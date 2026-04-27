Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης και η διεφθαρμένη κυβέρνησή του πρέπει να φύγουν – Αίτημα για Εξεταστική Επιτροπή
«Να μπει ένα τέλος στην παρακμή» τόνισε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας για διαφθορά την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει αίτημα για Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές και καλεί τη δημοκρατική αντιπολίτευση να το στηρίξει.
«Δεν μας εκπλήσσει τίποτα από ένα βαθιά διεστραμμένο σύστημα εξουσίας και έναν πρωθυπουργό που διαβρώνει τους θεσμούς για να παραμείνει στην εξουσία» τόνισε στην έκτακτη συνέντευξη Τύπου παραχωρεί στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης μετά τις εξελίξεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών όπου ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αποφάσισε να «θάψει» την υπόθεση στο αρχείο.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης «είναι επικίνδυνος και πρέπει να φύγει για να αναπνεύσει η χώρα, η δημοκρατία» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης. Αίτημα για εξεταστική επιτροπή καταθέτει το ΠΑΣΟΚ.
-Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό τη συνέντευξη Τύπου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ:
