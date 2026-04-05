Υποκλοπές: Πασχίζει η Σοφία Βούλτεψη να βγάλει καθαρό τον Γρ. Δημητριάδη και εκτίθεται

Μπορεί το δεύτερο μέρος του «έργου» του ΟΠΕΚΕΠΕ να βρίσκεται στην επικαιρότητα δημιουργώντας μεγάλο πρόβλημα στην κυβέρνηση, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι έχει ξεχαστεί το άλλο μεγάλο σκάνδαλο, οι υποκλοπές. Κι εν προκειμένω δεν είναι μόνο η αντιπολίτευση που ασχολείται με αυτό καταγγέλλοντας την κυβέρνηση, ούτε και οι δηλώσεις που έκανε ο ένας εκ των τεσσάρων καταδικασθέντων για την υπόθεση, Ταλ Ντίλιαν.

Είναι η προσπάθεια κυβερνητικών στελεχών να παρουσιάσουν τις υποκλοπές ως μια υπόθεση «ιδιωτών» και μόνο, με τους οποίους το Μαξίμου δεν έχει καμία σχέση. Αποτελεί πάγια υπερασπιστική γραμμή του Μαξίμου που δεν άλλαξε ούτε μετά την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση για τους 4 κατηγορούμενους (Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιος και Λαβράνος). Η σημερινή αποκάλυψη του «Βήματος« έρχεται να καταρρίψει και αυτό το αφήγημα, στο πλαίσιο δημοσιοποίησης κι άλλων στοιχείων που δείχνουν κυβερνητική εμπλοκή.

Εκτός κάδρου

Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν και κάποια κυβερνητικά στελέχη που στην προσπάθειά τους να υπηρετήσουν το αφήγημα του Μαξίμου, εκτίθενται σε μεγάλο βαθμό, μόνο και μόνο με τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούν. Μια τέτοια περίπτωση είναι και η βουλευτίνα της ΝΔ, Σοφία Βούλτεψη, η οποία με άρθρο της στην εφημερίδα Μανιφέστο επιχείρησε να βγάλει από το κάδρο των ευθυνών, τόσο τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση, ενώ έδειξε ιδιαίτερη σπουδή να πράξει το ίδιο και για τον πρώην γραμματέα του πρωθυπουργικού γραφείου, Γρηγόρη Δημητριάδη.

Το άρθρο της ξεκινάει με αναφορές στη διεθνή κατάσταση, θέλοντας προφανώς να υποβιβάσει τις υποκλοπές, υπονοώντας προφανώς ότι την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά στον κόσμο, πως εμείς διανοούμαστε να ασχοληθούμε μ’ ένα θέμα που έχει φέρει σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση.

Φτάνει μάλιστα στο σημείο να ψέξει την αξιωματική αντιπολίτευση που θέλει να φέρει στη Βουλή εκ νέου το θέμα, στη σχετική συζήτηση για το κράτος δικαίου, επειδή… αποσπά τον πρωθυπουργό από τις σπουδαίες δραστηριότητές του στο πλαίσιο αντιμετώπισης της κρίσης.

Όπως γράφει, «θέλουν τώρα, ακριβώς τώρα, που οι Ευρωπαίοι ηγέτες βρίσκονται σε διαρκείς επαφές για να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν συλλογικά την πρωτοφανή κρίση (που δεν θα τελειώσει ακόμη και αν ο πόλεμος τελείωνε αύριο), να φέρουν τον Μητσοτάκη στη Βουλή για μια ολόκληρη μέρα, αποκομμένο από το γραφείο του, τα τηλεφωνήματα, τις τηλεδιασκέψεις».

Συγκρίνοντας ανόμοιες καταστάσεις

Αλλά εκεί που πραγματικά η βουλευτίνα της ΝΔ το… τερματίζει, είναι όταν αφιερώνει το μεγαλύτερο μέρος του άρθρου της προκειμένου να συγκρίνει δύο εντελώς ανόμοιες καταστάσεις. Ειδικότερα, συγκρίνει το σκάνδαλο των υποκλοπών της Ελλάδας με εκείνο της Ισπανίας. Χρησιμοποιώντας λογικές ακροβασίες και άλματα και συγκρίνοντας ανόμοια στοιχεία, τί μας λέει εν τέλει; Πως στην Ισπανία δεν έγινε τόσος χαμός όπως στην Ελλάδα για τις υποκλοπές και ας είχε παγιδευτεί το κινητό του ίδιου του πρωθυπουργού της χώρας, Πέδρο Σάντσεθ, όπως και κορυφαίων υπουργών του.

Η κα Βούλτεψη τονίζει πως στην Ισπανία η υπόθεση πήγε στο αρχείο για δεύτερη φορά μετά το 2022. Λησμονεί ωστόσο να αναφέρει πως πήγε στο αρχείο έπειτα από την άρνηση του Ισραήλ να συνδράμει τις δικαστικές αρχές της Ισπανίας στην έρευνα που έκαναν πάνω στην ισραηλινή εταιρεία NSO, η οποία εμπορεύεται το λογισμικό παρακολούθησης Pegasus – κάτι αντίστοιχο με το Predator της Intellexa.

Τι λησμονεί η κα Βούλτεψη

Λησμονεί όμως κι άλλα πράγματα στο άρθρο της η βουλευτίνα της ΝΔ. Ας δούμε ποια είναι αυτά:

1. Στην Ισπανία δεν αποδείχθηκε εμπλοκή των κρατικών υπηρεσιών. Εδώ και παρά τους περί του αντιθέτου ισχυρισμούς της κυβέρνησης έχει αποδειχθεί ότι η ΕΥΠ είχε 27 κοινούς στόχους παρακολούθησης με τους… ιδιώτες του Predator.

2. Στην Ισπανία η επίθεση έγινε από εξωτερικό παράγοντα (χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί κάποιοι δείχνουν το Μαρόκο ως υπαίτιο). Στην Ελλάδα οι υποκλοπές έγιναν στο εσωτερικό στοχεύοντας μεταξύ άλλων τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, υπουργούς, ανώτατους δικαστικούς και στρατιωτικούς, δημοσιογράφους κλπ.

3. Στην Ισπανία παραιτήθηκε η ηγεσία της αντίστοιχης ΕΥΠ επειδή δεν κατάφερε να αποτρέψει τις υποκλοπές μέσω Pegasus. Στην Ελλάδα παραιτήθηκε η ηγεσία της ΕΥΠ -και ο Γ. Δημητριάδης- επειδή η Υπηρεσία παρακολουθούσε τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον οποίο έως σήμερα και παρά τη σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν έχει ενημερώσει για ποιους λόγους αποτέλεσε στόχο της.

4. Ένας από τους λόγους που η έρευνα των αρχών στην Ισπανία αποδείχθηκε δύσκολη ήταν πως δεν υπήρξαν αντίστοιχα ευρήματα με αυτά της Ελλάδας, Επίσης στην Ισπανία δεν υπήρξαν δημοσιογραφικές αποκαλύψεις τέτοιου μεγέθους, όπως συνέβη στη χώρα μας, με ονόματα και διευθύνσεις, που βοήθησαν σε μεγάλο βαθμό ώστε να βρεθούν στο εδώλιο συγκεκριμένα άτομα.

5. Το ισπανικό Υπουργείο Εξωτερικών ουδέποτε έδωσε άδεια εξαγωγής κατασκοπευτικού λογισμικού για χάρη κάποιας εταιρείας. Στην Ελλάδα αποδεδειγμένα έχει συμβεί αυτό για λογαριασμό των εταιρειών Krikel – Intellexa, γεγονός που οδήγησε στην παραίτηση του γ.γ. του υπουργείου. Μήπως δεν το θυμάται αυτό η κυρία Βούλτεψη;

6. Το σημαντικότερο όλων. Στην Ισπανία δεν υπήρξαν κατηγορούμενοι και καταδικασμένοι. Κυρίως, δεν βγήκε ένας εκ των βασικών πρωταγωνιστών της υπόθεσης, όπως συνέβη στην Ελλάδα, να στέλνει μηνύματα προς την κυβέρνηση ότι δεν προτίθεται να μετατραπεί σε «αποδιοπομπαίο τράγο».

Το προβληματικό πόρισμα και ο Δημητριάδης

Ακολούθως η κα Βούλτεψη επικαλείται το πόρισμα Ζήση -κάτι που επίσης αποτελεί πάγια γραμμή της κυβέρνησης- για να υποστηρίξει πως δεν υπάρχει «κοινό κέντρο» παρακολούθησης, και το οποίο όπως λέει δεν απόδωσε σε κανέναν κυβερνητικό ευθύνες, ούτε στον Γρηγόρη Δημητριάδη.

Γράφει χαρακτηριστικά: «Οπως ήδη έχουμε αναφέρει, ειδικά για τον Γρηγόρη Δημητριάδη, στο πόρισμα αναφέρεται ότι ουδέποτε ενημερώθηκε για την έκδοση εισαγγελικών διατάξεων νόμιμης επισύνδεσης, ποια πρόσωπα αφορούσαν οι διατάξεις και για οτιδήποτε σχετικό με την υπόθεση» (σ.σ. τα έντονα γράμματα υπάρχουν στο αρχικό κείμενο της κας Βούλτεψη).

Αυτό που επίσης λησμονεί η κα Βούλτεψη είναι πως ο κ. Δημητριάδης πλήρωσε τη νύφη της πολιτικής ευθύνης της υπόθεσης, μαζί με τον Παναγιώτη Κοντολέων, πρώην διοικητή της ΕΥΠ. Γι’ αυτό ζητήθηκαν οι παραιτήσεις τους τότε, γεγονός που αναφέρεται σε κάθε ευκαιρία από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη.

Κατασκοπεία

Όσον αφορά για το περίφημο πόρισμα που επικαλείται σύσσωμη η κυβέρνηση, το πόσο προβληματικό είναι αποδείχθηκε στη δίκη για τις υποκλοπές, όταν το δικαστήριο κάλυψε σημαντικά κενά και παραλείψεις στην έρευνα του κ. Ζήση. Γι’ αυτό άλλωστε και η υπόθεση στάλθηκε πίσω στην εισαγγελία πρωτοδικών προκειμένου να διερευνηθούν ποινικές ευθύνες (συμπεριλαμβανομένου του αδικήματος της κατασκοπείας), την οποία επίσης δεν «είδε« ο κ. Ζήσης στην έρευνα που έκανε.

Με απλά λόγια η προσπάθεια της βουλευτίνας να μειώσει τη σημασία που έχουν οι υποκλοπές είναι το λιγότερο πρόχειρη και χωρίς ουσιαστικά επιχειρήματα. Θυμίζει περισσότερο τη λογική του Άδωνι Γεωργιάδη ο οποίος επιμένει ότι οι υποκλοπές είναι «αδιάφορο» θέμα. Όπως αποδείχθηκε η ευαισθησία του στα προσωπικά δεδομένα και την παραβίασή τους είναι κάτι παραπάνω από επιλεκτική, όπως αποδείχθηκε πριν λίγες μέρες στη Βουλή και στη βιντεοσκόπησή του όταν μασούλαγε κρακεράκια…