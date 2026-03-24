Στο Reuters το ελληνικό PredatorGate: Ο Ντίλιαν αποδίδει την καταδίκη του σε προσπάθεια συγκάλυψης

Ο ιδρυτής της εταιρείας παρακολούθησης Intellexa που πωλεί το Predator, σχεδιάζει να ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης του από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ο Ταλ Ντίλιαν, στη δήλωσή του επαναλαμβάνει όσα δήλωσε και στο Mega.

«Παρέμεινα σιωπηλός κατά τη διάρκεια της δίκης, αλλά δεν θα γίνω αποδιοπομπαίος τράγος», αναφέρει στη δήλωσή του στο Reuters. «Πιστεύω ότι μια καταδίκη χωρίς αποδεικτικά στοιχεία δεν είναι δικαιοσύνη, θα μπορούσε να είναι μέρος συγκάλυψης και ακόμη και έγκλημα. Θα παρουσιάσω την υπόθεσή μου ενώπιον εθνικών, περιφερειακών και διεθνών θεσμών, συμπεριλαμβανομένης της αίτησης παρέμβασης του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης».

Ο Ταλ Ντίλιαν δήλωσε επίσης ότι τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της δίκης έρχονταν σε αντίθεση με την ανάλυση του εισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ενώ δεν υπήρχαν στοιχεία που να συνδέουν τους κατηγορούμενους με τις αναφερόμενες «παρεμβάσεις» της ΕΥΠ.

Επίσης έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι η τεχνολογία παρακολούθησης έχει πωληθεί μόνο σε κυβερνήσεις και ότι αυτές φέρουν την ευθύνη για τη νόμιμη χρήση της τεχνολογίας.

Η καταδίκη

Στις 26 Φεβρουαρίου, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών αποφάσισε ότι ο Ταλ Ντίλιαν της Intellexa και τρία ακόμη άτομα (Σάρα Χάμου, Άλεξ Μπίτζιος και Γιάννης Λαβράνος) ήταν ένοχοι για μια σειρά από πλημμελήματα και τους καταδίκασε σε φυλάκιση, με αναστολή μέχρι την άσκηση έφεσης.

Υπενθυμίζεται ότι τα αδικήματα που τους αποδόθηκαν ήταν:

– Επέμβαση σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα,

– Παραβίαση του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα,

– Παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή σε δεδομένα, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Ωστόσο το δικαστήριο έκρινε ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για κατασκοπεία, αλλά αυτές θα πρέπει να ερευνηθούν από ανώτερες δικαστικές αρχές.

Το PredatorGate

To σκάνδαλο των υποκοπλών, γνωστό και ως PredatorGate, επισημαίνει το Reuters, ήρθε στο φως μετά την καταγγελία του οικονομικού συντάκτη Θανάση Κουκάκη και του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, ότι είχαν τεθεί υπό κρατική παρακολούθηση μέσω του κακόβουλου λογισμικού για κινητά Predator, του κορυφαίου προϊόντος spyware της Intellexa.

Το Reuters επισημαίνει ότι η υπόθεση οδήγησε στην απόλυση του επικεφαλής της κρατικής υπηρεσίας πληροφοριών ΕΥΠ, Παναγιώτη Κοντολέοντα, και του Γρηγόρη Δημητριάδη, επικεφαλής του προσωπικού του πρωθυπουργού. Επίσης, σημειώνει ότι ίχνη του Predator βρέθηκαν σε δεκάδες τηλέφωνα.

Θυμίζει επίσης ότι εξαιτίας του σκανδάλου των υποκλοπών, η κυβέρνηση βρέθηκε αντιμέτωπη με πρόταση μομφής στη Βουλή, από την οποία επέζησε, το 2023. Η ελληνική κυβέρνηση έχει αρνηθεί ότι έχει ενεργήσει παράνομα, ενώ έχει αποδώσει την παρακολούθηση πολιτικών, δημοσιογράφων και στρατιωτικών σε «ιδιώτες».

Στο αρχείο η υπόθεση κατά της ΕΥΠ

Το 2024, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έθεσε στο αρχείο την υπόθεση κατά της ΕΥΠ. Ωστόσο, παρέπεμψε τέσσερις κατηγορούμενους, συμπεριλαμβανομένου του Ταλ Ντίλιαν, σε δίκη με κατηγορίες για πλημμελήματα πλημμελήματος.

Το Reuters επισημαίνει επίσης τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι το ανώτατο δικαστήριο είχε θέσει στο περιθώριο την υπόθεση λόγω της εμπλοκής του κράτους στην υπόθεση.