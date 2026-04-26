Νέο καμπανάκι για παραγραφές αδικημάτων στην υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων με Predator κρούει ο συνήγορος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη στο σκάνδαλο των υποκλοπών, Χρήστος Κακλαμάνης.

Όσα ανέφερε ο Χρήστος Κακλαμάνης:

«Πάμε να δούμε τα νεότερα από το μέτωπο της παραγραφής της υπόθεσης του Predator, σε συνέχεια προηγούμενης ανάρτησης μου:

1. Από τις 7.4.2026 η δικογραφία έχει αποσταλεί στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος στις 20 μέρες που μεσολάβησαν δεν την έχει χρεώσει ακόμα σε Αντεισαγγελέα ώστε να την επεξεργαστεί για τις απαραίτητες και επείγουσες ενέργειες.

2 Σε αυτές τις 20 ημέρες και έως την προσεχή Δευτέρα παραγράφηκαν/παραγράφονται τριάντα ένα (31) συνολικά μερικότερες πράξεις, δηλαδή 31 επιθέσεις με μηνύματα Predator που εστάλησαν μεταξύ άλλων σε 3 κορυφαίους υπουργούς, αλλά και ένστολους, δημοσιογράφους κ.α.

3. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το διατακτικό της απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου που ορίζει τους χρόνους τέλεσης, κάθε ημέρα που μέχρι τώρα η δικογραφία μένει αδρανής παραγράφηκαν στα χέρια του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου μερικότερες πράξεις ως εξής:

– Στις 7/4 παραγράφηκαν 4 πράξεις

– Στις 8/4 άλλες 4 πράξεις

– Στις 9/4 3 πράξεις

– Στις 12/4 επίσης 3 πράξεις

– Στις 13/4 δύο πράξεις

– Στις 16/4 μια πράξη

– Στις 19/4 μια πράξη

– Στις 20/4 5 πράξεις

– Στις 21/4 δύο πράξεις

– Στις 22/4 επίσης δύο πράξεις

– Σήμερα 25/4 συμπληρώθηκε η πενταετία για ακόμα 4 πράξεις.

4. Τις επόμενες 2-3 εβδομάδες παραγράφονται πολύ περισσότερα από τα επιμέρους εγκλήματα, ενώ από τις 24 Μαρτίου που η δικογραφία βρισκόταν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών μέχρι τις 7/4 που απεστάλη χωρίς καμία άλλη ενέργεια στον Άρειο Πάγο είχαν επίσης παραγραφεί σωρεία επιμέρους πράξεων (μηνυμάτων).

Ειλικρινά όσο και να προσπαθώ δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο η δικογραφία δεν έχει ακόμα υποστεί καμία επεξεργασία και γιατί παραμένει στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος υποθέτω δεν σκοπεύει να διενεργήσει αυτοπροσώπως προκαταρκτική εξέταση (κάτι τέτοιο θα ήταν πρωτοφανές δικονομικά)».

Η προειδοποίηση για την αλλαγή του ποινικού κώδικα για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Σημειώνεται ότι ο κ. Κακλαμάνης είχε προειδοποιήσει τις προηγούμενες μέρες για ενδεχόμενη τροπολογία του ποινικού κώδικα από την κυβέρνηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Χαρακτηριστικά ανέφερε πως ενδέχεται «το άρθρο 80Α περί μετατροπής της ποινής φυλάκισης σε χρήμα να μεταβληθεί προς τα πάνω το όριο (σήμερα είναι 2 χρόνια)».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «αυτό θα αφαιρέσει τον κίνδυνο να οδηγηθεί στην φυλακή οποιοσδήποτε από τους καταδικασθέντες ή και οποιοσδήποτε από τους νέους υπόπτους μετά την πρωτόδικη διαδικασία. Η ποινή των 8 ετών θα μετατραπεί υποχρεωτικά σε χρήμα, θα εξαγοραστεί προς 10€/ημέρα (μαζί με τις προσαυξήσεις βάλτε 20) και όλα καλά. Θα επανέλθει έτσι η ηρεμία και η κανονικότητα στις σχέσεις όλων».

«Οπωσδήποτε το πολιτικό κόστος μιας τέτοιας φωτογραφικής ρύθμισης θα είναι σημαντικό. Μπορεί και κάποιοι να γκρινιάξουν στη ΝΔ και να λείψουν από τη ψηφοφορία. Κάποιοι αναποφάσιστοι μπορεί να ενοχληθούν. Πάντως, για να είμαστε ρεαλιστές, οι σοβαροί άνθρωποι, οι οποίοι εξαρτούν την ψήφο τους και από τέτοια θέματα, έχουν ήδη προ πολλού απομακρυνθεί από τον πρωθυπουργό μας και αυτό σίγουρα του το έχουν επισημάνει οι επικοινωνιολόγοι του», ανέφερε ειδικά ο κ. Κακλαμάνης.