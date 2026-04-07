Υποκλοπές: Σε δύο «κομμάτια» σπάει η δικογραφία – Στον Άρειο Πάγο η έρευνα για κατασκοπεία

Σε δύο «κομμάτια» σπάει η δικογραφία για τις τηλεφωνικές υποκλοπές με την βασικότερη έρευνα για το αδίκημα της κατασκοπείας να οδηγείται ξανά στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, που είχε διενεργήσει και το πρώτο μέρος της προκαταρκτικής εξέτασης, πριν από την έκδοση της ιστορικής απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας.

Η εισαγγελία Πρωτοδικών μελέτησε την πολυσέλιδη απόφαση του δικαστηρίου, που κατέληγε στην αναγκαιότητα της διενέργειας τεσσάρων διαφορετικών ερευνών, για να μην μείνει καμία σκιά στη σοβαρή αυτή υπόθεση που ακουμπά τη λειτουργία του κράτους δικαίου.

Όπως είναι γνωστό, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας (πρόεδρος Νίκος Ασκιανάκης και εισαγγελέας Δημήτρης Παυλίδης), μετά από ενδελεχή αποδεικτική διαδικασία, κατέληξε στην απόφαση ότι πρέπει η δικαιοσύνη να ελέγξει και άλλες πτυχές της υπόθεσης των υποκλοπών που μέχρι σήμερα δεν είχαν ερευνηθεί, βάζοντας στο στόχαστρο όχι μόνο τους τέσσερις κατηγορουμένους που καταδικάστηκαν σε πολυετείς ποινές φυλάκισης, αλλά και πρόσωπα που είχαν μείνει εκτός ποινικού κάδρου.

Η κατασκοπεία…

Η κορωνίδα των ερευνών που διέταξε το πρωτοβάθμιο δικαστήριο αφορά στο αδίκημα της κατασκοπείας. Ο τρόπος λειτουργίας του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator, η δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στα αρχεία καταγραφής και η έκταση των δεδομένων που μπορεί να αποσπαστούν, σε συνδυασμό με τις ιδιότητες των θυμάτων, που κατείχαν νευραλγικές θέσεις με πρόσβαση σε ευαίσθητες ή απόρρητες πληροφορίες, είχαν ως αποτέλεσμα η «πυξίδα» του δικαστηρίου να στραφεί για πρώτη φορά προς αυτή την κατεύθυνση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κρατικοί αξιωματούχοι, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλα υψηλά ιστάμενα πρόσωπα που ήταν στόχοι του Predator δεν κλήθηκαν να καταθέσουν μέχρι τώρα, γι’ αυτό και με ενδιαφέρον αναμένεται η απόφαση της δικαιοσύνης σε ανώτατο κλιμάκιο για την κλήτευση των συγκεκριμένων μαρτύρων, προκειμένου να απαντήσουν στο κομβικό ερώτημα αν πάτησαν ή όχι τον «σύνδεσμο» με το μολυσμένο μήνυμα.

Και ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να οριστεί ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός που θα αναλάβει την υπόθεση αυτή, σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, πολλοί από τους στόχους του Predator, που μέχρι τώρα δεν είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη, ετοιμάζονται να καταθέσουν μηνύσεις παραθέτοντας συγκεκριμένα περιστατικά για το ερευνώμενο αδίκημα της κατασκοπείας.

Και η δεύτερη πτυχή της έρευνας για τις υποκλοπές

Εξίσου σημαντική είναι και η δεύτερη πτυχή της έρευνας που διέταξε το δικαστήριο για σημαίνοντα στελέχη των εξεταζόμενων εταιρειών, τα οποία, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, «δεν αποτελούσαν απλά εκτελεστικά όργανα των κατηγορουμένων, αλλά είχαν εξίσου πλήρη εικόνα καθώς και αποφασιστικές αρμοδιότητες επί των επιχειρήσεων».

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όλα τα πρόσωπα που αφορά η πτυχή της συγκεκριμένης έρευνας θα ελεγχθούν και αν τελικά παραπεμφθούν στο εδώλιο θα δικαστούν για τα ίδια αδικήματα για τα οποία έχουν καταδικαστεί οι εργοδότες τους. Η έρευνα για τα πρόσωπα αυτά μάλιστα θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό για να αποφευχθεί ο κίνδυνος της παραγραφής.

«Η απόφαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών να διαβιβάσει στον Άρειο Πάγο και να μην επεξεργαστεί το κομμάτι που αφορά τις πλημμεληματικές πράξεις 9 συνεργών των ήδη πρωτοδίκως καταδικασθέντων είναι υψηλού ρίσκου, καθώς βρισκόμαστε ήδη σε καθεστώς παραγραφής. Σε κάθε περίπτωση, το κύρος της Δικαιοσύνης οφείλει να προστατευτεί. Θα είναι απαράδεκτο να μην λογοδοτήσουν κάποιοι για σοβαρότατες πράξεις λόγω καθυστέρησης των Εισαγγελικών Αρχών», επισημαίνει σε δήλωση του ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές.

Παράλληλα με τις έρευνες που, αν δεν κριθεί διαφορετικά, θα μείνουν στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, η εισαγγελία Πρωτοδικών θα διερευνήσει και το κομμάτι της ψευδορκίας για όσα ο τότε εμφανιζόμενος ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Krikel, Σταμάτης Τρίμπαλης, είχε καταθέσει στη Βουλή που ερευνούσε το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Ο ίδιος, καταθέτοντας στο δικαστήριο, είχε αποκαλύψει ότι ήταν «αχυράνθρωπος» και ότι ενεργούσε για λογαριασμό του επιχειρηματία Γιάννη Λαβράνου, ο οποίος επίσης πρωτοδίκως καταδικάστηκε και, με βάση την απόφαση, ζητείται να ελεγχθεί για ηθική αυτουργία στην ψευδορκία.

Επιπλέον, ο εισαγγελέας Πρωτοδικών θα αναζητήσει και την ενδεχόμενη ψευδορκία, με αφορμή όσα είπε στο δικαστήριο ο κάτοχος της προπληρωμένης κάρτας, από την οποία εστάλη το μολυσμένο μήνυμα με αποδέκτη τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, υπό το φως και των «κινήσεων» της επίμαχης κάρτας που ζήτησε το δικαστήριο, καθώς και της αποκάλυψης της ταυτότητας του υπαλλήλου σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας και της σχέσης του με την ΕΥΠ.