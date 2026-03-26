Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026
Στην αυλή του Μαξίμου οι υποκλοπές, «δείχνει» ξανά την κυβέρνηση ο Ντίλιαν – Τα αναπάντητα ερωτήματα
Πολιτική Γραμματεία 26 Μαρτίου 2026, 11:06

Ο ιδρυτής της Intellexa έβαλε φωτιές στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών με τη νέα δήλωσή του και απειλεί με αποκαλύψεις. Η αντιπολίτευση επιτίθεται στην κυβέρνηση, θέτοντας προ των ευθυνών τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

Πάνος Τσίκαλας
Φωτιές στην κυβέρνηση έβαλαν οι νέες δηλώσεις του ιδρυτή της Intellexa και καταδικασμένου πρωτοδίκως για το σκάνδαλο του Predator, Ταλ Ντίλιαν, που για ακόμη μια φορά «έδειξε» κυβερνήσεις ως αγοραστές και χειριστές των λογισμικών που εμπορευόταν η εταιρεία του.

Ο Ταλ Ντίλιαν προχώρησε σε σαφή παραλληλισμό με τον μοναδικό παραιτηθέντα πρόεδρο των ΗΠΑ, Ρίτσαρντ Νίξον, λέγοντας ότι εκείνος, όταν επιχείρησε να συγκαλύψει το σκάνδαλο των υποκλοπών, έχασε την προεδρία του.

Την ίδια ώρα, επιχειρώντας να αποσείσει τις κατηγορίες περί κατασκοπείας, υποστηρίζει ότι το λογισμικό της Intellexa είναι «εκ σχεδιασμού» δομημένο έτσι ώστε η εταιρεία να μην έχει γνώση των στόχων ή των επιχειρήσεων. Όπως σημειώνει, τον πλήρη έλεγχο έχουν αποκλειστικά οι «εθνικές υπηρεσίες», οι οποίες επιλέγουν στόχους και υλοποιούν τις επιχειρήσεις χωρίς ενημέρωση της εταιρείας.

«Εκ σχεδιασμού, το λογισμικό μας δεν επιτρέπει σε κανέναν εκτός από την υπηρεσία να γνωρίζει τους στόχους και να είναι ενήμερος για τις επιχειρήσεις που διεξάγονται από τις εθνικές υπηρεσίες. Οι εθνικές υπηρεσίες καθορίζουν τους στόχους και εκτελούν την επιχείρηση χωρίς τη γνώση μας. Δεν γνωρίζουμε ποιος πραγματοποίησε τις παρεμβάσεις», τόνισε ο ιδρυτής της Intellexa, σε δήλωσή του στο MEGA Stories και το Inside Story. Με αυτόν τον τρόπο, ο κ. Ντίλιαν επιχείρησε να μετακυλίσει την ευθύνη για το περιεχόμενο, την κατοχή και τη χρήση των παρακολουθήσεων στους τελικούς χρήστες του λογισμικού, δηλαδή, όπως ανέφερε, τους κρατικούς φορείς.

Παραμένουν αναπάντητα τα ερωτήματα

Τα ερωτήματα προς το Μέγαρο Μαξίμου παραμένουν αναπάντητα, την ώρα που η κυβέρνηση περιορίζεται σε μια -μάλλον αμήχανη- επίκληση της Δικαιοσύνης, αποφεύγοντας να τοποθετηθεί επί της ουσίας των ισχυρισμών του Ταλ Ντίλιαν και των νέων αποκαλύψεων.

Σε μια υπόθεση εργασίας που όντως την ευθύνη για τις παράνομες παρακολουθήσεις είχαν μόνο ιδιώτες, είναι απορίας άξιο πώς τα κυβερνητικά στελέχη δεν στράφηκαν απέναντι στους τέσσερις κατηγορούμενους, υποστηρίζοντας την κατηγορία, αφήνοντας τη δικαστική βάσανο μόνο σε δημοσιογράφους, πολιτικούς της αντιπολίτευσης, στελέχη της ΕΥΠ και το πρώην στέλεχος της Meta, Άρτεμις Σίφορντ. Βέβαια, πιο σημαντικό ερώτημα είναι, εφόσον επιβεβαιωθούν οι ισχυρισμοί Ντίλιαν, για το ποιος «κρατικός φορέας», με ποιον τρόπο και με ποιους λειτούργησε το παράνομο λογισμικό του Predator, ερωτήματα που αναμένεται να φωτίσει η νέα δικαστική έρευνα που ξεκινά μετά την καθαρογραφή της δικαστικής απόφασης.

Σημειώνεται ότι οι αναφορές στη δίκη των υποκλοπών για το «κοινό κέντρο ΕΥΠ – Predator» ήταν δεκάδες από διάφορους μάρτυρες, ενώ στο επίκεντρο είχε τεθεί και ο ρόλος του ΚΕΤΥΑΚ (παραρτήματος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών). «Άλλωστε, ακόμη και οι μάρτυρες που κατέθεσαν για τη συμμετοχή προσώπων της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) στις ένδικες παρακολουθήσεις, ανέφεραν για ενιαίο (κοινό) κέντρο συντονισμού, που δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει χωρίς την σύμπραξη και συμβολή των κατηγορουμένων (υποδομή, τεχνογνωσία, εκπαίδευση, διαρκής υποστήριξη, πρόσβαση και πληροφόρηση των δεδομένων) αναδεικνύοντας έτσι τον πρωταγωνιστικό τους ρόλο στην εγκληματική δράση τους. Περαιτέρω, από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά μέσα, αναδείχθηκε ότι ο τρίτος κατηγορούμενος, Ταλ Ντίλιαν, ήταν ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης του ομίλου Intellexa και μαζί με τη σύζυγό του δεύτερη κατηγορούμενη έδιναν τις κατευθυντήριες γραμμές για την επίτευξη των σκοπών, που είχαν συναποφασίσει από κοινού και με τους έτερους συγκατηγορουμένους τους», υπογραμμιζόταν σχετικά στην καθαρογραφή της απόφασης των υποκλοπών.

Την ερχόμενη Παρασκευή η συζήτηση για το Κράτος Δικαίου που ζήτησε ο Ανδρουλάκης

Πριν από τη δικαστική απόφαση που ταρακούνησε εκ νέου το πολιτικό σκηνικό, η κυβέρνηση είχε επιλέξει τη σιωπή ως βασική τακτική απέναντι στις παράνομες παρακολουθήσεις, στάση που ερμηνευόταν, τόσο από παράγοντες της δίκης όσο και από την αντιπολίτευση, ως επιχείρηση συγκάλυψης πολιτικών ευθυνών.

Μετά την απόφαση και τις δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν, η αντιπολίτευση έθεσε στο επίκεντρο των ευθυνών τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και το Μέγαρο Μαξίμου

«Το νοσηρό και δυσώδες παρακράτος ξηλώνεται μετά την ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Και από το χρέος απέναντι στην αλήθεια και τον όρκο για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, του Συντάγματος και των νόμων δεν μπορούν πια να απουσιάζουν οι υπουργοί της κυβέρνησης, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλοι αξιωματούχοι», ανέφερε το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

Παράλληλα, ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε προαναγγείλει το αίτημα σύστασης νέας εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών, έπειτα και από τις αποκαλύψεις του in σχετικά με τις «στημένες» ερωτήσεις βουλευτών της ΝΔ στον Σταμάτη Τρίμπαλη, που, όπως ο ίδιος είχε παραδεχθεί, ήταν ενήμερος από πριν την κατάθεσή του για «πολλές» από τις ερωτήσεις που θα του γινόντουσαν από τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος.

Σημειώνεται ότι η προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου που είχε ζητήσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει οριστεί για την Παρασκευή, 3 Απριλίου.

Φάμελλος: Υπήρξε κεντρικός σχεδιασμός στις υποκλοπές

«Υπήρξε κεντρικός σχεδιασμός στο θέμα των υποκλοπών, αυτό έχει αποδειχθεί. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν πήρε την ΕΥΠ την πρώτη μέρα ανάληψης των ευθυνών ως πρωθυπουργός; Το οποίο είναι και λανθασμένο πολιτικά, αλλά δεν μας έχει εξηγήσει ακόμα γιατί. Ο ίδιος δεν έβαλε τον διοικητή της ΕΥΠ αλλάζοντας και το θεσμικό πλαίσιο για να μην έχει τα απαραίτητα προσόντα; Έκανε αλλαγή νόμου ακριβώς για να είναι ο δικός του άνθρωπος στην ΕΥΠ. Δεν έρχονται όλοι και αποδεικνύουν πλέον ότι υπήρχε ένα κοινό συνδεδεμένο σύστημα μεταξύ ΕΥΠ και Predator; Δεν βγαίνει πλέον δημόσια ότι αυτό το κακόβουλο λογισμικό απευθύνεται μόνο σε εθνικές αρχές;», ανέφερε στο in και τη Ράνια Τζίμα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, τόνισε πως «ούτε τώρα θα μιλήσει ο κ. Μητσοτάκης; Ούτε τώρα θα μιλήσει ο κ. Μαρινάκης; Έστω η κ. Σδούκου; Το σκοτεινό πρόσωπο της κυβέρνησης αποκαλύπτεται, το πουλόβερ ξηλώνεται, τα στόματα ανοίγουν».

Νέα Αριστερά: Η συγκάλυψη που έχει ενορχηστρώσει ο Μητσοτάκης καταρρέει

Τέλος, η Νέα Αριστερά υπογράμμισε ότι «όταν ο ίδιος ο δημιουργός του Predator δείχνει προς τις κρατικές υπηρεσίες και δηλώνει ότι δεν θα γίνει ΄εξιλαστήριο θύμα’, η συγκάλυψη που έχει ενορχηστρώσει ο κ. Μητσοτάκης καταρρέει».

Πρόσθεσε, ακόμη, πως «την ίδια στιγμή, κυβερνητικά στελέχη επιχειρούν να κανονικοποιήσουν τις παρακολουθήσεις, φτάνοντας στο σημείο να υποστηρίζουν ότι ακόμη και κορυφαίοι θεσμικοί παράγοντες ‘μπορεί να παρακολουθούνται’ ή να τις εξισώνουν με διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

