Υποκλοπές: Τα επίμονα ερωτήματα που επαναλαμβάνονται προς τον Άρειο Πάγο και η ώρα των ευθυνών

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Οι υποκλοπές παραμένουν ψηλά στην επικαιρότητα. Η πρωτοφανής κίνηση του εισαγγελέα του Άρειου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλα να αρχειοθετήσει την έρευνα που ζητούσε με την απόφασή του το μονομελές πλημμελειοδικείο της Αθήνας έχει δημιουργήσει ένα τσουνάμι αντιδράσεων. Τα όσα έπονται να γίνουν -έχουν προαναγγελθεί ήδη μηνύσεις για παράβαση καθήκοντος- εις βάρος ανώτατων δικαστικών -εν ενεργεία και συνταξιούχων- αλλά και νέες αποκαλύψεις για τις υποκλοπές δημιουργούν ένα μάλλον εκρηκτικό κοκτέιλ. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να κρύβεται πίσω από τη διάταξη Τζαβέλα και το πόρισμα Ζήση, ενώ η κοινωνία μιλάει ανοιχτά ξανά για συγκάλυψη, επιρρίπτοντας ευθύνες στη Δικαιοσύνη και τον ρόλο της.

Νέο κεφάλαιο στις υποκλοπές

Μια νέα πτυχή στο κεφάλαιο «υποκλοπές» άνοιξε σήμερα όταν ο πρώην υπουργός Χρήστος Σπίρτζης, κατέθεσε νέα στοιχεία στον Άρειο Πάγο που συνηγορούν στο αδίκημα της κατασκοπείας, αυτό που αρνήθηκε να ερευνήσει ο κ. Τζαβέλας με τη διάταξη που εξέδωσε. Όπως έγινε γνωστό κατέθεσε στοιχεία που περιλαμβάνονταν στο κινητό του τηλέφωνο και τα οποία αφορούσαν θέματα αξιολόγησης σχετικά με τη μνημονιακή περίοδο διακυβέρνησης, όπως επίσης και απόρρητα μηνύματα της πρεσβείας μας στο Άμπου Ντάμπι. Τα εν λόγω μηνύματα αναφέρονταν στη δημιουργία μιας νέας αεροπορικής σύνδεσης Ντουμπάι – Νέας Υόρκης, μέσω Αθήνας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρώην υπουργός ήταν ο πρώτος που είχε μιλήσει για το αδίκημα της κατασκοπείας μέσω της παρακολούθησης, και οι δικηγόροι τους το είχαν συμπεριλάβει στην έγκλησή τους κατά τη διάρκεια της δίκης των υποκλοπών. Ο ίδιος, αναφερόμενος στις υποκλοπές, θύμισε κάτι εξαιρετικά καίριο που καταδεικνύει το κοινό κέντρο παρακολούθησης ΕΥΠ-Predator.

Το κοινό κέντρο

Τον Νοέμβριο του 2021 κι ενώ το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν είχε ακόμα ξεσπάσει, η «Εφημερίδα των Συντακτών» και ο γράφων είχαν προχωρήσει στην αποκάλυψη σημάτων της ΕΥΠ με τα οποία παρακολουθούνταν ένας δημοσιογράφος (Σταύρος Μαλιχούδης), δικηγόροι που ασχολούνταν με ανθρώπινα δικαιώματα και αντιεμβολιαστές. Ταυτόχρονα το δημοσίευμα αποκάλυπτε τον ρόλο του ΚΕΤΥΑΚ στη λειτουργία της ΕΥΠ, και κυρίως το σκανδαλώδες ζήτημα ότι δεν υπήρχε καμία λογοδοσία στο πλαίσιο λειτουργίας του.

Ο Χρήστος Σπίρτζης εκείνη την περίοδο ήταν τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ. Προχώρησε σε σχετική ερώτηση στη Βουλή και πενήντα λεπτά αργότερα από την κατάθεση, δέχθηκε το πρώτο μολυσμένο sms στο κινητό του, από τους χειριστές του Predator. Τότε, το κακόβουλο λογισμικό παρακολούθησης ήταν εντελώς άγνωστο στη χώρα μας και ουδείς γνώριζε την ύπαρξή του ή εκείνη της Intellexa, του Ταλ Ντίλιαν και των εν Ελλάδι συνεργατών τους.

Το γεγονός ότι αποδεδειγμένα δέχθηκε την πρώτη προσπάθεια χακαρίσματος του κινητού του με Predator τη μέρα και την ώρα που έκανε ερώτηση για την ΕΥΠ, μάλλον λέει πολλά και μόνο σύμπτωση δεν είναι. Αν βέβαια είχε γίνει σωστή έρευνα από τη Δικαιοσύνη και όχι πασαλείμματα, όλα αυτά πιθανότατα θα είχαν τεκμηριωθεί κιόλας.

Η ώρα της ευθύνης

Για πολύ κόσμο σε αυτή τη χώρα που εξακολουθεί να έχει εμπιστοσύνη στους θεσμούς, θεωρείται πως έχει έρθει ώρα της ανάληψης των πραγματικών ευθυνών από τη Δικαιοσύνη. Κάποιοι λένε πως έχει αργήσει ήδη χαρακτηριστικά. Δεν βάλλουν τυχαία οι δικηγορικοί σύλλογοι όλης της χώρας και ούτε συμπτωματικά προαναγγέλλουν προσφυγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια κατά της διάταξης του κ. Τζαβέλα.

Υπό το ίδιο πρίσμα, το αίτημα εξαίρεσης του εισαγγελέα του Άρειου Πάγου όπως τέθηκε από την πλευρά του Χρήστου Σπίρτζη ήταν μάλλον αναμενόμενο. Το δικαστικό συμβούλιο θα πρέπει να λάβει μια απόφαση. Σε κάθε περίπτωση έως σήμερα δεν έχει υπάρξει σαφής και τεκμηριωμένη εξήγηση για ποιους λόγους ο εισαγγελέας του Άρειου Πάγου κ. Τζαβέλας δεν έχει αυτοεξαιρεθεί από την υπόθεση εξ αρχής. Υπενθυμίζεται ότι το in έχει αποκαλύψει πως ο κ. Τζαβέλας αφενός υπέγραψε τις εντολές παρακολούθησης 11 συνολικά προσώπων κατά την επίμαχη περίοδο, αφετέρου γνώριζε με κάθε λεπτομέρεια τους λόγους για τους οποίους έγιναν, όπως κατέθεσε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.