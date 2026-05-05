Θα αναδείξουμε τις υποκλοπές στα ευρωπαϊκά φόρα, λέει ο ΔΣΑ – «Η συγκάλυψη κλονίζει τα θεμέλια του πολιτεύματος»

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών προτίθεται να αναδείξει τις παράνομες παρακολουθήσεις στα ευρωπαϊκά φόρα και να παράσχει στήριξη στα θύματα, τόνισε ο πρόεδρος του ΔΣΑ, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο δικηγορικός σύλλογος για τις υποκλοπές.

Ο πρόεδρος του ΔΣΑ, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, επισήμανε πως η παρουσία του προεδρείου του Δικηγορικού Συλλόγου και πολλών μελών του διοικητικού συμβουλίου καταδεικνύει την ενότητα του σώματος.

Ερωτηθείς για την ενδεχόμενη προσφυγή στο ΕΔΔΑ, τόνισε πως «έχει καταγραφεί στην απόφαση του ΔΣΑ ότι θα παράσχει κάθε βοήθεια στους συναδέλφους που χειρίζονται τις υποθέσεις και στα θύματα. Διερευνούμε την προσφυγή στο ΕΔΔΑ. Αν δούμε ότι δεν γίνεται αυτό, οποίος από τους διαδίκους προσφύγει θα είμαστε εκεί».

Όσον αφορά την αρχειοθέτηση από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο κ. Κουτσόλαμπρος τόνισε ότι «μας βρίσκει κατηγορηματικά αντίθετος, καθόσον προσκρούει στο ποινικό δόγμα, στο κράτος δικαίου και στην πάγια νομολογία του ΕΔΔΑ. Ο ίδιος επόπτευε την ΕΥΠ και δεν απείχε από τον χειρισμό της υπόθεσης».

«Πρωτοφανής απόπειρα συγκάλυψης στις υποκλοπές»

Ο Αντώνης Ρουπακιώτης, πρώην υπουργός Δικαιοσύνης και πρώην πρόεδρος του ΔΣΑ, ανέφερε πως «είναι θέμα άσκησης εξουσίας. Σημαίνει ότι πρέπει ότι εκτός από την ενέργεια του ΔΣΑ, πρέπει να αναπτύξουμε δραστηριότητα εν όψει της Αναθεώρησης του Συντάγματος ώστε να πιεστούν για την αλλαγή του Συντάγματος». Τόνισε πως η αξιοπιστία δικαστών και εισαγγελέων κρίνεται στις υποθέσεις με οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα.

Η αντιπρόεδρος του ΔΣΑ, Χριστίνα Τσαγκλή, ανέφερε πως «στη συγκεκριμένη περίπτωση αντιμετωπίζουμε μια πρωτοφανή απόπειρα συγκάλυψης που κλονίζει τα θεμέλια του πολιτεύματος», τονίζοντας ότι ο κ. Τζαβέλλας απέτυχε να εκπληρώσει τον θεσμικό του ρόλο.

Οι δύο υποθέσεις που εκκρεμούν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Για τις υποθέσεις που εκκρεμούν στο ΕΔΔΑ σχετικά με τις Ανεξάρτητες Αρχές, αλλά και την προσφυγή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη για τη μη εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ από την ελληνική κυβέρνηση περί ενημέρωσης του λόγου επισύνδεσης του κινητού του από την ΕΥΠ, αναφέρθηκε ο ομότιμος καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου του ΕΚΠΑ, Νίκος Αλιβιζάτος.

Όπως είπε, η πρώτη υπόθεση εκκρεμεί και, καθώς ολοκληρώθηκε η ανταλλαγή των υπομνημάτων, αναμένεται η έκδοση απόφασης εντός του 2026. «Θέλω να πιστεύω ότι θα τα πάμε καλά», πρόσθεσε ο καθηγητής.

Η δεύτερη υπόθεση του κ. Ανδρουλάκη, έχει χαρακτηριστεί από το ΕΔΔΑ, όπως είχε αναφέρει σε παλαιότερο ρεπορτάζ το in, ως μείζονος προτεραιότητας και βρίσκεται, τόνισε ο κ. Αλιβιζάτος, κατά το στάδιο ανταλλαγής υπομνημάτων. «Δίνει τη μάχη η κυβέρνηση για τη ζωή της και στις δύο υποθέσεις», συμπλήρωσε ο καθηγητής.

Ακόμη, υπογράμμισε ότι αξίζει να ερευνηθεί κατά πόσον η πράξη αρχειοθέτησης των υποκλοπών, πρέπει να διερευνηθεί ως ποινικά ελεγκτέα από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια.

Ο συνήγορος Πολιτικής Αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής, Θανάσης Καμπαγιάννης, υπογράμμισε σε παρέμβασή του πως «η απόφαση του ΔΣΑ αποτελεί πράξη ευθύνης» και υπερασπίστηκε τις αναφορές του Δικηγορικού Συλλόγου περί «θεσμικής εκτροπής» για την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αναφέρθηκε παράλληλα στις αποκαλύψεις του in για τον Κωνσταντίνο Τζαβέλλα.

Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ΔΣΑ, Θεόδωρος Μαντάς, επισήμανε πως «έχουμε θεσμική υποχρέωση να παρεμβαίνουμε», υπερασπιζόμενος την απόφαση του ΔΣΑ να ζητήσει την παραίτηση του κ. Τζαβέλλα. «Δεν τελειώσαμε με τη δημόσια παρέμβασή μας, ούτε αισθανόμαστε ότι κάναμε το καθήκον μας και πάμε σε επόμενα βήματα.

Τώρα ξεκινάμε, ο ΔΣΑ θα πρωτοστατήσει σε ενέργειες αντιμετώπισης του τεράστιου θέματος που έχει ανακύψει».

«Σκοπός της συνέντευξης τύπου είναι η ολόπλευρη Ενημέρωση της κοινής γνώμης πάνω στο δυσώδες σκάνδαλο που υπονομεύει το κράτος δικαίου και τη Δημοκρατία. Η ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών άνοιξε τον δρόμο για την πραγματική διερεύνηση της υπόθεσης», ανέφερε εισαγωγικά ο γενικός γραμματέας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Κώστας Καρέτσος, κάνοντας λόγο επίσης για «θεσμική εκτροπή» σχετικά με τη διάταξη του Κωνσταντίνου Τζαβέλλα για αρχειοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών.