O Ντίλιαν ξαναμίλησε και «το σκοτεινό πρόσωπο της κυβέρνησης αποκαλύφθηκε» – Οι πρώτες πολιτικές αντιδράσεις
Ο ιδρυτής της Intellexa Ταλ Ντίλιαν δηλώνει με νόημα πως «δεν θα γίνει αποδιοπομπαίος τράγος» στέλνοντας μηνύματα. ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν πως το «πουλόβερ ξηλώνεται» ενώ ακολουθούν νέες κινήσεις σε νομικό και πολιτικό επίπεδο.
«Φωτιές» στην εγχώρια πολιτική σκηνή έχει ανάψει ο ιδρυτής της Intellexa Ταλ Ντίλιαν. Με νέα δήλωσή του επαναλαμβάνει ότι «το λογισμικό προληπτικής άμυνας το παρέχει νόμιμα αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένες κυβερνητικές και αστυνομικές αρχές» και ξεκαθαρίζει πως δεν προτίθεται να γίνει «αποδιοπομπαίος τράγος».
Το αφεντικό της Intellexa είναι και πάλι ξεκάθαρο στις δηλώσεις του: Παρέχουμε τεχνολογία μόνο σε κυβερνήσεις και αστυνομικές αρχές
Με αναφορά στον Νίξον και το Watergate επαναλαμβάνει (σε MEGA και Inside Story) ότι «η ομάδα μας ανέπτυξε ένα λογισμικό προληπτικής άμυνας και το παρέχει νόμιμα αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένες κυβερνητικές και αστυνομικές αρχές».
Άμεσα ήταν τα αντανακλαστικά του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ.
«Μέχρι τέλους», λέει το ΠΑΣΟΚ
Το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη σχολιάζει πως ο ιδιοκτήτης της Intellexa Ταλ Ντίλιαν «έδειξε εκ νέου το Μέγαρο Μαξίμου και τον Κυριάκο Μητσοτάκη» και εκτιμά πως έστειλε μήνυμα με πολλούς αποδέκτες.
«Το νοσηρό και δυσώδες παρακράτος ξηλώνεται μετά την ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Και από το χρέος απέναντι στην αλήθεια και τον όρκο για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, του Συντάγματος και των νόμων δεν μπορούν πια να απουσιάζουν οι υπουργοί της κυβέρνησης, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλοι αξιωματούχοι», αναφέρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Καταλήγει πως θα συνεχίσει «τον νομικό και πολιτικό αγώνα μέχρι τέλους».
«Τα στόματα ανοίγουν», το σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ
Στον ΣΥΡΙΖΑ, ο εκπρόσωπος Τύπου, Κώστας Ζαχαριάδης, μετά τη νέα δήλωση Ντίλια ρωτά: «Ούτε τώρα θα μιλήσει ο κ. Μητσοτάκης; Ούτε τώρα θα μιλήσει ο κ. Μαρινάκης; Έστω η κ. Σδούκου;» και σημειώνει πως «το σκοτεινό πρόσωπο της κυβέρνησης αποκαλύπτεται, το πουλόβερ ξηλώνεται, τα στόματα ανοίγουν».
Καταλήγει υπογραμμίζοντας πως «όσοι αγωνιστήκαμε από την πρώτη μέρα για να δοθούν απαντήσεις γι’ αυτή την δυσώδη υπόθεση αργά ή γρήγορα θα δικαιωθούμε κόντρα στον κυνισμό, τη συγκάλυψη και την αδιαφορία».
