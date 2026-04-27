Σεισμικές δονήσεις στον πολιτικό κόσμο και όχι μόνο προκαλεί η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να απορρίψει το αίτημα του Μονομελούς Πρωτοδικείου για περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης των υποκλοπών και την πιθανότητα κατασκοπείας. Το ΠΑΣΟΚ επέδειξε άμεσα αντανακλαστικά με τον πρόεδρο του κόμματος να καλεί σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου εξαπολύοντας μύδρους κατά της κυβέρνησης. Άμεση η αντίδραση και του κυβερνητικού εκπροσώπου που επιτέθηκε στην αξιωματική αντιπολίτευση με «μεγάλα λόγια» και υποδείξεις.

Διασταύρωσαν τα ξίφη τους κυβέρνηση – ΠΑΣΟΚ μετά τον «ενταφιασμό» της υπόθεσης των υποκλοπών με απόφαση του Αρείου Πάγου

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε «να μπει ένα τέλος στην παρακμή» κατηγορώντας για διαφθορά την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, προαναγγέλοντας αίτημα για εξεταστική επιτροπή και ζητώντας από τα δημοκρατικά κόμματα να το στηρίξουν για να μαζευτούν οι απαιτούμενες 120 υπογραφές.

Στην αντεπίθεση η κυβέρνηση βάζει στο «στόχαστρο» το ΠΑΣΟΚ

Από την κριτική του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν ξέφυγε και η ηγεσία του Αρείου Πάγου που «σήμερα προσέβαλε και υπονόμευσε το κύρος της ίδιας της Δικαιοσύνης» και «κακοποίησε το αίσθημα δικαίου στον βωμό παρασκηνιακών διαπραγματεύσεων του μεγάρου Μαξίμου με τον απόστρατο αξιωματικό που που εκβιάζει τον πρωθυπουργό».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, που δεν έδειξε την ίδια ευαισθησία στις «γαλάζιες» επιθέσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τα έβαλε ανοιχτά με τον Νίκο Ανδρουλάκη που «έλεγε στο φόρουμ των Δελφών και μάλιστα με βαρύγδουπο τρόπο, ότι δεν έχει επιτεθεί ποτέ σε δικαστές (…)» αλλά σήμερα «απέδειξε ότι από τα μεγάλα λόγια στις μεγάλες επιθέσεις, είναι μια δικαστική απόφαση δρόμος».

Με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να χαρακτηρίζει «επικίνδυνο» τον πρωθυπουργό ο Παύλος Μαρινάκης, απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη τόνισε πως «επικίνδυνος είναι αυτός που αμφισβητεί τη Δικαιοσύνη και την καταγγέλλει με σφοδρότητα, τροφοδοτώντας ακόμα περισσότερες επιθέσεις από τον ‘βούρκο’ του διαδικτύου και, μάλιστα, προσωπικά σε βάρος του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου (…)».

Και σημείωσε μεταξύ άλλων πως «ο σεβασμός στη Δικαιοσύνη και τις αποφάσεις της δεν είναι προαιρετικός. Είναι επιβεβλημένος. Σεβαστείτε, επιτέλους, το θεσμικό σας ρόλο. Και αντιληφθείτε ότι κάθε επίθεση κατά της Δικαιοσύνης αποτελεί προβληματική συμπεριφορά» για να καταλήξει πως όταν «η επίθεση αυτή προέρχεται προσωπικά από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, συνιστά συμπεριφορά επικίνδυνη για τη Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου».

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης οργάνωσε με την αυλή του στο Μέγαρο Μαξίμου ένα σκοτεινό παρακράτος»

Άμεση ήταν η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στα λεγόμενα του κυβερνητικού εκπροσώπου.

«Είναι τουλάχιστον προκλητικό ο κ. Μαρινάκης, που εκπροσωπεί μια κυβέρνηση με αναγνωρισμένη ‘υπόγα’ στα social media η οποία ασχολείται εργολαβικά με τη δολοφονία χαρακτήρων και τη διασπορά της τοξικότητας και του διχασμού, να κάνει μαθήματα ‘θεσμικής συμπεριφοράς’», αναφέρει στην ανακοίνωση – απάντηση που εξέδωσε.

Σημειώνει πως «στη βιτρίνα της δικής σας κυβέρνησης έχετε υπουργούς που απειλούν και υβρίζουν δικαστικούς λειτουργούς, όταν ζητούν να τους ελέγξουν» και πως «ο πρωθυπουργός της δικής σας κυβέρνησης εκβιάζεται σε δημόσια θέα από Ισραηλινό απόστρατο και άρχισε ήδη να ‘διαπραγματεύεται’ μαζί του για να τον εξευμενίσει».

Με τα πνεύματα να είναι ιδιαίτερα οξυμένα το ΠΑΣΟΚ λέει πως «ο Κυριάκος Μητσοτάκης οργάνωσε με την αυλή του στο Μέγαρο Μαξίμου ένα σκοτεινό παρακράτος που έθεσε σε κίνδυνο ακόμη και την εθνική ασφάλεια» και «οι συμψηφισμοί, λοιπόν, έχουν κοντά πόδια».

Το ΠΑΣΟΚ μεταξύ άλλων υπογραμμίζει πως «κάθε πολίτης έχει δικαίωμα και ευθύνη να αξιολογεί τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης, εκτός και αν στην Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη χρειάζεται την άδειά τους» και ρωτά: «o φιλελεύθερος πρωθυπουργός πότε θα εφαρμόσει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας; Τι φοβάται και δεν επιτρέπει την έγγραφη ενημέρωση;».