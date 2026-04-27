Σε σχηματισμό μετώπου «εμπόδιο στην παρακμή» καλεί ο Ανδρουλάκης – Η απάντηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο in
Πολιτική Γραμματεία 27 Απριλίου 2026, 19:55

Σε σχηματισμό μετώπου «εμπόδιο στην παρακμή» καλεί ο Ανδρουλάκης – Η απάντηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο in

«Φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό βάζει η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να «θάψει» την υπόθεση του σκανδάλου των υποκλοπών στο αρχείο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης προανήγγειλε αίτημα για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής και απάντησε στα ερωτήματα του in για τις επόμενες κινήσεις και τα θεσμικά «όπλα» που θα χρησιμοποιήσει.

Διάβρωση των θεσμών στην υπόθεση των υποκλοπών μετά την απορριπτική απόφαση που έλαβε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στο αίτημα του Μονομελούς Πρωτοδικείου για περαιτέρω διερεύνηση, βλέπει ο Νίκος Ανδρουλάκης καλώντας να «μπει ένα τέλος στην παρακμή».

Τι απαντά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στα ερωτήματα του in

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κλήθηκε να απαντήσει στο in αν θα υπάρξει πρωτοβουλία για κοινό βηματισμό με τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης στην κατάθεση αιτήματος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής.

Σε επικοινωνία με τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης

«Το αίτημα για εξεταστική επιτροπή θα κατατεθεί από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ. Θα επικοινωνήσουμε με τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης για να στηρίξουν το αίτημα αυτό που χρειάζεται 120 ψήφους στο ελληνικό κοινοβούλιο», ανέφερε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου απαντώντας στον Ιάσονα Σχοινά Παπαδόπουλο.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ρωτήθηκε αν θα εξαντλήσει κάθε θεσμικό μέσο απέναντι στην κυβέρνηση.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για ένα διευρυμένο μέτωπο εντός και εκτός Κοινοβουλίου.

«Να κινητοποιηθούν μαζικά κοινωνικές δυνάμεις»

«Όλοι έχουμε χρέος. Αυτή η ιστορία αφορά 11 εκατομμύρια Έλληνες. Εγώ για αυτό βάζω το ζήτημα ευρύτερα, κοινωνικά. Πρέπει να κινητοποιηθούν μαζικά κοινωνικές δυνάμεις σε όλα τα επίπεδα σε όλους τους θεσμούς από την αυτοδιοίκηση, τα συνδικάτα, την κοινωνία των πολιτών, τους δικηγορικούς συλλόγους. Πρέπει να μπει μέσα από ένα ευρύ μέτωπο, φραγμός στην παρακμή» τόνισε και συμπλήρωσε πως «για αυτό το μέτωπο θα εργαστούμε με όλες μας τις δυνάμεις».

Αναφέρθηκε στις κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες αλλά δεν αρκέστηκε σε αυτό τονίζοντας πως «πρέπει να πάρουμε και μαζικές πρωτοβουλίες στην κοινωνία» γιατί «δεν είναι επιμέρους το θέμα της δημοκρατίας. Με μια ποιοτική δημοκρατία μπορούν να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα προβλήματα. Με μια δημοκρατία που φθίνει, που απαξιώνεται που δε λειτουργεί η δικαιοσύνη εύρυθμα που δε λειτουργεί το κοινοβούλιο εύρυθμα που δεν υπάρχει διάκριση των εξουσιών κανένα πρόβλημα δεν θα λυθεί».

Και κατέληξε: «Το θέμα αφορά όλο τον ελληνικό λαό και νομίζω πως σε αυτή τη μεγάλη εικόνα πρέπει να κινηθούν όλα τα κόμματα που έχουν κοινές αγωνίες μαζί μας».

Επιτόκια: Οι κεντρικές τράπεζες κερδίζουν χρόνο

Θετικός για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές ο ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ
Επικαιρότητα 27.04.26

Από την Κουμουνδούρου, υπενθυμίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει προτείνει το τελευταίο διάστημα επιπλέον κοινές πρωτοβουλίες για πρόταση δυσπιστίας, «για να φύγει το συντομότερο αυτή η κυβέρνηση»

Υποκλοπές: Κυβερνητικά…. μαθήματα «θεσμικής συμπεριφοράς» ανήμερα της διάταξης του ΑΠ – Σκληρή κόντρα κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ
Συνεχίζονται οι σφοδρές αντιδράσεις για την απόφαση του Αρείου Πάγου που οδηγεί στο «θάψιμο» του σκανδάλου των υποκλοπών. Αναζοπύρωσε τη «φωτιά» η έκτακτη συνέντευξη Τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να παίρνει το «όπλο» του και να «πυροβολεί» το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που «σήκωσε το γάντι» και απάντησε καταλλήλως.

Ανδρουλάκης για υποκλοπές: Ευθεία υπονόμευση της διάκρισης των εξουσιών, στο τραπέζι και η πρόταση δυσπιστίας
Νέα κοινοβουλευτική πρωτοβουλία για τις υποκλοπές προαναγγέλλει το ΠΑΣΟΚ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να γνωστοποιεί την πρόθεση κατάθεσης πρότασης για Εξεταστική Επιτροπή και να στρέφει τα πυρά του σε κυβέρνηση και Άρειο Πάγο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ για την καταδίκη του Μούγιου – Το πουλόβερ «ξηλώνεται» σε όλα τα επίπεδα
Η καταδίκη του «γαλάζιου τρολ» Θεοδόση Μούγιου με το ψευδώνυμο Georgy Zhukov, «εκθέτει ανεπανόρθωτα τη Νέα Δημοκρατία» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ αναμένοντας «με αγωνία το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου που είναι γνωστός πολέμιος της τοξικότητας».

Βουλή: Εξεταστική για υποκλοπές – Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, η απαιτούμενη πλειοψηφία και η δημοσιότητα των συνεδριάσεων
Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει αίτημα για Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές και καλεί τη δημοκρατική αντιπολίτευση να το στηρίξει. Η απαιτούμενη πλειοψηφία και η δημοσιότητα των συνεδριάσεων.

Ο Θεοδόσης Μούγιος πίσω από τον… Zhukov – Καταδίκη ενός χρόνου για το γαλάζιο τρολ του Διαδικτύου
Στενός συνεργάτης της ΝΔ αποδεικνύεται πως ήταν ο κάτοχος του ψηφιακού προφίλ Georgy Zhukov. Το δικαστήριο τον καταδίκασε για συκοφαντική δυσφήμηση. Πλούσιο το... ποινικό και κομματικό παρελθόν του. «Για μια φορά ακόμη, ένα Δικαστήριο τολμά να ρίχνει φως στις σκοτεινές διαδρομές της κατασκευής της αλήθειας και της προσπάθειας χειραγώγησης μιας κοινωνίας εξαρτημένης από το ψέμα», δηλώνει στο in η δικηγόρος Αννα Κουρτοβικ που του υπέβαλε μήνυση.

Δουδωνής: Εξόχως προβληματικό ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είναι εμπλεκόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών
Όπως τονίζει ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τζαβέλλας, ως βοηθός εισαγγελέας της κυρίας Βλάχου, τα είχε βρει «όλα όπως πρέπει» στην υπόθεση των υποκλοπών.

Γεραπετρίτης από Λιβύη: Προχωρήσουμε σε συζητήσεις για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ
Ο Γιώργος Γεραπετρίτης σε δηλώσεις του επεσήμανε πως «αποφασίσαμε από κοινού να ενεργοποιήσουμε τη Μικτή Επιτροπή, η οποία θα απασχολείται με τα ζητήματα αιχμής, θα επαναξιολογήσει συμφωνίες οι οποίες έχουν υπογραφεί και θα προτείνει καινούριες συμφωνίες»,

Γεροβασίλη για υποκλοπές: Δεν είναι δικαιοσύνη αυτή που δεν σέβεται του δικαστές της
Αιχμηρή δήλωση από την Όλγα Γεροβασίλη για το σκάνδαλο των υποκλοπών που κάνει λόγο για πραξικοπηματική υπέρβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που αποφάσισε να «θάψει» την υπόθεση στο αρχείο.

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης και η διεφθαρμένη κυβέρνησή του πρέπει να φύγουν – Αίτημα για Εξεταστική Επιτροπή
«Να μπει ένα τέλος στην παρακμή» τόνισε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας για διαφθορά την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει αίτημα για Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές και καλεί τη δημοκρατική αντιπολίτευση να το στηρίξει.

Μαξίμου: Επενδύει στη συγκάλυψη των υποκλοπών και θέλει να επιβάλει σιωπητήριο στην κριτική
Πίσω από την επιλογή του Αρείου Πάγου να θάψει στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών οχυρώνεται το Μαξίμου δια στόματος του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος επιτίθεται ευθέως σε όποιον ασκεί κριτική.

Μιλένα Αποστολάκη: Η κυβέρνηση άφησε τους πολίτες εκτεθειμένους στον ακριβό δανεισμό και στις καταχρηστικές χρεώσεις
Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε τη σοβαρή επιβάρυνση των ελληνικών νοικοκυριών από το υψηλό κόστος της καταναλωτικής πίστης.

ΣΥΡΙΖΑ για υποκλοπές: Η απόφαση του Αρείου Πάγου για υποκλοπές πλήττει τη Δημοκρατία
Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για επικίνδυνη εξέλιξη για τη Δικαιοσύνη και για τη Δημοκρατία, επισημαίνοντας πως κουκουλώνεται ξανά το σκάνδαλο των υποκλοπών, με αφορμή την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση

Τσίπρας για υποκλοπές: Ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο
Αιχμηρή δήλωση του Αλέξη Τσίπρα για την απόφαση του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές. Έκπληκτος από την ταχύτητα της Δικαιοσύνης όταν «επίκειται αποκάλυψη ενός παρα-κρατικού μηχανισμού που παραβίασε βάναυσα το Κράτος Δικαίου», τονίζει πως ότι «εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο».

Χρήστος Κακλαμάνης για υποκλοπές: Η διάταξη του Αρείου Πάγου θα έχει σύντομα την τύχη της προηγούμενης του Ζήση
Μιλώντας στο in ο Χρήστος Κακλαμάνης, συνήγορος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την απόφαση για τις υποκλοπές του Αρείου Πάγου τονίζει πως «το μόνο που μπορεί να προκληθεί από αυτή τη διάταξη είναι η περαιτέρω καθυστέρηση στην έρευνα»

Οι λέξεις κουκούλωμα, συγκάλυψη, μπάζωμα είναι πλέον ανεπαρκείς – Τι λέει ο δικηγόρος του Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές
Ο Μανώλης Βελεργάκης, δικηγόρος του Νίκου Ανδρουλάκη στην υπόθεση των υποκλοπών στο ΕΔΔΑ, στηλιτεύει την απόφαση του Αρείου Πάγου να αφήσει τον «φάκελο υποκλοπές» στο αρχείο

Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Θέμα Δημοκρατίας
Μια απόφαση «θάβει» τις υποκλοπές • Δεν ανασύρεται από το αρχείο η δικογραφία για την καυτή υπόθεση • Η απόφαση - πρόκληση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που σοκάρει πολιτικούς και κοινωνία

Η Κορίνθιανς ξήλωσε την καρέκλα που κάθονταν ρατσιστής οπαδός που έβρισε τον αντίπαλο τερματοφύλακα
Ένας οπαδός της Κορίνθιανς καταφέρθηκε με ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς εναντίον του τερματοφύλακα της Παλμέιρας, η διοίκηση δεν τον βρήκε και... ξήλωσε την καρέκλα που κάθονταν.

ΔΥΠΑ: Πάνω από 700 συμβασιούχοι εργασιακοί σύμβουλοι οδηγούνται στην ανεργία – Τι απαντά η διοίκηση
Αβέβαιο είναι το μέλλον των συμβασιούχων εργασιακών συμβούλων της ΔΥΠΑ, που οδηγούνται στην έξοδο. «Δεν είναι εκπαραθύρωση αλλά λήξη προγράμματος», απαντά η διοίκηση. Φουντώνουν οι διαμαρτυρίες.

«Δεν τρομοκρατούμαστε» απαντούν στη Ζωή Κωνσταντοπούλου οι εργαζόμενοι της Επιθεώρησης Εργασίας
Οι εργαζόμενοι στην Επιθεώρηση Εργασίας εξέδωσαν ανακοίνωση, σχολιάζοντας το περιστατικό με τον επιθεωρητή που διανυκτέρευσε στο ΑΤ Ομονοίας έπειτα από μήνυση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Λουτσέσκου: «Οι δύο χειρότεροι μήνες της ζωής μου – Χάσαμε από τον φόβο ότι δεν θα τα καταφέρουμε»
Σε συνέντευξή του σε ρουμάνικο Μέσο, ο Ραζβάν Λουτσέσκου χαρακτήρισε ως τους δύο πιο δύσκολους μήνες της ζωής του, μετά τον θάνατο του πατέρα του Μιρτσέα και τον χαμένο τελικό Κυπέλλου με τον ΟΦΗ.

Κρήτη: Μυστήριο με τα μηνύματα του αγνώστου «Γιώργου» στον 40χρονο που δολοφόνησε τη 43χρονη
Στο «μικροσκόπιο» των ερευνών βρίσκονται τα μηνύματα που έχουν σταλεί στον 40χρονο πρώην φίλο της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη από έναν άγνωστο άνδρα με το όνομα Γιώργος.

Ο Χίφι της Παρί προβλέπει ότι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δεν θα προκριθούν στο Final Four! (pic)
Ο γκαρντ της Παρί Ναντίρ Χίφι στην πρόβλεψή του για για το ποιες ομάδες που θα καταφέρουν να προκριθούν στο Final Four, αφήνει εκτός τους δύο «αιωνίους» του ελληνικού μπάσκετ.

H εργασιακή ευτυχία… φέρνει επιχειρηματική επιτυχία – Έρευνα του London School of Economics
Οι γαμπροί της εργασιακής ευτυχίας - Τι μας κάνει χαρούμενους στη δουλειά

Λένε πως το χρήμα δεν φέρνει την ευτυχία. Όμως η ευτυχία των εργαζομένων φέρνει χρήμα στις επιχειρήσεις, αφού συσχετίζεται με υψηλότερη παραγωγικότητα, κερδοφορία και αποτίμηση οικονομικής αξίας.

Χαμός με το ιατρικό επιτελείο της Τότεναμ
Οργισμένοι οι οπαδοί των Spurs για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε το ιατρικό τιμ της ομάδας τους, τον σοβαρό τραυματισμό του Σίμονς

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπρέντφορντ
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπρέντφορντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπρέντφορντ για την 34η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Ανδρουλάκης για υποκλοπές: Ευθεία υπονόμευση της διάκρισης των εξουσιών, στο τραπέζι και η πρόταση δυσπιστίας
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

