Ανδρουλάκης: Η υπόθεση των υποκλοπών ενταφιάζεται για μια ακόμη φορά – Εκτακτη συνέντευξη Τύπου

Έκτακτη συνέντευξη Τύπου θα παραχωρήσει σήμερα στις πέντε το απόγευμα στα γραφείου του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλάου Τρικούπη ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης μετά τις εξελίξεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών όπου ο εισαγγελέας του Αρείου αποφάσισε να θάψει την υπόθεση στο αρχείο.

Ο κ. Ανδρουλάκης μετά τη γνωστοποίηση της απόφασης και στην αρχή της συνάντησης με την Ομοσπονδία Εργαζομένων Καθαριότητας έκανε ένα πρώτο σχόλιο: «Σήμερα ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αποφάνθηκε ότι δεν θα ανασυρθεί από το αρχείο η διάταξη Ζήση.

Και επί της ουσίας η διάσταση της κατασκοπείας και η σύνδεση των κρατικών αρχών με το predator, ενταφιάζονται για μια ακόμη φορά!

Επί εβδομάδες μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, ο Άρειος Πάγος παρέμενε σιωπηλός, χωρίς να προβεί ούτε σε στοιχειώδεις ανακριτικές πράξεις.

Περιέργως, ο απόστρατος Ισραηλινός αξιωματικός ενώ εκβίαζε σε δημόσια θέα τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και μιλούσε ξεκάθαρα για συνεργασία του ίδιου με το κράτος, δεν κλήθηκε καν από τον κ. Τζαβέλλα να καταθέσει!».

Δηλαδή – πρόσθεσε ο κ. Ανδρουλάκης – «ο άνθρωπος που εκβίαζε τον Έλληνα Πρωθυπουργό δεν κλήθηκε να καταθέσει στην ελληνική δικαιοσύνη.

Όλα αυτά περιγράφουν την κατάσταση στα ζητήματα του κράτους δικαίου και της διάκρισης των εξουσιών στην Ελλάδα του 2026. Αυτή η Ελλάδα δεν αξίζει στον ελληνικό λαό και για όλα αυτά υπεύθυνος είναι ένας: ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Γι’ αυτό, κάθε δημοκράτης και κάθε δημοκράτισσα πρέπει να αγωνιστούμε αυτοί οι άνθρωποι να γίνουν παρελθόν. Όσο μένουν σε σημαντικές θέσεις εξουσίας είναι επικίνδυνοι για τον τόπο».

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε παραχωρήσει έκτακτη συνέντευξη Τύπου και μετά την στην ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για τις υποκλοπές στις 26 Φεβρουαρίου.