«Όσο η δικογραφία για τις υποκλοπές κάνει βόλτες, παραγράφονται αξιόποινες πράξεις», προειδοποιεί ο Χρ. Κακλαμάνης

«Η υπόθεση του Predator οδηγείται με κάθε μέρα που περνά στην παραγραφή», υπογράμμισε ο Χρήστος Κακλαμάνης, γραμματέας του τομέα Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και συνήγορος του Νίκου Ανδρουλάκη στη δίκη των υποκλοπών, προειδοποιώντας σχετικά με την πορεία της υπόθεσης και της δικαστικής διερεύνησης.

Όπως τόνισε ο κ. Κακλαμάνης σε εκτενή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή την αποστολή της δικογραφίας στον Άρειο Πάγο, κάθε μέρα που περνά παραγράφονται αξιόποινες πράξεις από τους εννέα που θα διερευνηθεί η εμπλοκή τους στην υπόθεση.

«Αυτή η βόλτα που θα κάνει η δικογραφία από την Ευελπίδων στη Λ. Αλεξάνδρας δεν ξέρω πόσες ημέρες ή εβδομάδες θα κοστίσει. Ξέρω όμως ότι ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΠΕΡΝΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ… Σήμερα για παράδειγμα (8 Απριλίου του σωτηρίου έτους 2026) παραγράφηκαν οκτώ πράξεις, που αφορούν και μηνύματα σε εν ενεργεία υπουργό. Αύριο παραγράφεται μία πράξη (μόνο!) που αφορά υψηλόβαθμο αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ. Και πάει λέγοντας…», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Κακλαμάνης.

Όσα ανέφερε ο Χρήστος Κακλαμάνης:

«Ενώ εσείς ασχολείστε με το μωρό της Κατερίνας Καινούργιου (να ζήσει!) και με την πρόταση του Κ. Μητσοτάκη να καθιερωθούν οι απεριόριστες αλλαγές χάντμπολ ανάμεσα σε υπουργούς και βουλευτές, η υπόθεση του Predator οδηγείται με κάθε ημέρα που περνά στην παραγραφή.

Ας εξηγήσουμε πώς θα γίνει αυτό, σε απλά ελληνικά:

1. Η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, πέρα από τις ποινές των 126 ετών στους 4 κατηγορούμενους, διέταξε και δύο ακόμα βασικά πράγματα: Πρώτον, να επεκταθούν οι ίδιες κατηγορίες και σε άλλα 9 πρόσωπα (συνεργούς των 4). Δεύτερον, να γίνει προκαταρκτική εξέταση για κατασκοπία κατά όλων (και των 13 για αρχή και όσων προκύψουν από την έρευνα).

2. Αυτά τα 9 πρόσωπα είναι οι περισσότεροι συνεργάτες, υπάλληλοι, φερόμενοι ως εκπρόσωποι, αχυράνθρωποι, παρατρεχάμενοι κλπ των εταιρειών Intellexa και Krikel. Είναι και ο περίφημος “κρεοπώλης” μαζί με φίλο του που φέρεται να συνεργάζεται με την ΕΥΠ. Κοινώς, είναι πρόσωπα κατ’ εξοχήν ύποπτα να “ανοίξουν το στόμα τους”, όταν θα έχουν μπροστά τους μια κατηγορία για την οποία τα φερόμενα ως αφεντικά τους υπέστησαν μια καταδίκη 126 ετών.

3. Οι πράξεις αυτές είναι ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΑ, τα οποία παραγράφονται στην πενταετία, εκτός αν μέσα στην πενταετία προσδιοριστεί η δίκη και επιδοθεί η κλήση στον κατηγορούμενο. Ο χρόνος τέλεσης των πράξεων αυτών είναι η κάθε ημέρα που στάλθηκε το κάθε μήνυμα Predator στον κάθε στόχο. Το συντριπτικό μέρος αυτών των μηνυμάτων στάλθηκε το 2021 και μάλιστα το πρώτο εξάμηνο. Για παράδειγμα, η απόπειρα παγίδευσης του Ν. Δένδια έγινε τον Μάρτιο του 2021 και άρα έχει ήδη παραγραφεί για τους “9” εδώ και 10 ημέρες. Μέχρι τον Σεπτέμβριο θα έχουν παραγραφεί ΟΛΑ τα μηνύματα και ΟΛΕΣ οι πράξεις για ΟΛΟΥΣ τους κατηγορούμενους και το μόνο που θα μένει ως “εκκρεμότητα” θα είναι η δευτεροβάθμια δίκη των “4”… Έτσι θα αποφευχθεί και το ενδεχόμενο απρόβλεπτων διαρροών από τους “9” ή οποιονδήποτε άλλο που θα μπορούσε να πανικοβληθεί μπροστά στο φάσμα των 126 ετών φυλάκισης.

4. Η απόφαση του Μονομελούς καθαρογράφηκε και απεστάλη στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών στις 24.3.2026. Περιέχει πλήρη έρευνα και θεμελίωση του γιατί πρέπει οι ίδιες κατηγορίες να επεκταθούν στους “9”. Όπως θα σας πει κάθε τριτοετής της Νομικής που έχει περάσει Ποινική Δικονομία Ι, ο εισαγγελέας που θα χρεωθεί μια τέτοια ώριμη και στα όρια της παραγραφής υπόθεση, θα κάνει τα ακόλουθα: α) Την ίδια μέρα θα ασκήσει δίωξη (είναι ένα κείμενο 10 αράδων που χρειάζεται 30 λεπτά εργασία) και θα στείλει την υπόθεση στον προσδιορισμό Μονομελούς για να πάρει δικάσιμο. Την επομένη ημέρα (ή και αυθημερόν) που θα οριστεί η δικάσιμος, θα ετοιμαστούν 9 κλήσεις προς τους κατηγορουμένους και θα επιδοθούν τάχιστα από τη δικαστική αστυνομία, που συστάθηκε για αυτό το λόγο. Οι επιδόσεις μπορούν να γίνουν και ηλεκτρονικά. Και έτσι θα αποφευχθεί η παραγραφή. Αυτό γινόταν πάντα και αυτό έχουμε δει εμείς οι δικηγόροι να γίνεται αμέτρητες φορές όταν υπάρχει κίνδυνος παραγραφής.

5. Τι έγινε στην περίπτωσή μας; Ο Εισαγγελέας που χρεώθηκε την υπόθεση επί δύο εβδομάδες δεν έκανε τίποτα από τα παραπάνω. Και χθες, Μ. Τρίτη, ενώ ο Άρειος Πάγος υπολειτουργεί λόγω Πάσχα, χωρίς να υπάρχει εξ όσων γνωρίζουμε τέτοια παραγγελία, απέστειλε αυτοβούλως τη δικογραφία στον Άρειο Πάγο. Αυτή κάποια στιγμή (μετά το Πάσχα; μετά την Κυριακή του Θωμά;) θα χρεωθεί ίσως σε κάποιον Αντεισαγγελέα του ΑΠ, ο οποίος θα τη μελετήσει ή θα αντιληφθεί τον δικονομικό κίνδυνο και… ΘΑ ΤΗ ΣΤΕΙΛΕΙ ΠΙΣΩ στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών με την παραγγελία να κάνει αυτό που θα έπρεπε να κάνει από μόνος του εξαρχής: Να ασκήσει τις διώξεις και να κάνει τις επιδόσεις των κλήσεων! Γιατί τις διώξεις στη χώρα μας τις ασκεί ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών, όχι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.

6. Αυτή η βόλτα που θα κάνει η δικογραφία από την Ευελπίδων στη Λ. Αλεξάνδρας δεν ξέρω πόσες ημέρες ή εβδομάδες θα κοστίσει. Ξέρω όμως ότι ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΠΕΡΝΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ… Σήμερα για παράδειγμα (8 Απριλίου του σωτηρίου έτους 2026) παραγράφηκαν οκτώ πράξεις, που αφορούν και μηνύματα σε εν ενεργεία υπουργό. Αύριο παραγράφεται μία πράξη (μόνο!) που αφορά υψηλόβαθμο αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ. Και πάει λέγοντας…

7. Και μια τελευταία παρατήρηση: Όσα ανέφερα παραπάνω ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΟΠΙΑΣ, η οποία καταρχήν διώκεται σε βαθμό πλημμελήματος άρα παραγράφεται καθημερινά με τα ως άνω μηνύματα. Μόνο αν αναβαθμιστεί σε κακούργημα αποφεύγεται αυτό. Αλλά ο χαρακτηρισμός της ως κακούργημα αφενός εξαρτάται από την κρίση της Εισαγγελίας Αρείου Πάγου που ανέλαβε την έρευνα (και η οποία μπορεί π.χ. να μείνει σε όσα δέχθηκε προ διετίας ο κ. Ζήσης) και αφετέρου απαιτεί και τη συνεργασία των στόχων του Predator (δηλαδή των υπουργών, στρατιωτικών κλπ) οι οποίοι μέχρι στιγμής δεν έχουν δείξει ΚΑΜΙΑ διάθεση να το πράξουν.

Υ.Γ. Το παρόν ποστ συνιστά οφειλόμενη συμβολή μου στην προστασία του κύρους της Δικαιοσύνης, της οποίας αποτελώ συλλειτουργό τα τελευταία 27 χρόνια. Θα μείνει ανοιχτό για σχόλια, αλλά οποιοδήποτε προσβλητικό σχόλιο θα διαγράφεται».