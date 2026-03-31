Πολιτική 31 Μαρτίου 2026, 15:11

Υποκλοπές: «Δεν μπορώ να ξέρω» λέει ο Π.Μαρινάκης για τη σχέση ΕΥΠ με Predator, θολώνει το κυβερνητικό αφήγημα

Μικρές αλλά αισθητές διαφοροποιήσεις στο μονότονο αφήγημα της κυβέρνησης για τις υποκλοπές που πάντως θέλει να αφήσει πίσω. «Δεν ξέρω» και «δεν είμαι σε θέση να ξέρω» για την ΕΥΠ και το Predator λέει τώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που επίσης δεν γνώριζε για τις «κουμπαριές» Λαβράνου με κυβερνητικά στελέχη.

Δημήτρης Τερζής
Τρώτε τα ίδια κάθε μέρα; Μπορεί να είναι το μυστικό για να αδυνατίσετε

Τρώτε τα ίδια κάθε μέρα; Μπορεί να είναι το μυστικό για να αδυνατίσετε

Σταθερός, στην ίδια γραμμή άμυνας εμφανίζεται για τις υποκλοπές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης. Η γραμμή αυτή εστιάζει στο τρίπτυχο «η κυβέρνηση δεν έχει καμία σχέση με τους 4 ιδιώτες», «η δικαιοσύνη έχει αποφανθεί πως δεν υπάρχουν ευθύνες και ανάμειξη πολιτικών προσώπων», «αφήστε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της σε δεύτερο βαθμό». Την ίδια ώρα βέβαια όταν ερωτάται για το αν η ΕΥΠ έχει το Predator στην κατοχή της, η απάντηση είναι «δεν γνωρίζω, δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω».

Με δεδομένο ότι ο κ. Μαρινάκης δεν εκπροσωπεί τον εαυτό του, αλλά την κυβέρνηση της χώρας η δήλωση αυτή -έγινε σήμερα στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ- είναι εξόχως προβληματική. Είναι σαν να λέει πως η κυβέρνηση δεν γνωρίζει αν η ΕΥΠ χρησιμοποίησε το λογισμικό παρακολούθησης ή όχι. Στη συνέχεια της συνέντευξης επικαλέστηκε το έως τώρα γνωστό όσο και θολό αφήγημα της κυβέρνησης για τις υποκλοπές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι χθες, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των κυβερνητικών συντακτών από τον κ. Μαρινάκη, μάθαμε πως η κυβέρνηση έχει κάνει τα πάντα για να διαλευκάνει το σκάνδαλο. Σημείωσε πως υπήρξαν παραιτήσεις όταν αυτό ξέσπασε (σ.σ. εννοούσε αυτές των κ.κ. Δημητριάδη και Κοντολέοντα) και πως η Ευρώπη και τα όργανά της έχουν εκθειάσει τις ενέργειες της.

Τι περίεργο πάντως… Όλοι θυμόμαστε την ίδια κυβέρνηση να αιτιολογεί την παραίτηση Δημητριάδη ως απάντηση στο «τοξικό κλίμα» που είχε δημιουργηθεί τότε -επίσης επιχείρημα του Μαξίμου- και το οποίο έβλαπτε τον γραμματέα του γραφείου του πρωθυπουργού. Για ανάληψη ευθύνης ουδείς είχε κάνει λόγο…

Η κυβέρνηση και οι υποκλοπές

Ομοίως, η κυβέρνηση που σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο έχει κάνει τα πάντα για να διαλευκάνει το σκάνδαλο ήταν η ίδια που απέτρεψε την εξέταση των 4 ιδιωτών από την εξεταστική της Βουλής για τις υποκλοπές. Για κακή τύχη της κυβέρνησης αν αρχίσουμε να αραδιάζουμε τις περιπτώσεις που λειτούργησε παρεμποδιστικά στην έρευνα για τις υποκλοπές, θα χρειαστούμε πολλές λέξεις. Εξάλλου τα περισσότερα εξ αυτών έχουν γραφτεί και ξαναγραφτεί. Ωστόσο, έχει νόημα να σχολιάσει κανείς τις τελευταίες τοποθετήσεις του κ. Μαρινάκη για τις υποκλοπές και ειδικά για τις δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν και για το αν η κυβέρνηση είναι εν δυνάμει εκβιαζόμενη…

«Καταρχάς δεν τίθεται θέμα κανενός εκβιασμού, ούτε υπάρχει περίπτωση η Κυβέρνηση αυτή να εκβιαστεί. Αυτό είναι μια ερμηνεία την οποία κάνουν κάποιοι. Δεύτερον, όπως απάντησα την προηγούμενη εβδομάδα, ο κύριος Ντίλιαν, ο εν λόγω κύριος, είναι κατηγορούμενος, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό. Έχει κάνει έφεση, άρα θα δικαστεί σε δεύτερο βαθμό και επίκειται ο προσδιορισμός της έφεσης, δηλαδή ο προσδιορισμός της δίκης σε δεύτερο βαθμό. Τα δικαστήρια δεν γίνονται ούτε εδώ, ούτε στα κανάλια, ούτε πουθενά αλλού. Γίνονται στις δικαστικές αίθουσες», ήταν μεταξύ άλλων η απάντηση του κ. Μαρινάκη.

Η απάντηση Μαρινάκη είναι πολύ συγκεκριμένη και στοχεύει κατά κύριο λόγο προς την πλευρά Ντίλιαν. Όπως τοποθετήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δείχνει πως το Μαξίμου αγνοεί εντελώς τα μηνύματα που έστειλε το προηγούμενο διάστημα ο πρώην στρατιωτικός απ’ το Ισραήλ, όταν δήλωνε πως δεν προτίθεται να γίνει ο «αποδιοπομπαίος τράγος της υπόθεσης» και υπενθύμιζε με νόημα το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ στις ΗΠΑ και την τύχη του τότε Αμερικανού προέδρου Ρίτσαρντ Νίξον.

Το μπαλάκι επιστρέφεται…

Αυτό σημαίνει ότι το μπαλάκι επιστρέφει και πάλι στον Ταλ Ντίλιαν και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν, πότε και με ποια στοιχεία προτίθεται να «ξαναχτυπήσει» ο ιδρυτής της Intellexa. Από τις έως τώρα κινήσεις πάντως αντιλαμβάνεται κανείς πως το μέτωπο των καταδικασθέντων δεν είναι ενιαίο. Ο Ταλ Ντίλιαν δείχνει να νοιάζεται για τον ίδιο και για τη σύζυγό του, Σάρα Αλεξάνδρα Χάμου. Μπίτζιος και Λαβράνος δεν έχουν δείξει σημάδια αντίδρασης ενόψει του Εφετείου, αλλά και της νέας έρευνας που πρόκειται να ξεκινήσει το επόμενο διάστημα από την εισαγγελία πρωτοδικών.

Για να επιστρέψουμε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, εκεί που το αφήγημά του μπάζει νερά για τις υποκλοπές, έχει να κάνει με τις κουμπαριές στελεχών της κυβέρνησης με τον Γιάννη Λαβράνο για τις οποίες ρωτήθηκε, όπως επίσης και για τα φορολογικά εγκλήματα για τα οποία ελέγχεται ο τελευταίος. Όταν ζητήθηκε σχετικό σχόλιο απ’ τον κ. Μαρινάκη η απάντηση που έδωσε δεν έπεισε κανέναν…

«Πώς το σχολιάζουμε; Λέμε ότι επί των ημερών μας λειτουργούν οι Αρχές, λειτουργεί η Δικαιοσύνη και προχωράει σε έρευνες οι οποίες έχουν αποτέλεσμα. Το αν ο όποιος ελεγχόμενος είναι εν τέλει αθώος ή ένοχος, αυτό θα το κρίνει η Δικαιοσύνη, δεν θα το κρίνουμε ούτε εγώ, ούτε εσείς…», είπε ο κ. Μαρινάκης ξεχνώντας βασικά πράγματα, όπως:

Η έρευνα και ο Εισαγγελέας

Η έρευνα για τα φορολογικά εγκλήματα για τα οποία ελέγχονται εταιρείες του κ. Λαβράνου γινόταν κατά την ίδια περίοδο που Οικονομικός Εισαγγελέας ήταν ο Χρήστος Μπαρδάκης, τον οποίο αποδεδειγμένα παρακολουθούσε τόσο η ΕΥΠ όσο και οι ιδιώτες του Predator. Όλως τυχαίως για εκείνο το διάστημα δεν είχε υπάρξει κάποια συγκεκριμένη εξέλιξη στην έρευνα των αρχών για το θέμα Λαβράνου. Τσάμπα κομπάζει ο κ. Μαρινάκης.

Οι καταγγελίες για κάποια απ’ τα φορολογικά εγκλήματα είχαν γίνει πολύ νωρίτερα απ’ τον δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη στις αρμόδιες αρχές. Το αποτέλεσμα ήταν να τεθεί σε παρακολούθηση ο δημοσιογράφος με τα γνωστά αποτελέσματα. Και αυτό δείχνει να το λησμονεί ο κ. Μαρινάκης.

Εάν δεν υπήρχε η δημοσιογραφική έρευνα από συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης που έριξε φως σε αυτή τη δυσώδη υπόθεση, το πλέον πιθανό σενάριο θα ήταν αυτό της απόλυτης συγκάλυψης, άλλη μια στις τόσες συγκαλύψεις σκανδάλων από την κυβέρνηση. Κι αυτή η αδιαπραγμάτευτη αλήθεια είναι που ενοχλεί περισσότερο απ’ όλα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Κουμπαριές

Και βέβαια ο κ. Μαρινάκης απέφυγε να σχολιάσει τις «κουμπαριές», λέγοντας: «Να με συγχωρείτε, αλλά εδώ δεν είναι χώρος ούτε ανάκρισης και ούτε εγώ θα μπω στη διαδικασία της «ευθύνης της κουμπαριάς». Και κάπως έτσι απέφυγε να σχολιάσει το ταξίδι που είχε κάνει ο πρώην υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος στο Ισραήλ, παρέα με τον κουμπάρο του Γιάννη Λαβράνο, με τον τελευταίο να χρησιμοποιεί διαφορετικό όνομα σε αυτή την αποστολή.

Απ’ τα ανωτέρω είναι προφανές ότι η κυβέρνηση αγοράζει χρόνο. Όσο τα πράγματα βρίσκονται σε καθεστώς σχετικού ελέγχου, το αφήγημα είναι πολύ συγκεκριμένο και είναι απαλλακτικό απέναντι σε οποιαδήποτε ευθύνη. Μένει να δούμε για πόσο θα κρατήσει αυτό.

Ελληνική οικονομία: Εφιαλτικά σενάρια λόγω πολέμου

Εκτός λειτουργίας μετά από πλήγμα, εργοστάσιο αφαλάτωσης στο Ιράν – Μπαράζ ιρανικών επιθέσεων στο Ισραήλ

Η μεγάλη δύναμη των blueberries
Μπορεί να μην το δείχνουν, ομως τα blueberries είναι από τα κορυφαία superfoods, πλούσια σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες C και K, και φυτικές ίνες

Για κατασκοπεία μιλά ο Κεσσές: Η ταυτόχρονη διπλή στόχευση Δένδια – Παπαχελά δεν είναι τυχαία
«Τι κοινό έχει ο Νίκος Δένδιας και ο Αλέξης Παπαχελάς. Και οι δύο παγιδεύτηκαν με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator στις 20.4.2021 με διάφορα 14 λεπτών», τονίζει χαρακτηριστικά ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές

Δουδωνής: Ντροπή η αδιαφορία της κυβέρνησης για τον κτηνοτροφικό κόσμο της Λέσβου που καταστρέφεται – Πού είναι ο υπουργός;
Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Παναγιώτης Δουδωνής, από το βήμα της Βουλής, κατηγορώντας την ότι έχει εγκαταλείψει τον πρωτογενή τομέα

Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: Η κυβέρνηση προσφέρει γη, ενέργεια και νερό σε data centers των ΗΠΑ χωρίς κανένα αντάλλαγμα
«Η μελέτη αναδεικνύει ένα κρίσιμο κενό στη δημόσια πολιτική: ενώ οι ήδη ανακοινωθείσες επενδύσεις σε data centers αναμένεται να καταναλώνουν ενέργεια ισοδύναμη με το ένα τρίτο των ελληνικών νοικοκυριών, η χώρα εξακολουθεί να στερείται εθνικού σχεδίου», τονίζει το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα

Οι ανησυχίες της Ελλάδας για Ιράν και Μέση Ανατολή – Μήνυμα σε Ισραήλ για το στάτους των ιερών Προσκυνημάτων
Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ αναφέρθηκε στην ενημέρωση στις ανησυχίες της Αθήνας για την κατάσταση σε Ιράν και Μέση Ανατολή, την κατάσταση στο Λίβανο και την χορήγηση προσωρινής βίζας σε τούρκους πολίτες.

Η ακτινογραφία της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ – Όλοι οι σταυροί και οι συσχετισμοί
Τους συσχετισμούς δυνάμεων, τους «πρωταγωνιστές» και τις νέες εσωκομματικές ισορροπίες αποτυπώνει η «ακτινογραφία» της σύνθεσης της νέας Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ μετά την ολοκλήρωση της «μαραθώνιας» καταμέτρησης των σταυρών.

Μητσοτάκης για τον Θάνο Οικονομόπουλο: Νιώθουμε πιο φτωχοί χάνοντας έναν πολύτιμο συνομιλητή και μία ευγενική προσωπικότητα
Η δημοσιογραφία αποχαιρετά, σήμερα, μία από τις πιο δυνατές πένες της, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον θάνατο του Θάνου Οικονομόπουλου

Πιερρακάκης: Το Δημόσιο δεν θα ασκήσει ένδικα μέσα για τις αποζημιώσεις στην τραγωδία των Τεμπών
«Αυτό δεν σημαίνει ότι ασπαζόμαστε το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης, αλλά το ότι σεβόμαστε απολύτως τον πόνο των συγγενών των θυμάτων», διευκρίνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, με αφορμή τη δικαστική απόφαση-ορόσημο που επιδικάζει 400.000 ευρώ σε συγγενείς θυμάτων

Νέα Αριστερά: Η Πέτη Πέρκα αναλαμβάνει πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας μετά την παραίτηση Χαρίτση
Αλλαγή «σκυτάλης στη Νέα Αριστερά, μετά την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση - Η Πέτη Πέρκα, βουλευτής Φλώρινας του κόμματος, αναλαμβάνει επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας

Κωνσταντοπούλου για Σεβαστίδη: Ωμή παρέμβαση υπέρ της κυβέρνησης και εις βάρος της ανεξάρτητης δικαιοσύνης
Αιχμηρή απάντηση στην παρέμβαση του προέδρου Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Χρήστου Σεβαστίδη, για τη δίκη των Τεμπών έδωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου που κάνει λόγο για άνευ προηγουμένου παρέμβαση υπέρ της κυβέρνησης

Γαβριήλ Σακελλαρίδης: «Η Νέα Αριστερά δεν είναι κόμμα με ημερομηνία λήξης»
Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης επισήμανε ότι «υπάρχει μια κρίση εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα και ειδικά στην Αριστερά. Υπάρχει μια τέτοια κρίση εμπιστοσύνης που κατ εμέ, για να απαντηθεί αυτή η κρίση, χρειάζονται καθαρές λύσεις και όχι θολά στίγματα»

Σαμαράς στο προσκήνιο και υποκλοπές στο παρασκήνιο, Συνέδριο με φασαρία, μα στο τέλος… απραξία
Φουντώνουν οι φήμες για ηχηρή παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά στη Βουλή σχετικά με το κράτος δικαίου και με κύριο αντικείμενο τις υποκλοπές. Τελικά όλα κύλησαν ήρεμα στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ενώ στη Νέα Αριστερά ψάχνονται για την επόμενη μέρα.

Τα βέλη που έχει ακόμα να εκτοξεύσει ο Αντ. Σαμαράς με φόντο υποκλοπές και Κράτος Δικαίου
Μετά τις βολές του πρώην πρωθυπουργού κατά της κυβέρνησης στο Πολεμικό Μουσείο για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, στη φαρέτρα Σαμαρά ενδεχόμενη ομιλία στη Βουλή για Κράτος Δικαίου και νομικές ενέργειες για τις υποκλοπές. Πώς έχει αφήσει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

Νέα Αριστερά: Δικαστική δικαίωση για την Τυχεροπούλου – Πλιάτσικο στα κόκκινα δάνεια με κυβερνητική ανοχή
Μέρα δικαίωσης αποδείχθηκε η 30η Μαρτίου για την Παρασκευή Τυχεροπούλου. Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών αποφάσισε ότι ήταν «παράνομη και καταχρηστική» η μετακίνησή της από τη θέση της αναπληρώτριας διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισμού ΟΠΕΚΕΠΕ με τη Νέα Αριστερά να φέρνει στη Βουλή «το ζήτημα της αυθαιρεσίας στη διοίκηση του Οργανισμού».

Μιλένα Αποστολάκη: Προκλητική η σιωπή της κυβέρνησης για τις χρεώσεις των τραπεζών στους απλούς λογαριασμούς
Έντονη κριτική στην κυβέρνηση από τη Μιλένα Αποστολάκη, σχετικά με την έλλειψη παρεμβάσεων για τις τραπεζικές χρεώσεις ακόμα και στους απλούς καταθετικούς λογαριασμούς.

«Άνοιξες πόρτες, γκρέμισες κάστρα, καλό ταξίδι μάνα» – Συγκίνηση με την επικήδειο του Γιώργου Νταλάρα για την Μαρινέλλα
Ξεχωριστή στιγμή της τελετής αποτέλεσε ο επικήδειος λόγος του Γιώργου Νταλάρα, ο οποίος, εμφανώς συγκινημένος, μίλησε για τη σπουδαία ερμηνεύτρια, Μαρινέλλα.

«Τι κοινό έχει ο Νίκος Δένδιας και ο Αλέξης Παπαχελάς. Και οι δύο παγιδεύτηκαν με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator στις 20.4.2021 με διάφορα 14 λεπτών», τονίζει χαρακτηριστικά ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές

Τέιλορ Σουίφτ: Αντιμέτωπη με αγωγή για το «The Life of a Showgirl»
Η Τέιλορ Σουίφτ βρίσκεται στο στόχαστρο αγωγής από περφόρμερ του Λας Βέγκας, που υποστηρίζει ότι ο τίτλος του νέου της άλμπουμ απειλεί να επισκιάσει το δικό της κατοχυρωμένο «Showgirl» brand.

Premier League: Η «βιομηχανία» απολύσεων προπονητών και το κόστος των 50 εκατομμυρίων
Από τον Ρούμπεν Αμορίμ έως τον Ιγκόρ Τούντορ, η έλλειψη υπομονής στους πάγκους της Αγγλίας εκτοξεύει τα οικονομικά βάρη των συλλόγων και αναδεικνύει μια βαθύτερη κρίση στρατηγικής

Κυβερνήτης Μινεσότα προς το στερνοπαίδι του Τραμπ: «Κάνε αυτό που δεν έκανε ο πατέρας σου…»
Με μια έκδηλη αντιπολεμική διάθεση, ο σκληροτράχηλος συμπολεμιστής του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ στην ταινία Predator (1988) προκαλεί τον υιό Τραμπ, Barron να κάνει κάτι που ο πατέρας του Ντόναλντ «δεν είχε τον πατριωτισμό να κάνει».

Δουδωνής: Ντροπή η αδιαφορία της κυβέρνησης για τον κτηνοτροφικό κόσμο της Λέσβου που καταστρέφεται – Πού είναι ο υπουργός;
Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Παναγιώτης Δουδωνής, από το βήμα της Βουλής, κατηγορώντας την ότι έχει εγκαταλείψει τον πρωτογενή τομέα

Πλακιάς για δίκη Τεμπών: Οι εμπλεκόμενοι να επιδείξουν σοβαρότητα όπως αρμόζει στα παιδιά μας
Με τη δίκη των Τεμπών να ξεκινά εκ νέου αύριο ο Νίκος Πλακιάς ζητά με ανάρτησή του από τους αρμόδιους «να σταθούν στο ύψος της περίστασης και να συμβάλουν θετικά στην ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας»

Η 90χρονη μητέρα του Μπρους Γουίλις κόντρα στον χρόνο – Εθελόντρια στο Αστυνομικό Τμήμα του LA
Στα 90 της χρόνια, η Μαρλέν Γουίλις προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες της κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, ελέγχοντας τις αστυνομικές αναφορές, κρατώντας σημειώσεις και διορθώνοντας τη γραμματική.

Κλείνουν αύριο σχολεία και αθλητικοί χώροι σε νησιά λόγω πρόγνωσης ακραίων καιρικών φαινομένων
Με απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στο Δήμο Αμοργού αύριο 1 Απριλίου. Με απόφαση του Δήμου Ρόδου κλείνουν επίσης αθλητικοί χώροι και σχολεία της Ρόδου.

Κακοκαιρία: Ποια σχολεία θα είναι κλειστά την Τετάρτη – Έρχονται αποφάσεις για νέες περιοχές
Η κακοκαιρία Erminio αναμένεται να πλήξει αρκετές περιοχές της χώρας το επόμενο 24ωρο, με αποτέλεσμα πολλά σχολεία να παραμείνουν κλειστά σε πολλές περιοχές της χώρας

ΟΠΕΚΕΠΕ: Βροχή ερωτήσεων από τους δικαστές στον Βάρρα για τη σχέση του με τον πρωθυπουργό
Στη δίκη δύο πρώην στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρώην πρόεδρος του οργανισμού Γρηγόρης Βάρρας δέχτηκε «βροχή» ερωτήσεων για τη σχέση του με τον πρωθυπουργό και για το εάν τον είχε ενημερώσει για τα όσα «περίεργα» είχε διαπιστώσει

Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: Η κυβέρνηση προσφέρει γη, ενέργεια και νερό σε data centers των ΗΠΑ χωρίς κανένα αντάλλαγμα
«Η μελέτη αναδεικνύει ένα κρίσιμο κενό στη δημόσια πολιτική: ενώ οι ήδη ανακοινωθείσες επενδύσεις σε data centers αναμένεται να καταναλώνουν ενέργεια ισοδύναμη με το ένα τρίτο των ελληνικών νοικοκυριών, η χώρα εξακολουθεί να στερείται εθνικού σχεδίου», τονίζει το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

