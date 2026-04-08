Τετάρτη 08 Απριλίου 2026
08.04.2026 | 15:07
Σεισμός 4,8 Ρίχτερ νοτιοδυτικά της Λακωνίας
08.04.2026 | 13:40
Χάος στους δρόμους - «Κατακόκκινος» ο Κηφισός
«Όσο η δικογραφία για τις υποκλοπές κάνει βόλτες, παραγράφονται αξιόποινες πράξεις», προειδοποιεί ο Χρ. Κακλαμάνης
Ελλάδα 08 Απριλίου 2026, 16:14

Ο συνήγορος του Νίκου Ανδρουλάκη στη δίκη για το Predator, Χρήστος Κακλαμάνης, αναφέρεται στην εισαγγελική έρευνα για τις υποκλοπές, τονίζοντας πως «η υπόθεση οδηγείται με κάθε ημέρα που περνά στην παραγραφή»

«Η υπόθεση του Predator οδηγείται με κάθε μέρα που περνά στην παραγραφή», υπογράμμισε ο Χρήστος Κακλαμάνης, γραμματέας του τομέα Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και συνήγορος του Νίκου Ανδρουλάκη στη δίκη των υποκλοπών, προειδοποιώντας σχετικά με την πορεία της υπόθεσης και της δικαστικής διερεύνησης.

Όπως τόνισε ο κ. Κακλαμάνης σε εκτενή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή την αποστολή της δικογραφίας στον Άρειο Πάγο, κάθε μέρα που περνά παραγράφονται αξιόποινες πράξεις από τους εννέα που θα διερευνηθεί η εμπλοκή τους στην υπόθεση.

«Αυτή η βόλτα που θα κάνει η δικογραφία από την Ευελπίδων στη Λ. Αλεξάνδρας δεν ξέρω πόσες ημέρες ή εβδομάδες θα κοστίσει. Ξέρω όμως ότι ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΠΕΡΝΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ… Σήμερα για παράδειγμα (8 Απριλίου του σωτηρίου έτους 2026) παραγράφηκαν οκτώ πράξεις, που αφορούν και μηνύματα σε εν ενεργεία υπουργό. Αύριο παραγράφεται μία πράξη (μόνο!) που αφορά υψηλόβαθμο αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ. Και πάει λέγοντας…», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Κακλαμάνης.

Όσα ανέφερε ο Χρήστος Κακλαμάνης:

«Ενώ εσείς ασχολείστε με το μωρό της Κατερίνας Καινούργιου (να ζήσει!) και με την πρόταση του Κ. Μητσοτάκη να καθιερωθούν οι απεριόριστες αλλαγές χάντμπολ ανάμεσα σε υπουργούς και βουλευτές, η υπόθεση του Predator οδηγείται με κάθε ημέρα που περνά στην παραγραφή.

Ας εξηγήσουμε πώς θα γίνει αυτό, σε απλά ελληνικά:

1. Η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, πέρα από τις ποινές των 126 ετών στους 4 κατηγορούμενους, διέταξε και δύο ακόμα βασικά πράγματα: Πρώτον, να επεκταθούν οι ίδιες κατηγορίες και σε άλλα 9 πρόσωπα (συνεργούς των 4). Δεύτερον, να γίνει προκαταρκτική εξέταση για κατασκοπία κατά όλων (και των 13 για αρχή και όσων προκύψουν από την έρευνα).

2. Αυτά τα 9 πρόσωπα είναι οι περισσότεροι συνεργάτες, υπάλληλοι, φερόμενοι ως εκπρόσωποι, αχυράνθρωποι, παρατρεχάμενοι κλπ των εταιρειών Intellexa και Krikel. Είναι και ο περίφημος “κρεοπώλης” μαζί με φίλο του που φέρεται να συνεργάζεται με την ΕΥΠ. Κοινώς, είναι πρόσωπα κατ’ εξοχήν ύποπτα να “ανοίξουν το στόμα τους”, όταν θα έχουν μπροστά τους μια κατηγορία για την οποία τα φερόμενα ως αφεντικά τους υπέστησαν μια καταδίκη 126 ετών.

3. Οι πράξεις αυτές είναι ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΑ, τα οποία παραγράφονται στην πενταετία, εκτός αν μέσα στην πενταετία προσδιοριστεί η δίκη και επιδοθεί η κλήση στον κατηγορούμενο. Ο χρόνος τέλεσης των πράξεων αυτών είναι η κάθε ημέρα που στάλθηκε το κάθε μήνυμα Predator στον κάθε στόχο. Το συντριπτικό μέρος αυτών των μηνυμάτων στάλθηκε το 2021 και μάλιστα το πρώτο εξάμηνο. Για παράδειγμα, η απόπειρα παγίδευσης του Ν. Δένδια έγινε τον Μάρτιο του 2021 και άρα έχει ήδη παραγραφεί για τους “9” εδώ και 10 ημέρες. Μέχρι τον Σεπτέμβριο θα έχουν παραγραφεί ΟΛΑ τα μηνύματα και ΟΛΕΣ οι πράξεις για ΟΛΟΥΣ τους κατηγορούμενους και το μόνο που θα μένει ως “εκκρεμότητα” θα είναι η δευτεροβάθμια δίκη των “4”… Έτσι θα αποφευχθεί και το ενδεχόμενο απρόβλεπτων διαρροών από τους “9” ή οποιονδήποτε άλλο που θα μπορούσε να πανικοβληθεί μπροστά στο φάσμα των 126 ετών φυλάκισης.

4. Η απόφαση του Μονομελούς καθαρογράφηκε και απεστάλη στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών στις 24.3.2026. Περιέχει πλήρη έρευνα και θεμελίωση του γιατί πρέπει οι ίδιες κατηγορίες να επεκταθούν στους “9”. Όπως θα σας πει κάθε τριτοετής της Νομικής που έχει περάσει Ποινική Δικονομία Ι, ο εισαγγελέας που θα χρεωθεί μια τέτοια ώριμη και στα όρια της παραγραφής υπόθεση, θα κάνει τα ακόλουθα: α) Την ίδια μέρα θα ασκήσει δίωξη (είναι ένα κείμενο 10 αράδων που χρειάζεται 30 λεπτά εργασία) και θα στείλει την υπόθεση στον προσδιορισμό Μονομελούς για να πάρει δικάσιμο. Την επομένη ημέρα (ή και αυθημερόν) που θα οριστεί η δικάσιμος, θα ετοιμαστούν 9 κλήσεις προς τους κατηγορουμένους και θα επιδοθούν τάχιστα από τη δικαστική αστυνομία, που συστάθηκε για αυτό το λόγο. Οι επιδόσεις μπορούν να γίνουν και ηλεκτρονικά. Και έτσι θα αποφευχθεί η παραγραφή. Αυτό γινόταν πάντα και αυτό έχουμε δει εμείς οι δικηγόροι να γίνεται αμέτρητες φορές όταν υπάρχει κίνδυνος παραγραφής.

5. Τι έγινε στην περίπτωσή μας; Ο Εισαγγελέας που χρεώθηκε την υπόθεση επί δύο εβδομάδες δεν έκανε τίποτα από τα παραπάνω. Και χθες, Μ. Τρίτη, ενώ ο Άρειος Πάγος υπολειτουργεί λόγω Πάσχα, χωρίς να υπάρχει εξ όσων γνωρίζουμε τέτοια παραγγελία, απέστειλε αυτοβούλως τη δικογραφία στον Άρειο Πάγο. Αυτή κάποια στιγμή (μετά το Πάσχα; μετά την Κυριακή του Θωμά;) θα χρεωθεί ίσως σε κάποιον Αντεισαγγελέα του ΑΠ, ο οποίος θα τη μελετήσει ή θα αντιληφθεί τον δικονομικό κίνδυνο και… ΘΑ ΤΗ ΣΤΕΙΛΕΙ ΠΙΣΩ στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών με την παραγγελία να κάνει αυτό που θα έπρεπε να κάνει από μόνος του εξαρχής: Να ασκήσει τις διώξεις και να κάνει τις επιδόσεις των κλήσεων! Γιατί τις διώξεις στη χώρα μας τις ασκεί ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών, όχι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.

6. Αυτή η βόλτα που θα κάνει η δικογραφία από την Ευελπίδων στη Λ. Αλεξάνδρας δεν ξέρω πόσες ημέρες ή εβδομάδες θα κοστίσει. Ξέρω όμως ότι ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΠΕΡΝΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ… Σήμερα για παράδειγμα (8 Απριλίου του σωτηρίου έτους 2026) παραγράφηκαν οκτώ πράξεις, που αφορούν και μηνύματα σε εν ενεργεία υπουργό. Αύριο παραγράφεται μία πράξη (μόνο!) που αφορά υψηλόβαθμο αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ. Και πάει λέγοντας…

7. Και μια τελευταία παρατήρηση: Όσα ανέφερα παραπάνω ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΟΠΙΑΣ, η οποία καταρχήν διώκεται σε βαθμό πλημμελήματος άρα παραγράφεται καθημερινά με τα ως άνω μηνύματα. Μόνο αν αναβαθμιστεί σε κακούργημα αποφεύγεται αυτό. Αλλά ο χαρακτηρισμός της ως κακούργημα αφενός εξαρτάται από την κρίση της Εισαγγελίας Αρείου Πάγου που ανέλαβε την έρευνα (και η οποία μπορεί π.χ. να μείνει σε όσα δέχθηκε προ διετίας ο κ. Ζήσης) και αφετέρου απαιτεί και τη συνεργασία των στόχων του Predator (δηλαδή των υπουργών, στρατιωτικών κλπ) οι οποίοι μέχρι στιγμής δεν έχουν δείξει ΚΑΜΙΑ διάθεση να το πράξουν.

Υ.Γ. Το παρόν ποστ συνιστά οφειλόμενη συμβολή μου στην προστασία του κύρους της Δικαιοσύνης, της οποίας αποτελώ συλλειτουργό τα τελευταία 27 χρόνια. Θα μείνει ανοιχτό για σχόλια, αλλά οποιοδήποτε προσβλητικό σχόλιο θα διαγράφεται».

Economy
Μέση Ανατολή: Τι λένε φορείς της αγοράς για την εκεχειρία στο Ιράν και τις τιμές

Κόσμος
Το Ισραήλ χτύπησε 100 στόχους στον Λίβανο, εκατοντάδες θύματα

Έπεσαν δέντρα στη Θεσσαλονίκη από τους ισχυρούς ανέμους – Τραυματίστηκαν ελαφρά δύο παιδιά, καταπλακώθηκε ΙΧ
Εικόνες 08.04.26

Στην περίπτωση της πτώσης πίσω από το άγαλμα Βενιζέλου, στη Θεσσαλονίκη, εκείνη τη στιγμή έπαιζαν δύο παιδιά τα οποία φέρεται να τραυματίστηκαν πολύ ελαφρά

Πάνω από 1.800 έλεγχοι στην αγορά εν όψει Πάσχα – Πόσες παραβάσεις εντοπίστηκαν
Από το ΥπΑΑΤ 08.04.26

Οι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αφορούν συνολικά την αγορά τροφίμων, με ιδιαίτερη έμφαση στα προϊόντα ζωϊκής προέλευσης

Πειραιάς: Στο λιμάνι ο Κικίλιας – Πασχαλινές ευχές σε εργαζόμενους και ταξιδιώτες [εικόνες και βίντεο]
Ελλάδα 08.04.26

Το παρών στο λιμάνι του Πειραιά, έδωσε σήμερα Μεγάλη Τετάρτη ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος

Βασίλης Ρίζος: Σε βαρύ κλίμα η κηδεία του γιου της Θεανώς Φωτίου
Θλίψη 08.04.26

Στο τελευταίο αντίο στον Βασίλη Ρίζο που έφυγε τόσο νέος ξαφνικά από τη ζωή βρέθηκε πλήθος πολιτικών. Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και πλήθος στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και της Νέας Αριστεράς στο Α' νεκροταφείο

Κεσσές: Να κληθούν όλα τα θύματα των υποκλοπών, έχουν υποχρέωση λογοδοσίας – Η έρευνα έως το 2024 ήταν επιπόλαιη
Σκάνδαλο Predator 08.04.26

«Η Δικαιοσύνη έχει μια δεύτερη ευκαιρία να κάνει το αυτονόητο, να κάνει τη δουλειά της», υπογράμμισε ο συνήγορος θυμάτων παρακολούθησης Ζαχαρίας Κεσσές, με αφορμή τη νέα έρευνα για τις υποκλοπές

Βασίλης Ρίζος: Το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στον γιο της Θεανώς Φωτίου που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή
Βασίλης Ρίζος 08.04.26

Ο 48χρονος Βασίλης Ρίζος έφυγε από τη ζωή αιφνιδίως τη Μεγάλη Δευτέρα, 6 Απριλίου, έπειτα από ανακοπή καρδιάς στον ύπνο του. Ο άτυχος άνδρας, ήταν αρχιτέκτονας και πατέρας ενός παιδιού

Ολυμπιακός: Η επίθεση-φωτιά, οι «κατοστάρες» και τα ιστορικά ρεκόρ που κυνηγάει
Euroleague 08.04.26

Ο Ολυμπιακός του Μπαρτζώκα κάνει την καλύτερη επιθετική σεζόν της ιστορίας του και κυνηγάει Άρη και… Σπανούλη για μυθικά ρεκόρ στην Ευρωλίγκα και το ελληνικό πρωτάθλημα.

Στον κόσμο του «6-7»: Τι σημαίνει το meme που λατρεύει η Gen Alpha και δεν καταλαβαίνουν οι γονείς
Αστείο; 08.04.26

Την αγαπημένη φράση της Gen Alpha, το «6-7» χρησιμοποίησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο βίντεο με το οποίο ανακοίνωσε την απαγόρευση πρόσβασης στα social media σε ανήλικους κάτω των 15 ετών

ΠΑΣΟΚ: Ανέξοδες μαγκιές του Γεωργιάδη, να παρέμβει άμεσα ο εισαγγελέας για τις δηλώσεις περί ρουσφετιών
Πολιτική Γραμματεία 08.04.26

«Η δικαιοσύνη οφείλει να καλέσει τον κ. Γεωργιάδη να καταθέσει όλα τα στοιχεία των παράνομων ενεργειών και να εξηγήσει και τη δική του εμπλοκή σε αυτά», ζητεί το ΠΑΣΟΚ μετά τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας

Έπεσαν δέντρα στη Θεσσαλονίκη από τους ισχυρούς ανέμους – Τραυματίστηκαν ελαφρά δύο παιδιά, καταπλακώθηκε ΙΧ
Εικόνες 08.04.26

Στην περίπτωση της πτώσης πίσω από το άγαλμα Βενιζέλου, στη Θεσσαλονίκη, εκείνη τη στιγμή έπαιζαν δύο παιδιά τα οποία φέρεται να τραυματίστηκαν πολύ ελαφρά

Γιατί η Ευρώπη μπορεί ακόμα να αντιμετωπίσει κρίση φυσικού αερίου χωρίς να υπάρχει έλλειψη;
Διεθνής Οικονομία 08.04.26

Η διακοπή των προμηθειών φυσικού αερίου από την Ρωσία το 2021 και το 2022 ανέδειξε για την Ευρώπη τους κινδύνους που συνδέονται με την εξάρτηση από έναν μόνο προμηθευτή και από μια άκαμπτη υποδομή αγωγών

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός
Super League 08.04.26

LIVE: ΑΕΛ Novibet-Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ Novibet-Παναιτωλικός για την 2η αγωνιστική των πλέι άουτ της Super League. Τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 1.

«Προσγειωσούλα αβαβά» – Ξαναχτύπησε ο Έλληνας πιλότος με τις viral εκφράσεις
InShorts 08.04.26

Ο πιλότος με χαλαρή διάθεση και αυτοσαρκασμό, εξηγεί πως όσα λέει δεν είναι υπερβολή, αλλά… απλώς η πραγματικότητα, προκαλώντας για ακόμη μία φορά γέλια και θερμή αντίδραση από το κοινό.

Ζελένσκι: Έτοιμο για εκεχειρία με την Ρωσία το Κίεβο – Χαιρετίζει την κατάπαυση του πυρός ΗΠΑ-Ιράν
Κόσμος 08.04.26

«Η Ουκρανία ζητεί πάντα μια κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο που διεξάγεται από τη Ρωσία εδώ στην Ευρώπη κατά του κράτους και του λαού μας» είπε ο Ζελένσκι

«Εκείνη η αχαρακτήριστη ενδυματολογική επιλογή της Τραμπ»
Σχολιασμός 08.04.26

Η Μελάνια Τραμπ φόρεσε ένα χακί parka που έγραφε «I Really Don’t Care, Do U?» κατά την επίσκεψή της στο παιδικό καταφύγιο Upbring New Hope στο Μακάλεν του Τέξας, τον Ιούνιο του 2018.

Πάνω από 1.800 έλεγχοι στην αγορά εν όψει Πάσχα – Πόσες παραβάσεις εντοπίστηκαν
Από το ΥπΑΑΤ 08.04.26

Οι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αφορούν συνολικά την αγορά τροφίμων, με ιδιαίτερη έμφαση στα προϊόντα ζωϊκής προέλευσης

Δένδιας: Στη νέα εποχή των τεράστιων προκλήσεων μοναδικό κριτήριο είναι ο ρόλος της ισχύος
Επικαιρότητα 08.04.26

Ο Δένδιας επισκέφθηκε το 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών στις Αχαρνές και ενημερώθηκε για την πρόοδο στην ανάπτυξη σταθμών παραγωγής μη επανδρωμένων αεροχημάτων.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

