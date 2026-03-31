Υποκλοπές: «Δεν μπορώ να ξέρω» λέει ο Π.Μαρινάκης για τη σχέση ΕΥΠ με Predator, θολώνει το κυβερνητικό αφήγημα

Σταθερός, στην ίδια γραμμή άμυνας εμφανίζεται για τις υποκλοπές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης. Η γραμμή αυτή εστιάζει στο τρίπτυχο «η κυβέρνηση δεν έχει καμία σχέση με τους 4 ιδιώτες», «η δικαιοσύνη έχει αποφανθεί πως δεν υπάρχουν ευθύνες και ανάμειξη πολιτικών προσώπων», «αφήστε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της σε δεύτερο βαθμό». Την ίδια ώρα βέβαια όταν ερωτάται για το αν η ΕΥΠ έχει το Predator στην κατοχή της, η απάντηση είναι «δεν γνωρίζω, δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω».

Με δεδομένο ότι ο κ. Μαρινάκης δεν εκπροσωπεί τον εαυτό του, αλλά την κυβέρνηση της χώρας η δήλωση αυτή -έγινε σήμερα στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ- είναι εξόχως προβληματική. Είναι σαν να λέει πως η κυβέρνηση δεν γνωρίζει αν η ΕΥΠ χρησιμοποίησε το λογισμικό παρακολούθησης ή όχι. Στη συνέχεια της συνέντευξης επικαλέστηκε το έως τώρα γνωστό όσο και θολό αφήγημα της κυβέρνησης για τις υποκλοπές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι χθες, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των κυβερνητικών συντακτών από τον κ. Μαρινάκη, μάθαμε πως η κυβέρνηση έχει κάνει τα πάντα για να διαλευκάνει το σκάνδαλο. Σημείωσε πως υπήρξαν παραιτήσεις όταν αυτό ξέσπασε (σ.σ. εννοούσε αυτές των κ.κ. Δημητριάδη και Κοντολέοντα) και πως η Ευρώπη και τα όργανά της έχουν εκθειάσει τις ενέργειες της.

Τι περίεργο πάντως… Όλοι θυμόμαστε την ίδια κυβέρνηση να αιτιολογεί την παραίτηση Δημητριάδη ως απάντηση στο «τοξικό κλίμα» που είχε δημιουργηθεί τότε -επίσης επιχείρημα του Μαξίμου- και το οποίο έβλαπτε τον γραμματέα του γραφείου του πρωθυπουργού. Για ανάληψη ευθύνης ουδείς είχε κάνει λόγο…

Η κυβέρνηση και οι υποκλοπές

Ομοίως, η κυβέρνηση που σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο έχει κάνει τα πάντα για να διαλευκάνει το σκάνδαλο ήταν η ίδια που απέτρεψε την εξέταση των 4 ιδιωτών από την εξεταστική της Βουλής για τις υποκλοπές. Για κακή τύχη της κυβέρνησης αν αρχίσουμε να αραδιάζουμε τις περιπτώσεις που λειτούργησε παρεμποδιστικά στην έρευνα για τις υποκλοπές, θα χρειαστούμε πολλές λέξεις. Εξάλλου τα περισσότερα εξ αυτών έχουν γραφτεί και ξαναγραφτεί. Ωστόσο, έχει νόημα να σχολιάσει κανείς τις τελευταίες τοποθετήσεις του κ. Μαρινάκη για τις υποκλοπές και ειδικά για τις δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν και για το αν η κυβέρνηση είναι εν δυνάμει εκβιαζόμενη…

«Καταρχάς δεν τίθεται θέμα κανενός εκβιασμού, ούτε υπάρχει περίπτωση η Κυβέρνηση αυτή να εκβιαστεί. Αυτό είναι μια ερμηνεία την οποία κάνουν κάποιοι. Δεύτερον, όπως απάντησα την προηγούμενη εβδομάδα, ο κύριος Ντίλιαν, ο εν λόγω κύριος, είναι κατηγορούμενος, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό. Έχει κάνει έφεση, άρα θα δικαστεί σε δεύτερο βαθμό και επίκειται ο προσδιορισμός της έφεσης, δηλαδή ο προσδιορισμός της δίκης σε δεύτερο βαθμό. Τα δικαστήρια δεν γίνονται ούτε εδώ, ούτε στα κανάλια, ούτε πουθενά αλλού. Γίνονται στις δικαστικές αίθουσες», ήταν μεταξύ άλλων η απάντηση του κ. Μαρινάκη.

Η απάντηση Μαρινάκη είναι πολύ συγκεκριμένη και στοχεύει κατά κύριο λόγο προς την πλευρά Ντίλιαν. Όπως τοποθετήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δείχνει πως το Μαξίμου αγνοεί εντελώς τα μηνύματα που έστειλε το προηγούμενο διάστημα ο πρώην στρατιωτικός απ’ το Ισραήλ, όταν δήλωνε πως δεν προτίθεται να γίνει ο «αποδιοπομπαίος τράγος της υπόθεσης» και υπενθύμιζε με νόημα το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ στις ΗΠΑ και την τύχη του τότε Αμερικανού προέδρου Ρίτσαρντ Νίξον.

Το μπαλάκι επιστρέφεται…

Αυτό σημαίνει ότι το μπαλάκι επιστρέφει και πάλι στον Ταλ Ντίλιαν και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν, πότε και με ποια στοιχεία προτίθεται να «ξαναχτυπήσει» ο ιδρυτής της Intellexa. Από τις έως τώρα κινήσεις πάντως αντιλαμβάνεται κανείς πως το μέτωπο των καταδικασθέντων δεν είναι ενιαίο. Ο Ταλ Ντίλιαν δείχνει να νοιάζεται για τον ίδιο και για τη σύζυγό του, Σάρα Αλεξάνδρα Χάμου. Μπίτζιος και Λαβράνος δεν έχουν δείξει σημάδια αντίδρασης ενόψει του Εφετείου, αλλά και της νέας έρευνας που πρόκειται να ξεκινήσει το επόμενο διάστημα από την εισαγγελία πρωτοδικών.

Για να επιστρέψουμε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, εκεί που το αφήγημά του μπάζει νερά για τις υποκλοπές, έχει να κάνει με τις κουμπαριές στελεχών της κυβέρνησης με τον Γιάννη Λαβράνο για τις οποίες ρωτήθηκε, όπως επίσης και για τα φορολογικά εγκλήματα για τα οποία ελέγχεται ο τελευταίος. Όταν ζητήθηκε σχετικό σχόλιο απ’ τον κ. Μαρινάκη η απάντηση που έδωσε δεν έπεισε κανέναν…

«Πώς το σχολιάζουμε; Λέμε ότι επί των ημερών μας λειτουργούν οι Αρχές, λειτουργεί η Δικαιοσύνη και προχωράει σε έρευνες οι οποίες έχουν αποτέλεσμα. Το αν ο όποιος ελεγχόμενος είναι εν τέλει αθώος ή ένοχος, αυτό θα το κρίνει η Δικαιοσύνη, δεν θα το κρίνουμε ούτε εγώ, ούτε εσείς…», είπε ο κ. Μαρινάκης ξεχνώντας βασικά πράγματα, όπως:

Η έρευνα και ο Εισαγγελέας

Η έρευνα για τα φορολογικά εγκλήματα για τα οποία ελέγχονται εταιρείες του κ. Λαβράνου γινόταν κατά την ίδια περίοδο που Οικονομικός Εισαγγελέας ήταν ο Χρήστος Μπαρδάκης, τον οποίο αποδεδειγμένα παρακολουθούσε τόσο η ΕΥΠ όσο και οι ιδιώτες του Predator. Όλως τυχαίως για εκείνο το διάστημα δεν είχε υπάρξει κάποια συγκεκριμένη εξέλιξη στην έρευνα των αρχών για το θέμα Λαβράνου. Τσάμπα κομπάζει ο κ. Μαρινάκης.

Οι καταγγελίες για κάποια απ’ τα φορολογικά εγκλήματα είχαν γίνει πολύ νωρίτερα απ’ τον δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη στις αρμόδιες αρχές. Το αποτέλεσμα ήταν να τεθεί σε παρακολούθηση ο δημοσιογράφος με τα γνωστά αποτελέσματα. Και αυτό δείχνει να το λησμονεί ο κ. Μαρινάκης.

Εάν δεν υπήρχε η δημοσιογραφική έρευνα από συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης που έριξε φως σε αυτή τη δυσώδη υπόθεση, το πλέον πιθανό σενάριο θα ήταν αυτό της απόλυτης συγκάλυψης, άλλη μια στις τόσες συγκαλύψεις σκανδάλων από την κυβέρνηση. Κι αυτή η αδιαπραγμάτευτη αλήθεια είναι που ενοχλεί περισσότερο απ’ όλα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Κουμπαριές

Και βέβαια ο κ. Μαρινάκης απέφυγε να σχολιάσει τις «κουμπαριές», λέγοντας: «Να με συγχωρείτε, αλλά εδώ δεν είναι χώρος ούτε ανάκρισης και ούτε εγώ θα μπω στη διαδικασία της «ευθύνης της κουμπαριάς». Και κάπως έτσι απέφυγε να σχολιάσει το ταξίδι που είχε κάνει ο πρώην υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος στο Ισραήλ, παρέα με τον κουμπάρο του Γιάννη Λαβράνο, με τον τελευταίο να χρησιμοποιεί διαφορετικό όνομα σε αυτή την αποστολή.

Απ’ τα ανωτέρω είναι προφανές ότι η κυβέρνηση αγοράζει χρόνο. Όσο τα πράγματα βρίσκονται σε καθεστώς σχετικού ελέγχου, το αφήγημα είναι πολύ συγκεκριμένο και είναι απαλλακτικό απέναντι σε οποιαδήποτε ευθύνη. Μένει να δούμε για πόσο θα κρατήσει αυτό.