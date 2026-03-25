O Ντίλιαν ξαναμίλησε και «το σκοτεινό πρόσωπο της κυβέρνησης αποκαλύφθηκε» – Οι πρώτες πολιτικές αντιδράσεις
Πολιτική Γραμματεία 25 Μαρτίου 2026, 00:07

Ο ιδρυτής της Intellexa Ταλ Ντίλιαν δηλώνει με νόημα πως «δεν θα γίνει αποδιοπομπαίος τράγος» στέλνοντας μηνύματα. ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν πως το «πουλόβερ ξηλώνεται» ενώ ακολουθούν νέες κινήσεις σε νομικό και πολιτικό επίπεδο.

«Φωτιές» στην εγχώρια πολιτική σκηνή έχει ανάψει ο ιδρυτής της Intellexa Ταλ Ντίλιαν. Με νέα δήλωσή του επαναλαμβάνει ότι «το λογισμικό προληπτικής άμυνας το παρέχει νόμιμα αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένες κυβερνητικές και αστυνομικές αρχές» και ξεκαθαρίζει πως δεν προτίθεται να γίνει «αποδιοπομπαίος τράγος».

Το αφεντικό της Intellexa είναι και πάλι ξεκάθαρο στις δηλώσεις του: Παρέχουμε τεχνολογία μόνο σε κυβερνήσεις και αστυνομικές αρχές

Με αναφορά στον Νίξον και το Watergate επαναλαμβάνει (σε MEGA και Inside Story) ότι «η ομάδα μας ανέπτυξε ένα λογισμικό προληπτικής άμυνας και το παρέχει νόμιμα αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένες κυβερνητικές και αστυνομικές αρχές».

Άμεσα ήταν τα αντανακλαστικά του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ.

«Μέχρι τέλους», λέει το ΠΑΣΟΚ

Το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη σχολιάζει πως ο ιδιοκτήτης της Intellexa Ταλ Ντίλιαν «έδειξε εκ νέου το Μέγαρο Μαξίμου και τον Κυριάκο Μητσοτάκη» και εκτιμά πως έστειλε μήνυμα με πολλούς αποδέκτες.

«Το νοσηρό και δυσώδες παρακράτος ξηλώνεται μετά την ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Και από το χρέος απέναντι στην αλήθεια και τον όρκο για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, του Συντάγματος και των νόμων δεν μπορούν πια να απουσιάζουν οι υπουργοί της κυβέρνησης, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλοι αξιωματούχοι», αναφέρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Καταλήγει πως θα συνεχίσει «τον νομικό και πολιτικό αγώνα μέχρι τέλους».

«Τα στόματα ανοίγουν», το σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ

Στον ΣΥΡΙΖΑ, ο εκπρόσωπος Τύπου, Κώστας Ζαχαριάδης, μετά τη νέα δήλωση Ντίλια ρωτά: «Ούτε τώρα θα μιλήσει ο κ. Μητσοτάκης; Ούτε τώρα θα μιλήσει ο κ. Μαρινάκης; Έστω η κ. Σδούκου;» και σημειώνει πως «το σκοτεινό πρόσωπο της κυβέρνησης αποκαλύπτεται, το πουλόβερ ξηλώνεται, τα στόματα ανοίγουν».

Καταλήγει υπογραμμίζοντας πως «όσοι αγωνιστήκαμε από την πρώτη μέρα για να δοθούν απαντήσεις γι’ αυτή την δυσώδη υπόθεση αργά ή γρήγορα θα δικαιωθούμε κόντρα στον κυνισμό, τη συγκάλυψη και την αδιαφορία».

Πόλεμος στο Ιράν: Αρχίζει να πλήττει την παγκόσμια οικονομία – Τι δείχνουν διεθνείς έρευνες

Τραμπ: Έχουμε κερδίσει τον πόλεμο – Πετύχαμε αλλαγή καθεστώτος

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;

Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες

Σύνταξη
inTown
Νέα Αριστερά 24.03.26

Εποχή Σακελλαρίδη στη ΝΕΑΡ μετά την παραίτηση Χαρίτση - Ο δρόμος που ανοίγει για αλλαγή επικεφαλής στην ΚΟ

Αλλαγή σκυτάλης στη Νέα Αριστερά μετά την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση από την προεδρία. Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης αναλαμβάνει χρέη προέδρου στο κόμμα της Πατησίων ενώ ανοιχτό παραμένει ακόμα το πρόσωπο που θα αναλάβει επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 24.03.26

Ανδρουλάκης: Δεν αξίζει στο λαό το διεφθαρμένο σύστημα εξουσίας του Μαξίμου – Οι μάσκες έπεσαν

«Δεν μπορούν να σιωπούν μπροστά στην καρέκλα εξουσίας» σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για τα πρόσωπα εξουσίας και τους αξιωματούχους που στοχοποιήθηκαν με το Predator αλλά δεν προσέφυγαν στη δικαιοσύνη

Σύνταξη
Interview 24.03.26

Φάμελλος: Υπήρξε κεντρικός σχεδιασμός στο θέμα των υποκλοπών, ο Μητσοτάκης οφείλει απαντήσεις

Καταπέλτης για το ζήτημα των υποκλοπών ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος τονίζει ότι μετά τη δικαστική απόφαση αποδείχθηκε ότι υπήρχε κοινό σύστημα μεταξύ ΕΥΠ και Predator και ότι πλέον κυβέρνηση και Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μπορούν να κρύβονται. Υπουργοί και αξιωματούχοι σιωπούν για τις υποκλοπές γιατί έκαναν απαράδεκτο συμβιβασμό για την καρέκλα, προσβάλλοντας τη Δημοκρατία, τονίζει αυστηρά για να αναρωτηθεί με νόημα «έναντι ποιου άραγε έπρεπε να στραφούν απέναντι; Στο Μαξίμου;». Μέρος της συνέντευξης Φάμελλου που θα δημοσιευθεί αύριο.

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 24.03.26

Η επιστολή παραίτησης του Αλέξη Χαρίτση από πρόεδρος της Νέας Αριστεράς

Ο Αλέξης Χαρίτσης ανακοίνωσε την παραίτηση του από πρόεδρος της Νέας Αριστεράς καθώς «η πλειοψηφία στα κομματικά όργανα έχει επιλέξει έναν ριζικά διαφορετικό δρόμο».

Σύνταξη
Τέμπη 24.03.26

ΚΚΕ για Φλωρίδη και Άρειο Πάγο: Αποδέχονται την de facto μετατροπή της δίκης σε «κεκλεισμένων των θυρών»

«Είναι ανεπίτρεπτο κυβέρνηση και κράτος να συνεχίζουν τα παιχνίδια με τον πόνο των συγγενών. Και μάλιστα προκλητικά να επικαλούνται την ανάγκη άμεσης διενέργειας της δίκης υπό τον φόβο της παραγραφής», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Επικαιρότητα 24.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Άρρηκτα συνδεδεμένο με το «μηχανισμό» του Μεγάρου Μαξίμου το σκάνδαλο των υποκλοπών

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών, παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες του 'μηχανισμού Μαξίμου', αργά ή γρήγορα θα αποκαλυφθεί σε όλη του την τερατώδη διάσταση. Και οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 24.03.26

Προτροπή Κικίλια στους υπευθύνους «να βρουν τρόπο να λυθεί το πρόβλημα» με την αίθουσα στη δίκη των Τεμπών

Η αίθουσα που φιλοξενεί τη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα «προφανώς δεν πληροί τις προϋποθέσεις», δηλώνει ο Βασίλης Κικίλιας.

Σύνταξη
Επικαιρότητα 24.03.26

ΣΥΡΙΖΑ για το αλαλούμ στη δίκη των Τεμπών: Λίγη ντροπή, κ. Φλωρίδη

«Η προσπάθειά του να θολώσει τα νερά είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Όπως καταδικασμένη είναι και η απόπειρά του να 'βγει λάδι' διά των επιθέσεων σε συγγενείς και συνηγόρους», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για τον υπουργό Δικαιοσύνης και τις δικαιολογίες του για τη δικαστική αίθουσα

Σύνταξη
Λευκωσία 24.03.26

Ανδρουλάκης σε Χριστοδουλίδη: Καμία συμμετοχή στον πόλεμο – Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη εικονοποιήθηκε στην Κύπρο

Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη είναι απότοκος «μιας μεγάλης εθνικής επιτυχίας, της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση με άλυτο το Κυπριακό, που επιτεύχθηκε με πολλή δουλειά και με σχέδιο από την τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 24.03.26

ΣΥΡΙΖΑ για Πλεύρη: Ανιστόρητος, απαράδεκτος και χυδαίος! Αυτή είναι η ΝΔ του Μητσοτάκη, με τα τσεκούρια και την εμφυλιοπολεμική ρητορική

«Ο κ. Πλεύρης δεν έχει πει μισή λέξη για τους 200 κομμουνιστές πατριώτες που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή. Λογικό και αναμενόμενο. Τι να πει και πώς να το πει; Ένας φανατικός υποστηρικτής της δικτατορίας του Μεταξά», τονίζει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 24.03.26

Κομισιόν στον Μανιάτη: Ούτε ο «νέος» ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ακόμα διαπιστευμένος

«Η διαπίστευση του ελληνικού οργανισμού πληρωμών βρίσκεται επί του παρόντος υπό αναστολή», καθώς όπως υπογραμμίζει ο αρμόδιος Ευρωπαίος επίτροπος, προκύπτουν ζητήματα συμμόρφωσης του νέου ΟΠΕΚΕΠΕ με τα σχετικά κριτήρια διαπίστευσης

Σύνταξη
Κόντρα 24.03.26

Δούκας στον Πλεύρη: Ακροδεξιός κατήφορος και εμφυλιοπολεμική ρητορική

«Η Αθήνα είναι και θα παραμείνει μία πόλη αλληλεγγύης, συμπερίληψης και διαλόγου, κ. Πλεύρη. Όσο μίσος και αν σπείρετε με τις ακροδεξιές απόψεις σας, εμείς θα συνεχίσουμε στον δρόμο της δικαιοσύνης και της νομιμότητας», διαμηνύει ο Χάρης Δούκας στον υπουργό Μετανάστευσης

Σύνταξη
Επικαιρότητα 24.03.26

Δένδιας για την 25η Μαρτίου: Τιμάμε αυτούς που διαμόρφωσαν εθνική συνείδηση, μετατρέποντάς την σε επαναστατική πράξη

«Το 1821 δεν σας κληροδότησε μόνο μια μεγάλη ιστορική μνήμη. Σας κληροδότησε μια διαχρονική συνταγματική απαίτηση: την υπηρεσία στην πατρίδα με πλήρη επίγνωση της αποστολής. Την υποχρέωση να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές μια Ελλάδα ασφαλή, κυρίαρχη και υπερήφανη», τόνισε ο Νίκος Δένδιας στην ημερήσια διαταγή για την εθνική επέτειο

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 24.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Φτάνουν πια τα «καθρεφτάκια» στους παραγωγούς μας, κ. Μητσοτάκη

«Η ανακοίνωση Μητσοτάκη για επιδότηση 15% στα λιπάσματα και για 16  λεπτά ανά λίτρο στο diesel κίνησης, είναι ένα καθαρά επικοινωνιακό τέχνασμα, που επιχειρεί να παρουσιάσει ως 'στήριξη' αυτό που στην ουσία είναι μικροπολιτικό 'καμουφλάζ'», καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Μπάσκετ 24.03.26

Βαλένθια – Ολυμπιακός 85-84: Έχασε τη νίκη μέσα από τα χέρια του…

Ο Ολυμπιακός ήταν «αγκαλιά» με τη νίκη τη Βαλένθια, όμως δύο 2/3 βολές του Ντε Λαρέα με 2,9'' για τη λήξη και στη συνέχεια ένα άστοχο τρίποντο του εξαιρετικού ως τότε Φουρνιέ οδήγησαν σε ήττα....

Σύνταξη
Μέση Ανατολή 24.03.26

Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ: Ποιο είναι το πρόσωπο που προκρίνει ο Τραμπ για την ηγεσία του Ιράν

Ο πρόεδρος της Σούρα, του ιρανικού κοινοβουλίου, φέρεται από πολλά διεθνή ΜΜΕ ως η πιθανή επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ για να ηγηθεί του Ιράν. Ο ίδιος ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ έχει κάνει πολύ σκληρές δηλώσεις εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Μπάσκετ 24.03.26

Αταμάν: «Ο Κέντρικ έπαιξε απίστευτα στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού»

Σχολιάζοντας την κομβική νίκη που πέτυχε ο Παναθηναϊκός επί της Ντουμπάι στο Σεράγεβο ο Εργκίν Αταμάν στάθηκε στην εξαιρετική εμφάνιση του Κέντρικ Ναν ειδικά στο 4ο δεκάλεπτο.

Σύνταξη
Όσα είπε ο Jay-Z σε μια νέα, εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη
«Θυμός» 24.03.26

Ο Jay-Z μιλά για τις κατηγορίες περί σεξουαλικής κακοποίησης, τα beef της σκηνής και την ατζέντα της Δεξιάς

Σε μια νέα συνέντευξή με το περιοδικό GQ, ο Jay-Z αναφέρθηκε στις κατηγορίες περί κακοποίησης, στο beef μεταξύ Drake και Kendrick Lamar αλλά και στο «αντι-χιπ χοπ» κίνημα της Δεξιάς.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 24.03.26

«Καρφιά» από Ρομάριο σε Αντσελότι για τον Νεϊμάρ: «Ένας σταρ πρέπει να παίζει στην Εθνική»

Ο θρύλος του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου Ρομάριο άσκησε κριτική στον προπονητή της Εθνικής Βραζιλίας για τη μη κλήση του Νεϊμάρ στο επικείμενο Μουντιάλ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πολιτική Γραμματεία 24.03.26

Ανδρουλάκης: Δεν αξίζει στο λαό το διεφθαρμένο σύστημα εξουσίας του Μαξίμου – Οι μάσκες έπεσαν

«Δεν μπορούν να σιωπούν μπροστά στην καρέκλα εξουσίας» σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για τα πρόσωπα εξουσίας και τους αξιωματούχους που στοχοποιήθηκαν με το Predator αλλά δεν προσέφυγαν στη δικαιοσύνη

Σύνταξη
Ελλάδα 24.03.26

Πώς «μίκρυνε» η αίθουσα της δίκης των Τεμπών – Οι χώροι που «έφαγαν» θέσεις συγγενών και δικηγόρων

Την ώρα που το υπουργείο Δικαιοσύνης διαφημίζει τη μεγαλύτερη δικαστική αίθουσα της χώρας, βοηθητικοί χώροι έχουν μειώσει το χώρο σε λιγότερο από το μισό.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Financial Times 24.03.26

Ιράν: «Μη εχθρικά πλοία» μπορούν να διέλθουν από τo Oρμούζ – Επιστολή στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό

Με επιστολή του στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, το Ιράν ανακοίνωσε ότι, έπειτα από συντονισμό με τις ιρανικές αρχές, «μη εχθρικά πλοία» θα μπορούν να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ. Αποκλείονται πλοία χωρών που συνεργάζονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ

Σύνταξη
Συγκλονίζει η τενίστρια 24.03.26

Η εξομολόγηση της Μπαντόσα: «Αυτός ο καταραμένος φόβος - Η Πάουλα δεν έφυγε, θα επιστρέψει»

Η πρώην σύντροφος του Στέφανου Τσιτσιπά, Πάουλα Μπαντόσα συγκλονίζει σε μήνυμά της για την μάχη που δίνει ώστε να είναι καλά ψυχολογικά. Η εξομολόγηση για τον φόβο που αισθάνεται.

Σύνταξη
Ιράν 24.03.26

Η Μεγάλη Βρετανία θα ηγηθεί δύναμης για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ σύμφωνα με τους Times

Η Μεγάλη Βρετανία προτίθεται να προχωρήσει σε συνέδριο ασφαλείας για τα Στενά του Ορμούζ στο Λονδίνο ή το Πόρτσμουθ, με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και τον ΓΓ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε να «βγαίνουν μπροστά».

Σύνταξη
Ελλάδα 24.03.26

«Βάλτ’ τα όλα σε θυρίδα», «δύο μαγαζιά είναι σε εικονική εταιρεία» – Οι διάλογοι του κυκλώματος με τις απάτες στον ΕΦΚΑ

Τη δράση του κυκλώματος με τις απάτες σε βάρος του Δημοσίου αποκαλύπτουν οι συνομιλίες που έχουν καταφέρει να υποκλέψουν οι Αρχές.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 24.03.26

Πώς το χάος του Κόπα Άφρικα, προκαλεί πονοκέφαλο στις εταιρείες ανά τον πλανήτη

Τα σενάρια, οι διαφορετικές πολιτικές, το Justice Payout και η νέα δικαστική διαδικασία Μαρόκου, Σενεγάλης, AFCON, που φέρει νέα ανατροπή στο Κόπα Άφρικα και μεγαλύτερο μπάχαλο.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Interview 24.03.26

Φάμελλος: Υπήρξε κεντρικός σχεδιασμός στο θέμα των υποκλοπών, ο Μητσοτάκης οφείλει απαντήσεις

Καταπέλτης για το ζήτημα των υποκλοπών ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος τονίζει ότι μετά τη δικαστική απόφαση αποδείχθηκε ότι υπήρχε κοινό σύστημα μεταξύ ΕΥΠ και Predator και ότι πλέον κυβέρνηση και Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μπορούν να κρύβονται. Υπουργοί και αξιωματούχοι σιωπούν για τις υποκλοπές γιατί έκαναν απαράδεκτο συμβιβασμό για την καρέκλα, προσβάλλοντας τη Δημοκρατία, τονίζει αυστηρά για να αναρωτηθεί με νόημα «έναντι ποιου άραγε έπρεπε να στραφούν απέναντι; Στο Μαξίμου;». Μέρος της συνέντευξης Φάμελλου που θα δημοσιευθεί αύριο.

Σύνταξη
Μπάσκετ 24.03.26

LIVE: Βαλένθια – Ολυμπιακός

LIVE: Βαλένθια – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βαλένθια – Ολυμπιακός για την 33η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Σκάνδαλο υποκλοπών 24.03.26

Στο Reuters το ελληνικό PredatorGate: Ο Ντίλιαν αποδίδει την καταδίκη του σε προσπάθεια συγκάλυψης

Ο ιδρυτής της Intellexa, με δήλωση στο Reuters, επισημαίνει ότι θα ασκήσει έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Επαναλαμβάνει ότι δεν θα γίνει «αποδιοπομπαίος τράγος».

Σύνταξη
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

