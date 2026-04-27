# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ανδρουλάκης για υποκλοπές: Ευθεία υπονόμευση της διάκρισης των εξουσιών, στο τραπέζι και η πρόταση δυσπιστίας
Πολιτική Γραμματεία 27 Απριλίου 2026, 21:37

Ανδρουλάκης για υποκλοπές: Ευθεία υπονόμευση της διάκρισης των εξουσιών, στο τραπέζι και η πρόταση δυσπιστίας

Νέα κοινοβουλευτική πρωτοβουλία για τις υποκλοπές προαναγγέλλει το ΠΑΣΟΚ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να γνωστοποιεί την πρόθεση κατάθεσης πρότασης για Εξεταστική Επιτροπή και να στρέφει τα πυρά του σε κυβέρνηση και Άρειο Πάγο.

ΡεπορτάζΙάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Άμεσα ήταν τα αντανακλαστικά της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην απόφαση του Αρείου Πάγου να διατηρήσει στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών παρά την πρόσφατη απόφαση του Πλημμελειοδικείου.

«Έχουμε εκτροπή. Έχει υπονομευθεί ευθέως η διάκριση των εξουσιών. Η σημερινή απόφαση δείχνει ότι δεν έχουμε γίνει Ουγγαρία. Πάμε και βήματα παρακάτω. Ο κατήφορος δεν έχει σταματημό» σημείωσε σε υψηλούς τόνους ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στους εκπροσώπους του τύπου στα κεντρικά γραφεία του κόμματος, το απόγευμα της Δευτέρας.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αποκάλυψε ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματός του πρόκειται να καταθέσει αίτημα για σύσταση νέας εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Μάλιστα, προανήγγειλε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση θα ζητήσει την κλήση του Ταλ Ντίλιαν προκειμένου να προσκομίσει στη Βουλή τα έγγραφα που επικαλείται.

Το ερώτημα του in και η Εξεταστική επιτροπή

Σε ερώτηση του in για το αν θα ληφθούν πρωτοβουλίες από τον ίδιο προκειμένου να υπάρξει επικοινωνία με τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης για την Εξεταστική Επιτροπή, ο κ. Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι το αίτημα θα κατατεθεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.

«Θα επικοινωνήσουμε με τα υπόλοιπα κόμματα, τα δημοκρατικά, για να στηρίξουμε την πρόταση αυτή, το αίτημα αυτό που χρειάζεται 120 ψήφους στο Ελληνικό Κοινοβούλιο» επισήμανε μεταξύ άλλων, ενώ προανήγγειλε σειρά επαφών προκειμένου να δοθεί δυναμική απάντηση στην κυβέρνηση με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ.

Δεν αποκλείεται η πρόταση δυσπιστίας

Το δεύτερο σκέλος της ερώτησης του in αφορούσε το ενδεχόμενο πρότασης δυσπιστίας εναντίον της κυβέρνησης. Ο επικεφαλής του Κινήματος δεν το απέκλεισε.

Ωστόσο, όπως εξήγησε «αυτή η ιστορία αφορά 11 εκατομμύρια Έλληνες» και συμπλήρωσε ότι  «γι’ αυτό βάζει το ζήτημα ευρύτερα κοινωνικά».

Εκτίμησε, δε, ότι «πρέπει να κινητοποιηθούν μαζικά κοινωνικές δυνάμεις σε όλα τα επίπεδα, σε όλους τους θεσμούς, από την αυτοδιοίκηση, τα συνδικάτα, την κοινωνία των πολιτών, τους δικηγορικούς συλλόγους». Όπως είπε «πρέπει να μπει μέσα από ένα ευρύ μέτωπο φραγμός, εμπόδιο στην παρακμή».

Επιπλέον, επισήμανε ότι το κόμμα του θα αγωνιστεί με όλες του τις δυνάμεις γι’ αυτό το μέτωπο. Εντούτοις, δεν απέκλεισε νέες θεσμικές κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες.

«Τις πρωτοβουλίες που είναι να πάρουμε στη Βουλή, θα τις πάρουμε, αλλά πρέπει να πάρουμε και μαζικές πρωτοβουλίες στην κοινωνία. Δεν είναι επιμέρους το θέμα της δημοκρατίας» είπε.

Παράλληλα, υπεραμύνθηκε της στρατηγικής του Κινήματος και της δημοκρατικής ευαισθησίας που δείχνει για το ζήτημα. «Κάποιοι θα πουν ότι οι πολίτες έχουν και άλλα σοβαρότερα προβλήματα. Με μια ποιοτική δημοκρατία μπορούν να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα προβλήματα. Με μια δημοκρατία που φθίνει, που απαξιώνεται, που δεν λειτουργεί η δικαιοσύνη εύρυθμα, που δεν λειτουργεί το κοινοβούλιο εύρυθμα, που δεν υπάρχει διάκριση των εξουσιών, κανένα πρόβλημα δεν θα λυθεί. Όλα θα επιδεινωθούν περαιτέρω» εκτίμησε.

«Το θέμα αφορά όλον τον Ελληνικό λαό. Και νομίζω σε αυτή τη μεγάλη εικόνα πρέπει να κινηθούν όλα τα κόμματα που έχουν κοινές αγωνίες μαζί μας» κατέληξε.

Το «πηγαδάκι» με τους δημοσιογράφους και ο… Ντίλιαν

Σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης τύπου, σε «πηγαδάκι» με τους δημοσιογράφους υπογράμμισε ότι η πρόταση μομφής είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται μια φορά το εξάμηνο και όταν υπάρχει ένα γεγονός. Αν η κυβέρνηση αλλάξει τον ποινικό κώδικα για να μην πάει φυλακή ο κύριος Ντίλιαν, αυτό είναι ένα γεγονός, δήλωσε με νόημα.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου είχε επιτεθεί με σφοδρότητα εναντίον του Μεγάρου Μαξίμου. «Ποιο άραγε είναι το επόμενο στάδιο διαπραγμάτευσης;» διερωτήθηκε με καυστικό ύφος και συνέχισε «η αλλαγή του ποινικού κώδικα για να γίνουν εξαγοράσιμες οι ποινές του παρακράτους και να αποφύγουν κάποιοι τη φυλακή;».

Παράλληλα, μίλησε για διάβρωση των θεσμών, ενώ χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη «επικίνδυνο». Σε πρώτο πλάνο έβαλε το αίτημα της πολιτικής αλλαγής, λέγοντας ότι η κυβέρνηση της ΝΔ πρέπει «να φύγει για να αναπνεύσει η χώρα, για να αναπνεύσει η δημοκρατία».

«Και οι κρίνοντες κρίνονται»

«Εμείς κρίνουμε τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης γιατί και οι κρίνοντες κρίνονται» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, καθιστώντας σαφές ότι η σημερινή εξέλιξη στον Άρειο Πάγο δεν πρόκειται να περάσει κάτω από τα «ραντάρ». Μάλιστα, υποστήριξε ότι η ηγεσία του Αρείου Πάγου πρόσβαλε και υπονόμευσε το κύρος της δικαιοσύνης.

Ως προς την κριτική που δέχεται από την κυβέρνηση για επιλεκτικό σεβασμό της Δικαιοσύνης, ο κ. Ανδρουλάκης υπενθύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν το κόμμα που επιτέθηκε στο θεσμό και τους εκπροσώπους της.

«Δεν οργανώσαμε δολοφονία χαρακτήρων, δικαστών, πρώην δικαστών που προΐσταντο Ανεξαρτήτων Αρχών, δεν επιτεθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εμείς κρίνουμε όπως θα μπορούσε και έχει δικαίωμα κάθε πολίτης να κρίνει τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Οπότε, μην ψάχνουν και εδώ συμψηφισμούς» ανέφερε από την πλευρά του.

Επιτόκια: Οι κεντρικές τράπεζες κερδίζουν χρόνο

Επιτόκια: Οι κεντρικές τράπεζες κερδίζουν χρόνο

Θετικός για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές ο ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ
Επικαιρότητα 27.04.26

Από την Κουμουνδούρου, υπενθυμίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει προτείνει το τελευταίο διάστημα επιπλέον κοινές πρωτοβουλίες για πρόταση δυσπιστίας, «για να φύγει το συντομότερο αυτή η κυβέρνηση»

Υποκλοπές: Κυβερνητικά…. μαθήματα «θεσμικής συμπεριφοράς» ανήμερα της διάταξης του ΑΠ – Σκληρή κόντρα κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Συνεχίζονται οι σφοδρές αντιδράσεις για την απόφαση του Αρείου Πάγου που οδηγεί στο «θάψιμο» του σκανδάλου των υποκλοπών. Αναζοπύρωσε τη «φωτιά» η έκτακτη συνέντευξη Τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να παίρνει το «όπλο» του και να «πυροβολεί» το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που «σήκωσε το γάντι» και απάντησε καταλλήλως.

Στράτος Ιωακείμ
Ο ΣΥΡΙΖΑ για την καταδίκη του Μούγιου – Το πουλόβερ «ξηλώνεται» σε όλα τα επίπεδα
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Η καταδίκη του «γαλάζιου τρολ» Θεοδόση Μούγιου με το ψευδώνυμο Georgy Zhukov, «εκθέτει ανεπανόρθωτα τη Νέα Δημοκρατία» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ αναμένοντας «με αγωνία το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου που είναι γνωστός πολέμιος της τοξικότητας».

Βουλή: Εξεταστική για υποκλοπές – Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, η απαιτούμενη πλειοψηφία και η δημοσιότητα των συνεδριάσεων
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει αίτημα για Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές και καλεί τη δημοκρατική αντιπολίτευση να το στηρίξει. Η απαιτούμενη πλειοψηφία και η δημοσιότητα των συνεδριάσεων.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ο Θεοδόσης Μούγιος πίσω από τον… Zhukov – Καταδίκη ενός χρόνου για το γαλάζιο τρολ του Διαδικτύου
Πολιτική 27.04.26

Στενός συνεργάτης της ΝΔ αποδεικνύεται πως ήταν ο κάτοχος του ψηφιακού προφίλ Georgy Zhukov. Το δικαστήριο τον καταδίκασε για συκοφαντική δυσφήμηση. Πλούσιο το... ποινικό και κομματικό παρελθόν του. «Για μια φορά ακόμη, ένα Δικαστήριο τολμά να ρίχνει φως στις σκοτεινές διαδρομές της κατασκευής της αλήθειας και της προσπάθειας χειραγώγησης μιας κοινωνίας εξαρτημένης από το ψέμα», δηλώνει στο in η δικηγόρος Αννα Κουρτοβικ που του υπέβαλε μήνυση.

Δημήτρης Τερζής
Σε σχηματισμό μετώπου «εμπόδιο στην παρακμή» καλεί ο Ανδρουλάκης – Η απάντηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο in
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

«Φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό βάζει η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να «θάψει» την υπόθεση του σκανδάλου των υποκλοπών στο αρχείο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης προανήγγειλε αίτημα για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής και απάντησε στα ερωτήματα του in για τις επόμενες κινήσεις και τα θεσμικά «όπλα» που θα χρησιμοποιήσει.

Δουδωνής: Εξόχως προβληματικό ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είναι εμπλεκόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών
Επικαιρότητα 27.04.26

Όπως τονίζει ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τζαβέλλας, ως βοηθός εισαγγελέας της κυρίας Βλάχου, τα είχε βρει «όλα όπως πρέπει» στην υπόθεση των υποκλοπών.

Γεραπετρίτης από Λιβύη: Προχωρήσουμε σε συζητήσεις για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ
Πολιτική 27.04.26

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης σε δηλώσεις του επεσήμανε πως «αποφασίσαμε από κοινού να ενεργοποιήσουμε τη Μικτή Επιτροπή, η οποία θα απασχολείται με τα ζητήματα αιχμής, θα επαναξιολογήσει συμφωνίες οι οποίες έχουν υπογραφεί και θα προτείνει καινούριες συμφωνίες»,

Γεροβασίλη για υποκλοπές: Δεν είναι δικαιοσύνη αυτή που δεν σέβεται του δικαστές της
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Αιχμηρή δήλωση από την Όλγα Γεροβασίλη για το σκάνδαλο των υποκλοπών που κάνει λόγο για πραξικοπηματική υπέρβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που αποφάσισε να «θάψει» την υπόθεση στο αρχείο.

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης και η διεφθαρμένη κυβέρνησή του πρέπει να φύγουν – Αίτημα για Εξεταστική Επιτροπή
«Θεσμική εκτροπή» 27.04.26 Upd: 18:34

«Να μπει ένα τέλος στην παρακμή» τόνισε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας για διαφθορά την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει αίτημα για Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές και καλεί τη δημοκρατική αντιπολίτευση να το στηρίξει.

Μαξίμου: Επενδύει στη συγκάλυψη των υποκλοπών και θέλει να επιβάλει σιωπητήριο στην κριτική
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Πίσω από την επιλογή του Αρείου Πάγου να θάψει στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών οχυρώνεται το Μαξίμου δια στόματος του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος επιτίθεται ευθέως σε όποιον ασκεί κριτική.

Μιλένα Αποστολάκη: Η κυβέρνηση άφησε τους πολίτες εκτεθειμένους στον ακριβό δανεισμό και στις καταχρηστικές χρεώσεις
Επικαιρότητα 27.04.26

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε τη σοβαρή επιβάρυνση των ελληνικών νοικοκυριών από το υψηλό κόστος της καταναλωτικής πίστης.

ΣΥΡΙΖΑ για υποκλοπές: Η απόφαση του Αρείου Πάγου για υποκλοπές πλήττει τη Δημοκρατία
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για επικίνδυνη εξέλιξη για τη Δικαιοσύνη και για τη Δημοκρατία, επισημαίνοντας πως κουκουλώνεται ξανά το σκάνδαλο των υποκλοπών, με αφορμή την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση

Τσίπρας για υποκλοπές: Ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο
Πολιτική 27.04.26

Αιχμηρή δήλωση του Αλέξη Τσίπρα για την απόφαση του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές. Έκπληκτος από την ταχύτητα της Δικαιοσύνης όταν «επίκειται αποκάλυψη ενός παρα-κρατικού μηχανισμού που παραβίασε βάναυσα το Κράτος Δικαίου», τονίζει πως ότι «εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο».

Χρήστος Κακλαμάνης για υποκλοπές: Η διάταξη του Αρείου Πάγου θα έχει σύντομα την τύχη της προηγούμενης του Ζήση
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Μιλώντας στο in ο Χρήστος Κακλαμάνης, συνήγορος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την απόφαση για τις υποκλοπές του Αρείου Πάγου τονίζει πως «το μόνο που μπορεί να προκληθεί από αυτή τη διάταξη είναι η περαιτέρω καθυστέρηση στην έρευνα»

Πάνος Τσίκαλας
Οι λέξεις κουκούλωμα, συγκάλυψη, μπάζωμα είναι πλέον ανεπαρκείς – Τι λέει ο δικηγόρος του Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές
Πολιτική 27.04.26

Ο Μανώλης Βελεργάκης, δικηγόρος του Νίκου Ανδρουλάκη στην υπόθεση των υποκλοπών στο ΕΔΔΑ, στηλιτεύει την απόφαση του Αρείου Πάγου να αφήσει τον «φάκελο υποκλοπές» στο αρχείο

inStream - Ροή Ειδήσεων
Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Θέμα Δημοκρατίας
Media 28.04.26

Μια απόφαση «θάβει» τις υποκλοπές • Δεν ανασύρεται από το αρχείο η δικογραφία για την καυτή υπόθεση • Η απόφαση - πρόκληση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που σοκάρει πολιτικούς και κοινωνία

Η Κορίνθιανς ξήλωσε την καρέκλα που κάθονταν ρατσιστής οπαδός που έβρισε τον αντίπαλο τερματοφύλακα
Κόσμος 28.04.26

Ένας οπαδός της Κορίνθιανς καταφέρθηκε με ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς εναντίον του τερματοφύλακα της Παλμέιρας, η διοίκηση δεν τον βρήκε και... ξήλωσε την καρέκλα που κάθονταν.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΔΥΠΑ: Πάνω από 700 συμβασιούχοι εργασιακοί σύμβουλοι οδηγούνται στην ανεργία – Τι απαντά η διοίκηση
Κύμα διαμαρτυριών 28.04.26

Αβέβαιο είναι το μέλλον των συμβασιούχων εργασιακών συμβούλων της ΔΥΠΑ, που οδηγούνται στην έξοδο. «Δεν είναι εκπαραθύρωση αλλά λήξη προγράμματος», απαντά η διοίκηση. Φουντώνουν οι διαμαρτυρίες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Επικαιρότητα 27.04.26

Από την Κουμουνδούρου, υπενθυμίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει προτείνει το τελευταίο διάστημα επιπλέον κοινές πρωτοβουλίες για πρόταση δυσπιστίας, «για να φύγει το συντομότερο αυτή η κυβέρνηση»

«Δεν τρομοκρατούμαστε» απαντούν στη Ζωή Κωνσταντοπούλου οι εργαζόμενοι της Επιθεώρησης Εργασίας
Ελλάδα 27.04.26

Οι εργαζόμενοι στην Επιθεώρηση Εργασίας εξέδωσαν ανακοίνωση, σχολιάζοντας το περιστατικό με τον επιθεωρητή που διανυκτέρευσε στο ΑΤ Ομονοίας έπειτα από μήνυση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Λουτσέσκου: «Οι δύο χειρότεροι μήνες της ζωής μου – Χάσαμε από τον φόβο ότι δεν θα τα καταφέρουμε»
Ποδόσφαιρο 27.04.26

Σε συνέντευξή του σε ρουμάνικο Μέσο, ο Ραζβάν Λουτσέσκου χαρακτήρισε ως τους δύο πιο δύσκολους μήνες της ζωής του, μετά τον θάνατο του πατέρα του Μιρτσέα και τον χαμένο τελικό Κυπέλλου με τον ΟΦΗ.

Κρήτη: Μυστήριο με τα μηνύματα του αγνώστου «Γιώργου» στον 40χρονο που δολοφόνησε τη 43χρονη
Ελλάδα 27.04.26

Στο «μικροσκόπιο» των ερευνών βρίσκονται τα μηνύματα που έχουν σταλεί στον 40χρονο πρώην φίλο της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη από έναν άγνωστο άνδρα με το όνομα Γιώργος.

Ο Χίφι της Παρί προβλέπει ότι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δεν θα προκριθούν στο Final Four! (pic)
Μπάσκετ 27.04.26

Ο γκαρντ της Παρί Ναντίρ Χίφι στην πρόβλεψή του για για το ποιες ομάδες που θα καταφέρουν να προκριθούν στο Final Four, αφήνει εκτός τους δύο «αιωνίους» του ελληνικού μπάσκετ.

Υποκλοπές: Κυβερνητικά…. μαθήματα «θεσμικής συμπεριφοράς» ανήμερα της διάταξης του ΑΠ – Σκληρή κόντρα κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Συνεχίζονται οι σφοδρές αντιδράσεις για την απόφαση του Αρείου Πάγου που οδηγεί στο «θάψιμο» του σκανδάλου των υποκλοπών. Αναζοπύρωσε τη «φωτιά» η έκτακτη συνέντευξη Τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να παίρνει το «όπλο» του και να «πυροβολεί» το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που «σήκωσε το γάντι» και απάντησε καταλλήλως.

Στράτος Ιωακείμ
H εργασιακή ευτυχία… φέρνει επιχειρηματική επιτυχία – Έρευνα του London School of Economics
Οι γαμπροί της εργασιακής ευτυχίας - Τι μας κάνει χαρούμενους στη δουλειά

Λένε πως το χρήμα δεν φέρνει την ευτυχία. Όμως η ευτυχία των εργαζομένων φέρνει χρήμα στις επιχειρήσεις, αφού συσχετίζεται με υψηλότερη παραγωγικότητα, κερδοφορία και αποτίμηση οικονομικής αξίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Χαμός με το ιατρικό επιτελείο της Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 27.04.26

Οργισμένοι οι οπαδοί των Spurs για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε το ιατρικό τιμ της ομάδας τους, τον σοβαρό τραυματισμό του Σίμονς

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπρέντφορντ
Ποδόσφαιρο 27.04.26

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπρέντφορντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπρέντφορντ για την 34η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Ο Móglaí Bap των Kneecap μιλάει για την αυτοκτονία της μητέρας του
«Ήταν ευτυχισμένη» 27.04.26

«Πολλοί από τη γενιά των γονιών μας δεν πιστεύουν στη ψυχοθεραπεία. Αλλά εμείς είμαστε διαφορετικοί», υποστήριξε ο Móglaí Bap των Kneecap, αναφερόμενος στον θάνατο της μητέρας του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

