Υποκλοπές: Η τελευταία ευκαιρία ώστε να σωθεί η χαμένη τιμή του Άρειου Πάγου

Ο αντιεισαγγελέας του Άρειου Πάγου Ευάγγελος Μπακέλας είναι ο άνθρωπος που θα φαίνεται πως θα κρίνει πως θα προχωρήσουν οι υποκλοπές, στο μεγάλο ταξίδι τους στα σοκάκια της Δικαιοσύνης. Όπως έγινε γνωστό, στον κ. Μπακέλα ανατέθηκε το διπλό αίτημα που κατέθεσε προ ημερών στον Άρειο Πάγο, ο πρώην υπουργός των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Σπίρτζης, αφενός να ανασυρθεί η υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο, αφετέρου να εξαιρεθεί από την υπόθεση -ως όφειλε εξ αρχής- ο εισαγγελέας του Άρειου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας.

Υπενθυμίζεται ότι η βάση πάνω στην οποία κατατέθηκαν τα δύο αιτήματα ήταν η κάτωθι: στην μεν πρώτη περίπτωση ο κ. Σπίρτζης κατέθεσε σειρά νέων στοιχείων που παραπέμπουν -όπως υποστηρίζει- σε κατασκοπεία μέσω του Predator, στη δε δεύτερη, η συζήτηση έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο κ. Τζαβέλας υπήρξε εποπτεύων εισαγγελέας της ΕΥΠ κατά την επίμαχη περίοδο, έχει υπογράψει εντολές παρακολούθησης για 11 άτομα και είναι εν δυνάμει ελεγχόμενος. Συμπερασματικά ο κ. Τζαβέλας δεν θα μπορούσε να εκδώσει τη διάταξη με την οποία έβαλε τις υποκλοπές στο αρχείο. Το λιγότερο που θα μπορούσε να κάνει είναι να την αναθέσει σε κάποιον αντιεισαγγελέα για να τη διερευνήσει.

Το φαβορί

Η πλευρά Σπίρτζη, όπως και ο συνήγορος αρκετών θυμάτων του Predator, Ζαχαρίας Κεσσές, με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επισήμαναν το ρόλο που θα έχει στην εξέλιξη της υπόθεσης ο κ. Μπακέλας. Εδώ, αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα ο κ. Μπακέλας θεωρείται ως ένα από τα ισχυρά φαβορί να διαδεχθεί τον κ. Τζαβέλα στη θέση του εισαγγελέα του Άρειου Πάγου σε λίγες εβδομάδες.

«Η υπόθεση ανατέθηκε σήμερα 13.5.2026 στον Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ευάγγελο Μπακέλα», γράφει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του ο κ. Κεσσές, «ο οποίος θα πρέπει να εισάγει την αίτηση εξαίρεσης στο δικαστικό συμβούλιο για κρίση. Αρμόδιο είναι μόνο το δικαστικό συμβούλιο και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 20 § 1 ΚΠΔ. Θα ήταν ωφέλιμο ο κ. Μπακέλας να μην τολμήσει να υποβαθμίσει συνολικά τη λειτουργία του Ανώτατου Δικαστηρίου μην εισάγοντας την υπόθεση στο δικαστικό συμβούλιο και αποφαινόμενος ο ίδιος για αυτήν. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να ανακαλυφθεί μια νέα εκτρωματική οδός που θα υποβαθμίσει τον επικεφαλής της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και θα τον εξομοιώσει με μη δικαστικό ανακριτικό υπάλληλο κατά το άρθρο 25 του Κ.Ποιν.Δικ.».

Από την πλευρά του ο Χρήστος Σπίρτζης στη δική του ανάρτηση σημειώνει μεταξύ άλλων: «Ελπίζουμε, ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ. Μπακέλας να λειτουργήσει σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους Νόμους και να μην δεχθεί να υποκαταστήσει την αρμοδιότητα του Δικαστικού Συμβουλίου αλλά και να εξετάσει τα νέα στοιχεία, τις εκτυπώσεις οθόνης από το κινητό μου με απόρρητα emails (που μάλιστα φέρουν και τον χαρακτηρισμο “Απόρρητο”) και τα οποία σε κάθε περίπτωση καταρρίπτουν το σκεπτικό της μη ανάσυρσης».

Το κύρος

Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι το κύρος του Άρειου Πάγου έχει υποστεί ουκ ολίγα πλήγματα κατά την ενασχόλησή του με τις υποκλοπές. Συγκεκριμένοι ανώτατοι ταγοί της Δικαιοσύνης έχουν δώσει παραπάνω από μία φορές δικαιώματα δημιουργώντας τεράστιο Η διάταξη του κ. Τζαβέλα δεν είναι η μοναδική που βάζει εμπόδια και επιχειρεί να παρεμποδίσει την έρευνα. Ήδη μετράμε τέσσερις παρεμβάσεις μέσα σε πέντε χρόνια. Είχαν προηγηθεί οι παρεμβάσεις του κ. Ντογιάκου, της κας Αδειλίνη, το πόρισμα του κ. Ζήση.

Οι αντιδράσεις που προκάλεσε η διάταξη Τζαβέλα να θέσει τις υποκλοπές εκ νέου αρχείο περιλάμβανε σύσσωμη την ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων, ξεχωριστά με ηχηρά κείμενα τους δικηγορικούς συλλόγους Αθηνών και Πειραιά, όπως επίσης συνταγματολόγων, επιφανών νομικών κλπ. Υπενθυμίζεται ότι μεταξύ αυτών που αντέδρασαν συγκαταλέγονταν ο πρώην επικεφαλής της Αρχής για τα Προσωπικά Δεδομένα, Κωνσταντίνος Μενουδάκος, ο πρώην επικεφαλής της Αρχής για το Απόρρητο των Επικοινωνιών, Χρήστος Ράμμος, ο συνταγματολόγος και πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, ενώ ακούστηκε έντονη κριτική περί »«συγκάλυψης», «κουκουλώματος», «θεσμικής δυστοπίας» και «προσβολής του κράτους δικαίου».

Το ερώτημα

Υπό αυτό το πρίσμα, η στάση που θα κρατήσει εν προκειμένω ο κ. Μπακέλας είναι κρίσιμη. Ειδικά εάν πρόκειται να αναλάβει τη νευραλγική θέση του εισαγγελέα του Άρειου Πάγου για την επόμενη διετία. Κάθε πολίτης που έχει ανάγκη να ξαναπιστέψει στους θεσμούς αναμένει πως ένας από τους ρόλους που οφείλει να έχει ο εισαγγελέας του Άρειου Πάγου είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης σε αυτούς.

Δεν γίνεται να αγνοεί το αίσθημα της κοινής γνώμης όπως αυτό καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις και το οποίο δείχνει πόσο χαμηλά έχει πέσει η Δικαιοσύνη στα μάτια του κόσμου. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από την τελική ποινική κατάληξη των ερευνών για τις υποκλοπές, η υπόθεση έχει ήδη αφήσει ένα βαθύ θεσμικό αποτύπωμα. Και ένα από τα βασικά ερωτήματα που θα συνοδεύουν για χρόνια τον δημόσιο διάλογο είναι αν ο Άρειος Πάγος στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων που απαιτούσε η σοβαρότερη κρίση του κράτους δικαίου της μεταπολιτευτικής περιόδου.