως ένας από τους πιο αποτελεσματικούς εκπροσώπους της κυβέρνησης, σύμφωνα με το CNN.

Ωστόσο, έχει πληγεί από τη φιλία του με τον Πίτερ Μάντελσον, τον βετεράνο πολιτικό του Εργατικού Κόμματος που εκδιώχθηκε από τη θέση του πρέσβη της Βρετανίας στην Ουάσινγκτον λόγω των δεσμών του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, τον καταδικασμένο χρηματιστή για σεξουαλικά εγκλήματα.

Δεδομένου ότι το σκάνδαλο αυτό έχει στοιχειώσει τον Στάρμερ, ο Στρίτινγκ ενδέχεται επίσης να έχει επηρεαστεί αρνητικά από αυτή τη σχέση.

Άντι Μπέρναμ

Οι υποστηρικτές του Άντι Μπέρναμ επιθυμούν να προχωρήσουν τα πράγματα με αργούς ρυθμούς, διότι, ως δήμαρχος του Μάντσεστερ, δεν είναι βουλευτής και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί – προς το παρόν – να θέσει υποψηφιότητα για την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος.

Αυτό το εμπόδιο θα μπορούσε να αποδειχθεί ανυπέρβλητο.

Ο Μπέρναμ, 56 ετών, ήλπιζε να διεκδικήσει έδρα στο κοινοβούλιο σε μια εκλογική περιφέρεια κοντά στο Μάντσεστερ νωρίτερα φέτος, αλλά εμποδίστηκε από την Εθνική Εκτελεστική Επιτροπή του Εργατικού Κόμματος, σε μια απόφαση που πολλοί είδαν ως μια προσπάθεια να αποτραπεί ο πιο ισχυρός αντίπαλος του Στάρμερ από το να τον αμφισβητήσει ως ηγέτη.

Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Μπέρναμ είναι ο πιο δημοφιλής πολιτικός στη Βρετανία.

Ενώ ο Στάρμερ κατηγορείται συχνά για έλλειψη πολιτικού οράματος, ο Μπέρναμ προωθεί τον «Μαντσεστερισμό» – ένα είδος φιλικού προς τις επιχειρήσεις, «φιλόδοξου σοσιαλισμού» που επιδιώκει να επαναφέρει τις βασικές υπηρεσίες στον δημόσιο έλεγχο και να κάνει τη ζωή «βιώσιμη» για τους απλούς Βρετανούς.

Ο Μπέρναμ, επίσης απόφοιτος του Κέιμπριτζ, επισημαίνει την επιτυχία των πολιτικών του στο Μάντσεστερ – την ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομία πόλης στη Βρετανία, όπου έχει εκλεγεί δήμαρχος για τρεις συνεχόμενες θητείες – και ρωτάει γιατί «το τολμηρό όραμά του» δεν μπορεί να εφαρμοστεί και στο υπόλοιπο της χώρας, όπως επισημαίνει το CNN.

Στο Γουέστμινστερ, ωστόσο, ο Μπέρναμ δεν γνώρισε την ίδια επιτυχία.

Αν και διετέλεσε βουλευτής για περισσότερo από 15 χρόνια, οι δύο προηγούμενες προσπάθειές του να αναδειχθεί ηγέτης του Εργατικού Κόμματος δεν είχαν το αναμενόμενο αποτέλεσμα.

Ο Μπέρναμ υπέστη επίσης πλήγμα μετά τη δήλωσή του πέρσι στο περιοδικό New Statesman ότι η Βρετανία «πρέπει να ξεπεράσει αυτή την κατάσταση εξάρτησης από τις αγορές ομολόγων», υπονοώντας ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να ακολουθήσει πιο ριζοσπαστικές οικονομικές πολιτικές.

Όπως γράφει το CNN, οι συγκεκριμένες δηλώσεις του δημάρχου προκάλεσαν απότομη άνοδο της απόδοσης των βρετανικών κρατικών ομολόγων.

Άντζελα Ρέινερ

Ο Στάρμερ δέχεται συχνά κριτική επειδή είναι αυστηρός και έχει τον τρόπο ενός δικηγόρου.

Το ίδιο δεν μπορεί να ειπωθεί για την Άντζελα Ρέινερ, την πρώην αναπληρώτρια πρωθυπουργό του, της οποίας ο απλός και εξωστρεφής χαρακτήρας προσελκύει πολλούς νέους ψηφοφόρους των Εργατικών και σοσιαλιστές παλαιάς κοπής, όπως γράφει χαρακτηριστικά το CNN.

Η Ρέινερ, 46 ετών, μεγάλωσε σε φτωχές συνθήκες στα προάστια του Μάντσεστερ και έγινε μητέρα στα 16 της.

Έχει δηλώσει ότι στο σπίτι της δεν υπήρχαν βιβλία, καθώς η μητέρα της – η οποία έπασχε από διπολική διαταραχή – δεν ήξερε να διαβάζει ούτε να γράφει.

Η Ρέινερ εκπαιδεύτηκε ως φροντιστής ηλικιωμένων και απασχολήθηκε ως εκπρόσωπος συνδικαλιστικής οργάνωσης, κάτι που, όπως η ίδια ανέφερε, την έπεισε να ασχοληθεί με την πολιτική.

Ως αναπληρώτρια του Στάρμερ και υπουργός Στέγασης, η Ρέινερ ήταν υπεύθυνη για πολλές από τις πολιτικές για τις οποίες η κυβέρνηση των Εργατικών είναι ιδιαίτερα υπερήφανη, όπως σημειώνει το CNN.

Προώθησε μεταρρυθμίσεις στον τομέα της οικοδόμησης κατοικιών, αύξησε τον κατώτατο μισθό, εισήγαγε μεταρρυθμίσεις για τη στήριξη των ενοικιαστών και ψήφισε νομοθεσία για την καταπολέμηση των «εκμεταλλευτικών» συμβάσεων εργασίας μηδενικών ωρών, η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το επόμενο έτος.

Η Ρέινερ παραιτήθηκε από τη θέση της ως βουλευτής πέρυσι, μετά από ένα σκάνδαλο που προκλήθηκε λόγω της μη καταβολής επαρκούς φόρου ακίνητης περιουσίας για μια δεύτερη κατοικία της στη νότια ακτή της Αγγλίας.

Η Ρέινερ ισχυρίστηκε ότι το λάθος της ήταν ακούσιο και οφειλόταν σε κακή νομική συμβουλή, αλλά τα ανεπίλυτα φορολογικά της ζητήματα ενδέχεται να υπονομεύσουν την προσπάθεια ανατροπής του Στάρμερ από την ηγεσία.

Σε επιστολή της προς τον Στάρμερ την Κυριακή, η Ρέινερ δεν έφτασε στο σημείο να ζητήσει την παραίτησή του, αλλά προειδοποίησε: «Αυτό που κάνουμε δεν λειτουργεί και πρέπει να αλλάξει. Αυτή μπορεί να είναι η τελευταία μας ευκαιρία».

Τα αουτσάιντερ

Η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ, 45 ετών, θεωρείται ανερχόμενο αστέρι του Εργατικού Kόμματος.

Το CNN γράφει ότι η ίδια έχει αναλάβει «την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης», με ορισμένους να πιστεύουν ότι θα μπορέσει να προσελκύσει τους ψηφοφόρους της δεξιάς πτέρυγας του κόμματος.

Ο Εντ Μίλιμπαντ, υπουργός Ενέργειας και πρώην ηγέτης του Εργατικού Κόμματος, θεωρείται επίσης υποψήφιος.

Σε δημοσκοπήσεις μεταξύ των μελών του Εργατικού Κόμματος – κυρίως εκπαιδευτικών, εργαζομένων του δημόσιου τομέα και συνδικαλιστών με ευαισθησία για το κλίμα – ο Μίλιμπαντ φέρεται να είναι η πιο δημοφιλής επιλογή για τη διαδοχή του Στάρμερ.