Σημαντική είδηση:
13.05.2026 | 09:54
Τραγωδία στο Ηράκλειο: Πέθανε βρέφος 7 μηνών
Στάρμερ: Ποιοι θα μπορούσαν να τον αντικαταστήσουν στην ηγεσία των Εργατικών και στη βρετανική πρωθυπουργία
Κόσμος 13 Μαΐου 2026, 10:08

Στάρμερ: Ποιοι θα μπορούσαν να τον αντικαταστήσουν στην ηγεσία των Εργατικών και στη βρετανική πρωθυπουργία

Ποιοι είναι οι επίδοξοι αντικαταστάτες του Βρετανού πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ που, για την ώρα, παραμένει στη θέση του παρά την εσωτερική διαμάχη στους Εργατικούς

Ο Κιρ Στάρμερ παραμένει στην ηγεσία των Εργατικών και στην πρωθυπουργία της Βρετανίας μετά από ένα χαοτικό 48ωρο.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός βρίσκεται σε δύσκολη θέση, αν και, για την ώρα, κρατάει τη θέση του

Ο Βρετανός πρωθυπουργός αγνόησε τις εκκλήσεις βουλευτών και μελών των Εργατικών να παραιτηθεί, καλώντας τους επίδοξους αντιπάλους του να του αντιταχθούν επίσημα για την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος.

Για να ξεκινήσει διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας, το ένα πέμπτο των βουλευτών του Εργατικού Κόμματος – δηλαδή 81 βουλευτές – πρέπει να συσπειρωθούν γύρω από έναν μόνο υποψήφιο.

Μόλις ένας ή περισσότεροι υποψήφιοι συγκεντρώσουν αυτό το επίπεδο υποστήριξης, τα ονόματά τους μπορούν να συμπεριληφθούν στο ψηφοδέλτιο για να διεκδικήσουν την ηγεσία απέναντι στον Στάρμερ, σε μια αναμέτρηση στην οποία θα ψηφίσουν τα μέλη του Εργατικού Κόμματος.

Παρά το γεγονός ότι σχεδόν 100 βουλευτές κάλεσαν δημοσίως τον Στάρμερ να παραιτηθεί, κανένας υποψήφιος δεν έχει ακόμη υποβάλει επίσημη αίτηση για να διεκδικήσει την ηγεσία εναντίον του.

Όπως αναφέρει το CNN, θεωρείται ότι υπάρχουν μόνο λίγα ονόματα ικανά να συγκεντρώσουν τις απαιτούμενες 81 υπογραφές.

Το αμερικανικό μέσο παρουσιάζει ποιοι θα μπορούσαν να πάρουν τη θέση του 63χρονου Κιρ Στάρμερ.

Γουές Στρίτινγκ

Στο Εργατικό Κόμμα υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο στρατόπεδα: Όσοι δηλώνουν ότι επιθυμούν μια «ταχεία» αλλαγή στην ηγεσία εννοούν ότι υποστηρίζουν τον Γουές Στρίτινγκ, τον υπουργό Υγείας.

Όσοι δηλώνουν ότι επιθυμούν μια «ομαλή» μετάβαση της εξουσίας εννοούν ότι υποστηρίζουν τον Άντι Μπέρναμ, τον σημερινό δήμαρχο του Μάντσεστερ.

Ο Στρίτινγκ, ο υπουργός που έχει αναλάβει την αποστολή να ανασυγκροτήσει το καταρρακωμένο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) της Βρετανίας, προέρχεται από τη δεξιά πτέρυγα του Εργατικού Κόμματος.

Έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στον πολιτικό χώρο: αρχικά ως πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Φοιτητών, στη συνέχεια ως δημοτικός σύμβουλος, πριν αναλάβει καθήκοντα βουλευτή για μια περιφέρεια στο Ανατολικό Λονδίνο, κοντά στον οικισμό κοινωνικής στέγασης όπου μεγάλωσε, όπως σημειώνει το CNN.

Ο Στρίτινγκ έχει εκφράσει επανειλημμένα τον θαυμασμό του για την κυβέρνηση του Τόνι Μπλερ, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός την εποχή που ο ίδιος φοιτούσε στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ.

Αν και αποχώρησε προσωρινά από το Εργατικό Κόμμα λόγω της υποστήριξης του Μπλερ στον πόλεμο του Ιράκ, ο Στρίτινγκ φέρεται να έχει ενσωματώσει τον «μπλερισμό» στην αποστολή του για την αναμόρφωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS), μέσω της υποστήριξης συμπράξεων δημόσιου – ιδιωτικού τομέα και τεχνολογικών μεταρρυθμίσεων.

Ο Στρίτινγκ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι το NHS πρέπει να «εκσυγχρονιστεί ή να πεθάνει».

Σε ηλικία μόλις 43 ετών, ο Στρίτινγκ θεωρείται εδώ και καιρό ως το μετριοπαθές μέλλον του Εργατικού Κόμματος και χαρακτηρίζεται ως ένας από τους πιο αποτελεσματικούς εκπροσώπους της κυβέρνησης, σύμφωνα με το CNN.

Ωστόσο, έχει πληγεί από τη φιλία του με τον Πίτερ Μάντελσον, τον βετεράνο πολιτικό του Εργατικού Κόμματος που εκδιώχθηκε από τη θέση του πρέσβη της Βρετανίας στην Ουάσινγκτον λόγω των δεσμών του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, τον καταδικασμένο χρηματιστή για σεξουαλικά εγκλήματα.

Δεδομένου ότι το σκάνδαλο αυτό έχει στοιχειώσει τον Στάρμερ, ο Στρίτινγκ ενδέχεται επίσης να έχει επηρεαστεί αρνητικά από αυτή τη σχέση.

Άντι Μπέρναμ

Οι υποστηρικτές του Άντι Μπέρναμ επιθυμούν να προχωρήσουν τα πράγματα με αργούς ρυθμούς, διότι, ως δήμαρχος του Μάντσεστερ, δεν είναι βουλευτής και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί – προς το παρόν – να θέσει υποψηφιότητα για την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος.

Αυτό το εμπόδιο θα μπορούσε να αποδειχθεί ανυπέρβλητο.

Ο Μπέρναμ, 56 ετών, ήλπιζε να διεκδικήσει έδρα στο κοινοβούλιο σε μια εκλογική περιφέρεια κοντά στο Μάντσεστερ νωρίτερα φέτος, αλλά εμποδίστηκε από την Εθνική Εκτελεστική Επιτροπή του Εργατικού Κόμματος, σε μια απόφαση που πολλοί είδαν ως μια προσπάθεια να αποτραπεί ο πιο ισχυρός αντίπαλος του Στάρμερ από το να τον αμφισβητήσει ως ηγέτη.

Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Μπέρναμ είναι ο πιο δημοφιλής πολιτικός στη Βρετανία.

Ενώ ο Στάρμερ κατηγορείται συχνά για έλλειψη πολιτικού οράματος, ο Μπέρναμ προωθεί τον «Μαντσεστερισμό» – ένα είδος φιλικού προς τις επιχειρήσεις, «φιλόδοξου σοσιαλισμού» που επιδιώκει να επαναφέρει τις βασικές υπηρεσίες στον δημόσιο έλεγχο και να κάνει τη ζωή «βιώσιμη» για τους απλούς Βρετανούς.

Ο Μπέρναμ, επίσης απόφοιτος του Κέιμπριτζ, επισημαίνει την επιτυχία των πολιτικών του στο Μάντσεστερ – την ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομία πόλης στη Βρετανία, όπου έχει εκλεγεί δήμαρχος για τρεις συνεχόμενες θητείες – και ρωτάει γιατί «το τολμηρό όραμά του» δεν μπορεί να εφαρμοστεί και στο υπόλοιπο της χώρας, όπως επισημαίνει το CNN.

Στο Γουέστμινστερ, ωστόσο, ο Μπέρναμ δεν γνώρισε την ίδια επιτυχία.

Αν και διετέλεσε βουλευτής για περισσότερo από 15 χρόνια, οι δύο προηγούμενες προσπάθειές του να αναδειχθεί ηγέτης του Εργατικού Κόμματος δεν είχαν το αναμενόμενο αποτέλεσμα.

Ο Μπέρναμ υπέστη επίσης πλήγμα μετά τη δήλωσή του πέρσι στο περιοδικό New Statesman ότι η Βρετανία «πρέπει να ξεπεράσει αυτή την κατάσταση εξάρτησης από τις αγορές ομολόγων», υπονοώντας ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να ακολουθήσει πιο ριζοσπαστικές οικονομικές πολιτικές.

Όπως γράφει το CNN, οι συγκεκριμένες δηλώσεις του δημάρχου προκάλεσαν απότομη άνοδο της απόδοσης των βρετανικών κρατικών ομολόγων.

Άντζελα Ρέινερ

Ο Στάρμερ δέχεται συχνά κριτική επειδή είναι αυστηρός και έχει τον τρόπο ενός δικηγόρου.

Το ίδιο δεν μπορεί να ειπωθεί για την Άντζελα Ρέινερ, την πρώην αναπληρώτρια πρωθυπουργό του, της οποίας ο απλός και εξωστρεφής χαρακτήρας προσελκύει πολλούς νέους ψηφοφόρους των Εργατικών και σοσιαλιστές παλαιάς κοπής, όπως γράφει χαρακτηριστικά το CNN.

Η Ρέινερ, 46 ετών, μεγάλωσε σε φτωχές συνθήκες στα προάστια του Μάντσεστερ και έγινε μητέρα στα 16 της.

Έχει δηλώσει ότι στο σπίτι της δεν υπήρχαν βιβλία, καθώς η μητέρα της – η οποία έπασχε από διπολική διαταραχή – δεν ήξερε να διαβάζει ούτε να γράφει.

Η Ρέινερ εκπαιδεύτηκε ως φροντιστής ηλικιωμένων και απασχολήθηκε ως εκπρόσωπος συνδικαλιστικής οργάνωσης, κάτι που, όπως η ίδια ανέφερε, την έπεισε να ασχοληθεί με την πολιτική.

Ως αναπληρώτρια του Στάρμερ και υπουργός Στέγασης, η Ρέινερ ήταν υπεύθυνη για πολλές από τις πολιτικές για τις οποίες η κυβέρνηση των Εργατικών είναι ιδιαίτερα υπερήφανη, όπως σημειώνει το CNN.

Προώθησε μεταρρυθμίσεις στον τομέα της οικοδόμησης κατοικιών, αύξησε τον κατώτατο μισθό, εισήγαγε μεταρρυθμίσεις για τη στήριξη των ενοικιαστών και ψήφισε νομοθεσία για την καταπολέμηση των «εκμεταλλευτικών» συμβάσεων εργασίας μηδενικών ωρών, η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το επόμενο έτος.

Η Ρέινερ παραιτήθηκε από τη θέση της ως βουλευτής πέρυσι, μετά από ένα σκάνδαλο που προκλήθηκε λόγω της μη καταβολής επαρκούς φόρου ακίνητης περιουσίας για μια δεύτερη κατοικία της στη νότια ακτή της Αγγλίας.

Η Ρέινερ ισχυρίστηκε ότι το λάθος της ήταν ακούσιο και οφειλόταν σε κακή νομική συμβουλή, αλλά τα ανεπίλυτα φορολογικά της ζητήματα ενδέχεται να υπονομεύσουν την προσπάθεια ανατροπής του Στάρμερ από την ηγεσία.

Σε επιστολή της προς τον Στάρμερ την Κυριακή, η Ρέινερ δεν έφτασε στο σημείο να ζητήσει την παραίτησή του, αλλά προειδοποίησε: «Αυτό που κάνουμε δεν λειτουργεί και πρέπει να αλλάξει. Αυτή μπορεί να είναι η τελευταία μας ευκαιρία».

Η Άντζελα Ρέινερ.

Τα αουτσάιντερ

Η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ, 45 ετών, θεωρείται ανερχόμενο αστέρι του Εργατικού Kόμματος.

Το CNN γράφει ότι η ίδια έχει αναλάβει «την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης», με ορισμένους να πιστεύουν ότι θα μπορέσει να προσελκύσει τους ψηφοφόρους της δεξιάς πτέρυγας του κόμματος.

Ο Εντ Μίλιμπαντ, υπουργός Ενέργειας και πρώην ηγέτης του Εργατικού Κόμματος, θεωρείται επίσης υποψήφιος.

Σε δημοσκοπήσεις μεταξύ των μελών του Εργατικού Κόμματος – κυρίως εκπαιδευτικών, εργαζομένων του δημόσιου τομέα και συνδικαλιστών με ευαισθησία για το κλίμα – ο Μίλιμπαντ φέρεται να είναι η πιο δημοφιλής επιλογή για τη διαδοχή του Στάρμερ.

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Στην πρίζα μέσω Βρυξελλών και ΕΤΕπ – Ο παράγοντας Τουρκία

Χανταϊός & άγχος: «Μαθήματα επιβίωσης» από την COVID

Καθ’ οδόν για Πεκίνο ο Τραμπ – Κλιμακώνεται η ένταση με Ιράν

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Η Ισπανία επιμένει στους κανόνες για social media και AI, παρά την πίεση από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας
Κόσμος 13.05.26

Η Ισπανία είναι ένας από τους υποστηρικτές της «αξιόπιστης AI», ένα μοντέλο που θα προστατεύει την ιδιωτικότητα, τη δημοκρατία, τους ανηλίκους και τη ασφάλεια, αντί να δίνει προτεραιότητα στο κέρδος

Το παράδοξο με τη Χεσμπολάχ: Οι Λιβανέζοι δεν τη στηρίζουν, αλλά δεν θέλουν τον αφοπλισμό της
Βρετανική έρευνα 13.05.26

Νέα βρετανική πανεπιστημιακή έρευνα δείχνει πολύ διαφορετικές τάσεις του λιβανικού λαού όσον αφορά τη στήριξή του στη Χεσμπολάχ, βάζοντας στο κάδρο των ευθυνών το Τελ Αβίβ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ τάσσεται υπέρ της υποχρεωτικής αποκάλυψης δημοσιογραφικών πηγών
Κόσμος 13.05.26

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ακύρωσε πέρυσι μια πολιτική της εποχής Μπάιντεν που αποσκοπούσε στην προστασία των δημοσιογράφων από την υποχρέωση να αποκαλύψουν τις πηγές τους

Χανταϊός: Τρίτο περιστατικό καραντίνας στην Ιταλία – Είχε έρθει σε επαφή σε πτήση με επιβάτιδα που πέθανε
Κρουαζιερόπλοιο 13.05.26

Ο Βρετανός έκανε τουρισμό στην Ιταλία και είχε βρεθεί μαζί με κρούσμα στην ίδια πτήση προς Γιοχάνεσμπουργκ - Η ηλικιωμένη ήταν μία από τους τρεις επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που πέθαναν από χανταϊό

Καθ’ οδόν για το Πεκίνο ο Τραμπ, ενώ κλιμακώνεται η ένταση με το Ιράν – Το Ισραήλ σφυροκοπά τον Λίβανο
Κόσμος 13.05.26 Upd: 09:44

Ο Τραμπ ταξιδεύει στην Κίνα, έχοντας υιοθετήσει σκληρή ρητορική εναντίον του Ιράν το οποίο διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει - Το Ισραήλ συνεχίζει τις φονικές επιδρομές στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Ε.Ε.: Νόμιμη η επιβολή τελών στις πλατφόρμες για τη χρήση ειδησεογραφικού περιεχομένου
Τέλος στην εκμετάλλευση 13.05.26

Ιστορική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δικαιώνει τους εκδότες – Google και Meta υποχρεούνται να καταβάλλουν «εύλογη αμοιβή» για τα άρθρα που αναπαράγουν.

Αλάσκα: Οι μεγάλες πετρελαϊκές σπεύδουν να δεσμεύσουν «οικόπεδα» μετά το «drill, baby, drill» του Τραμπ
Exxon, Shell κ.λπ. 13.05.26

Η Αλάσκα έχει γίνει το επόμενο hot-spot ενδιαφέροντος για τις μεγάλες πετρελαϊκές. Η αρκτική πολιτεία των ΗΠΑ έχει μεγάλα αποθέματα υδρογονανθράκων και βλέπουν μια ευκαιρία διαφοροποιήσουν τις πηγές τους.

Αρχοντία Κάτσουρα
«Φτάνει στο τέλος»; – Ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο Τραμπ και η «μπανανόφλουδα» του Πούτιν στην Ευρώπη
Τοπίο στην ομίχλη 13.05.26

Οι δηλώσεις Πούτιν περί προοπτικής τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, στο φόντο των αργόσυρτων διαπραγματεύσεων υπό τις ΗΠΑ και των διλημμάτων της ευρωπαϊκής διπλωματίας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Τραμπ έχει ανάγκη μια σημαντική νίκη μετά το αδιέξοδο στο Ιράν – Ελπίζει το ταξίδι στην Κίνα να του τη δώσει
Δύσκολη εξίσωση 13.05.26

Ο Τραμπ φτάνει στην Κίνα ελπίζοντας ότι θα μπορέσει να πετύχει μια καλή συμφωνία, κυρίως οικονομική, που θα του επιτρέψει να γυρίσει νικητής στις ΗΠΑ. Ωστόσο, η σκιά του Ιράν πέφτει βαριά στο ταξίδι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Βολιβία: Πολλαπλασιάζονται οι διαδηλώσεις και οι αποκλεισμοί δρόμων με φόντο τη σοβαρή οικονομική κρίση
Οικονομική κρίση 13.05.26

Τις τελευταίες εβδομάδες εργάτες, αγρότες, εκπαιδευτικοί, αυτόχθονες, εργαζόμενοι στις μεταφορές και άλλοι στη Βολιβία αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση υπό τον κεντροδεξιό πρόεδρο Ροδρίγο Πας.

Ιράν: Η Κίνα ζητά από το Πακιστάν να εντατικοποιήσει τη μεσολάβησή του για να τερματιστεί ο πόλεμος
Πεκίνο 13.05.26

Η Κίνα «κάλεσε το Πακιστάν να εντατικοποιήσει τις προσπάθειές του να μεσολαβήσει και να συμβάλει να αντιμετωπιστούν με προσήκοντα τρόπο τα ζητήματα που συνδέονται με το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ».

Αργεντινή: Δεκάδες χιλιάδες διαδηλώνουν για την υπεράσπιση του δημόσιου πανεπιστημίου
Πολιτικές λιτότητας 13.05.26

Δεκάδες χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν στην πρωτεύουσα και άλλες μεγάλες πόλεις της Αργεντινής, για την υπεράσπιση του δημόσιου πανεπιστημίου κόντρα στις πολιτικές λιτότητας του Μιλέι.

Ισημερινός: Δολοφόνησαν γυναίκα δικαστή – Είχε δεχτεί απειλές
Ισημερινός 13.05.26

Δικαστής, που είχε δεχθεί απειλές, δολοφονήθηκε στον Ισημερινό ενώ μετέβαινε με αυτοκίνητο σε κλειστό γήπεδο, χωρίς τους δυο σωματοφύλακές της.

Η Ισπανία επιμένει στους κανόνες για social media και AI, παρά την πίεση από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας
Κόσμος 13.05.26

Η Ισπανία είναι ένας από τους υποστηρικτές της «αξιόπιστης AI», ένα μοντέλο που θα προστατεύει την ιδιωτικότητα, τη δημοκρατία, τους ανηλίκους και τη ασφάλεια, αντί να δίνει προτεραιότητα στο κέρδος

Έρευνα: Εργαζόμενοι φτωχοί στην Ελλάδα – Σοβαρή υλική υστέρηση αντιμετωπίζει το 8,8% των μισθωτών
Στοιχεία ΙΝΕ-ΓΣΕΕ 13.05.26

Η μειωμένη αγοραστική δύναμη μεγάλου τμήματος των εργαζομένων συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά τις συνθήκες διαβίωσης στη χώρα μας, δείχνει έρευνα του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Πλησιάζει το τέλος εποχής για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς – Τι λένε στην Αμερική
Μπάσκετ 13.05.26

Έτοιμοι να προχωρήσουν σε μια ιστορικής σημασίας ανταλλαγή είναι οι Μιλγουόκι Μπακς, οι οποίοι σύμφωνα με τα αμερικανικά ρεπορτάζ, έχουν αποφασίσει να χωρίσουν τους δρόμους τους με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Το παράδοξο με τη Χεσμπολάχ: Οι Λιβανέζοι δεν τη στηρίζουν, αλλά δεν θέλουν τον αφοπλισμό της
Βρετανική έρευνα 13.05.26

Νέα βρετανική πανεπιστημιακή έρευνα δείχνει πολύ διαφορετικές τάσεις του λιβανικού λαού όσον αφορά τη στήριξή του στη Χεσμπολάχ, βάζοντας στο κάδρο των ευθυνών το Τελ Αβίβ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής – Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Υπομονή 13.05.26

Καθυστερήσεις καταγράφονται στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα, το Κολωνάκι και τους βασικούς άξονες που οδηγούν προς το Κέντρο - Μεγάλη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα

«Ήταν τρελός, δεν υπάρχει αμφιβολία»: Όταν ο Μόρι Πόβιτς πήρε συνέντευξη από τον Χάντερ Τόμσον
Φόβος και παράνοια 13.05.26

Ο γνωστός παρουσιαστής Μόρι Πόβιτς μίλησε στο podcast του Ρομπ Λόου, αναφέρθηκε στα χρόνια του στην τηλεόραση, τους διάσημους καλεσμένους του - και φυσικά από αυτούς δεν απουσίαζε ο Χάντερ Τόμσον

Φροίξος Φυντανίδης
Super League: Κρίνεται το δεύτερο εισιτήριο για το Champions League στα Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ-ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 13.05.26

Συνέχεια απόψε (13/5) στα πλέι-οφ και στα ντέρμπι που πλέον κρίνουν μονάχα το δεύτερο «εισιτήριο» για το Champions League. Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ - ΑΕΚ στις 19:30.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ τάσσεται υπέρ της υποχρεωτικής αποκάλυψης δημοσιογραφικών πηγών
Κόσμος 13.05.26

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ακύρωσε πέρυσι μια πολιτική της εποχής Μπάιντεν που αποσκοπούσε στην προστασία των δημοσιογράφων από την υποχρέωση να αποκαλύψουν τις πηγές τους

Κλιματική κρίση: Απειλεί τα τρόφιμα, αγρότες και εργάτες – Έκθεση του ΟΗΕ χτυπάει τον κώδωνα του κινδύνου
Ανησυχητικά στοιχεία 13.05.26

Πώς επηρεάζει η κλιματική κρίση χώρες που παράγουν πολλά από τα τρόφιμα στον πλανήτη - Σε υψηλό κίνδυνο πάνω από το 70% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού λόγω των ακραίων θερμοκρασιών

Νεκτάριος Δαργάκης
Ισότιμη πρόσβαση στη θάλασσα σε παραλίες του Δήμου Λοκρών
Συμπερίληψη 13.05.26

Νέες προσβάσιμες υποδομές σε τέσσερις παραλίες με γαλάζια σημαία στο Δήμο Λοκρών, σε μια παρέμβαση που αναδεικνύει πως η προσβασιμότητα πρέπει να αποτελεί αυτονόητο δικαίωμα σε κάθε δημόσιο χώρο.

Χρήστος Ράπτης
Έρευνα: Ποιες είναι οι πιο περιζήτητες ειδικότητες και τα πιο καλοπληρωμένα επαγγέλματα στην Ελλάδα
Randstad 13.05.26

Έρευνα της Randstad για το ανθρώπινο δυναμικό και τους μισθούς στην Ελλάδα το 2026, αποκαλύπτει σημαντικές «ψαλίδες» στις απολαβές ανά ειδικότητα και τομέα. Ποια είναι τα πιο περιζήτητα επαγγέλματα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Χανταϊός: Τρίτο περιστατικό καραντίνας στην Ιταλία – Είχε έρθει σε επαφή σε πτήση με επιβάτιδα που πέθανε
Κρουαζιερόπλοιο 13.05.26

Ο Βρετανός έκανε τουρισμό στην Ιταλία και είχε βρεθεί μαζί με κρούσμα στην ίδια πτήση προς Γιοχάνεσμπουργκ - Η ηλικιωμένη ήταν μία από τους τρεις επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που πέθαναν από χανταϊό

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Φοιτητικές εκλογές: Άνοιξαν οι κάλπες στα πανεπιστήμια όλης της χώρας
Έντονη αντιπαράθεση 13.05.26

Οι φοιτητικές εκλογές θα ολοκληρωθούν στις 19:00 το απόγευμα οπότε θα κλείσουν οι κάλπες - Προκειμένου να ψηφίσουν, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης

Το κόμμα Τσίπρα φέρνει αναβρασμό στον ΣΥΡΙΖΑ: Το μέτωπο Πολάκη και Παππά πιέζει Φάμελλο για το μεγάλο «ξεκαθάρισμα»
Πολιτική 13.05.26

Τηλεφώνημα Πολάκη και επιστολή Παππά στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, ήρεμα νερά ή χωριστοί δρόμοι από Τσίπρα.

Σωτήρης Μπολάκης
ΑΔΕΔΥ: Πανελλαδική απεργία σήμερα και συγκέντρωση στην Κλαυθμώνος στις 10:30 – Τι ισχύει για τα σχολεία
Μαζικές κινητοποιήσεις 13.05.26

Οι δημόσιοι υπάλληλοι διεκδικούν πραγματικές αυξήσεις, μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και να μην αρθεί η μονιμότητα - Τι αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΥ

Ηλιούπολη: Οι Aρχές αναζητούν απαντήσεις για το τραγικό περιστατικό – Το χρονικό
Ελλάδα 13.05.26 Upd: 07:47

Σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ νοσηλεύεται το ένα από τα δύο κορίτσια που έπεσαν χθες στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Οι σημειώσεις και το ημερολόγιο που βρέθηκαν

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

