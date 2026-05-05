Θα αναδείξουμε τις υποκλοπές στα ευρωπαϊκά φόρα, λέει ο ΔΣΑ – «Η συγκάλυψη κλονίζει τα θεμέλια του πολιτεύματος»
Ελλάδα 05 Μαΐου 2026, 16:09

Οι δικηγόροι της Αθήνας κατήγγειλαν «θεσμική εκτροπή» για τη διάταξη αρχειοθέτησης του σκανδάλου των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα. Διερευνούν την προσφυγή στο ΕΔΔΑ

Πάνος Τσίκαλας
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών προτίθεται να αναδείξει τις παράνομες παρακολουθήσεις στα ευρωπαϊκά φόρα και να παράσχει στήριξη στα θύματα, τόνισε ο πρόεδρος του ΔΣΑ, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο δικηγορικός σύλλογος για τις υποκλοπές.

Ο πρόεδρος του ΔΣΑ, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, επισήμανε πως η παρουσία του προεδρείου του Δικηγορικού Συλλόγου και πολλών μελών του διοικητικού συμβουλίου καταδεικνύει την ενότητα του σώματος.

Ερωτηθείς για την ενδεχόμενη προσφυγή στο ΕΔΔΑ, τόνισε πως «έχει καταγραφεί στην απόφαση του ΔΣΑ ότι θα παράσχει κάθε βοήθεια στους συναδέλφους που χειρίζονται τις υποθέσεις και στα θύματα. Διερευνούμε την προσφυγή στο ΕΔΔΑ. Αν δούμε ότι δεν γίνεται αυτό, οποίος από τους διαδίκους προσφύγει θα είμαστε εκεί».

Όσον αφορά την αρχειοθέτηση από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο κ. Κουτσόλαμπρος τόνισε ότι «μας βρίσκει κατηγορηματικά αντίθετος, καθόσον προσκρούει στο ποινικό δόγμα, στο κράτος δικαίου και στην πάγια νομολογία του ΕΔΔΑ. Ο ίδιος επόπτευε την ΕΥΠ και δεν απείχε από τον χειρισμό της υπόθεσης».

«Πρωτοφανής απόπειρα συγκάλυψης στις υποκλοπές»

Ο Αντώνης Ρουπακιώτης, πρώην υπουργός Δικαιοσύνης και πρώην πρόεδρος του ΔΣΑ, ανέφερε πως «είναι θέμα άσκησης εξουσίας. Σημαίνει ότι πρέπει ότι εκτός από την ενέργεια του ΔΣΑ, πρέπει να αναπτύξουμε δραστηριότητα εν όψει της Αναθεώρησης του Συντάγματος ώστε να πιεστούν για την αλλαγή του Συντάγματος». Τόνισε πως η αξιοπιστία δικαστών και εισαγγελέων κρίνεται στις υποθέσεις με οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα.

Η αντιπρόεδρος του ΔΣΑ, Χριστίνα Τσαγκλή, ανέφερε πως «στη συγκεκριμένη περίπτωση αντιμετωπίζουμε μια πρωτοφανή απόπειρα συγκάλυψης που κλονίζει τα θεμέλια του πολιτεύματος», τονίζοντας ότι ο κ. Τζαβέλλας απέτυχε να εκπληρώσει τον θεσμικό του ρόλο.

Οι δύο υποθέσεις που εκκρεμούν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Για τις υποθέσεις που εκκρεμούν στο ΕΔΔΑ σχετικά με τις Ανεξάρτητες Αρχές, αλλά και την προσφυγή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη για τη μη εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ από την ελληνική κυβέρνηση περί ενημέρωσης του λόγου επισύνδεσης του κινητού του από την ΕΥΠ, αναφέρθηκε ο ομότιμος καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου του ΕΚΠΑ, Νίκος Αλιβιζάτος.

Όπως είπε, η πρώτη υπόθεση εκκρεμεί και, καθώς ολοκληρώθηκε η ανταλλαγή των υπομνημάτων, αναμένεται η έκδοση απόφασης εντός του 2026. «Θέλω να πιστεύω ότι θα τα πάμε καλά», πρόσθεσε ο καθηγητής.

Η δεύτερη υπόθεση του κ. Ανδρουλάκη, έχει χαρακτηριστεί από το ΕΔΔΑ, όπως είχε αναφέρει σε παλαιότερο ρεπορτάζ το in, ως μείζονος προτεραιότητας και βρίσκεται, τόνισε ο κ. Αλιβιζάτος, κατά το στάδιο ανταλλαγής υπομνημάτων. «Δίνει τη μάχη η κυβέρνηση για τη ζωή της και στις δύο υποθέσεις», συμπλήρωσε ο καθηγητής.

Ακόμη, υπογράμμισε ότι αξίζει να ερευνηθεί κατά πόσον η πράξη αρχειοθέτησης των υποκλοπών, πρέπει να διερευνηθεί ως ποινικά ελεγκτέα από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια.

Ο συνήγορος Πολιτικής Αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής, Θανάσης Καμπαγιάννης, υπογράμμισε σε παρέμβασή του πως «η απόφαση του ΔΣΑ αποτελεί πράξη ευθύνης» και υπερασπίστηκε τις αναφορές του Δικηγορικού Συλλόγου περί «θεσμικής εκτροπής» για την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αναφέρθηκε παράλληλα στις αποκαλύψεις του in για τον Κωνσταντίνο Τζαβέλλα.

Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ΔΣΑ, Θεόδωρος Μαντάς, επισήμανε πως «έχουμε θεσμική υποχρέωση να παρεμβαίνουμε», υπερασπιζόμενος την απόφαση του ΔΣΑ να ζητήσει την παραίτηση του κ. Τζαβέλλα. «Δεν τελειώσαμε με τη δημόσια παρέμβασή μας, ούτε αισθανόμαστε ότι κάναμε το καθήκον μας και πάμε σε επόμενα βήματα.

Τώρα ξεκινάμε, ο ΔΣΑ θα πρωτοστατήσει σε ενέργειες αντιμετώπισης του τεράστιου θέματος που έχει ανακύψει».

«Σκοπός της συνέντευξης τύπου είναι η ολόπλευρη Ενημέρωση της κοινής γνώμης πάνω στο δυσώδες σκάνδαλο που υπονομεύει το κράτος δικαίου και τη Δημοκρατία. Η ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών άνοιξε τον δρόμο για την πραγματική διερεύνηση της υπόθεσης», ανέφερε εισαγωγικά ο γενικός γραμματέας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Κώστας Καρέτσος, κάνοντας λόγο επίσης για «θεσμική εκτροπή» σχετικά με τη διάταξη του Κωνσταντίνου Τζαβέλλα για αρχειοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο λογαριασμός του σκανδάλου στους αγρότες – «Ραβασάκια» για επιστροφές ενισχύσεων

Η Βουλή υποδέχθηκε τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο – Το bigbang, η Realpolitik και η ειρήνη
Ελλάδα 05.05.26

Την ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Βουλή άκουσαν η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η πρώην πρόεδρος του Αρείου Πάγου Βασιλική Θάνου και αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Η ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Βουλή
«Η ειρήνη δεν είναι αυτονόητη, είναι κατάκτηση» - Η ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Βουλή

Μετά από 27 χρόνια, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος απευθύνθηκε και πάλι στο ελληνικό Κοινοβούλιο, σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας - Τιμήθηκε με το χρυσό μετάλλιο της Βουλής

Σύνταξη
Πανεπιστήμιο Αθηνών: Αναβαθμίζονται οι φοιτητικές εστίες – Δείτε φωτογραφίες πριν και μετά
Ελλάδα 05.05.26

Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, αναφερόμενος στη σημαντική δωρεά για την αναβάθμιση των φοιτητικών εστιών, τόνισε ότι «η συνεχής αναβάθμιση των υποδομών φοιτητικής μέριμνας αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για το Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΑΑΔΕ: Προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα για την έφεση στην απόφαση που δικαιώνει την Τυχεροπούλου
Υπεκφυγές 05.05.26

Η Παρασκευή Τυχεροπούλου πρωταγωνίστησε στην αποκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, δικαιώθηκε από το δικαστήριο για την παράνομη καθαίρεσή της αλλά η ΑΑΔΕ άσκησε έφεση - Νέα ερωτήματα από την ανακοίνωση της Αρχής

Φύλλια Πολίτη
Σκιάθος: Πώς ξεσκεπάστηκε το κύκλωμα ναρκωτικών που δρούσε στο νησί
Πώς ξεσκεπάστηκε το κύκλωμα ναρκωτικών στη Σκιάθο: Οι ασυνόδευτοι σάκοι και οι τουρίστες που ήταν... λιμενικοί

Με κόλπο που δεν περίμεναν ότι θα γίνει αντιληπτό επιχείρησαν μέλη του κυκλώματος που συνελήφθησαν στη Σκιάθο να περάσουν 13 κιλά ναρκωτικών στο νησί των Σποράδων.

Δουδωνής για Marfin: Χρέος όλων μας στη μνήμη τους είναι ποτέ να μη ξανασυμβεί κάτι τέτοιο
Επικαιρότητα 05.05.26

«Φέτος, όπως κάθε χρόνο, μαζί με την Ελένη Βατσινά και τον Θανάση Γλαβίνα, τιμήσαμε τη μνήμη των συνανθρώπων μας που έχασαν τη ζωή τους από την τυφλή βία και το μίσος του διχασμού. 16 χρόνια μετά, οι δολοφόνοι τους παραμένουν ατιμώρητοι», σημειώνει ο Παναγιώτης Δουδωνής

Επερώτηση ΠΑΣΟΚ για Ταμείο Ανάκαμψης: Ποτέ άλλοτε τόσα πολλά χρήματα δεν άφησαν τόσο δυσανάλογα μικρό αποτέλεσμα
Πολιτική Γραμματεία 05.05.26

Σε μία χώρα που η «ανθεκτικότητά» της κινδυνεύει από τη δημογραφική ερήμωση, τη λειψυδρία, τις φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, είναι δυνατόν ένα Ταμείο Ανάκαμψης με 36 δισ. να μην δίνει πραγματικές λύσεις σε αυτά τα προβλήματα; Κι όμως, η κυβέρνηση Μητσοτάκη το «κατάφερε», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

«Μια ανάσα από την Dubai BC ο Μπλόσομγκεϊμ…»
Euroleague 05.05.26

Ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ θα αποχωρήσει το καλοκαίρι από τη Μονακό στο τέλος της σεζόν και φαίνεται πως είναι πολύ κοντά στον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ανδρουλάκης για Marfin: Χρέος για μια κοινωνία χωρίς μίσος και διχασμό
Επικαιρότητα 05.05.26

«Η πλήρης αλήθεια και η απόδοση δικαιοσύνης δεν είναι μόνο απαίτηση· είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη τους και την ενότητα του λαού μας», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης για την θλιβερή επέτειο 16 χρόνων από την τραγωδία της Marfin

Η Βουλή υποδέχθηκε τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο – Το bigbang, η Realpolitik και η ειρήνη
Ελλάδα 05.05.26

Την ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Βουλή άκουσαν η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η πρώην πρόεδρος του Αρείου Πάγου Βασιλική Θάνου και αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Met Gala: Τα social media «σταυρώνουν» τον Χιου Τζάκμαν
Τραγικός, κανένας σεβασμός - Τα social media «σταυρώνουν» τον Χιου Τζάκμαν για την εμφάνισή του στο Met Gala δίπλα στην Σάτον Φόστερ

Ο σταρ του Χόλιγουντ Χιου Τζάκμαν αποφάσισε να πάει στο Met Gala έχοντας στο πλευρό του την Σάτον Φόστερ και το διαδίκτυο δεν τον συγχώρεσε

Διαμαντοπούλου: Τα γεγονότα στις υποκλοπές μιλούν από μόνα τους, δεν μπορούμε να κάνουμε το παγώνι – Δεν δέχομαι την ομερτά υπουργών
Interview 05.05.26

«Ζούμε σε μία συγκυρία που δεν πάει άλλο, όσον αφορά τη λειτουργία των θεσμών», τονίζει η Αννα Διαμαντοπούλου του ΠΑΣΟΚ. Με λόγο αιχμηρό μιλά για τις υποκλοπές, τον εκβιασμό Ντίλιαν και τη μη απάντηση της κυβέρνησης για την αγορά του Predator, τη στάση της Δικαιοσύνης και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ποτέ το μοντέλο δεν ήταν τόσο πρωθυπουργοκεντρικό, λέει, μιλώντας για υπουργούς και βουλευτές που «δεν μπορούν να αναπνεύσουν». Το σύνθημα είναι πάλι «ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια» τονίζει, μιλά για ανατρεπτική ατζέντα και ξεκαθαρίζει ότι μετά τις εκλογές ο μοναδικός εταίρος της ΝΔ μπορεί να είναι ο Βελόπουλος.

Τραμπ: Τείνει να γίνει ο πιο αντιδημοφιλής πρόεδρος των ΗΠΑ μόλις 15 μήνες μετά την εκλογή του
Οι κρίσιμες καμπές 05.05.26

Η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ κατρακυλά σταθερά από τότε που μετακόμισε στον Λευκό Οίκο και πλέον φλερτάρει με τα αρνητικά ρεκόρ του Τζορτζ Μπους

Φύλλια Πολίτη
ΠΑΣΟΚ: Ο Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση… «κατ’ εξακολούθηση ψεύτη» για να καλύψει τις αθλιότητες της κυβέρνησης
ΠΑΣΟΚ: Ο Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση… «κατ’ εξακολούθηση ψεύτη» για να καλύψει τις αθλιότητες της κυβέρνησης

«Έχετε πια γελοιοποιηθεί. Όσες φαιδρότητες και να επιστρατεύσετε, ο ελληνικός λαός σας έχει πάρει χαμπάρι. Είστε η κυβέρνηση του παρασκηνίου και των deals», λέει το ΠΑΣΟΚ

«Είναι επικίνδυνο να πυροβολήσουμε τα πόδια μας», λέει ο Μαρινάκης για τα εσωκομματικά, προσπαθώντας να προλάβει τα χειρότερα
Πολιτική Γραμματεία 05.05.26

«Δεν πρέπει να υποκύψουμε στην υιοθέτηση ενός αφηγήματος κάποιων εκτός των τειχών, που δημιουργεί πρόβλημα εκεί που δεν υπάρχει», υποστηρίζει ο Παύλος Μαρινάκης, την ώρα που το κλίμα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ είναι εκρηκτικό

Δήμος Πάργας: Τριετής συμφωνία για την αναβάθμιση του Ενετικού Κάστρου Πάργας
Αυτοδιοίκηση 05.05.26

Ο Δήμος Πάργας αναλαμβάνει τη συντήρηση και τον ευπρεπισμό του ιστορικού μνημείου, με στόχο την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την αναβάθμιση της εμπειρίας κατοίκων και επισκεπτών.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

